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5 сентября, воскресенье | Последнее обновление — 03:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Генсек НАТО увидел риск разобщения Европы из-за создания ВС Евросоюза
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Столтенберг позвал Россию на борьбу с террористами в Афганистане
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Россия и Китай вместе с другими членами международного сообщества должны делать все возможное для противодействия террористическим группировкам на территории Афганистана, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Sunday Telegraph.
«Я всецело согласен с тем, что все международное сообщество, включая Россию и Китай, должно прилагать усилия для того, чтобы Афганистан не стал местом, где террористические группировки могут свободно действовать, организуя, планируя и финансируя нападения в наших странах», – приводит слова генсека НАТО ТАСС.
Столтенберг также отметил, что НАТО извлечет уроки из событий в Афганистане, где после вывода основной части западного воинского контингента власть быстро захватило радикальное движение «Талибан» (запрещено в России). По его словам, альянс «открыто и трезво рассмотрит неудачи и ошибки», допущенные за 20 лет иностранного военного присутствия в стране.
Генсек также указал на просчеты прозападного политического руководства Афганистана, позволившие талибам быстро нарастить успехи. По его словам, у властей страны не было четких планов противостояния «Талибану», коррупция привела к бедственному положению военных, не получавших ни зарплат, ни снаряжения и боеприпасов, а бегство президента Ашрафа Гани из страны окончательно подорвало боевой дух афганских солдат. При этом Столтенберг добавил, что «разумно было бы ожидать, что они смогут дольше противостоять талибам», с учетом того, сколько ресурсов было вложено в обеспечение безопасности Афганистана и подготовку местной армии.
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«Мы все знаем об особых и имеющих долгую историю отношениях Пакистана с «Талибаном», о том, что руководство «Талибана» осуществляло деятельность в Пакистане, – добавил Столтенберг, отвечая на вопрос о роли Исламабада в событиях последних месяцев и недель. – Они находились там много лет, а поэтому тот факт, что «Талибан» мог действовать с территории Пакистана, и все с этим связанное, конечно, является частью общей картины».
Напомним, в среду президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что после вывода войск из Афганистана США должны сосредоточиться на вызовах со стороны Китая и России.
В понедельник США завершили вывод войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили о полной независимости Афганистана. В пятницу запрещенное в России радикальное движение «Талибан» назвало Китай основным партнером Афганистана.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
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Число погибших при стрельбе в воздух в Афганистане выросло до 17
Минимум 17 человек погибли в Кабуле при стрельбе боевиков «Талибана» (запрещенное в России движение, признано террористическим) в воздух, сообщил источник в больнице скорой помощи.
На данный момент число погибших – 17, при этом пострадал 41 человек, сообщил собеседник РИА «Новости».
Талибы на фоне опасений жителей сообщили, что по распоряжению заместителя лидера талибов Мохаммада Якуба у стреляющих в воздух боевиков будут отбирать оружие, а виновных привлекут к ответственности.
В пятницу вечером представитель талибов Билал Карими заявил, что движение установило контроль над афганской провинцией Панджшер, таким образом, оно теперь контролирует всю страну.
Позже в этот же день талибы начали отмечать это событие со стрельбой в воздух, также празднования заметили и в других афганских городах. После этого стало известно о четырех погибших в результате стрельбы в воздух.
Талибы начали изучать афганские порносайты для выявления местных проституток
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Боевики движения Талибан (запрещено в России) начали изучать порносайты, чтобы вычислить афганских проституток. Лица найденных жриц любви распечатывают и подписывают. Особую ярость исламистов вызывают девушки, которые занимаются сексом с европейцами.
Как сообщает The Sun Online со ссылкой на собственные источники, в распоряжении боевиков уже находятся данные нескольких сотен афганских секс-работниц. Всем им грозит смертная казнь.
«Поскольку на видео, которые публиковали афганские бордели, есть явные указатели их местоположения, этим женщинам сейчас грозит серьезная опасность быть похищенными или убитыми самыми ужасными способами, которые только можно вообразить», - приводит газета слова своего источника.
Издание отмечает, что во время прихода к власти в 90-е года талибы жестоко казнили женщин за внебрачный секс. Например, их забивали камнями, а перед этим насиловали. При этом, по данным правозащитных организаций, многие девушки занимаются проституцией из-за нищеты, чтобы прокормить семью - как правило это младшие братья и сестры, оставшиеся без родителей.
Ранее газета «ВЗГЛЯД» сообщала, что движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) разогнало протестную акцию женщин в Кабуле недалеко от президентского дворца. Для этого боевики применили слезоточивый газ и избили одну из активисток.
Акция протеста началась после того, как талибы объявили о раздельном обучении юношей и девушек. При этом афганским женщинам официальные представители движения рекомендовали оставаться дома, чтобы не столкнуться с боевиками «Талибана», которые не умеют обращаться с женщинами.
«Талибан» объявил о взятии Афганистана под контроль 15 августа 2021 года. Через две недели после этого, 31 августа, США и другие страны, участвующие в военной операции НАТО в этой стране, завершили эвакуацию своих граждан и персонала. При этом в Афганистане были оставлено оружие и сотни единиц военной техники, включая вертолеты.
Эксперт: После победы в Панджшере талибы столкнутся с партизанским движением
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В случае взятия талибами Панджшера под полный контроль участники сопротивления не сложат оружие, а уйдут в партизаны. Если талибы не смогут улучшить ситуацию в стране, то сопротивление начнет набирать силу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Омар Нессар. Так он отреагировал на утверждения «Талибана» о взятии четырех районов в последней мятежной провинции страны.
«Если в наступлении талибов (члены радикального движения «Талибан», запрещенного в РФ) на Панджшер действительно произошел перелом, то большая часть ополченцев уйдет в партизаны. Так было во времена, когда Панджшер брали советские войска. Они входили в горы, но всякий раз попадали в западню и тогда было решено, что вообще не стоит держаться за этот район», – говорит директор Центра изучения современного Афганистана Института востоковедения РАН Омар Нессар.
Эксперт уверен, что сопротивление продолжит создавать головную боль талибам, потому что социально-экономическая ситуация в стране не улучшается. «Ухудшение гуманитарной ситуации приведет к недовольству населения, что так или иначе заставит талибов прибегнуть к жестким мерам, которые могут расширить зону сопротивления», – предупреждает Нессар.
Многое будет зависеть от позиции внешних игроков. «Без поддержки извне, даже исключительно политической, ополчению будет гораздо тяжелей воевать с «Талибаном». Пока внешние игроки заняли скорее проталибскую позицию. Видимо, за пределами Афганистана считают, что у ополченцев нет шансов на перелом ситуации, поэтому не хотят портить отношения с талибами, которые, возможно, начнут полностью управлять страной», – пояснил собеседник.
Остающийся неподконтрольным Панджшер не позволил талибам объявить в намеченные сроки состав новой администрации Афганистана. Но в конечном итоге очаг сопротивления «не помешает талибам идти своим путем, объявить состав правительства и начать налаживать социально-экономическую обстановку, потому что ухудшение ситуации может стать большей проблемой, чем Панджшер, который не имеет доступа к границам и фактически оказался в окружении». «Талибы давали немало обещаний другим странам, которые так или иначе поддержали их. Нам известна только часть из этих обещаний, например, о разрыве отношений с радикальными группировками, что особенно важно для России и стран Центральной Азии», – напомнил эксперт.
В субботу представитель талибов Билал Карими заявил о взятии стратегически важного района провинции Панджшер Хиндж, а также района Аннаба. «Осталось только главное здание района Абшар», – заявил Карими. Таким образом, если верить талибам, они контролируют четыре района провинции: Шутал, Аннаба, Парьян и Хиндж.
Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией к северо-востоку от Кабула. Наступление началось в конце августа вслед за падением проамериканского режима в Кабуле и полного вывода войск США из страны спустя 20 лет после начала Вашингтоном антитеррористической операции в ответ на нападение «Аль-Каиды» 11 сентября 2001 года.
Директор Центра изучения современного Афганистана Института востоковедения РАН подчеркивает, что точных данных о ситуации в обесточенном Панджшере, с которым оборвана всякая связь, нет. Единственным источником новостей оттуда выступают сами талибы. «Пока нет достаточных сведений о взятии четырех районов. Независимые источники в Кабуле не подтверждают эту информацию. Поэтому верить талибам на 100 процентов я бы не стал», – пояснил эксперт.
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Талибы заявили о захвате стратегически важного района в провинции Панджшер
Стратегически важный район провинции Панджшер Хиндж взят движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России), заявил представитель талибов Билал Карими.
«Последние новости гласят, что Хиндж, самый стратегический район Панджшера, и район Аннаба недалеко от столицы провинции также были полностью захвачены, осталось только главное здание района Абшар», – цитирует Карими РИА «Новости».
Сейчас талибы установили контроль над четырьмя районами провинции: Шутал, Аннаба, Парьян и Хиндж. Движение продвигается к центру провинции.
Напомним, в пятницу талибы объявили о захвате провинции Панджшер.
Панджшер оставался единственной неподконтрольной талибам провинцией к северо-востоку от Кабула. В конце августа на провинцию началось наступление, хотя за несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением.
В МИД оценили намерения США отомстить за гибель американцев в Кабуле
США, заявляя о намерении отомстить за гибель американцев при взрыве у аэропорта Кабула, собираются мстить за собственные провалы в Афганистане, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Радио России».
«Мы уже слышим заявления из Вашингтона о том, что они будут мстить за то, что было устроено в Кабуле вокруг аэропорта, в аэропорту, когда погибли граждане США, там погибли и граждане Афганистана... Нужно напомнить, что США находились там именно с миссией возмездия, 20 лет они эту миссию именно возмездия осуществляли. Получается, теперь они будут мстить за то, что провалилась их прежняя миссия отмщения», – цитирует РИА «Новости» Захарову.
Напомним, возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Погибли 13 американских военных. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*»(запрещено в России).
Талибы начали наступление на центральный город Панджшера
Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) начало наступление на административный центр Панджшера город Базарак, сообщили местные СМИ.
«Сейчас талибы наступают на столицу (Панджшера) Базарак с трех направлений. Талибан присутствует в Панджшере и движется к столице [провинции]», – цитирует ТАСС сообщение страницы «Афган урду» в Twitter.
До этого в субботу талибы объявили о взятии стратегически важного района Панджшера Хиндж. Также они сообщили о взятии контроля над районами Шутал, Аннаба и Парьян.
Напомним, в пятницу талибы объявили о захвате провинции Панджшер.
Панджшер оставался единственной неподконтрольной талибам провинцией к северо-востоку от Кабула. В конце августа на провинцию началось наступление, хотя за несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением.
Наступление талибов в Панджшере замедлилось из-за заминированной дороги
Боевики «Талибана» (движение запрещено в России) замедлили наступление в Панджшере из-за мин на дороге к столице провинции Базарак, сообщает телеканал Al-Jazeera.
«Разминирование и наступательные действия проводятся одновременно», – приводит телеканал слова источника, передает РИА «Новости». Отмечается, что из-за наземных мин боевики также не могут попасть в резиденцию губернатора Панджшера.
Ранее сообщалось, что талибы начали наступление на центральный город Панджшера Базарак. До этого в субботу талибы объявили о взятии стратегически важного района Панджшера Хиндж. Также они сообщили о взятии контроля над районами Шутал, Аннаба и Парьян.
В пятницу вечером представитель «Талибана» (запрещено в России) Билал Карими заявил, что движение полностью контролирует афганскую провинцию Панджшер.
Ранее стало известно об отъезде экс-вице-президента Афганистана Амруллы Салеха в Таджикистан. Сам Салех опроверг эти сообщения, он заявил, что по-прежнему находится в Панджшере.
После празднований талибов захвата Панджшера погибли четыре человека
После инцидентов со стрельбой в Афганистане, которую произвели боевики «Талибана» (движение запрещено в России и признано террористическим) погибли четыре человека, сообщил источник в медицинских кругах.
«Четыре человека погибли, и семь пострадали в результате выстрелов в воздух вчера поздно вечером», – сказал собеседник РИА «Новости».
В пятницу вечером представитель талибов Билал Карими заявил, что движение установило контроль над афганской провинцией Панджшер, таким образом, оно теперь контролирует всю страну.
Позже в этот же день талибы начали отмечать это событие со стрельбой в воздух, также празднования заметили и в других афганских городах.
Талибы избили активистку в Кабуле и разогнали женский протест
Протестную акцию женщин на улицах Кабула движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) разогнало с помощью слезоточивого газа.
Женщины вышли на улицы города с требованием равноправия, их волнуют проблемы возможности получения образования и трудоустройства, передает РИА «Новости».
Талибы для разгона протеста открыли огонь в воздух и пустили слезоточивый газ. Активистка Наргис Садат была избита талибами в ходе протестов.
Акцию проводили на площади недалеко от президентского дворца.
Также митинг за права женщин в Кабуле проходил 3 сентября. До этого талибы сообщали, что афганские студенты и студентки будут учиться в разных классах.
Талибы захватили офис губернатора провинции Панджшер
Движение «Талибан» (запрещено в России) заявило, что захватило офис губернатора провинции Панджшер в боях с силами сопротивления, сообщило издание Times of India.
«По неподтвержденным данным, силы «Талибана» вошли в Базарак, столицу провинции Панджшер, и штурмовали офис губернатора провинции», – передает РИА «Новости» со ссылкой на издание.
Между тем, Фронт национального сопротивления Афганистана, который объединяет противостоящие талибам силы, заявил, что боевики движения достигли высот Дарбанд на границе между провинцией Каписа и Панджшером, но были отброшены.
Ранее сообщалось, что талибы начали наступление на центральный город Панджшера Базарак, но оно замедлилось из-за заминированной дороги. До этого в субботу талибы объявили о взятии стратегически важного района Панджшера Хиндж. Также они сообщили о взятии контроля над районами Шутал, Аннаба и Парьян.
В пятницу вечером представитель «Талибана» (запрещено в России) Билал Карими заявил, что движение полностью контролирует афганскую провинцию Панджшер.
Также стало известно об отъезде экс-вице-президента Афганистана Амруллы Салеха в Таджикистан. Сам Салех опроверг эти сообщения, он заявил, что по-прежнему находится в Панджшере.
Талибы на востоке Афганистана запретили безбородым вступать в движение
Восточная военная комиссия «Талибана» (запрещено в России и признано террористическим) ввела запрет на вступление для бывших военных, полицейских и членов ИГ* (террористическая группировка, запрещена в России).
В заявлении дворца губернатора провинции Нангархар также сообщается, что комиссия запретила вхождение в движение «Талибан» для людей, не носящих бороду, передает РИА «Новости».
Ранее в субботу талибы с помощью слезоточивого газа разогнали протестную акцию женщин на улицах Кабула и избили одну из активисток.
Студентов из Афганистана решили проверять с помощью спецслужб
Сведения о планирующих учиться в России студентах из Афганистана планируется проверять, чтобы убедиться в их реальных намерениях, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.
«Нам важно, я имею в виду как стране, чтобы приехали люди, которые сюда едут, чтобы именно учиться, а не с разными другими задачами. Тут уже работа со стороны специальных служб, которые будут проверять, естественно, там профайлинг делать какой-то людей, которые приезжают. <...> Нам важно, [чтобы] человек поступил, он должен иметь возможность приехать и учиться», – заявил Примаков в интервью ТАСС.
Само Россотрудничество напрямую не будет заниматься вопросом вывоза решивших учиться в России студентов из Афганистана, но вопрос прорабатывается российской стороной.
«Насколько я знаю, прорабатывается как раз история с привозом этих студентов в Россию. Раньше это были еще и ковидные ограничения, карантинные. Но сейчас новые обстоятельства в связи с де факто сменой власти в Афганистане. Конечно, есть еще и аспект безопасности», – сказал Примаков.
Агентство будет передавать данные о студентах в МИД и Минобороны, которые составляют списки для вывозных рейсов.
«Информация о том, кто поступил [в университеты], их контакты, а эта информация есть у нас, эта информация есть у Министерства образования и науки, мы ее агрегируем, передаем ответственным ведомствам», – подвел итог глава Россотрудничества.
Напомним, афганская диаспор получила согласие властей России на просьбу помочь примерно 1 тыс. желающих приехать из Афганистана, среди категорий, получивших разрешение на въезд, есть лица с гражданством и видом на жительство, а также студенты.
В Москве понадеялись на выполнение талибами своих обещаний
Российская сторона надеется, что движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) исполнит свои обещания, заявил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.
«Надеюсь, что ситуация будет меняться, а «Талибан» будет выполнять те многочисленные свои обещания, которые они успели надавать, придя к власти, и мы получим там более предсказуемый режим», – сказал Примаков в интервью РИА «Новости».
Талибы ранее заявляли, что афганские граждане получат правительство с участием представителей разных слоев общества, свободные СМИ, возможность для женщин учиться и работать.
Напомним, в пятницу талибы объявили о захвате провинции Панджшер.
Панджшер оставался единственной неподконтрольной талибам провинцией к северо-востоку от Кабула. В конце августа на провинцию началось наступление, хотя за несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением.
Трамп обошел Байдена по популярности среди избирателей в США
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Экс-президент США республиканец Дональд Трамп мог бы одержать победу над действующим главой американской администрации демократом Джо Байденом в случае проведения новых выборов, свидетельствуют итоги опроса общественного мнения, проведенного Колледжем Эмерсон – частным университетом в Бостоне.
Согласно результатам опроса, в случае проведения новых президентских выборов в США Трамп опередил бы Байдена на один процентный пункт – 47% против 46%. Отдать голоса за действующего главу Белого дома выразили готовность 60% опрошенных сторонников Демократической партии, 39% предпочли бы в 2024 году увидеть в президентском кресле кого-нибудь другого. Тем временем Трамп может заручиться поддержкой 67% республиканцев, передает ТАСС.
На вопрос о выводе войск из Афганистана 68% респондентов ответили, что США проиграли эту войну. Опрос проводился с 30 августа по 1 сентября. В нем приняли участие около 1,2 тыс. зарегистрированных избирателей.
Ранее Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
Напомним, 11 июля Трамп сообщил, что уже принял решение о том, будет ли он участвовать в президентских выборах в США в 2024 году. В феврале большинство избирателей-республиканцев заявляли о готовности поддержать Трампа на выборах президента США.
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Афганские власти предложили раздельное обучение в университетах
Министерство высшего образования Афганистана попросило университеты представить в течение трех дней предложения по раздельному обучению студентов и студенток, сообщил телеканал 1TV.
И. о. министра высшего образования страны Абдулу Баки Хаккани сообщал, что студенты и студентки в Афганистане будут учиться в разных классах. Отмечается, что университеты должны представить свои предложения в течение следующих трех дней, передает РИА «Новости».
Напомним, талибы (движение запрещено в России) решили разделить обучение студентов и студенток в Афганистане.
До этого талибы призвали женщин в Афганистане оставаться дома, поскольку боевики движения «не обучены» тому, как надо обращаться с женщинами.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
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