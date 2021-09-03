«Талибан» назвал Китай основным партнером Афганистана

|
3 сентября, пятница | Последнее обновление — 11:07 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин объявил о масштабном обновлении почтовой сети России
Разделы
3 сентября 1943 года стартовала высадка англо-американских войск в Италии. Это была часть плана – оккупировать Европу до того, как туда войдут советские войска.
Подробности...
Очевидно, летать – это дорого или очень дорого. Но все же это возможно. Под нашими ногами распласталось огромное, бескрайнее, но наше, родное, домашнее небо, в котором можно было бы летать.
Подробности...
Надежды, что американцы «поймут» и «осознают», насколько сложен мир и насколько аккуратно следует с ним обращаться, что возьмутся за ум и сделают наконец-то правильные выводы, перестанут наступать на грабли – все эти надежды напрасны.
Подробности...
В Нью-Йорке объявили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы наводнений, вызванных отголосками урагана «Ида». Губернатор штата Кэти Хокул призвала жителей не садиться за руль и не выходить из дома без необходимости
Подробности...
За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
Подробности...
В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
|
|
«Талибан» назвал Китай основным партнером Афганистана
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Пришедшее к власти в Афганистане движение «Талибан» (запрещено в РФ) рассматривает Китай в качестве основного международного партнера, заявил представитель движения Забиулла Муджахид.
«Китай является нашим главным партнером, он представляет для нас фундаментальную и исключительную возможность, потому что готов инвестировать в нашу страну и реконструировать ее», – передает «Интерфакс» слова Муджахида.
Он высоко отозвался о реализуемой Пекином программе «Один пояс, один путь», отметив, что она «послужит возрождению древнего Шелкового пути».
Он также выразил надежду на то, что Китай будет способствовать восстановлению горнодобывающей промышленности Афганистана.
«Кроме того, у нас есть богатые медные рудники, которые, благодаря китайцам, могут быть возвращены в производство и модернизированы», – сказал представитель талибов.
Он подчеркнул: «Китай представляет собой наш пропуск на рынки всего мира».
Ранее Китай рекомендовал США продолжать взаимодействие с талибами.
Москва назвала условия возможности признания новой власти Афганистана
Вопрос о признании новых властей Афганистана станет актуальным после формирования инклюзивного руководства в этой стране, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мы выступаем за формирование в Афганистане инклюзивного коалиционного правительства с участием всех этнополитических сил страны, включая национальные меньшинства, поэтому вопрос официального признания властей станет актуальным после завершения данного процесса», – цитирует Захарову ТАСС.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США и их союзники в ближайшее время не собираются признавать за движением «Талибан» (запрещено в России и признано террористическим) какой-либо законный статус после захвата власти в Афганистане.
Стоит отметить, что талибы до сих пор не установили полного контроля над страной.
Во вторник на единственную непокоренную движением «Талибан» провинцию Панджшер в Афганистане началось наступление, хотя за несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. В ходе боев в Панджшере погибло более 300 боевиков движения «Талибан».
Также в среду талибы заявили о назначении нового губернатора неподконтрольной им провинции Панджшер.
Талибы сообщили о трудностях с открытием всех полетов из аэропорта Кабула
Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) пока не решило открыть все полеты из кабульского аэропорта, сообщил представитель катарского политофиса талибов Мухаммед Наим.
«Мы прилагаем все усилия, чтобы возобновить все полеты аэропорта Кабула. Но, к сожалению, и как вы знаете по фотографиям и видео, опубликованным в СМИ, аэропорт находится в состоянии разрушения и саботажа. Мы стремимся и стараемся изо всех сил вернуть аэропорт в нормальное состояние... Но до сих пор окончательное решение по вопросу технического управления аэропортом еще не принято. Мы стремимся решить эту проблему в кратчайшие сроки», – заявил Наим РИА «Новости».
По его словам, талибам в решении проблем управления аэропортом и нормализации ситуации помогают делегация из Катара и Турция.
Ранее талибы сообщали, что Афганистан намерен возобновить внутренние рейсы с 3 сентября.
В понедельник США завершили вывод ВС из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости.
Также Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан».
Названы сроки возобновления работы аэропорта в Кабуле
Аэропорт Кабула может возобновить работу в течение ближайших двух дней при финансовой помощи Турции и Катара, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя движения «Талибан» (запрещено в России).
«Аэропорт Кабула при финансовой поддержке в размере 30 миллионов долларов от Катара и Турции в течение двух дней начнет функционировать», – приводит телеканал слова представителя «Талибана» Шер Мохаммеда Аббаса Станекзая, передает РИА «Новости».
Ранее талибы сообщали, что Афганистан намерен возобновить внутренние рейсы с 3 сентября.
В понедельник США завершили вывод ВС из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости.
Также Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан».
«Талибан» понес большие потери в Панджшере
Фронт национального сопротивления Афганистана сообщил о взятии под свой контроль города Чарикар – центра провинции Парван к северу от Кабула – и о том, что в результате боев в Панджшере «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) понес большие потери.
Представители фронта написали в Twitter, что минувшей ночью талибы продолжили штурм Панджшерской долины с нескольких направлений: со стороны перевала Хавак, через долину Андараб, со стороны перевала Саланг, в районе уезда Шотул, а также со стороны города Гулбахор, провинции Парван, передает «Интерфакс». По их данным, «Талибан» перед началом штурма заставил компании отключить Панджшеру услуги связи и интернета, а также подачу электроэнергии.
По всем трем направлениям талибы понесли тяжелые потери, десятки тел боевиков остаются на поле боя. Несколько десятков радикалов сдались в плен, среди бойцов фронта также есть потери.
На перевале Ховак талибы потеряли не менее 100 человек убитыми, полностью разгромлена группировка в уезде Шотул, группировка в районе Саланг блокирована, добавили представители антиталибского сопротивления.
В ходе контратаки бойцам Фронта национального сопротивления удалось отбросить террористов за пределы города Чарикар, под контроль был взят центр провинции Парван.
Сообщается также о том, что сторонникам Ахмада Масуда, который возглавляет антиталибовский Фронт, удалось отбить у талибов четыре уезда в провинции Бадахшан.
Представители Фронта сообщают в соцсетях о столкновениях с радикалами и в провинции Тахар, в том числе в находящемся вблизи с границей с Таджикистаном уезде Хваджа-Гхар.
Это стало возможным после того, как талибы понесли тяжелые потери в боях против Панджшера и были вынуждены оттянуть на это направление дополнительные силы из Бадахшана, Тахара и Кундуза, ослабив свои позиции в этих провинциях.
Ранее Фронт сопротивления Афганистана в провинции Панджшер заявил, что террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России) присоединилась к радикальному движению «Талибан» (запрещено в России) в борьбе с силами сопротивления.
Сопротивление Панджшера заявило о присоединении «Аль-Каиды» к наступлению талибов
Фронт сопротивления Афганистана в провинции Панджшер заявил, что террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России) присоединилась к радикальному движению «Талибан» (запрещено в России) в борьбе с силами сопротивления.
«Аль-Каида» присоединилась к талибам, чтобы бороться против Фронта сопротивления Афганистана. США отступили, история повторяется», – говорится в заявлении Фронта, передает РИА «Новости».
Тем временем представитель антиталибского сопротивления в Панджшере Фахим Дашти заявил, что сопротивление готово вернуться к переговорам с талибами, передает ТАСС.
«Это естественный процесс, когда две стороны, две вооруженные стороны, вовлеченные в конфликт, сначала выбирают мирное урегулирование, но когда переговоры заходят в тупик, вступают в вооруженное сопротивление, а потом снова возвращаются к переговорам. С нашей стороны есть готовность (вернуться к мирному урегулированию), но сейчас «Талибан» развязал войну. И мы уже показали им, что готовы к любому виду борьбы», – сказал Дашти.
При этом он подчеркнул, что «если талибы в какой-то момент захотят вернуться за стол переговоров, сопротивление готово к этому».
Ранее сообщалось, что радикальное движение «Талибан» приняло решение начать военную операцию против сопротивления в афганском регионе Панджшер.
Во вторник на единственную непокоренную движением «Талибан» провинцию Панджшер в Афганистане началось наступление, хотя за несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. В ходе боев в Панджшере погибло более 300 боевиков движения «Талибан».
Пекин предложил США осмыслить слова Путина о результатах миссии в Афганистане
Руководству США следует глубоко задуматься над словами президента России Владимира Путина о трагических последствиях американской миротворческой миссии в Афганистане, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«Точка зрения президента РФ Владимира Путина заслуживает того, чтобы американская сторона над ней как следует задумалась», – заявил он, передает ТАСС.
Ранее Путин заявил, что США присутствовали в Афганистане 20 лет, внедряли свои нормы и стандарты жизни, но добились нулевого результата, при этом происходили одни трагедии. Он также добавил, что извне навязать невозможно ничего, ситуация должна созреть. По его словам, если кто-то хочет, чтобы она зрела быстрее и качественнее, надо помогать людям.
США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России). Талибы также заявили, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане.
Захарова посоветовала США подтянуть «основополагающие вещи» в военном деле
|
|
Соединенным Штатам вместо обучения Украины военному ремеслу следует самим работать над основополагающими вещами в этой сфере, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Тем, кто с натовской стороны что-то там пытается Киеву показать и научить, неплохо было бы научиться самим. Мы их навыки наблюдали сейчас в Афганистане», – цитирует Захарову РИА «Новости».
Так она отреагировала на проведение шести совместных учений в 2021 году на Украине с участием стран НАТО.
«С тем, что они там устроили, стыдно кому бы то ни было предлагать содействие и помощь в обучении <...> самим нужно отработать основополагающие вещи», – заключила дипломат.
В понедельник США завершили вывод ВС из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости.
Также Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан».
Лавров: Запад внезапно прозрел в ситуации с Афганистаном
Запад как будто внезапно прозрел в ситуации с Афганистаном, но заявлениям Вашингтона об окончании эры распространения демократии не стоит доверять полностью, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«То, что сейчас произошло после Афганистана... как будто прозрели все», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
Дипломат напомнил о недавнем заявлении президента США Джо Байдена о том, что уход Вашингтона из Афганистана знаменует конец эры военных акций по распространению демократии. По мнению Лаврова, невоенные акции продолжатся.
«Навязывание своих ценностей, конечно же, продолжится», – отметил Лавров.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США присутствовали в Афганистане 20 лет, внедряли свои нормы и стандарты жизни, но добились нулевого результата, при этом происходили одни трагедии. Он также добавил, что извне навязать невозможно ничего, ситуация должна созреть.
Напомним, американские войска покинули Афганистан. Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. При этом Соединенные Штаты бросили в Афганистане колоссальное количество оружия. Выступая с речью по поводу вывода войск, президент США Джо Байден заявил: «Решение об Афганистане – не просто про Афганистан, оно об окончании эры крупных военных операций, направленных на переустройство других стран».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Бывшего генпрокурора Афганистана эвакуировали в Испанию вместе с семьей
Власти Афганистана эвакуировали в Испанию бывшего генерального прокурора страны Забихуллу Карима вместе с его семьей, заявила пресс-служба испанской генпрокуратуры.
Как отмечают в ведомстве, в операции по эвакуации Карима участвовали американские военнослужащие, представители гражданского общества, журналисты, правозащитники и лично генеральный прокурор Испании Долорес Дельгадо. Она встретилась со своим афганским коллегой, в ходе которой тот «выразил обеспокоенность по поводу своих бывших сотрудников и других лиц, связанных с отправлением правосудия в Афганистане, которые остаются в стране», передает ТАСС.
Дельгадо сообщила ему о своей поддержке и солидарности и подчеркнула, что также встревожена ситуацией с правами человека в этом государстве, особенно с правами девочек и женщин, в том числе тех, кто работает в судебной системе.
Ранее движение «Талибан» (запрещено в России) определилось с основным составом правительства Афганистана, а главой назначило лидера талибов. Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России).
Германия озвучила условия возвращения своих дипломатов в Кабул
Германия готова вернуть своих дипломатов в Кабул при условии обеспечения безопасности и соблюдения талибами (движение «Талибан» запрещено в России) прав человека и других условий, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
«Мы готовы не только оказывать гуманитарную помощь, потому что Афганистану грозит гуманитарная катастрофа. Мы готовы предоставлять помощь в развитии при выполнении этих условий (соблюдение прав человека, инклюзивное правительство, непредоставление территории страны террористам). <...> Мы также готовы, если будут выполнены эти условия и если будут обеспечены условия безопасности, вновь иметь дипломатическое присутствие в Кабуле. Мы будет обсуждать это не только в рамках ЕС, но и в более широком кругу. Мы должны, если хотим помогать, иметь дипломатическое присутствие», – приводит РИА «Новости» заявление Мааса перед неформальной встречей глав МИД ЕС.
Он отметил, что «в Афганистане новая реальность, нравится это или нет». «У нас нет времени зализывать раны, если мы хотим, чтобы Евросоюз играл какую-то роль, а он должен это делать, поэтому нужно действовать быстро. Мы должны четко установить нашу позицию по Афганистану», – добавил он.
Ранее Москва назвала условия возможности признания новой власти Афганистана.
До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США и их союзники в ближайшее время не собираются признавать за движением «Талибан» (запрещено в России и признано террористическим) какой-либо законный статус после захвата власти в Афганистане.
Стоит отметить, что талибы до сих пор не установили полного контроля над страной.
Во вторник на единственную непокоренную движением «Талибан» провинцию Панджшер в Афганистане началось наступление, хотя за несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. В ходе боев в Панджшере погибло более 300 боевиков движения «Талибан».
МИД осудил неизбирательное применение США силы в Афганистане
Россия решительно осуждает неизбирательное применение силы США в Афганистане, высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова о ракетных ударах США по Кабулу.
«Финальный аккорд военного присутствия международной коалиции – это очередной случай гибели мирных граждан в результате удара американского беспилотника, повлекшего за собой обрушение жилого дома и смерть девяти человек, в том числе шести детей. Решительно осуждаем подобное неизбирательное применение силы», – приводит ее слова ТАСС.
Она добавила, что Россия прорабатывает возможность доставки в Афганистан гуманитарной помощи.
«В Кабуле и других крупных городах возникает недовольство политикой движения талибов (запрещено в России) на фоне роста цен на товары первой необходимости, продовольствия, топлива. В связи с этим мы призываем международное сообщество к принятию действенных мер по недопущению гуманитарного кризиса в Афганистане. Со своей стороны прорабатываем возможность доставки в Кабул российской гуманитарной помощи», – сказала она.
Кроме того, Захарова рассказала, что Россия видит сигналы талибов, свидетельствующие об их намерении развивать связи с международным сообществом.
«Мы отмечаем заявление высокопоставленного функционера движения талибов Шахабуддина Делавара. Он призвал спешно свернувшие свои дипломатические миссии иностранные государства возобновить их работу. Этот сигнал демонстрирует готовность руководства талибов к развитию связей с международным сообществом», – сказала она.
Напомним, число жертв ракетного удара, который Вооруженные силы США нанесли в воскресенье по афганской столице, возросло до 12 человек.
Ранее военные США сообщали, что нанесли удар по автомобилю, он был уничтожен в воскресенье американским беспилотником в столице Афганистана, поскольку перевозил большое количество взрывчатки и представлял непосредственную угрозу кабульскому аэропорту.
Позднее телеканал CNN сообщил, что при ударе с американского беспилотника в Кабуле погибли девять мирных жителей, в том числе шестеро детей.
Напомним, представитель движения «Талибан» (запрещено в РФ как террористическое) Забиулла Муджахид осудил авиаудары США в Кабуле, заявив, что «произвольные атаки в других странах незаконны».
15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.
30 августа США завершили вывод войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. Президент США Джо Байден объявил, что уход Соединенных Штатов из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем.
Боррель заявил о потребности в создании системы обороны ЕС из-за Афганистана
Евросоюзу необходима собственная система обороны, эта потребность стала очевидна в связи с ситуацией в Афганистане, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на неформальную встречу министров обороны ЕС в столице Словении.
«Я настаиваю, что потребность Евросоюза в собственной оборонной системе стала очевидной после Афганистана», – цитирут его ТАСС.
По словам Борреля, «исторические события в Афганистане подтолкнули разработку европейской концепции по безопасности «Стратегический компас ЕС», финальный проект которой будет представлен в октябре-ноябре».
В свою очередь европейский комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, курирующий в том числе оборонную промышленность отметил, что ЕС должен сохранять прочные отношения со своими союзниками, прежде всего, в рамках НАТО, однако ему необходимы и собственные ресурсы.
Он напомнил, с этой целью разрабатывается «Стратегический компас ЕС». «Стратегический компас – это тот инструмент, который позволит нам иметь общее видение», – передает слова Бретона РИА «Новости».
Евросоюз уже несколько лет обсуждает «Стратегический компас» – общую стратегию союза в области обороны и безопасности на ближайшие 5-10 лет.
Однако Боррель указал, что ситуация в Афганистане сделала эту стратегию еще более актуальной. Общая стратегия предусматривает, в частности, создание сил быстрого реагирования ЕС в составе от 5 до 20 тысяч человек.
«Уверен, что министры обсудят, как противостоять сложившейся сейчас ситуации, как быть лучше готовыми к будущим вызовам, чтобы такого не повторилось больше. Вы знаете, что «Стратегический компас» находится в процессе подготовки, через пару месяцев мы будем готовы представить результаты нашей работы. Сегодня на неформальной встрече мы не будем принимать конкретных решений, но не позднее чем к октябрю-ноябрю подготовим финальный проект «Стратегического компаса», – сказал Боррель.
Ранее Боррель заявил, что «Талибан» (движение запрещено в России) выиграл войну. При этом он признал необходимость начала диалога с «новыми властями в Кабуле, кем бы они ни были, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы». Вместе с этим Боррель уточнил, что «об официальном признании речь не идет, но необходимо решать практические вопросы».
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.
30 августа США завершили вывод войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. Президент США Джо Байден объявил, что уход Соединенных Штатов из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем.
При давке на границе Афганистана и Пакистана погибли четыре человека
По меньшей мере один человек погиб в результате давки на афгано-пакистанской границе при попытке афганцев бежать из страны, передает телеканал CNN со ссылкой на очевидцев. В то же время другие СМИ сообщают о четырех погибших.
Погибший – 64-летний Сафи Улла из Афганистана. «Мы с отцом пытались пересечь границу с другими членами нашей семьи, я потерял отца в давке, а позже мы нашли его мертвым», – сказал сын погибшего, Шахид Улла, передает РИА «Новости».
Телеканал отмечает, что видеокадры свидетельствуют об «отчаянии», царившем на КПП «Спин Болдак – Чаман» на границе Афганистана с Пакистаном. На кадрах видно, что к границе стеклись «сотни людей, решивших бежать из Афганистана».
«Я никогда еще не видел такого огромного скопления людей в Спин-Болдаке. Места не осталось, тысячи и тысячи двигались к пограничному пункту», – рассказал местный житель Абдул Карим.
Между тем местные СМИ сообщают о четырех погибших в результате давки на границе.
В конце августа пакистанские военные открыли огонь по группе афганцев, которые пытались нелегально проникнуть в страну в районе КПП «Торкхам».
После этого власти Пакистана заявили, что больше не будут принимать беженцев из Афганистана, однако сухопутный пограничный переход «Спин Болдак – Чаман» между двумя странами остается открытым.
Талибы решили открыть внутреннее авиасообщение в Афганистане
В Афганистане планируется возобновить внутренние рейсы с 3 сентября, сообщили СМИ со ссылкой на представителя главного управления гражданской авиации страны.
«Внутреннее авиасообщение возобновится с завтрашнего дня, а восстановление международных рейсов займет некоторое время», – сказал представитель, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.
Авиасообщение прекратили по решению захватившего власть в стране движения «Талибан» (запрещено в России и признано террористическим). Талибы планировали открыть движение после оценки технического состояния аэропорта в Кабуле.
В афганскую столицу приехали технические специалисты из Катара и Турции, последние несколько дней проводились восстановительные работы.
В понедельник США завершили вывод ВС из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости.
Также Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан».
Австрия назвала предварительное условие признания власти талибов в Афганистане
Движению «Талибан» (запрещено в России) поставят четкие условия признания международным сообществом, заявил глава МИД Австрии Александр Шалленберг.
Министр сказал, что только при выполнении этих условий талибов «признают официальными представителями Афганистана». Шалленберг призвал «смотреть в глаза реальности» и пояснил, что следует различать переговоры с талибами «на техническом уровне» и «признание их легитимными представителями государства», передает ТАСС.
Шалленберг опасается, что ситуация в Афганистане может привести к дестабилизации целого региона, страна не должна «становиться черной дырой политики безопасности» или «инкубатором международного терроризма». Это является «одним из предварительных условий», выполнение которого необходимо, чтобы о признании талибов вообще можно было вести речь, сказал министр.
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США и их союзники в ближайшее время не собираются признавать за движением «Талибан» (запрещено в России и признано террористическим) какой-либо законный статус после захвата власти в Афганистане.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|