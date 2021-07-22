Бизнесмену Быкову предъявлено окончательное обвинение

Следователи предъявили окончательное обвинение в подстрекательстве к убийству и покушению предпринимателю Анатолию Быкову, сообщил Следственный комитет.

«Анатолию Быкову, с учетом полученных в ходе расследования уголовного дела доказательств, предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Подстрекательство к совершению убийства по найму»), ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Подстрекательство к покушению на совершение убийства двух лиц по найму»)», – сообщается на сайте ведомства.

При этом в СК отметили, что Быков отрицает свою причастность к преступлению. В скором времени об окончании предварительного расследования будут осведомлены сам бизнесмен, потерпевшие, материалы дела представят для ознакомления.

Проведение следственных действий по делу Быкова было завершено в сентябре 2020 года, и с того момента до 25 декабря 2020 года Быков и его защитники знакомились с материалами уголовного дела, содержащимися в 19 томах. 21 января расследование дела было завершено.

Следствие считает, что в первой половине 1994 года у 23-летнего члена возглавляемой Быковым группировки Александра Наумова произошел с ним конфликт из-за несправедливого, по мнению Наумова, распределения доходов.

Через некоторое время перед автомобилем, в котором ехал Быков, произошел взрыв. Как полагает следствие, бизнесмен предположил, что это сделали Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко, и решил их убить.

Совершение преступления он поручил своему знакомому Владимиру Татаренкову и членам возглавляемой им банды Сергею Бакурову и Владимиру Чучкову. Некоторое время исполнители следили за жертвами, и 24 июля 1994 года, когда Наумов и Войтенко на автомобиле двигались по территории Свердловского района краевого центра, Бакуров и Чучков расстреляли их из автомата и пистолета.

Следователям удалось привлечь к уголовной ответственности Бакурова, который ранее был приговорен к пожизненному лишению свободы, и Чучкова, которому заочно предъявлено обвинение, он находится в розыске.

Также следователям удалось доказать вину одного из организаторов убийства Татаренкова, который был приговорен к 13 годам лишения свободы и уже отбыл наказание за это преступление. Кроме того, следствием были получены показания Татаренкова и Бакурова о том, что одним из организаторов двойного убийства является Анатолий Быков.