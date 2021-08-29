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Талибы решили разделить обучение студентов и студенток в Афганистане
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Студенты и студентки в Афганистане будут учиться в разных классах, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на назначенного талибами и. о. министра высшего образования страны Абдулу Баки Хаккани.
По словам Хаккани, девочки имеют право на образование, но они не могут учиться вместе с мальчиками. Он добавил, что студенткам предоставят «безопасную образовательную среду», передает РИА «Новости».
Он пообещал, что университеты скоро снова откроются и преподавателям, и сотрудникам министерства высшего образования выплатят зарплаты.
Министерство высшего образования Афганистана провело конференцию в Кабуле, в которой приняли участие преподаватели университетов, представители научных кругов и бывшие чиновники ведомства. Бывшие сотрудники системы образования и преподаватели вузов Афганистана призвали талибов сохранить и модернизировать существующую систему образования вместо того, чтобы создавать новую.
Ранее талибы призвали женщин в Афганистане оставаться дома, поскольку боевики движения «не обучены» тому, как надо обращаться с женщинами.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
Шойгу рассказал о роли военных США в распространении героина
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Маковые плантации в Афганистане «увеличились почти в 100 раз», пока там находились военные США. Кроме того, США оставили в Афганистане много высокоточного оружия, сообщил глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу.
В интервью для YouTube-канала «Соловьев Live» он заявил, что Афганистан производит 93% мирового героина, а маковые плантации «увеличились почти в 100 раз». «Про логистику распространения всего этого по всему миру и в Европу я говорить не буду, потому что, я думаю, и так всем понятно, кто оттуда летал», – передает РИА «Новости».
Шойгу заявил, что США в Афганистане действовали в двух сферах. Во-первых, они занимались вопросами, связанными с безопасностью, в частности, самих американцев. Также они вооружали и тренировали афганскую армию, которую сами афганцы считают коллаборационистами, поддержавшими вторгшегося врага. Во-вторых, США «занялись серьезным освоением и добычей полезных ископаемых».
Минобороны ведет анализ рисков и угроз в Афганистане. Речь идет не только о наркотиках, но и о «большом количестве оружия», включая «переносное высокоточное – это ПЗРК и ПТУРы». «Если там за это время говорят, что на Украину поставлено из Соединенных Штатов, там, Javelin, я уж не помню, несколько десятков, что ли, то здесь их больше сотни», – сказал Шойгу, отметив, что в Афганистане оружие «не поставлено, а просто перешло в руки».
Он сказал, что Минобороны «выполнит задачу» по эвакуации россиян и граждан стран ОДКБ из Афганистана: «Я постучу по дереву, надеюсь, она закончится в общем нормально, потому что в таких операциях «успешно» слово неприемлемо, закончится нормально». По его словам, глава российского государства Владимир Путин поручил «сделать так, чтобы мы смогли вывезти всех наших граждан и граждан стран-членов ОДКБ, и не только, тех, кто в этом нуждается».
Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане?
Напомним, Шойгу также заявил, что действия государств Организации Договора о коллективной безопасности на фоне ситуации, происходящей в Афганистане, абсолютно правильны. Министр подчеркнул, что программа по перевооружению вооруженных сил Таджикистана, Киргизии и Казахстана будет продолжена.
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Талибы убили известного афганского певца Фавада Андараби
Боевики запрещенного в России движения «Талибан» убили известного афганского исполнителя народной музыки и песен Фавада Андараби, сообщил телеканал Times Now со ссылкой на его родственников.
По данным СМИ, певца вывели из дома в провинции Баглан и расстреляли. Информацию о гибели музыканта подтвердил его сын, передает ТАСС.
Андараби своих песнях поддерживал противников талибов и осуждал деятельность «Талибана». Кроме того, многие лидеры талибов считают музыку «противной исламу».
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
МИД назвал причину поражения США в Афганистане
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Вашингтон потерпел поражение в Афганистане, так как не понимает мир за пределами Соединенных Штатов, при этом в США высок соблазн вернуться в Афганистан, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
Кабулов отметил, что «соблазн такой есть», в США в «военном руководстве и в сообществе очень много людей, которые были откровенно против вывода войск», они «готовы были оставаться еще десяток-другой лет в Афганистане». В МИДе пояснили, что такой позиции они придерживались из-за «корыстных» причин, а не «государственных интересов». Однако Кабулов считает «сомнительным, что они вернутся». По его мнению, «осознание все-таки, видимо, пришло, не только, что эта война проиграна, что ее выиграть нельзя, поэтому придется» уйти из Афганистана.
«Это очень горький и печальный уход. Но любая попытка повторить прежнюю попытку обойдется им гораздо дороже», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал «Соловьев Live».
Кабулов считает, что США «проиграли эту войну», так как «не понимают мир, который находится за пределами Соединенных Штатов». Оценивая ситуацию вокруг Афганистана, Кабулов заявил, что у США «очень слабая аналитика», американцы в этом плане работали «из рук вон плохо». У него возникло «ощущение, что чувство вседозволенности, появившееся примерно 30 лет назад, сыграло злую шутку с Соединенными Штатами как государством».
При этом Москва предостерегает от попыток изолировать «Талибан» (запрещен в России), поскольку давление может «радикализировать» талибов, которым сейчас «как новой власти надо решать социально-экономические проблемы народа необустроенного».
Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане?
Страны Организации договора коллективной безопасности наладили взаимодействие по ситуации вокруг Афганистана, это придало им уверенности. События в Афганистане «стали определенным толчком интенсификации боевого сотрудничества, взаимодействия, что выразилось в проведении целой серии крупных маневров, военных учениях по периметру Афганистана», сказал он.
Кабулов подчеркнул, что «надо очень внимательно смотреть», так как среди беженцев из Афганистана могут быть террористы. Однако, по его словам, большинство беженцев – это мирные граждане, которые «не доверяют талибам».
Напомним, Кабулов заявил, что Россия фиксирует хорошие шансы для наведения порядка в Афганистане при поддержке международного сообщества. При этом возможность использования территории Афганистана террористами вызывает наибольшее опасения.
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СМИ: Удар в Кабуле осуществили США
Удар в Кабуле осуществили США, передает Reuters со ссылкой на американских чиновников.
«США произвели военный удар в Кабуле», – приводит сообщение агентства РИА «Новости».
Согласно источникам, целью удара были предполагаемые боевики группировки «Исламское государство* – Вилаят Хорасан» (запрещена в России).
Между тем телеканал Al-Jazeera сообщает, что в результате взрыва в Кабуле один ребенок погиб, еще три человека пострадали. По данным корреспондента телеканала, человеческие жертвы стали результатом ракетного удара по дому недалеко от аэропорта Кабула.
Ранее стало известно, что в Кабуле раздался очередной взрыв, об этом сообщил ряд СМИ, в том числе Agence France-Presse и телеканал Al Arabiya.
В четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*». Пентагон отчитался об уничтожении боевика ИГ* в Афганистане.
28 августа президент США Джо Байден заявил, что в ближайшие 24–36 часов «весьма вероятна» новая террористическая атака на аэропорт Кабула.
Эксперт опроверг открытие талибами водохранилища для подачи воды в Иран
Сообщения о том, что талибы (организация «Талибан» запрещена в России) открыли шлюзы водохранилища Хайраманд для подачи воды в Иран (в провинции Систан и Балуджистан) не соответствует действительности, заявил газете ВЗГЛЯД специалист в области российско-иранских отношений Раджаб Сафаров.
«Из-за обильных дождей и селевых потоков забор воды достиг критического уровня, произошел сброс лишнего объема воды. Видимо, люди это восприняли за открытие талибами водохранилища для иранцев», – пояснил он.
По словам Сафарова, сообщения такого рода появились в основном в социальных сетях.
«Наоборот, из-за того, что некоторые официальные лица провинции сделали публичные антиталибские заявления, спикер талибов Моджехед достаточно резко прошелся по Ирану», – заключил эксперт.
Подача воды в Иран была перекрыта бывшим правительством Афганистана. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что страна больше не будет раздавать бесплатную воду никому. Одним из условий была поставка Ираном топлива в обмен на воду. В Тегеране заявили, что Гани, поступая таким образом, нарушил договор о реке Гильменд 1973 года, который разделил воду между двумя странами, передает The Cradle.
При этом иранские официальные лица утверждали, что решение Кабула отрезать Иран от основного источника воды было принято из-за настойчивости США использовать любые средства для давления на Тегеран.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
США подтвердили удар по машине в Кабуле
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Центральное командование США подтвердило авиаудар по автомобилю в Кабуле, военные сообщили, что действовали в рамках самообороны для нейтрализации непосредственной угрозы городскому аэропорту со стороны террористической группировки «Исламское государство* – Вилаят Хорасан» (запрещена в России).
«Вооруженные силы США в рамках самозащиты нанесли сегодня загоризонтный беспилотный авиаудар по автомобилю в Кабуле, устранив непосредственную угрозу со стороны «ИГ* – Вилаят Хорасан» международному аэропорту имени Хамида Карзая», – сообщило Центральное командование США, передает РИА «Новости».
Напомним, в Кабуле раздался очередной взрыв, об этом сообщил ряд СМИ, в том числе Agence France-Presse и телеканал Al Arabiya. Телеканал Ariana News сообщил, что жертвами ракетного удара стали шесть человек, включая четырех детей. Отмечается, что от удара, помимо шести жертв, пострадали еще четыре человека.
В четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*». Пентагон отчитался об уничтожении боевика ИГ* в Афганистане.
28 августа президент США Джо Байден заявил, что в ближайшие 24–36 часов «весьма вероятна» новая террористическая атака на аэропорт Кабула.
СМИ сообщили о взрыве в Кабуле
В Кабуле раздался очередной взрыв, об этом сообщил ряд СМИ, в том числе Agence France-Presse и телеканал Al Arabiya.
Корреспондент РИА «Новости» передает, что сильный взрыв произошел недалеко от аэропорта Кабула.
По словам источника из полицейского управления афганской столицы, взрыв произошел из-за ракетного удара.
В четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*». Пентагон отчитался об уничтожении боевика ИГ* в Афганистане.
28 августа президент США Джо Байден заявил, что в ближайшие 24–36 часов «весьма вероятна» новая террористическая атака на аэропорт Кабула.
Британия эвакуировала из Афганистана всех своих военных
Из Афганистана вылетел последний самолет с британскими военными, сообщило Минобороны Великобритании.
Ведомство в Twitter поблагодарило «всех, кто так храбро служил под огромным давлением и в ужасных условиях, чтобы безопасно эвакуировать самых уязвимых гражданских лиц».
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Напомним, глава британского МИДа Доминик Рааб заявил, что его страна намерена «использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства», включая санкции, если радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) помешает жителям Афганистана покинуть страну после 31 августа. На заседании СБ ООН в понедельник Франция и Великобритания предложат создать в Кабуле зону безопасности под контролем всемирной организации.
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Захарова сочла позицию Запада по Афганистану странной
На Западе «удивительно формулируют свое отношение» к ситуации в Афганистане, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, «они формулируют таким образом, что «из сложившейся ситуации надо сделать выводы». Захарова назвала такую позицию «очень неординарной, учитывая, сколько возможностей сделать выводы было за последние 10, 15, 20 лет» у «западных партнеров». Представитель МИДа отметила, что «в русском языке есть прекрасная пословица, кто на чьих ошибках учится», передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал «Соловьев Live».
При этом Москва давно предупреждала об опасности насильственной «демократизации» Востока, так что теперь заявления Запада «странно слышать», сказала Захарова. «Нужно начать не с переваливания ответственности... А с серьезного и честного анализа ситуации, которая сложилась», – заявила она.
15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
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Талибы отключили интернет в неподконтрольной провинции Панджшер
Движение «Талибан» (запрещено в России) отключило интернет в провинции Панджшер, передает местное информационное агентство Raha Press.
Как сообщает агентство, Панджшерскую долину отключили от интернета, предполагается, что это сделано для того, чтобы вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности президента и находящийся в Панджшере, не смог публиковать сообщения в Twitter, передает РИА «Новости».
Ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что ситуация в афганской провинции Панджшер спокойная, движение «Талибан» придерживается линии на мирное урегулирование.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. В результате терактов в Кабуле также погибли не менее 28 талибов. Кроме того, жертвами терактов стали 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения.
Посол отказался считать победу талибов в Афганистане «завоеванием»
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Движение «Талибан» (запрещено в России) не завоевывало Афганистан, он им «просто перешел», заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.
«Собственно говоря, Афганистан они не завоевывали, он им просто перешел потому, что хуже уже было некуда», – сказал он, отметив, что страна перешла к талибам «в тяжелейшем состоянии, и вот это действительно вызов, как они смогут организовать мирную жизнь». Жирнов считает, что в «обозримой перспективе» ситуация в Афганистане «успокоится».
Он также прокомментировал теракт в Кабуле. По его словам, если теракт совершила террористическая организация «Исламское государство*», то ИГ* «бросило вызов не столько США, сколько талибам». У ИГ* с талибами «борьба непримиримая», теракт – «репутационный укол и по талибам тоже», передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал «Соловьев Live».
«Насколько я знаю, сегодня талибы, так было объявлено, задержали двух якобы граждан Малайзии, значит, боевиков ИГИЛ*, то есть, я так понимаю, что они будут отлавливать и они будут жестко совсем действовать с ИГИЛ*. Талибам больше такое не нужно», – сказал Жирнов.
Посол сообщил, что Запад не выходил на Москву с вопросом о признании новых властей Афганистана. По его мнению, подобные разговоры обусловлены тем, что на Западе, вероятно, осознали, что «альтернативы той фактической власти, которая сейчас в Афганистане, нет, и рухнула западная ставка на президента Гани».
Кроме того, Вашингтон не обращался к Москве с просьбой принять афганских беженцев, в США «знают ответы» России, «знают наше к этому отношение». У посольств двух стран в Афганистане «сохранилось взаимодействие», российской стороне удалось «нормально абсолютно обеспечить вывоз наших граждан, в том числе через американское посольство, тут никаких проблем нет».
Жирнов сообщил, что талибы помогали посольству в погрузке россиян для эвакуации из Афганистана: «Отсекли толпу, зевак..., обеспечили, чтобы не было давки среди росграждан». Он также рассказал, что у «многих афганцев в силу их культуры – они думали, что можно в салоне лететь с кинжалами». «Мы им объясняли, вежливо и культурно, но доходчиво, что это не так», – сказал он.
Напомним, из Кабула самолетами Ил-62 и Ил-76 эвакуировали более 500 россиян, граждан стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана), а также Украины
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Российский посол назвал «потенциальный нарыв» в Афганистане
Ситуация в афганской провинции Панджшер спокойная, движение «Талибан» (запрещено в России) придерживается линии на мирное урегулирование, заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.
«Ситуация вокруг Панджшера – это потенциальный нарыв. В прошлом эфире я передал сигнал талибов. С тех пор <...> из-за того, этот сигнал был сразу же растаскан всеми информагентствами, там все спокойно. Пока талибы действуют в рамках этого сигнала – что в Панджшере нужно мирное урегулирование», – сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
По его словам, между диппредставительствами России и США в Кабуле сохраняется взаимодействие, в том числе по вопросам вывоза граждан из страны. Жирнов добавил, что никаких проблем во взаимодействии стран по этим вопросам нет. «Единственное, они попросили нас сдвинуть сроки. Мы к этому с пониманием полностью отнеслись», – добавил он.
«Политический контакт с американцами по Афганистану не прекращается, потому что процесс урегулирования не закончен. Он просто вступил в новую фазу, связанную с новыми условиями», – подчеркнул дипломат.
Посол отметил, что еще около 200 граждан России запросили эвакуацию из Афганистана, угрозы для их безопасности сейчас нет. По словам главы диппредставительства России, речь идет об «афганцах со вторым российским паспортом».
«Здесь у афганцев есть такая черта: они перестраховываются, на что-то записываются, потом не приходят. Угрозы безопасности для них нет, спасать никого не надо», – отметил посол.
Также Жирнов заявил, что талибы рассматривают Турцию и Катар как страны, которые могли бы технически управлять аэропортом в Кабуле.
«Контакты между талибами и американцами идут. Я слышал, что талибы думают, кто будет технически управлять аэропортом, вылетами. Там рассматриваются Турция, Катар. В общем они думают. Я так понимаю, что у них нет шапкозакидательства, они понимают, что сами сидеть в диспетчерском пункте на башне они не могут, никакого опыта нет», – сказал дипломат.
При этом он уточнил, что Запад не обсуждал с Россией вопрос признания талибов властью в Афганистане. «Я думаю, что если у них такие мыслительные процессы ведутся, то они связаны с тем, что, видимо, Запад понял, что альтернативы той фактической власти, которая сейчас в Афганистане, нет», – заявил посол.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что войска Соединенных Штатов начали покидать аэропорт Кабула, в настоящее время американцы вывозят оттуда оборудование.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. В результате терактов в Кабуле также погибли не менее 28 талибов. Кроме того, жертвами терактов стали 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения.
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Удар США в Кабуле был нацелен на планировавшего атаку на аэропорт террориста
Террорист-смертник, планировавший атаку на аэропорт в Кабуле, был целью удара США в Афганистане, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя «Талибана» (запрещено в России).
По данным агентства, террорист в момент удара находился в машине, передает РИА «Новости».
Телеканал Ariana News сообщил, что жертвами ракетного удара стали шесть человек, включая четырех детей. Отмечается, что от удара, помимо шести жертв, пострадали еще четыре человека.
По словам очевидцев, в результате инцидента были уничтожены два транспортных средства и часть дома.
Ранее СМИ сообщили, что удар в Кабуле осуществили США.
Напомним, в Кабуле раздался очередной взрыв, об этом сообщил ряд СМИ, в том числе Agence France-Presse и телеканал Al Arabiya.
В четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*». Пентагон отчитался об уничтожении боевика ИГ* в Афганистане.
28 августа президент США Джо Байден заявил, что в ближайшие 24–36 часов «весьма вероятна» новая террористическая атака на аэропорт Кабула.
Байден предупредил об угрозе теракта в аэропорту Кабула в ближайшие 24 часа
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В ближайшие 24–36 часов «весьма вероятна» новая террористическая атака на аэропорт Кабула, заявил глава американского государства Джо Байден.
Так считают американские военачальники, сообщил он, добавив, что «ситуация на местах продолжает оставаться крайне опасной, угроза террористических атак на аэропорт остается высокой». Байден велел «принять все возможные меры» для защиты американских военных в Афганистане. «Они заверили меня, что <…> могут принять эти меры, завершая при этом миссию (по эвакуации) и безопасно выводя наших военных», – приводит его слова ТАСС.
Президент США подчеркнул, что американцы продолжают эвакуацию не только своих граждан, но и граждан третьих стран и афганских беженцев. Он рассказал, что обсудил со своим окружением «подготовку» к тому, чтобы помощь в эвакуации продолжалась и после ухода военных США. Также обсуждался удар, нанесенный США в афганской провинции Нангархар по боевикам «ИГ–Хорасан»*.
Байден заявил, что США, как он и обещал, ответили на теракт в Кабуле 26 августа, но «этот удар не был последним», американцы «продолжат выслеживать всех причастных к этому ужасному нападению и заставят их заплатить». Вашингтон намерен «отвечать всякий раз, когда кто-то пытается нанести вред США или атаковать» американских военных, сказал Байден.
В четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*». Пентагон отчитался об уничтожении боевика ИГ* в Афганистане.
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Киев заявил об эвакуации всех сообщивших о желании покинуть Афганистан украинцев
Все граждане Украины, которые захотели покинуть Афганистан и сообщили об этом, эвакуированы, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
По его словам, эвакуированы «все украинские граждане, которые изъявили желание выехать из Афганистана, которые связались с МИД Украины, с (украинскими) военными, которые были в Кабуле». При этом он не исключил, что в Афганистане остались украинцы, которые не смогли связаться с дипломатами.
Ермак сказал, что горячая линия работает круглосуточно, Киев задействует все свои возможности для эвакуации граждан, которых удастся обнаружить. По его словам, Украина также вывезла из Афганистана и журналистов передовых мировых СМИ (The Wall Street Journal, Global Mail), представителей ООН и граждан других государств, передают «Украинские новости».
Советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что «сегодня на Украину прибыли еще три эвакуационных рейса из Афганистана с более чем 300 гражданами». Всего за шесть рейсов «спасены более 700 человек», передает ТАСС.
Напомним, из Кабула самолетами Ил-62 и Ил-76 эвакуировали более 500 россиян, граждан стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана). Также сообщалось, что планировалось эвакуировать граждан Украины, но Киев заявил, что у него «отсутствует информация» о воспользовавшихся российскими рейсами украинцах.
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