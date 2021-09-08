В ПФР назвали причины ошибок при начислении пенсий

К некорректному начислению пенсии могут привести ошибки в документах, поэтому россиянам следует заранее обратиться в Пенсионный фонд для проверки данных, сообщает пресс-служба ПФР.

В ведомстве привели в качестве примера случаи, когда в трудовой книжке была неправильно указана должность или отсутствовала печать. «Это может повлиять и на размер пенсии, и в принципе – на ее назначение (если речь идет, например, о досрочном выходе)», – уточнили в ПФР, передает РИА «Новости».

Поэтому россиянам рекомендуют заранее обращаться в ведомство, чтобы специалисты смогли проверить все имеющиеся документы и в случае необходимости сделать запросы на предыдущее место работы, в архив или в органы соцобеспечения другого государства.

В ПФР также указали, что у россиян, которые перешли на электронную трудовую книжку, есть доступ к информации о внесенных в нее сведениях в личном кабинете на сайте ведомства.

Для получения социальных доплат до прожиточного минимума неработающим пенсионерам не нужно будет подавать заявление на пересчет, так как со следующего года он будет производиться автоматически, объяснила ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

Кроме того, пенсии и социальные доплаты будут автоматически начисляться безработным россиянам за два года до выхода на пенсию, если они не могут официально найти работу, и гражданам с ограниченными возможностями при наступлении пенсионного возраста. Начисление доплат к страховой пенсии по старости или по инвалидности также будет проходить автоматически, если трудовой стаж составляет 30 и более лет.

«Со следующего года граждане, проживавшие в сельской местности не менее 30 календарных лет, смогут получать надбавки в размере 25 процентов к фиксированной выплате», – добавила Финогенова.

Помимо этого, со следующего года на сайте «Госуслуг» будут доступны данные о состоянии пенсионного счета, предполагаемом размере пенсии и накопленных баллах. Информацию отправят мужчинам старше 45 лет и женщинам старше 40 лет, уточнила Финогенова. Также, вероятно, примут поправки по пенсиям граждан, живущих в районах Крайнего Севера, заключила эксперт.

Ранее эксперт НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис рассказал, что у российских пенсионеров есть право на доплаты за родственников по ряду госпрограмм материальной поддержки.