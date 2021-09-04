Талибы начали изучать афганские порносайты для выявления местных проституток

Боевики движения Талибан (запрещено в России) начали изучать порносайты, чтобы вычислить афганских проституток. Лица найденных жриц любви распечатывают и подписывают. Особую ярость исламистов вызывают девушки, которые занимаются сексом с европейцами.

Как сообщает The Sun Online со ссылкой на собственные источники, в распоряжении боевиков уже находятся данные нескольких сотен афганских секс-работниц. Всем им грозит смертная казнь.

«Поскольку на видео, которые публиковали афганские бордели, есть явные указатели их местоположения, этим женщинам сейчас грозит серьезная опасность быть похищенными или убитыми самыми ужасными способами, которые только можно вообразить», - приводит газета слова своего источника.

Издание отмечает, что во время прихода к власти в 90-е года талибы жестоко казнили женщин за внебрачный секс. Например, их забивали камнями, а перед этим насиловали. При этом, по данным правозащитных организаций, многие девушки занимаются проституцией из-за нищеты, чтобы прокормить семью - как правило это младшие братья и сестры, оставшиеся без родителей.

Ранее газета «ВЗГЛЯД» сообщала, что движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) разогнало протестную акцию женщин в Кабуле недалеко от президентского дворца. Для этого боевики применили слезоточивый газ и избили одну из активисток.

Акция протеста началась после того, как талибы объявили о раздельном обучении юношей и девушек. При этом афганским женщинам официальные представители движения рекомендовали оставаться дома, чтобы не столкнуться с боевиками «Талибана», которые не умеют обращаться с женщинами.

«Талибан» объявил о взятии Афганистана под контроль 15 августа 2021 года. Через две недели после этого, 31 августа, США и другие страны, участвующие в военной операции НАТО в этой стране, завершили эвакуацию своих граждан и персонала. При этом в Афганистане были оставлено оружие и сотни единиц военной техники, включая вертолеты.