Израиль нанес ракетный удар по Ирану

ABC сообщил о ракетном ударе Израиля по Ирану

Tекст: Антон Антонов

Нанесен ракетный удар, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

CNN со ссылкой на американского чиновника заявил, что Израиль не будет наносить удары по ядерным объектам, передает ТАСС.

Американский чиновник не сообщил, атаковал ли Израиль объекты в Сирии и Ираке, передает Reuters.

По данным Fars, взрыв в Исфахане мог произойти недалеко от международного аэропорта и базы армейских ВВС. Иранские силы ПВО сработали в небе над городом Исфахан.

Сообщается, что Иран приостановил полеты над рядом городов.

Напомним, в ночь на 14 апреля Иран провел массированную воздушную атаку на Израиль в ответ на израильский удар по дипмиссии Ирана в Сирии. Западные союзники Израиля призывали его не предпринимать действий, способных расширить конфликт.