Болтон призвал Израиль уничтожить иранскую программу ядерного оружия

Болтон: Израилю после ударов Ирана надо уничтожить его программу ядерного оружия

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ни одна из выпущенных Ираном ракет не содержала ядерных боеголовок, но это не исключает такой возможности в будущем и поэтому Израилю нужно рассматривать возможность уничтожения иранской программы ядерного оружия, передает РИА «Новости».

Болтон также выразил надежду, что президент США Джо Байден не будет пытаться отговаривать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от этого.

Ранее Президент США Джо Байден дал понять главе правительства Израиля Биньямину Нетаньяху, что американские войска не станут участвовать в наступательных операциях против Ирана.

Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».