Захарова оценила предложение провести встречу G7 с Россией по Афганистану

Россия получала сигналы от Германии и Франции на счет некоей встречи, но речи о ее проведении в формате G7 не шло, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова главы японского МИД Тосимицу Мотэги о планах провести встречу стран G7 с участием России и Китая 8 сентября.

«Мы получали два дня назад сигналы от Берлина и Парижа относительно некоей встрече, но речи о «семерке» не шло. Затем последовало заявление Токио уже в контексте «семерки». Все это происходит на фоне разнокалиберных заявлений «семерки» по России и то неучастию, то участию в формате», – цитирует РИА «Новости» Захарову.

По ее словам, у партнеров отсутствует четкое понимание, чего они хотят от себя и окружающего мира. Так она

Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что министры иностранных дел государств «семерки» (G7) планируют на следующей неделе провести встречу для обсуждения ситуации в Афганистане.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию и Китай сделать все возможное для противодействия террористическим группировкам на территории Афганистана.

В понедельник США завершили вывод войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении военной кампании США в Афганистане. После этого запрещенное в России радикальное движение «Талибан» объявило о полной независимости Афганистана, назвав Китай основным партнером республики. После вывода войск из Афганистана президент США Джо Байден призвал сосредоточиться на вызовах со стороны России и Китая.

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.