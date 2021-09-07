Суд приговорил красноярского бизнесмена Быкова к 13 годам колонии

Суд в Красноярске приговорил бизнесмена Анатолия Быкова, признанного присяжными виновным в организации в 1994 году убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова, к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима, говорится в сообщении пресс-службы краевого суда.

«13 лет колонии общего режима», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Как отмечается в сообщении краевой прокуратуры, суд также удовлетворил ходатайство гособвинителя о вынесении частного постановления в адвокатскую палату в связи с оказанием незаконного воздействия на присяжных заседателей со стороны защиты.

Защита Быкова обжалует приговор, это связано с многочисленными нарушениями уголовно-процессуального законодательства в ходе процесса, сообщил адвокат Алексей Прохоров.

«В данном деле были существенно нарушены нормы уголовно-процессуального законодательства – на предоставление доказательств защиты, на задавание вопросов свидетелям. Суд фактически выступил вторым государственным обвинителем. Все это будет основанием для обжалования приговора», – сказал Прохоров.

Обжалование приговора и частных постановлений по закону предполагается в течение десяти дней, пояснил он. В течение этого времени защита подаст первичные жалобы, чтобы не упустить срок, после чего будут подаваться дополнения.

Напомним, Быкову предъявили обвинение в подстрекательстве к убийству и покушению. Также его обвиняли в уклонении от уплаты налогов. Проведение следственных действий по делу Быкова было завершено в сентябре 2020 года, и с того момента до 25 декабря 2020 года Быков и его защитники знакомились с материалами уголовного дела, содержащимися в 19 томах. 21 января расследование дела было завершено.

Следствие считает, что в первой половине 1994 года у 23-летнего члена возглавляемой Быковым группировки Александра Наумова произошел с ним конфликт из-за несправедливого, по мнению Наумова, распределения доходов.

Через некоторое время перед автомобилем, в котором ехал Быков, произошел взрыв. Как полагает следствие, бизнесмен предположил, что это сделали Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко, и решил их убить.

Совершение преступления он поручил своему знакомому Владимиру Татаренкову и членам возглавляемой им банды Сергею Бакурову и Владимиру Чучкову. Некоторое время исполнители следили за жертвами, и 24 июля 1994 года, когда Наумов и Войтенко на автомобиле двигались по территории Свердловского района краевого центра, Бакуров и Чучков расстреляли их из автомата и пистолета.

Следователям удалось привлечь к уголовной ответственности Бакурова, который ранее был приговорен к пожизненному лишению свободы, и Чучкова, которому заочно предъявлено обвинение, он находится в розыске.

Также следователям удалось доказать вину одного из организаторов убийства Татаренкова, который был приговорен к 13 годам лишения свободы и уже отбыл наказание за это преступление. Кроме того, следствием были получены показания Татаренкова и Бакурова о том, что одним из организаторов двойного убийства является Анатолий Быков.

31 августа присяжные признали бизнесмена Быкова виновным в организации убийств.