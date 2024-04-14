Провал спектакля станет символом того, что в реальности в перспективы майданной Украины, и тем более бредовой «формулы Зеленского» – никто не верит. Особенно Китай.0 комментариев
Болтон призвал Израиль уничтожить иранскую программу ядерного оружия
Болтон: Израилю после ударов Ирана надо уничтожить его программу ядерного оружия
Бывший советник по национальной безопасности Белого дома Джон Болтон заявил телеканалу CNN, что Израилю следует рассматривать возможность «уничтожения иранской программы ядерного оружия» в ответ на атаку со стороны Ирана.
По его словам, ни одна из выпущенных Ираном ракет не содержала ядерных боеголовок, но это не исключает такой возможности в будущем и поэтому Израилю нужно рассматривать возможность уничтожения иранской программы ядерного оружия, передает РИА «Новости».
Болтон также выразил надежду, что президент США Джо Байден не будет пытаться отговаривать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от этого.
Ранее Президент США Джо Байден дал понять главе правительства Израиля Биньямину Нетаньяху, что американские войска не станут участвовать в наступательных операциях против Ирана.
Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».