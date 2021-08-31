Присяжные признали бизнесмена Быкова виновным в организации убийств

Предпринимателя Анатолия Быкова признали виновным в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году, соответствующее решение принял суд присяжных, сообщили в пресс-службе суда Красноярского края.

«Присяжные заседатели в Свердловском районном суде Красноярска вынесли обвинительный вердикт по делу Анатолия Быкова. Присяжные заседатели также решили, что подсудимый не заслуживает снисхождения», – цитирует сообщение суда ТАСС.

Присяжные начали рассмотрение дела еще в апреле, из-за болезни адвоката рассмотрение дела отложили.

Ранее предпринимателю Анатолию Быкову предъявили окончательное обвинение в подстрекательстве к убийству и покушению. Также его обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

Проведение следственных действий по делу Быкова было завершено в сентябре 2020 года, и с того момента до 25 декабря 2020 года Быков и его защитники знакомились с материалами уголовного дела, содержащимися в 19 томах. 21 января расследование дела было завершено.

Следствие считает, что в первой половине 1994 года у 23-летнего члена возглавляемой Быковым группировки Александра Наумова произошел с ним конфликт из-за несправедливого, по мнению Наумова, распределения доходов.

Через некоторое время перед автомобилем, в котором ехал Быков, произошел взрыв. Как полагает следствие, бизнесмен предположил, что это сделали Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко, и решил их убить.

Совершение преступления он поручил своему знакомому Владимиру Татаренкову и членам возглавляемой им банды Сергею Бакурову и Владимиру Чучкову. Некоторое время исполнители следили за жертвами, и 24 июля 1994 года, когда Наумов и Войтенко на автомобиле двигались по территории Свердловского района краевого центра, Бакуров и Чучков расстреляли их из автомата и пистолета.

Следователям удалось привлечь к уголовной ответственности Бакурова, который ранее был приговорен к пожизненному лишению свободы, и Чучкова, которому заочно предъявлено обвинение, он находится в розыске.

Также следователям удалось доказать вину одного из организаторов убийства Татаренкова, который был приговорен к 13 годам лишения свободы и уже отбыл наказание за это преступление. Кроме того, следствием были получены показания Татаренкова и Бакурова о том, что одним из организаторов двойного убийства является Анатолий Быков.