Ранившая учителей из арбалета в Полтаве объяснила свой поступок

7 сентября 2021, 16:06

Девушка, которая в Полтаве ранила двух учителей из арбалета, заявила, что решение об убийстве пришло к ней во сне. «Девушка рассказала правоохранителям, что в ночь с 4 на 5 сентября ей приснилось, что она должна кого-то убить. Почему она выбрала именно учителей школы № 11, где девушка определенный период училась, пока неизвестно. В качестве оружия она выбрала арбалет, который ей на день рождения подарили родители», – сообщило украинское интернет-издание «Полтавщина». Сообщается, что девушка является студенткой Национального университета гражданской защиты Украины, где учится на психолога. Вместе с тем на сайте областного управления Национальной полиции Украины появилась информация, что задержанная девушка стала подозреваемой в покушении на убийство. «Следователем полиции, под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры, 19-летней полтавчанке сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 15 и частью 2 статьи 115 («покушение на умышленное убийство»)... Следственные действия продолжаются», – говорится в сообщении. Статья предусматривает до 15 лет или пожизненное лишение свободы. В понедельник сообщалось, что девушка ранила из арбалета двух учителей на территории школы в Полтаве, она была задержана.

6 сентября 2021, 22:22

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Антон Антонов

Хотя цены на газ в Европе бьют рекорды, Газпром не забронировал на сентябрь дополнительные мощности, сообщил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон на фоне новостей о скором завершении строительства «Северного потока – 2». Макогон сообщил, что Газпром не забронировал «мощности в 15 млн кубометров газа в сутки», несмотря на «максимальную цену на газ в ЕС и недостаточные запасы газа в европейских ПХГ». В результате ожидается сокращение транзита газа в ЕС через Украину с 124 до 109 млн кубометров в сутки, передает РИА «Новости». Глава оператора ГТС сообщил, что его компания постоянно предлагает дополнительные мощности в объеме 63,7 млн кубометров в сутки. Газпром интереса к увеличению поставок не выразил. По мнению Макогона, российская сторона «грубо намекает», что увеличение поставок возможно только по «Северному потоку – 2». Напомним, компания-оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG уложила в Балтийском море последнюю трубу второй нитки газопровода. Следующим шагом станет осуществление стыковки секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании. После этого будут проведены пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года. Бывший глава австрийской OMV Райнер Зеле также сообщил, что строительство «Северного потока – 2» будет завершено в ближайшее время, поставки газа по нему начнутся в этом году. Тем временем цена на газ в Европе в ходе торгов в понедельник преодолела отметку в 650 долларов за 1 тыс. кубометров. В Газпроме заявили, что объективных причин для снижения цен нет. ФСБ обвинила разведку Украины в диверсии на газопроводе в Крыму 7 сентября 2021, 09:44

Фото: Пресс-служба ФСБ РФ/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Диверсию на газопроводе в Крыму 23 августа, в рамках расследования которой арестованы трое подозреваемых, организовало Главное управление разведки Украины, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. «В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в Херсоне – так называемой оперативной службой «Таврия» при участии запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа*» («Меджлис»)», – подчеркнули в ЦОС. В ведомстве отметили, что организаторы диверсии установлены. «Организаторами диверсии являются Риза Ягьяев-Велиулаев, агент Главного управления разведки (ГУР) Украины, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года, в пособничестве которой он принимал участие, а также его кураторы: сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы «Таврия» Виктор Зелинский», – сообщили в ФСБ. По данным спецслужбы, «эта диверсия была санкционирована начальником ГУР Украины Кириллом Будановым – участником неудачной акции в 2016 году, в ходе которой им был убит сотрудник ФСБ России». В ведомстве добавили, что разведка Украины пообещала исполнителям диверсии на газопроводе в Крыму вознаграждение в размере около 2 тыс. долларов. «По указанию одного из руководителей запрещенного «Меджлиса» в июне исполнители выезжали на Украину в Херсон, где сотрудники Главного управления разведки Украины обучили их взрывному делу. За совершение диверсии военная разведка Украины обещала им денежное вознаграждение около 2 тыс. долларов», – сообщили в ФСБ, передает ТАСС. 23 августа в районе населенного пункта Перевальное Республики Крым произошел подрыв участка газопровода. 4 сентября сотрудниками ФСБ России были задержаны жители Республики Крым: посредник – заместитель председателя «Меджлиса» Нариман Джелялов, непосредственные исполнители диверсии Асан и Азиз Ахтемовы. Госдепартамент США осудил задержание Джелялова. Телеведущий Владимир Соловьев сказал газете ВЗГЛЯД, что «на громкие заявления США о территориальной целостности Украины народ Крыма уже ответил, а что касается заявлений Неда Прайса относительно задержания экстремистов в Крыму – у нас также есть ряд вопросов к Вашингтону». Деятельность «Меджлиса крымско-татарского народа», члены которого были прямо причастны к транспортной и энергетической блокаде Крыма, была запрещена в России. В ВСУ рассказали, что станет «победой» Украины над Россией 6 сентября 2021, 21:05

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Елена Мирошниченко

Вступление Украины в ЕС и НАТО станет победой Киева над Москвой, заявил главнокомандующий украинских Вооруженных сил Валерий Залужный. «За свой европейский цивилизационный выбор и общую безопасность мы платим очень высокую цену. Лучшие мужчины и женщины нашей страны отдали жизнь и здоровье в борьбе с российским агрессором, погибли и получили ранения тысячи мирных жителей, миллионы потеряли свои дома и возможность вернуться домой. Настоящей победой в этой войне будет не только мир на наших условиях, но и присоединение Украины к ЕС и НАТО, что сделает невозможным или, по крайней мере, значительно усложнит дальнейшие попытки агрессии против нашего государства», – говорится в сообщении Главнокомандующего ВС Украины в Facebook. Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность НАТО за поддержку и присутствие в Черноморском регионе, при этом он считает, что в нынешних условиях этого недостаточно. Киев потребовал обсуждения темы Крыма на встрече Путина и Зеленского 7 сентября 2021, 09:25

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что тема Крыма будет в повестке дня встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. «Хорошая новость – они уже торгуются. Если начиналось со стороны Москвы, что непонятно, о чем говорить, категорически не совпадают повестки дня и видения этой встречи, то теперь они уже торгуются о ее повестке дня. Но саммитом «Крымская платформа» мы показали, что мы про Крым никогда не забудем, и Крым – это не та тема, по которой могут быть компромиссы. Я убежден, что тема Крыма будет в повестке дня в любых обстоятельствах, вопрос в том, как это будет публично освещаться», – сказал Кулеба, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «1+1». Он отметил, что Киев готов к встрече с Путиным и считает, что Москва «постоянно ищет повод, чтобы с этого соскочить». «Сегодня они говорят – не хотим про Крым, завтра они придумают еще какой-то аргумент, но мы призываем РФ все-таки согласиться на эту встречу и провести откровенный разговор о том, каким образом будем прекращать российскую агрессию против нашего государства и деоккупировать наши территории», – сказал Кулеба. Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. В Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Россией по вопросу встречи президентов, а Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать. Сам Путин заявил, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, выразив надежду на восстановление отношений между странами, «и чем раньше, тем лучше». Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Украина заявила о готовности принять тысячи афганских беженцев 6 сентября 2021, 20:08

Фото: AP/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

Украина может принять на своей территории до пяти тысяч беженцев из Афганистана и будет использовать их как переводчиков, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. «Пять тысяч мы точно выдержим за собственный бюджет. Надо понимать, что это не дикие моджахеды с кинжалами в зубах. Это образованная публика, которая знает языки и часто гораздо более образована, чем средний украинец, и интегрирована в западное сообщество. С ними проблем не будет. Наоборот, мы их будет использовать как переводчиков и так далее», – цитирует Арестовича портал Корреспондент.net со ссылкой на Ukrlife. Ранее сообщалось, что все граждане Украины, которые захотели покинуть Афганистан и сообщили об этом, были эвакуированы. Напомним, из Кабула самолетами Ил-62 и Ил-76 эвакуировали более 500 россиян, граждан стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана). Также сообщалось, что планировалось эвакуировать граждан Украины, но Киев заявил, что у него «отсутствует информация» о воспользовавшихся российскими рейсами украинцах. Зеленский заявил об «аплодисментах мира» разведке Украины 7 сентября 2021, 13:55 Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников военной разведки с профессиональным праздником, заявив, что после операции в Афганистане украинской военной разведке «аплодирует весь мир». «Военные разведчики сегодня играют ключевую роль в защите интересов и безопасности Украины. Благодаря им мы способны предотвратить угрозы и преодолеть вызовы. А после операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир!» – написал Зеленский в Twitter. День военной разведки отмечают на Украине 7 сентября. Ранее власти страны организовали шесть эвакуационных рейсов из Кабула, которые вывезли более 650 человек. В августе Киев оказался в центре очередного скандала. Сперва местные СМИ сообщили о захвате украинского самолета в Кабуле, а затем выяснилось, что «захваченный» самолет в обмен на деньги и драгоценности якобы вывез неких богачей в Иран. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что на самом деле могло произойти с бортом ВС Украины, кто мог стоять за подобной операцией и как она скажется на репутации страны. Эксперты оценили требования Киева об обсуждении Крыма на встрече Путина и Зеленского 7 сентября 2021, 12:22

Фото: president.gov.ua

Текст: Наталья Макарова

«Зеленский и Кулеба продолжают генерировать заявления, отсекающие возможный диалог с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее глава МИД Украины потребовал обсуждения темы Крыма на встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. «Кулеба прекрасно понимает, что пока звучат такие заявления, он тем самым отсекает любую, даже теоретическую возможность встречи Зеленского и Путина. Кремль не раз заявлял, что тема Крыма для России закрыта навсегда. Вопрос решен», – считает донецкий политолог Владимир Корнилов. «Кроме того, Путин сам обозначил темы, которые могут обсуждаться с Зеленским и даже пригласил его в Москву. Но Зеленский и Кулеба, прекрасно понимая результат таких встреч, продолжают генерировать заявления, отсекающие возможный диалог. Они будут по внутриполитическим причинам говорить о том, что встреча готовится, но сами же ее срывают. Врут и не краснеют», – констатировал Корнилов. «Это заявление из параллельной реальности. Оно адресовано на внутриукраинскую аудиторию», – добавил в свою очередь днепропетровский политолог Андрей Золотарев. По его словам, «упоминание в словах Кулебы темы Крыма делает практически невозможным диалог с Россией, а саму встречу – маловероятной». «Президент Украины Владимир Зеленский находится между красными линиями. С одной стороны, он окончательно теряет электорат юго-востока страны, поскольку не достиг мира в Донбассе. В то же время его риторика все больше напоминает заявления предыдущего лидера Петра Порошенко», – пояснил собеседник. «С другой стороны, для электората Порошенко Зеленский так и не стал своим. Поэтому ему приходится раскачивать тему Крыма, подразумевая при этом, что Порошенко забросил Крым с 2014 года и забыл о нем – «а мы об этом помним», – резюмировал эксперт. Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что тема Крыма будет в повестке дня встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. «Хорошая новость – они уже торгуются. Если начиналось со стороны Москвы, что непонятно, о чем говорить, категорически не совпадают повестки дня и видения этой встречи, то теперь они уже торгуются о ее повестке дня. Но саммитом «Крымская платформа» мы показали, что мы про Крым никогда не забудем, и Крым – это не та тема, по которой могут быть компромиссы. Я убежден, что тема Крыма будет в повестке дня в любых обстоятельствах, вопрос в том, как это будет публично освещаться», – сказал Кулеба. Он отметил, что Киев готов к встрече с Путиным и считает, что Москва «постоянно ищет повод, чтобы с этого соскочить». «Сегодня они говорят – не хотим про Крым, завтра они придумают еще какой-то аргумент, но мы призываем РФ все-таки согласиться на эту встречу и провести откровенный разговор о том, каким образом будем прекращать российскую агрессию против нашего государства и деоккупировать наши территории», – сказал Кулеба. Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. В Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Россией по вопросу встречи президентов, а Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать. Сам Путин заявил, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, выразив надежду на восстановление отношений между странами, «и чем раньше, тем лучше». Позже сенатор Алексей Пушков рассказал Зеленскому, как добиться встречи с Путиным. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Советнику главы офиса Зеленского посоветовали поехать на работу в «Талибан» 6 сентября 2021, 21:58

Фото: Alexey Arestovych/YouTube

Текст: Елена Мирошниченко

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков посоветовал советнику главы офиса президента Владимира Зеленского Алексею Арестовичу поехать на работу в «Талибан» (движение запрещено в России), если тот считает афганцев более опытными и образованными, чем средний украинец. «Обещаю, что в последний раз комментирую господина Арестовича. (Арестович) Может тогда поехать спикером чего-то в «Талибан», если они там более опытные, образованные, и может поделиться своим опытом именно там. Думаю, он там будет полезен», – заявил Разумков в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА «Новости». Напомним, Арестович заявил, что Украина может принять на своей территории до 5 тыс. беженцев из Афганистана и будет использовать их как переводчиков. По его сллвам, «надо понимать, что это не дикие моджахеды с кинжалами в зубах. Это образованная публика, которая знает языки и часто гораздо более образована, чем средний украинец». В офисе Зеленского обвинили военных в потере Крыма 6 сентября 2021, 19:21 Текст: Елена Мирошниченко

Бездействие украинских военных стало причиной потери Крыма в 2014 году, считает советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович. В интервью YouTube-каналу UKRLIFE.TV Арестович заявил, что Украина должна была мобилизовать армию, чтобы «не допустить перехода полуострова под контроль России». Но этого не произошло, так как среди солдат наблюдался «тотальный моральный обвал», передает РИА «Новости». Ранее бывший замначальника Генштаба украинских вооруженных сил Игорь Романенко заявил о том, что Россия якобы может захватить украинский остров Змеиный, который находится в Черном море, в 35 километрах восточнее дельты Дуная, где проходит граница Украины и Румынии. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. В Тбилиси заявили об угрозе ухудшения отношений с Киевом 7 сентября 2021, 12:13 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Председатель парламента Грузии Кахабер Кучава призвал гражданина Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не вмешиваться во внутренние дела на родине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Пусть приезжает, его визит получит должный ответ. Я бы пожелал, чтобы этот гражданин Украины не вмешивался в дела страны, гражданином которой больше не является. Наш народ устал от агрессии и напряженности», – заявил председатель парламента Грузии, комментируя намерение главы украинского исполкома реформ приехать на родину к местным выборам 2 октября. В грузинских СМИ и соцсетях советуют украинскому президенту Владимиру Зеленскому обратить внимание на «бездельника Саакашвили», который «работает на выдуманной должности». «Зеленский, обрати внимание на кадры! Страну с такими бездельниками не построишь!» – рекомендуют президенту Украины. Из-за Саакашвили отношения Тбилиси и Киева ранее доходили до критического охлаждения, отзыва грузинского посла на консультации, и только в последнее время они стали налаживаться. Накануне заочно осужденный на родине на три и шесть лет лишения свободы экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о возвращении из Киева, где он занимает пост главы украинского исполкома реформ, в Тбилиси к местным выборам 2 октября. «Это исторические выборы, это референдум по недоверию Бидзине Иванишвили (основатель правящей «Грузинской мечты»)», – сказал он. По его словам, возвращение обусловлено «патриотическим долгом по спасению Грузии». Экс-президент также, в частности, призвал ответить «рукоприкладством», если его оппоненты «прибегнут к насилию». Саакашвили сказал, что никто в мире не признает вынесенные против него грузинским судом приговоры. Он заявил, что «не боится ареста», так как его «освободит грузинский народ». Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о том, что «очень желает» возвращения из Киева Саакашвили, которому приготовил «красивую коллекцию галстуков» на время пребывания в тюрьме. «Хорошо развлечемся. Отправим в тюрьму к красивой коллекции галстуков. В отремонтированную тюрьму», – сказал глава кабмина. «Улыбку вызывают саакашвилевские сумасшедшие провокации. Он не приезжает, потому что он трусливый заяц», – также добавил Ираклий Гарибашвили. Киев рассказал об обещании Байдена не оставлять Украину наедине с Россией 7 сентября 2021, 03:51

Фото: Oliver Contreras/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Глава американского государства Джо Байден обещал, что США всегда будут поддерживать Украину и участвовать в усилиях по прекращению «российской агрессии», заявил руководитель украинского МИДа Дмитрий Кулеба. По словам министра, «ключевая гарантия лежала в том, что президент Байден очень четко обозначил, что Украина никогда не останется наедине с Россией и всегда будет пользоваться поддержкой», причем «поддержка будет расти в случае эскалации со стороны» России. «То же самое было сказано и в Конгрессе», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на ICTV. Как сообщил Кулеба, в Вашингтоне «четко прозвучало заверение Байдена в том, что США будут принимать участие в усилиях Украины и союзников по прекращению российской агрессии». Министр сказал, что «это стратегическая гарантия, которой достаточно, чтобы двигаться вперед», передает ТАСС. Он полагает, что «сейчас время «тихой» дипломатии относительно определения форматов» урегулирования ситуации в Донбассе. Однако Кулеба выразил уверенность, что «США никогда не прекращали влиять на процесс, пытаясь влиять, направляя его в сторону прекращения «российской агрессии». Он не сомневается, что США «помогут Украине победить в войне», а также «вернуть территории». Вопросы взаимодействия с США по этой теме, добавил он, будут обсуждаться уже через день, для чего соберется украинская часть Комиссии стратегического партнерства между США и Украиной. Напомним, президенты Украины и США провели переговоры. Владимир Зеленский заявил, что Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». Кроме того, Вашингтон и Киев пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД США заявили о «химии» между Байденом и Зеленским 6 сентября 2021, 23:27

Фото: Doug Mills/Pool/CNP/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин рассказала о «химии» и «энергии» на переговорах президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Ее спросили, «установилась ли химия» между лидерами двух стран. Квин ответила, что «ощущала это именно таким образом», а «разговор был откровенным и честным», обсуждались «именно те проблемы, которые интересовали обоих президентов». По ее словам, в общении Байдена и Зеленского «были уверенность и доверие». Он считает, что «энергия на встрече была достаточно позитивной», передает ТАСС со ссылкой на «Радио «Свобода*». Квин прокомментировала возможные инвестиции американского бизнеса в Украину. По ее словам, у США есть, в частности, интерес в сфере технологий, но «вопрос судебной реформы является ключевым для американских инвесторов, особенно имеют значение верховенство права и объективный судебный процесс, в котором отсутствовало бы внешнее влияние». Квин сказала, что инвесторы «постоянно поднимают этот вопрос». Она полагает, что Зеленский «продвигается в этом деле». Напомним, президенты Украины и США провели переговоры. Зеленский заявил, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». Кроме того, Вашингтон и Киев пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Глава МИД Украины призвал США способствовать усилению давления на Россию 6 сентября 2021, 18:27 Текст: Дарья Григоренко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал членов конгресса США оказать содействие в усилении давления на Россию для «прекращения репрессий и освобождения всех незаконно удерживаемых лиц», сообщили пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства. «Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с делегацией конгресса США во главе с сенатором Линдси Грэмом, которая находится в Украине с рабочим визитом… Дмитрий Кулеба рассказал делегации конгресса США о грубых нарушениях прав человека во временно оккупированном Крыму и очередной волне незаконных обысков и задержаний на полуострове», – говорится в сообщении на сайте МИД Украины. В пресс-службе также отметили, что Дмитрий Кулеба призвал американских конгрессменов способствовать усилению давления на Кремль «с целью прекращения репрессий и немедленного освобождения всех незаконно удерживаемых лиц». По данным внешнеполитического ведомства, Грэм заверил Кулебу в готовности конгресса США и в дальнейшем поддерживать Украину в вопросе восстановления ее территориальной целостности и укреплении обороноспособности. Уточняется, что отдельно стороны обсудили угрозы от реализации проекта «Северный поток – 2» и вопросы безопасности в Азово-Черноморском регионе. «Россия представляет угрозу не только для нашего государства, но и для безопасности всего евроатлантического сообщества. Агрессивные действия России в Черном и Азовском морях требуют решительного ответа международного сообщества», – цитирует слова Кулебы МИД. Ранее сообщалось, что Вашингтон и Киев сделали совместное заявление относительно стратегического партнерства США и Украины. В нем они пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию». Кроме того, глава компании «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко заявил, что Киев будет «очень громко» просить США ввести санкции против оператора «Северного потока – 2» – компании Nord Stream AG, если германский регулятор разрешит эксплуатацию газопровода. Украина захотела обладать собственной системой ПВО, а не американской 7 сентября 2021, 01:15

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Киеву «не нужна американская система ПВО», Украина работает над развитием собственной системы, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. По словам министра, Украине «нужна украинская система ПВО», причем «эта технология может прийти не обязательно из США, есть другие страны, которые владеют ею». Ведутся «переговоры о доступе к ней». ПВО и ПРО – «ключевые дыры» в украинской армии, которые нужно «заполнять», заявил Кулеба. По его словам, Киев нуждается в поддержке Вашингтона, и «лучшее, что могут сделать США на данном этапе – это максимально поддерживать развитие обороноспособности Украины». Кулеба заявил, что «это была одна из ключевых тем» на переговорах президента Украины Владимира Зеленского в США, Зеленский «поднимал очень конкретные вещи, аж до упоминаемых конкретных видов вооружения», передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV. Кулеба сказал, что Украина и США «подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере», страны «никогда не имели документа подобного содержания», это «абсолютно новое качество сотрудничества в сфере обороны и безопасности» с Вашингтоном. Министр заявил, что «это соглашение по ряду параметров является более сильным, чем статус основного союзника вне НАТО». Напомним, вице-премьер Украины по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников в рамках визита в США призвал Пентагон развернуть на территории его республики «системы ПВО» или даже разместить на Украине полноценные военные подразделения. Генерал-лейтенант Александр Лузан объяснил бесполезность американских систем ПВО для Украины. Украина собралась развивать «Ассоциированное трио» с Молдавией и Грузией 7 сентября 2021, 04:58 Текст: Антон Антонов

Украина планирует усиливать сотрудничество с Молдавией и Грузией, так как все три страны хотят вступить в ЕС и НАТО, заявил вице-премьер Украины Алексей Резников. По словам Резникова, «идет развитие «Ассоциированного трио» на уровне президентов, премьер-министров, правительства». Резников сказал, что Украина, Молдавия и Грузия «серьезно рассматриваются как партнеры в европейском сообществе и потенциально в будущем как члены» НАТО, передает ТАСС со ссылкой на ICTV. Резников отметил, что с 1 сентября украинская сторона «остановила движение автомобилей с приднестровскими номерами», так как Приднестровье – «непризнанная республика». Как подчеркнул вице-премьер Украины, признаются «только нейтральные номера или те, которые принадлежат» Молдавии – так Киев демонстрирует «уважение к суверенитету и территориальной целостности» Молдавии. Напомним, бывший спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба, комментируя введенную Украиной автомобильную блокаду, заявил, что «своими действиями Киев ущемляет права украинцев, живущих в Приднестровье». По его словам, «запрет на въезд на Украину машин с номерами ПМР введен не для ради поддержки Молдавии, а лишь для демонстрации непримиримости к России». Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью украинским СМИ заявила, что Украине необходимо несколько десятилетий для вступления в Европейский союз. По ее словам, ни Украина, ни Молдавия, ни Грузия не готовы к членству в ЕС, во всех трех есть «проблемы с системой правосудия».