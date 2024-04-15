Ответ Израиля на атаку Ирана зависит от США

Эксперты назвали возможные варианты ответа Израиля на масштабный удар Ирана

Tекст: Илья Абрамов,

Евгений Поздняков

В скором времени Израиль может ответить на удар Ирана, пишет The Wall Street Journal. При этом США не собираются участвовать в каких-либо наступательных операциях против Тегерана и подталкивают Тель-Авив к тому, чтобы тот не предпринимал действий, способных расширить конфликт.

Между тем CNN сообщает, что 14 апреля военный кабинет Израиля обсуждал, как именно государство должно ответить на иранскую атаку, однако итоговое решение так и не было принято. Дополнительные варианты реакции было поручено разработать ЦАХАЛ. Источник телеканала отметил, что главной сложностью стало согласование масштаба ответных действий.

Некоторые аналитики отмечают, что в росте региональной эскалации заинтересован премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Так, Politico пишет, что он намерен «сохранять военное положение, чтобы продлить свое пребывание у власти». «Никто, кроме него, не хочет, чтобы ситуация вышла из-под контроля», – подчеркнул высокопоставленный американский чиновник.

Однако, по данным Axios, именно Нетаньяху на заседании 14 апреля препятствовал предложению военного кабинета о немедленной реакции на удар Ирана. В то время как Бени Ганц и Гайди Айзенкот настаивали на том, что промедление будет стоить «международной легитимации» ответных действий, премьер-министр призвал дождаться полной оценки нанесенного ущерба. При этом представитель армии обороны Израиля Питер Лернер в интервью ABC News уточнил, что Тель-Авив рассматривает «широкий спектр вариантов» ответа. По его словам, ряд сценариев предусматривает в том числе и невоенные меры.

Поводом для дискуссии стала атака Ирана по территории Израиля в ночь на воскресенье. Телеканал CNN назвал произошедшее «крупнейшим налетом дронов в истории человечества». По данным ЦАХАЛ, в обстреле принимали участие 185 БПЛА типа Shahed 238 и 110 баллистических ракет. Однако подавляющая часть снарядов была перехвачена системами ПВО Израиля и его союзников – американских и британских военных. Кроме того, о причастности к перехвату ракет и БПЛА заявила Иордания. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о практических итогах иранского обстрела.

Рост напряженности на Ближнем Востоке обсуждался и на заседании СБ ООН. Постпред России при организации Василий Небензя раскритиковал Тель-Авив за «вопиющую атаку по Дамаску, причем далеко не первую». Он подчеркнул, что США, Великобритания и Франция ранее отказались подтвердить неприкосновенность дипломатических объектов. По его мнению, если бы под удар попало западное представительство, ответные меры обязательно бы последовали.

«Вот и сегодня в Совете Безопасности разворачивается такой парад лицемерия и двойных стандартов Запада, за которым даже как-то неудобно наблюдать», – сказал он. Дипломат уточнил, что ряд участников заседания готовы обсуждать Иран, не осмеливаясь указать на «беспрецедентную по масштабам жертв операцию» Израиля в секторе Газа. Небензя назвал данное «замалчивание первопричин нынешнего кризиса» совершенно неприемлемым и призвал вовлеченные в инцидент стороны к сдержанности.

В самом Израиле мнения относительно потенциального ответа разделились на два лагеря. Если одни эксперты уверены в неминуемости возмездия, другие сомневаются в целесообразности таких действий. «Действительно, в Тель-Авиве есть мнение о необходимости ответа. Но общая позиция израильского политического и военного руководства, насколько мне известно, состоит в том, что это было бы неконструктивно», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

По его мнению, западная пресса, которая сейчас активно обсуждает возможные ответные шаги Израиля, действует исходя из мелких личных интересов. «Они считают, что заявления Джона Болтона об «уничтожении иранской программы ядерного оружия» или другие воинственные призывы привлекут внимание к СМИ. Это непрофессионально», – указал собеседник.

Кедми убежден: Израиль не станет предпринимать ответные шаги в военной плоскости. «Во-первых, для этого необходима цель. Ею мог бы стать ядерный проект Ирана. Но США считают возможным заморозить разработки Тегерана, поэтому прибегать к военному пути на данном этапе нет смысла. Такой удар может лишь привести к еще большей напряженности на Ближнем Востоке», – пояснил спикер.

«Во-вторых, Израиль сегодня не готов к вооруженному конфликту, – добавил Кедми. – В-третьих, в войне на Ближнем Востоке не заинтересованы Соединенные Штаты. Израиль не станет обострять отношения с Вашингтоном». По мнению Кедми, еврейское государство не станет принимать и экономические ограничения против Тегерана. Такое развитие событий допускал Ибрахим Раиси. Собеседник отметил, что Израиль не имеет никаких экономических отношений с Ираном.

«Более того, если международные санкции не подорвали иранскую экономику, то как это может сделать Израиль? Да, у нас есть определенные успехи в экономике, но мы не экономический гигант, и у нас никогда не было цели или задачи подорвать иранскую экономику», – детализировал Кедми.

Однако Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности, считает обратное – реакция последует в конце апреля или мае. «Если ответ и будет, то, скорее всего, Израиль начнет боевые действия против прокси Тегерана в Ливане. США, в свою очередь, нацелятся на объекты ядерной инфраструктуры Ирана в горной местности. Еврейское государство в таком случае ограничится помощью в ударах по территории Исламской республики», – отмечает собеседник.

«После этих действий конфликт, скорее всего, прекратится. Впрочем, нельзя исключать и еще большую эскалацию. Допускаю, что США начнут подготовку к наземной операции. И тогда мы увидим удары по территории Ирана американскими ракетами дальнего радиуса действия и авиацией морского базирования», – подчеркивает он.

Спикер также указал на слова Байдена о том, что США не станут участвовать в наступательных действиях Израиля. «Но в Вашингтоне есть силы, которые заинтересованы в эскалации, например, неоконсерваторы, Пентагон и представители ВПК. Они могут автономно принять решение о развязывании войны на Ближнем Востоке. Для этого будут использованы американские прокси, например, или тот же Израиль», – акцентирует эксперт.

«Если перед Конгрессом США встанет вопрос исключительно о войне с Тегераном, то данная инициатива не пройдет. Однако при прямом противостоянии Израиля и Ирана Штаты будут вынуждены прийти на помощь своему союзнику», – заключил Ципис.