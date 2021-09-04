Талибы избили активистку в Кабуле и разогнали женский протест

Эксперт рассказал о стратегии экономической экспансии Китая в Афганистан

Усиление экономических связей Китая и Афганистана будет выгодно Пекину, который получит доступ к богатым природным ресурсам страны, но Россия тоже предложит свою повестку Кабулу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он отреагировал на планы «Талибана» сделать Китай основным международным партнером Афганистана.

«Партнерство «Талибана» (радикальное движение, запрещенное в РФ) и Китая может быть достаточно тесным. Но оно будет создаваться непросто, потому что КНР тяжело выстраивает отношения с другими государствами. Почти во всех странах Юго-Восточной и Центральной Азии, где китайцы усиливают свое присутствие, Китай плохо воспринимается широкими массами населения. Зато китайским лидерам, как правило, безразлична политическая система и внутренняя политика партнеров, они ориентируются на элиты и находят с ними общий язык», – говорит профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

По его прогнозу, при талибах Афганистан установит взаимовыгодные отношения с Пекином, которому эти связи будут даже более выгодны. «Китай будет продавать свою дипломатическую поддержку за счет большего доступа к природным ресурсам Афганистана. Но Пекин точно не обеспечит процветание Кабулу в силу множества причин, главная из которых заключается в разных государственных моделях: суперцентрализованный Китай плохо стыкуется с довольно анархичным Афганистаном», – пояснил политолог.

По прогнозу эксперта «Валдая», многим странам не понравится китайская экспансия в Афганистан. Главными недовольными будут частные компании США, Пакистана и Ирана. Они сами присматривались к афганским природным ресурсам, особенно к редкоземельным металлам. «Китаю удалось выработать такой стиль общения, при котором страна обменивает свои огромные валютные резервы на реальные минеральные ресурсы и контроль инфраструктуры», – прогнозирует собеседник.

Россия в ответ может тиражировать в Афганистане свою политику, которая проводится по отношению к Киргизии и Таджикистану, но с учетом местной специфики. «Москва принимает экономическое усиление Китая в этих государствах, но пытается поддерживать дипломатические и политические отношения. Россия попытается вовлечь Афганистан как минимум в зону свободной торговли. Какая-то позитивная повестка обязательно будет. У российской дипломатии уже возник способ сосуществования с усиливающимся Китаем как раз на примере Центральной Азии», – подчеркнул Ткаченко.

Ранее представитель радикального движения «Талибан» Забиулла Муджахид назвал Китай основным международным партнером Афганистана. По его словам, именно Пекин «представляет для нас фундаментальную и исключительную возможность, потому что готов инвестировать в нашу страну и реконструировать ее». Высокопоставленный талиб похвалил китайский проект «Один пояс, один путь», отметив, что он «послужит возрождению древнего Шелкового пути», и выразил надежду на помощь КНР в восстановлении афганской горнодобывающей промышленности. «Китай представляет собой наш пропуск на рынки всего мира», – подчеркнул Муджахид.

«Китай – лидер по уровню экономической вовлеченности в Афганистан. Речь идет об обширной торговле, различных инвестиционных проектах, прежде всего в горнодобывающих секторах экономики», – напомнил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Эксперт согласен с тезисом о прагматичном выстраивании Китаем экономических проектов. Пекин может занять нишу, которую до последнего занимал в Афганистане Запад. После прихода к власти талибов Германия тут же заморозила экономическую помощь Кабулу. Берлин ежегодно выделял стране по 430 млн евро, а на этот год было заложено 250 млн. В свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель предлагал использовать гумпомощь как рычаг давления на Афганистан, что вряд ли понравится «Талибану».

«Бюджет Афганистана почти на 80% складывается из внешней помощи, поэтому около половины 37-миллионного населения нуждается в поддержке. Если Запад прекратит свои экономические и гуманитарные программы, то Афганистану грозит гуманитарная катастрофа», – предупредил Кортунов.

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