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Расследование дела бизнесмена Быкова об убийстве завершено в Красноярске
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В Красноярске завершилось расследование дела бизнесмена Анатолия Быкова об организации убийства двух человек, материалы направлены в прокуратуру, сообщает Следственный комитет (СК).
В сообщении на сайте СК указывается, что было завершено «расследование уголовного дела в отношении красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 17, п п. «з», «н» ст. 102 УК РСФСР («Организация убийства двух лиц»)».
«В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления дела в суд», – говорится в сообщении.
По версии следствия, в первой половине 1994 года у 23-летнего члена возглавляемой Быковым группировки Александра Наумова произошел с ним конфликт из-за несправедливого, по мнению Наумова, распределения доходов.
Через некоторое время перед автомобилем, в котором ехал Быков, произошел взрыв. Как полагает следствие, бизнесмен предположил, что это сделали Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко, и решил их убить.
Совершение преступления он поручил своему хорошему знакомому Владимиру Татаренкову и членам возглавляемой им банды Сергею Бакурову и Владимиру Чучкову. Некоторое время исполнители следили за жертвами, и 24 июля 1994 года, когда Наумов и Войтенко на автомобиле двигались по территории Свердловского района краевого центра, Бакуров и Чучков расстреляли их из автомата и пистолета.
Следователям удалось привлечь к уголовной ответственности Бакурова, который ранее был приговорен к пожизненному лишению свободы, и Чучкова, которому заочно предъявлено обвинение, он находится в розыске.
Также следователям удалось доказать вину одного из организаторов убийства Татаренкова, который был приговорен к 13 годам лишения свободы и уже отбыл наказание за это преступление.
Кроме того, следствием были получены показания Татаренкова и Бакурова о том, что одним из организаторов двойного убийства является Анатолий Быков.
«Татаренков и Бакуров ранее не давали показания о причастности Быкова к совершению данного убийства, поскольку сами не признавали вину в его совершении, пытаясь таким образом уйти от ответственности», – отмечается в сообщении.
В ходе следствия обвиняемый Быков вину не признал и в содеянном не раскаялся. Проведение следственных действий по делу было завершено в сентябре 2020 года, и с того момента до 25 декабря 2020 года Быков и его защитники знакомились с материалами уголовного дела, содержащимися в 19 томах.
Сноуден отреагировал на отказ Трампа помиловать его
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден жестко высказался о действующем президенте США Дональде Трампе в связи с тем, что тот не включил его в список помилованных лиц.
«Я ничуть не расстроен тем, что остался без помилования со стороны человека, который никогда не знал любви, за которую не платил. Но его оставшиеся сторонники никогда не должны прощать, что этот человек с самодовольной улыбкой не помиловал людей, говорящих правду, в гораздо более отчаянных обстоятельствах», – написал Сноуден в Twitter.
Ранее Белый дом опубликовал обширный список лиц, которых президент Трамп помиловал до своего ухода с должности. В него вошли бывший советник Стивен Бэннон, политконсультант Пол Эриксон, связанный с делом россиянки Марии Бутиной, рэперы Лил Уэйн и Кодак Блэк и многие другие. Всего Трамп помиловал 73 человека и смягчил наказание еще для 70. При этом Трамп не помиловал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника Агентства национальной безопасности и ЦРУ Эдварда Сноудена. В список, несмотря на информацию многих СМИ, также не вошли ни сам Трамп, ни члены его семьи, ни адвокат Руди Джулиани. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила сожаление по поводу отсутствия россиян в этом списке.
Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда – в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.
В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России. В ноябре Сноуден заявил, что решил получить российское гражданство, чтобы не расставаться с сыном.
НАК: В составе банды ликвидированного Бютукаева были боевики с Украины
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В составе банды ликвидированного в Чечне бандглаваря Аслана Бютукаева были боевики с Украины, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).
«В ходе спецопераций [в течение прошлого года] были нейтрализованы 16 членов банды Бютукаева, среди которых находились боевики, прибывшие с Украины. Таким образом, в результате своевременно принятых мер удалось предотвратить совершение многочисленных преступлений и гибель людей», – передает сообщение НАК РИА «Новости».
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров доложил президенту Владимиру Путину об успешном уничтожении в регионе шести членов банды Аслана Бютукаева, подчеркнув, что теперь «с бандподпольем в республике полностью покончено». Позже НАК раскрыл детали спецоперации по ликвидации бандитов в Чечне. Во время операции в Чечне пять сотрудников правоохранительных органов получили легкие ранения.
Кадыров заявил, что ликвидированные чеченскими правоохранителями боевики из группы Аслана Бютукаева были последними в регионе, кто числился в федеральном розыске за террористическую деятельность.
Офицер ВСУ поругался с выбравшей Россию блогершей из Киева
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Между офицером украинской армии и блогершей из Киева разгорелся конфликт из-за видео в TikTok, в котором та между Украиной и Россией выбирает вторую страну.
Видео, где блогерша di.rubens отвечает на вопросы другого блогера, выбирая одну из двух названных им стран, было ранее опубликовано в TikTok. Так, из пары Россия – США и Россия – Белоруссия девушка называет Россию, а на предложение выбрать между Россией и Украиной di.rubens нехотя, а потом со смехом, говорит: «Россия». Какой конкретно критерий выбора был предложен блогерше – осталось за кадром, передает РИА «Новости».
На ролик обратил внимание офицер ВСУ Анатолий Штефан, написавший: «Вот тебе и патриотическое воспитание». В ответ девушка назвала Штефана «позором украинской армии», который «воюет с мирным населением» и хочет «хайпа». Она также пообещала добиться возбуждения уголовного дела против офицера и пригрозила подать на него в суд. «Данная ситуация рассматривается в министерстве обороны», – добавила блогерша. Также di.rubens обвинила украинского военного в травле.
Сам Штефан назвал ответ блогерши «нонсенсом» и заявил, что та якобы сама удалила видео из TikTok. Видео возмутило и других украинских радикалов, которые, помимо прочего, обратили внимание, что оно было снято на майдане.
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Накануне глава МИД Швеции, председатель ОБСЕ Анн Линде призвала не называть конфликт в Донбассе замороженным, поскольку трехсторонняя контактная группа и «нормандский формат» все еще продолжают искать решение по урегулированию ситуации.
Овечкина и еще троих россиян отстранили от игр в НХЛ
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Национальная хоккейная лига запретила капитану «Вашингтон Кэпиталз», российскому форварду Александру Овечкину, а также нападающему Евгению Кузнецову, защитнику Дмитрию Орлову и голкиперу Илье Самсонову тренироваться и играть из-за нарушения медицинских протоколов о коронавирусе.
НХЛ также оштрафовала «Вашингтон Кэпиталз» на 100 тыс. долларов за нарушение игроками протоколов безопасности по борьбе с распространением коронавируса в тех пунктах, которые касаются общения игроков без масок и без соблюдения социальной дистанции.
«Я сожалею о решении провести время с моими одноклубниками в гостиничном номере, а не в районе раздевалки. Я сделаю выводы из случившегося», – заявил по этому поводу Овечкин, слова которого приводятся на сайте НХЛ.
Руководство клуба заявило, что разочаровано поведением игроков после того, как сотрудники «Вашингтон Кэпиталз» приложили массу усилий для создания безопасного окружения для хоккеистов и всех членов команды, чтобы они смогли завершить сезон.
«Мы расстроены тем, что наши игроки решили пообщаться в гостиничном номере, а не в специально предназначенных для этого местах. Мы принимаем решение НХЛ и еще раз обращаем внимание, что протоколы безопасности по борьбе с COVID-19 продолжают действовать, и все хоккеисты по-прежнему должны неукоснительно их соблюдать», – заявили в клубе.
Напомним, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» россиянин Александр Овечкин в прошлом году стал автором самого красивого гола XXI века по версии Sportsnet.
В США оценили шансы российского Су-57 в бою против F-35
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Американское издание The National Interest, оценивая шансы истребителей пятого поколения Су-57 и F-35 в воздушной дуэли, предположило, что при прочих равных пилот F-35 сделает все, что в его силах, чтобы вообще не вступать в бой с российским истребителем.
Как отметил автор материала, журналист Марк Эпископос, гипотетическое столкновение двух боевых машин будет происходить в условиях широкого применения систем противоракетной обороны, передовых радиолокационных установок и значительного количества самолетов поддержки. По его словам, воздушная дуэль с участием двух пилотов имеет мало общего с реалиями ведения войн в 21-м веке, передает РИА «Новости».
По словам Эпископоса, при прочих равных пилот F-35 сделает все, что в его силах, чтобы вообще не вступать в бой с Су-57, поскольку российская боевая машина представляет собой усовершенствованный истребитель завоевания превосходства в воздухе, с соответствующими техническими характеристиками, в то время как американский самолет является прежде всего ударным истребителем, который проникает в воздушное пространство противника для поражения жизненно важных объектов или инфраструктуры.
«По всей вероятности, F-35, оказавшийся в этой надуманной, гипотетической ситуации (воздушной дуэли), использовал бы свое преимущество в некоторых стелс-функциях, чтобы попытаться ускользнуть от приближающегося Су-57», – считает он.
По мнению журналиста, воздушный бой один на один между Су-57 и F-35 крайне маловероятен не только потому, что это не соответствует реалиям современной войны, но также и по причине того, что подобный сценарий подразумевает «катастрофическую и, к счастью, надуманную перспективу крупной войны между НАТО и Россией».
Ранее заслуженный летчик-испытатель России Магомед Толбоев заявил, что российский истребитель пятого поколения Су-57, благодаря своей маневренности, смог бы победить американский истребитель F-35 в случае воздушного боя один на один.
Кудрявцева оказалась в инвалидном кресле
Телеведущая Лера Кудрявцева оказалась в инвалидном кресле после полученного при падении перелома крестца.
«Только пришла в себя от коронавируса. Вчера дома упала и.... перелом крестца. Я живу этот месяц в каком-то сюрреализме», - прокомментировала видеозапись Кудрявцева в своем Instagram.
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На ролике можно увидеть, как телеведущую в инвалидной коляске перевозят по больнице. Также на видео запечатлена выписка из медицинского заключения с диагнозом.
Напомним, 6 января Кудрявцева сообщила, что получила положительный результат теста на коронавирус, из-за чего ей пришлось отказаться от поездки в Дубай.
Белый дом оценил возможность разговора президентов России и США
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла ответить на вопрос о том, планируется ли проведение телефонного разговора между президентами России и США Джо Байденом и Владимиром Путиным.
«Мне нечего озвучить относительно планов о телефонном разговоре с президентом Путиным», – приводит слова Псаки РИА «Новости».
Пресс-секретарь Белого дома заметила, что первые телефонные переговоры Байдена ожидаются «с партнерами и союзниками». «Первый телефонный разговор с иностранным лидером предстоит в пятницу с премьер-министром (Канады Джастином) Трюдо», – сказала Псаки. Она также сообщила, что в ходе контакта ожидается обсуждение отношений с Канадой и решения Байдена о блокировке строительства трубопровода Keystone XL на границе двух стран.
Накануне Байден вступил в должность 46-го президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации.
Эксперт объяснил, почему Абхазия не выдает России убийц Япончика
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Вопрос об экстрадиции подозреваемых в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова должен решаться на соответствующем уровне на основе существующих правовых договоренностей между Россией и Абхазией, либо разбирательство будет проведено непосредственно в республике, заявил газете ВЗГЛЯД генерал-майор внутренней службы МВД в отставке Владимир Ворожцов.
В пресс-службе абхазской генпрокуратуры сообщили, что не могут российской стороне выдать граждан своей страны, которых в России осудили за убийство вора в законе Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, поскольку конституцией республики и уголовно-процессуальным законодательством это запрещено.
«Существует определенный международными договорами, соглашениями порядок, который, например, Российская Федерация имеет с несколькими десятками стран (кроме США и еще нескольких государств). В таком случае данные вопросы рассматриваются в соответствии с этими соглашениями. Но это только если речь идет о гражданах РФ, находящихся на территории этих стран. Если же речь идет о гражданах другого государства, то их экстрадиция определяется нормативными документами данной страны», – рассказывает Ворожцов.
По данным Следственного комитета у обоих предполагаемых исполнителей убийства Иванькова (Астамура Бутбы и Нугзара Папава) имеется двойное гражданство – России и Республики Абхазия.
«Конституция РФ, например, запрещает выдачу граждан РФ за пределы страны. В то же время существует практика принятия конкретных решений, исходя из общей практики взаимоотношений между различными государствами, а также исходя из содержания допущенных ими нарушений или преступлений. Поэтому в ряде случаев принимаются меры по экстрадиции людей по конкретному запросу конкретного государства фактически вне международной договоренности», – говорит эксперт.
Вопрос о выдаче подозреваемых в убийстве должен решаться на соответствующем уровне на основе существующих правовых договоренностей между обоими государствами, а также на сложившейся практике, считает генерал МВД.
«Учитывая, что они оба также граждане России, не вижу оснований их удерживать, если при их экстрадиции не нарушаются права человека. Но существует и другой вариант: осужденные заочно в России могут быть задержаны, в отношении их может пройти судебное разбирательство на территории Абхазии и в соответствии с законодательством республики будет вынесен соответствующий приговор. Такая международная практика также существует», – заключил Ворожцов.
Летом 2009 года Япончика на выходе из ресторана в Москве тяжело ранил снайпер, которым был, по версии следствия, Бутба. Папава в этот день также находился на месте происшествия и, как сообщают в СК, «прикрывал отход киллера и был готов в любой момент начать стрельбу в преследователей из автомата Калашникова». Через несколько месяцев Иваньков скончался. В этом году суд в Москве заочно арестовал Бутбу и Папаву.
Количество отравившихся школьников в Подмосковье резко возросло
Число отравившихся учеников в подмосковном городе Красноармейск выросло до 96 человек, сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
«В медицинские организации г. о. Красноармейска с жалобами на плохое самочувствие обратились 96 детей. Пищеблоки в школах обработаны и продезинфицированы», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Там добавили, что министерство инициировало проверку инцидента.
Глава Красноармейска Александр Федоров пояснил, что с признаками пищевого отравления в МСЧ №154 ФМБА сначала обратился 41 ребенок из двух школ. 20 января за медпомощью обратились еще 55 детей из этих же учреждений.
«С утра в двух школах работали специалисты МУ № 21 ФМБА. Проведен забор анализов у работников пищеблоков и заболевших детей. Провели дополнительную санитарную обработку всех помещений общеобразовательных учреждений», – сказал Федоров.
Все дети – учащиеся разных классов. Всех школьников из обоих учреждений осмотрели медики.
«Один ребенок госпитализирован. Ситуация находится под моим личным контролем, ждем результаты проверок для того, чтобы установить точную причину случившегося. Все виновные будут наказаны», – добавил глава города.
В минздраве региона указали, что ученика госпитализировали в инфекционное отделение Московской областной больницы имени Розанова. «Состояние средней степени тяжести. Находится под наблюдением врачей», – сообщили там.
Ранее сообщалось, что более 40 детей обратились за медицинской помощью в двух школах в подмосковном Красноармейске. Прокуратура начала проверку.
Украинка ответила выбравшей Россию блогерше из Киева
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Украинка записала видеообращение в ответ на ролик блогерши из Киева di.rubens, которая в видео в TikTok между Украиной и Россией выбрала вторую страну.
«А что выберете вы? Так называемый русский мир под смертельными бомбардировками или мирный украинский город, благодаря нашим воинам? Российского оккупанта, который пришел на наши земли, чтобы проливать кровь, или украинского защитника, который положил свою жизнь ради того, чтобы мы с вами никогда не ощутили на себе последствия войны? Родина или страна-убийца? Украина или Россия? Эта блогер определилась со своим выбором, а я – со своим. Я люблю свою страну – Украину», – заявила девушка в видеообращении, передает «Обозреватель».
Такая позиция вызвала восторг у офицера украинской армии Анатолия Штефана. Он отметил, что активные молодые граждане теперь не дадут замолчать «вопиющий факт российской пропаганды».
«Блогер di.rubens, которая призналась в любви России на майдане Независимости, решила отмолчаться. Но отмолчаться ей уже не дает активная часть украинской молодежи и молодежное патриотическое движение «Основа Будущего», запустив новый флешмоб! Горжусь нашей украинской молодежью!» – написал офицер.
Между тем блогершу di.rubens внесли в базу «Миротворца». Соответствующее досье на нее появилось на сайте проекта. Выяснилось, что настоящее имя 20-летней девушки – Онацкая (Маламан) Таисия Игоревна.
«Провокатор. Антиукраинский пропагандист. Сознательная дискредитация вооруженных сил Украины. Сознательное участие в информационной спецоперации России (страна-агрессор) против Украины», – сказано в сообщении.
Напомним, между офицером украинской армии Анатолием Штефаном и блогершей из Киева di.rubens разгорелся конфликт из-за видео в TikTok, в котором та между Украиной и Россией выбирает вторую страну. Штефан обратил внимание на ролик девушки и написал: «Вот тебе и патриотическое воспитание». В ответ девушка назвала Штефана «позором украинской армии», который «воюет с мирным населением» и хочет «хайпа».
Подтверждена эффективность вакцины «Спутник V» против всех выявленных штаммов COVID
Российская вакцина «Спутник V» эффективна против всех выявленных на сегодняшний день штаммов коронавируса, заявил разработчик препарата.
Информацию об этом передает ТАСС.
Ранее президент Владимир Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире, но посоветовал понять, как она будет действовать в условиях множества штаммов вируса.
18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что требуемый уровень вакцинации от коронавируса в России без учета переболевших и детей – 68,6 млн человек, но эта цифра может уточняться. Больше всего заявок на вакцинацию через портал госуслуг подано в Москве, Самарской и Московской областях.
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Европарламент потребует остановить строительство «Северного потока – 2»
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Европарламент подготовил проект резолюции, в которой требует от Евросоюза остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» из-за ареста Алексея Навального, пишет немецкий еженедельник Spiegel.
По данным издания, в резолюции содержится призыв к странам Евросоюза немедленно остановить строительство газопровода в Балтийском море, передает РИА «Новости».
Кроме остановки строительства, в документе содержатся рекомендации о введении санкций против физических и юридических лиц, которые «участвовали в решении об аресте и заключении». Среди возможных ограничительных мер могут быть как ограничение передвижения по территории ЕС, так и заморозка активов.
Парламентарии могут рассмотреть резолюцию в четверг, 21 января. Документ носит рекомендательный характер. В случае принятия резолюции санкции не введут автоматически – они могут быть приняты только решением всех 27 членов Евросоюза через механизмы Совета ЕС.
Между тем ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз не может препятствовать реализации проекта «Северный поток – 2», поскольку речь идет о проекте частных компаний.
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планировалось начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем с 1 января 2021 года США ввели новые санкции против «Северного потока – 2», увязав их с принятием оборонного бюджета США на 2021 финансовый год.
Взрыв прогремел в центре Мадрида
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Сильный взрыв прогремел в центре испанской столицы, сообщают СМИ. По предварительной информации, инцидент произошел в доме престарелых в центральной части города. Жителей призвали покинуть район в связи с угрозой новых взрывов.
По информации издания diario.es, взрыв произошел на улице Толедо. Данных о причинах взрыва и пострадавших нет, передает РИА «Новости».
На видео и фото с места происшествия видно, что здание сильно пострадало.
Инцидент произошел примерно в 15.00 по местному времени (17.00 мск). Речь может идти о доме престарелых, передает ТАСС со ссылкой на газету El Pais.
Сайт газеты El Mundo сообщает, что первоначальной версией случившегося является взрыв газа. Из-за взрыва были разрушены верхние этажи здания. Район происшествия оцеплен, пожарные никого туда не пропускают.
По информации телеканала LaSexta, в результате взрыва пострадали как минимум шесть человек.
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Портал elespanol.com отмечает, что после взрыва в здании произошло возгорание. Пожилых людей, находившихся внутри, эвакуируют. Три верхних этажа здания обрушились. Уточняется, что в районе этого здания также находится школа. Взрывом были выбиты стекла отеля Ganivet, расположенного рядом. Сообщается, что полиция призвала жителей покинуть район в связи с угрозой новых взрывов.
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Италия собралась подать в суд против Pfizer
Власти Италии собираются подать в суд на американскую компанию Pfizer из-за задержек с поставками вакцин от коронавируса, разработанных совместно с немецкой BioNTech, сообщают местные СМИ.
Итальянский канал Rai News 24 сообщил со ссылкой на министра по региональным вопросам Франческо Боччу, что Pfizer якобы в одностороннем порядке и без своевременного уведомления сократила объемы согласованных поставок, что грозит негативно сказаться на всей кампании по вакцинации, начатой в Италии 27 декабря 2020 года, передает ТАСС.
Чрезвычайный комиссар по противодействию пандемии в Италии Доменико Аркури заявил, что компания уже сократила поставки на 29% на этой неделе, и дальнейшие небольшие сокращения ожидаются на следующей.
Вакцина производства Pfizer/BioNTech не единственная, которой прививают в Италии – туда также налажены поставки препарата от американской компании Moderna. 25 января ожидается более крупная поставка этой вакцины.
Ранее Pfizer сообщила о приостановке поставок вакцины от коронавируса в Канаду.
Объявлено о сохранении иммунитета у привитых «Спутником V» на протяжении девяти месяцев
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Иммунитет у привитых вакциной «Спутник V» сотрудников Центра им. Гамалеи сохраняется на протяжении уже девяти месяцев, сообщил заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов, который руководит группой по созданию препарата.
«Можем сказать, что в той части коллектива проиммунизированного, который есть в Центре Гамалеи, иммунитет сохранился у всех уже в течение девяти месяцев. Но официальные данные при наблюдении длительности иммунитета в клиническом исследовании они просто, конечно, еще не поступили», – сказал он.
Он добавил, что уровень антител IgG у вакцинированных против коронавируса выше, чем у переболевших. «Но у этого есть довольно понятное объяснение – при инфекции плохо формируются герминальные центры в лимфоузлах и есть проблемы у многих людей. Вообще очень плохо вырабатываются антитела в постинфекционном периоде, поэтому здесь как раз вакцинация обеспечивает гораздо больший уровень антител к S-белку, нежели инфекция», – сказал он, передает ТАСС.
Ранее Логунов также сообщил, что клинические исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» среди детей пройдут в течение 2021 года.
18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что требуемый уровень вакцинации от коронавируса в России без учета переболевших и детей – 68,6 млн человек, но эта цифра может уточняться. Больше всего заявок на вакцинацию через портал госуслуг подано в Москве, Самарской и Московской областях.