Расследование дела бизнесмена Быкова об убийстве завершено в Красноярске

В Красноярске завершилось расследование дела бизнесмена Анатолия Быкова об организации убийства двух человек, материалы направлены в прокуратуру, сообщает Следственный комитет (СК).

В сообщении на сайте СК указывается, что было завершено «расследование уголовного дела в отношении красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 17, п п. «з», «н» ст. 102 УК РСФСР («Организация убийства двух лиц»)».

«В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления дела в суд», – говорится в сообщении.

По версии следствия, в первой половине 1994 года у 23-летнего члена возглавляемой Быковым группировки Александра Наумова произошел с ним конфликт из-за несправедливого, по мнению Наумова, распределения доходов.

Через некоторое время перед автомобилем, в котором ехал Быков, произошел взрыв. Как полагает следствие, бизнесмен предположил, что это сделали Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко, и решил их убить.

Совершение преступления он поручил своему хорошему знакомому Владимиру Татаренкову и членам возглавляемой им банды Сергею Бакурову и Владимиру Чучкову. Некоторое время исполнители следили за жертвами, и 24 июля 1994 года, когда Наумов и Войтенко на автомобиле двигались по территории Свердловского района краевого центра, Бакуров и Чучков расстреляли их из автомата и пистолета.

Следователям удалось привлечь к уголовной ответственности Бакурова, который ранее был приговорен к пожизненному лишению свободы, и Чучкова, которому заочно предъявлено обвинение, он находится в розыске.

Также следователям удалось доказать вину одного из организаторов убийства Татаренкова, который был приговорен к 13 годам лишения свободы и уже отбыл наказание за это преступление.

Кроме того, следствием были получены показания Татаренкова и Бакурова о том, что одним из организаторов двойного убийства является Анатолий Быков.

«Татаренков и Бакуров ранее не давали показания о причастности Быкова к совершению данного убийства, поскольку сами не признавали вину в его совершении, пытаясь таким образом уйти от ответственности», – отмечается в сообщении.

В ходе следствия обвиняемый Быков вину не признал и в содеянном не раскаялся. Проведение следственных действий по делу было завершено в сентябре 2020 года, и с того момента до 25 декабря 2020 года Быков и его защитники знакомились с материалами уголовного дела, содержащимися в 19 томах.