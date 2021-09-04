|
|
Украине предсказали поражение после шести часов войны с Россией
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Читатели болгарского издания «Факти» высказали мнение, что в случае начала войны с Россией Украина потерпит поражение за 6–12 часов.
Так читатели отреагировали на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что планы оказания военной помощи США Киеву потенциально могут быть причиной непредсказуемых действий Украины в плане попыток силового урегулирования конфликта на юго-востоке страны. Ранее на встрече в Вашингтоне президент США Джо Байден заверил своего украинского коллегу Владимира Зеленского, что Штаты «твердо поддерживают территориальную целостность Украины» и предлагают новую финансовую помощь в размере 60 млн долларов, передает РИА «Новости».
«На Россию не может оказывать давление соседнее государство, которое безоговорочно сдастся в течение 6-12 часов с начала [гипотетического] вторжения. Ковбои не могут и не ввезут ядерное оружие на Украину, потому что иначе такое же оружие появится в Венесуэле и Гватемале», – выразил уверенность Честен ционист.
«Видимо, они [в Киеве] считают, что с танком или половиной самолета Украина станет великой военной силой и одолеет Россию», – поддержал предыдущего комментатора Антитрол.
«Украина – не та страна, из-за которой стоит беспокоиться, это временное государство», – отметил mi6osp.
Накануне президент Владимир Путин выразил уверенность в восстановлении отношений между Россией и Украиной, подчеркнув, что ситуация в отношениях между странами ненормальная и неестественная.
Напомним, 23 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва расценивает заявления президента Украины Владимира Зеленского в отношении русского населения как разжигание межнациональной розни. Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что на Украине проживают многие миллионы русских, а русским языком владеют и пользуются подавляющее большинство жителей страны. «Продолжим добиваться от Киева выполнения его обязательств по соблюдению прав человека, включая культурные и образовательные права национальных меньшинств», – подчеркнул Лавров.
Напомним также, 30 июня президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Ранее глава государства сравнил украинский законопроект о «коренных народах» с практикой нацистской Германии.
Вопреки этому 1 июля Верховная рада окончательно приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские. При этом в тексте закона отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Глава ДНР Денис Пушилин раскритиковал закон, подчеркнув, что «оставшаяся часть Украины продолжает двигаться дальше к еще большему разделению».
Госдума приняла постановление с осуждением инициативы президента Украины Владимира Зеленского по исключению русского и других народов из числа коренных народов Украины. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала украинский закон «О коренных народах Украины» «циничным неприкрытым нацизмом».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
МИД объяснил отказ продлевать мандат наблюдателей ОБСЕ на границе с Украиной
|
|
Украина и Запад не относились с должным уважением к развертыванию по инициативе России группы наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» российско-украинской границы, заявили в пресс-службе МИД России, объясняя прекращение деятельности данной группы.
«Развертывание группы стало жестом доброй воли со стороны России с целью побудить Киев пойти по мирному пути разрешения кризиса на востоке Украины. Ожидалось, что эта мера доверия будет содействовать скорейшему урегулированию внутриукраинского конфликта. Тем не менее украинские власти и их западные покровители не отнеслись к данному шагу Российской Федерации с должным уважением», – говорится в сообщении на сайте МИД России.
В ведомстве подчеркнули, что Москва признательна сотрудникам и руководству группы, профессионально выполнявшим свои обязанности, а также готова оказать им всестороннее содействие в завершении работы на российской территории и возвращении на родину.
При этом МИД напомнил, что за семь лет деятельности группа ОБСЕ не зафиксировала ни одного факта переброски из России в Донбасс войск, вооружений, боеприпасов или военной техники.
«Украинские власти и их западные покровители … стремились использовать сам факт присутствия ОБСЕ на российской территории для подтверждения неких «обязательств» России в рамках минских договоренностей, подписанных уже после прибытия наблюдателей, а главное – для отвлечения внимания международного сообщества от упорного нежелания украинских властей выполнять минский Комплекс мер. Российская Федерация неоднократно предупреждала о необходимости выправления данной ситуации. К сожалению, этот жест доброй воли остался без ответа», – подчеркнули в ведомстве.
В связи с этим Москве стало очевидным, что деятельность группы ОБСЕ «не оказывает позитивного влияния на процесс урегулирования и ее продолжение нецелесообразно».
Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета организации сообщил, что Россия не видит оснований для продления мандата группы после его истечения 30 сентября 2021 года. По его словам, это решение пересмотру не подлежит.
Эксперт заявил об абсурдной позиции Украины по транзиту газа в Европу
|
|
«Европейцы не пойдут на подписание прямых газовых контрактов о транзите с Украиной, потому что она непредсказуемый игрок. Это абсурд», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее глава Нафтогаза Юрий Витренко заявил о том, что «лучшая гарантия транзита газа – не контракт с Газпромом, а контракты с европейскими компаниями».
«Витренко намекает на перенос точки приемки газа на российско-украинскую границу. В таком случае европейские компании за какие-то деньги купят газ у Газпрома, он дойдет до украинской границы, а затем уже Украина будет подписывать контракт не с Газпромом, а с европейскими компаниями на поставки газа», – предположил эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Однако европейцы никогда не пойдут на подписание таких контрактов с Украиной. Они прекрасно понимают, что газотранспортная система Украины довольно старая, их трубам по 30-40 лет, а Киев – непредсказуемый игрок, постоянно завышающий тарифы и политизирующий вопрос транзита. По сути, Украина токсична для бизнеса», – указал эксперт.
«Поэтому вряд ли кто-то из европейских компаний захочет заниматься подобного рода транзитом газа через Украину. Ни одна здравомыслящая компания в Европе на это не пойдет. Более того, идея Витренко звучит как бред на фоне заявления Зеленского о том, что российский газ – «самый грязный в мире». И практически сразу после этого Витренко рассуждает о транзите нашего газа. Это абсурд», – констатировал Юшков.
«В целом же смысл подобных заявлений сводится к тому, чтобы лишний раз представить Россию как сторону, не готовую идти на диалог с Украиной по газовому вопросу, а Газпром – неконструктивным партнером. Их основная задача – показать, что Россия использует газ в качестве энергетического оружия, а значит, Европа должна ввести санкции против «Северного потока – 2», – заключил эксперт.
Ранее глава Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что самая лучшая гарантия сохранения транзита газа через украинскую территорию – это не новый контракт с Газпромом, а контракты с европейскими компаниями.
Поэтому Киев ждет «переговоры, которые должны организовать немцы». На переговорах украинская сторона «будет с конкретными европейскими компаниями говорить о конкретных контрактах про транзит газа через Украину». «Это то, что нам нужно», – сказал глава Нафтогаза.
При этом он подчеркнул, что Киеву нужны «не бумаги какие-то, подписанные европейскими политиками», а «контракты с европейскими компаниями на транзит». «А вот если таких контрактов не будет, если Газпром будет продолжать блокировать доступ третьих сторон, европейских компаний к транзиту через Украину, вот тогда должны быть санкции», – сказал Витренко.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На Украине предложили переименовать украинский язык в «руський»
|
|
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил переименовать украинский язык в «руський» вслед за переименованием государства в Русь-Украину.
«У Украины нормальный современный украинский язык. Он наиболее близок, как говорят специалисты, к старому языку Киевской Руси. То есть мы просто будем его называть двойным названием: «руський» или «украинский». Не «российский», а «руський», – сказал Арестович, передает РИА «Новости».
По его словам, он также делает все возможное для переименования страны.
«Конечно, это все надо устанавливать на научной основе. И если всерьез этим заниматься, нужно собирать научно-практическую конференцию, а может быть, и не одну, тем более что дело-то большое. Это дело конституционного большинства (в парламенте), изменений конституции, это дело, возможно, референдума всенародного, но все равно туда идти нужно», – добавил он.
Ранее Арестович заявил, что борется за то, «чтобы мы называли войну правильно – русско-российская война. «Сейчас же идет русско-российская война, так, чтобы потроллить по-настоящему. Русь – это мы... русы, русины... Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы», – сказал он.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это заявление, предложила назвать страну Укрусь.
Путин выразил уверенность в полном восстановлении отношений с Украиной
|
|
Ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, заявил президент Владимир Путин, выразив уверенность на восстановление отношений между странами «и чем раньше, тем лучше».
«Считаю, что та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной. И рано или поздно, а лучше, если это произойдет рано, и чем раньше, тем лучше, мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной», – сказал он, передает РИА «Новости».
На вопрос, наступит ли день, когда на форум в России приедет президент Украины, Путин ответил, что очень на это рассчитывает.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спустя годы в отношениях Украины и России вновь будут позитивные тенденции. «Я думаю, что с годами все поменяется. ... Считаю, что мы все равно – соседи, и будет позитивный результат», – сказал он в ходе общения с преподавателями и экспертами Стэнфордского университета в рамках визита в США. Президент отвечал на русском языке на вопрос русскоязычного слушателя, передает ТАСС.
Зеленский также высказался по вопросу мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Он сообщил, что Киев «с удовольствием» хотел бы завершить вооруженный конфликт в этом регионе. «Сейчас и вчера мы опять читали сигналы из РФ: мол, Украина не хочет закончить войну. Удивительно, войну не мы начали, мы-то с удовольствием хотим (войну) закончить», – сказал глава государства.
Ранее первый вице-премьер Украины Алексей Любченко заявил, что подготовка встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского ведется на самом высоком уровне. При этом Украина предложила Крым в качестве места встречи Путина и Зеленского.
Захарова отреагировала на мысли Киева об отказе от Минских соглашений
|
|
Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на заявление спикера киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Украина якобы «снялась с крючка» Минских соглашений.
«Украина снялась с «крючка» Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе», – процитировала Захарова в своем Telegram-канале советника делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича.
«Этого «крючка» больше не существует на самом деле. Или, во всяком случае, Украины и [президента Украины Владимира] Зеленского больше нет на крючке… Господин [Сергей] Лавров (глава МИД России – прим. ВЗГЛЯД), я передаю вам привет: мы снялись с крючка Минских соглашений... Это огромное наше достижение, прорывное», – процитировала официальный представитель МИД России Арестовича.
«Вот это я удачно снялась с крючка. Прорвалась, огромное достижение», – подумала рыба, уютно устроившись на сковородке, и мысленно передала рыбакам привет. Арестович, говорите еще – вас люблю ушами», – прокомментировала Захарова слова спикера киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексея Арестовича.
Ранее в ДНР объяснили отсутствие обсуждения Минских соглашений на встрече президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.
В среду глава МИД Сергей Лавров заявил, что Киев вместо выполнения Минских соглашений занимается «словесной эквилибристикой». При этом он подчеркнул: «...Безальтернативность Минских договоренностей для урегулирования кризиса в Донбассе, она провозглашается всеми без исключения». «Минские соглашения не предусматривают никакого принуждения, они были добровольно согласованы, добровольно подписаны», – ответил Лавров на вопрос студентов МГИМО, возможен ли вариант принуждения Украины к миру со стороны России в рамках Минских соглашений. Он добавил, что соглашения были единогласно одобрены Совбезом ООН, «тем самым став частью международного права».
Днем ранее Арестович допустил возможность перехода вооруженных сил Украины в наступление в Донбассе, если сложатся «экстраординарные условия».
Напомним, в прошлую пятницу разведчики ЛНР обнаружили вооружение и технику ВСУ рядом с линией соприкосновения в Донбассе. В прошлую среду в ДНР констатировали ухудшение ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.
В феврале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. Официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Погребинский: США устраивает отказ Украины от Минских соглашений
|
|
«Зеленский хотел большего, то есть не только отсутствия упоминания Минских соглашений, но и продвижения Украины в НАТО. Однако Вашингтон не стал дразнить Кремль столь острой темой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Ранее офис президента Украины заявил о том, что вопрос выполнения Минских соглашений не поднимался на встрече Владимира Зеленского и Джо Байдена.
«Хорошо владеющие ситуацией американцы сознательно не поднимают тему Минских соглашений. Их устраивает нынешний отказ Украины от выполнения Минских соглашений», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
При этом «Киев понимает, что не может рассчитывать на одобрение публичного отказа от Минских соглашений со стороны США». «Это связано с позицией руководства Соединенных Штатов, которое неоднократно заявляло, что Минские соглашения – единственный документ, позволяющий двигаться по пути урегулирования кризиса», – пояснил политолог.
По его словам, Владимир Зеленский хотел бы большего, то есть не только отсутствия упоминания Минских соглашений в переговорах, но и, например, какого-то продвижения Украины в НАТО. «Однако Белый дом рассчитывает на успех переговорного процесса с Россией по целому ряду вопросов. Поэтому Вашингтон не стал дразнить Кремль такой острой темой, как вступление Украины в НАТО», – подытожил Погребинский.
Ранее глава офиса украинского лидера Андрей Ермак сообщил, что во время переговоров президента Украины Владимира Зеленского с властями США вопрос о замене или отказе от минского формата урегулирования ситуации в Донбассе не поднимался.
Ермак отметил, что для участия США в урегулировании в Донбассе требуется согласие всех сторон, но Вашингтон готов оказывать Киеву поддержку. По его словам, США подтвердили готовность «принимать участие и сделать все возможное от них, чтобы помочь Украине прекратить войну и обеспечить действенную систему стойкой безопасности».
Кроме того, «рассматривался вопрос привлечения США к глобальному решению вопроса безопасности Украины». Ермак подчеркнул, что частью проблемы «национальной безопасности» Киев считает и «Северный поток – 2», не рассматривая его «как коммерческий проект».
Депутат парламента ДНР Владислав Бриг в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «Вашингтон не будет способствовать миру в регионе, потому что у него нет такой цели».
Напомним, президенты Украины и США провели переговоры. Зеленский заявил, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». Кроме того, Вашингтон и Киев пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский проигнорировал «наставления» Порошенко перед встречей с Байденом
|
|
В офисе президента Украины прокомментировали наставления бывшего главы государства Петра Порошенко, которые тот дал Владимиру Зеленскому перед визитом в США.
В эфире ток-шоу «Право на власть» глава офиса президента Андрей Ермак пояснил, что Зеленский слушает советы других людей, но не Порошенко, передает УНИАН.
«Я думаю, что вы знаете мою позицию. Я считаю и уверен в том, что наконец Украина имеет лучшего президента за всю историю, поэтому он безусловно прислушивается к мнениям не только членов своей команды, но и к людям, которые действительно имеют опыт, необходимые знания. Но не думаю, что в этом списке есть пятый президент Украины», – заявил Ермак.
30 августа бывший президент на своей странице в Facebook обнародовал шестиминутное видео под названием «Порошенко дал наставления Зеленскому». В нем он рассказал, на чем Зеленский должен сосредоточиться в США, с кем встретиться и какие вопросы обсудить. Порошенко также упомянул о себе, давая советы нынешнему главе государства: «Установить добрые личные отношения доверия с главой Белого дома. Как минимум на том уровне, который существовал при моей каденции».
Напомним, президенты Украины и США провели переговоры. Зеленский заявил, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». Кроме того, Вашингтон и Киев пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию».
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Байден выступил терапевтом Зеленского: встреча с Джо Байденом не принесла киевскому гостю ничего из того, на что он рассчитывал.
В ЛНР назвали бесполезным пребывание миссии ОБСЕ на российской границе
|
|
«Нужно отдать должное терпению России – механизм, который был проигнорирован Украиной и не оценивался со стороны ОБСЕ, просуществовал так долго», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник. Так он оценил решение России не продлевать мандат наблюдателей ОБСЕ на границе России и территорий под фактическим контролем ЛНР и ДНР.
«Решение о допуске наблюдателей от ОБСЕ на российские автомобильные пункты пропуска «Гуково» и «Донецк» было принято семь лет назад, еще до подписания Минских соглашений. Решение было связано с демонстрацией открытости процесса пересечения границы и доставки грузов в Донбасс», – отметил Родион Мирошник, представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.
«Украинской стороне в свое время было предложено направить туда же своих представителей, которые просматривали бы «белые КамАЗы» – конвои, которые доставляли гуманитарные грузы в Донбасс. Украина откровенно игнорировала эти предложения, – отметил Мирошник. – Вместе с тем Киев игнорировал тот факт, что за все семь лет работы миссии ОБСЕ – а это очень продолжительный период – международные наблюдатели практически не зафиксировали никаких нарушений».
Но поскольку данные мониторинговой группы не учитывались украинской стороной ни при каких условиях, пребывание этой группы на границе выглядит бесполезным, полагает Мирошник. По его мнению, Россия гораздо раньше могла бы прекратить работу представителей миссии ОБСЕ на своих пунктах погранперехода. «Нужно отдать должное терпению России – механизм, который был проигнорирован Украиной и не оценивался со стороны ОБСЕ, просуществовал так долго», – добавил представитель ЛНР.
Мирошник полагает: Киев в любом случае и далее продолжил бы игнорировать данные от миссии ОБСЕ, особенно в свете поездки президента Украины Владимира Зеленского в США. «Украинская сторона пытается представить дело так, будто Соединенные Штаты позволили Киеву не исполнять Минские соглашения – но так полагает лишь сама Украина, точнее, не самые умные ее представители», – указал собеседник.
В четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил, что Москва не видит оснований для продления мандата группы наблюдателей ОБСЕ на российских МАПП (многосторонних автомобильных пунктах пропуска) «Гуково» и «Донецк» после его истечения 30 сентября. Поясним – эти МАПП, названные по именам городов Гуково и Донецк Ростовской области, расположены на границе России с территориями, которые находятся под контролем провозглашенных ЛНР и ДНР.
За семь лет деятельности группа ОБСЕ не зафиксировала ни одного факта переброски из России в Донбасс войск, вооружений, боеприпасов или военной техники, подчеркнула в пятницу официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она также объяснила отказ Москвы продлевать мандат наблюдателей ОБСЕ на этих пропускных пунктах.
Запад и Украина не относились с должным уважением к данной инициативе России, констатировала Захарова. «Развертывание группы стало жестом доброй воли со стороны России с целью побудить Киев пойти по мирному пути разрешения кризиса на востоке Украины. Ожидалось, что эта мера доверия будет содействовать скорейшему урегулированию внутриукраинского конфликта», – говорится в сообщении на сайте МИД России.
Но, отметила Захарова, украинские власти и их западные покровители стремились использовать сам факт присутствия ОБСЕ на российской территории для подтверждения неких «обязательств» России в рамках минских договоренностей, подписанных уже после прибытия наблюдателей, а главное – для отвлечения внимания международного сообщества от упорного нежелания украинских властей выполнять минский комплекс мер. «Российская Федерация неоднократно предупреждала о необходимости выправления данной ситуации. К сожалению, этот жест доброй воли остался без ответа», – подчеркнули в МИД.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как в офисе Владимира Зеленского истолковали то, что на переговорах президентов США и Украины не обсуждалась тема Минских соглашений.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Госдуме указали на истоки русофобии на Украине
|
|
Русофобская риторика украинских политиков происходит от концепции унитарного государства, ориентированного на Запад, заявил первый замглавы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
«Каждый президент Украины – и [Владимир] Зеленский, кстати, – повторил на новом этапе этот путь. Каждый президент Украины, приходящий как кандидат от востока Украины, как выразитель в какой-то мере его точки зрения, затем подчинялся иной логике под влиянием гораздо более консолидированной идеи – западной линии, западной тенденции на Украине», – цитирует Затулина РИА «Новости».
Причиной этому послужило то, что украинские политики «никакой другой концепции развития Украины не видят, кроме той, которая в свое время была предложена национал-радикалами и воспринята перебежчиками из Компартии как единственная существующая версия независимости Украины», добавил он.
Нескончаемый политический кризис страны, провалы украинских лидеров происходят из того, что «они есть жертвы избранной в начале независимости Украины политико-экономической, национальной модели ее развития как государства». «Они жертвы этой модели, и поэтому они все время совершают этот переход с Востока на Запад... Потому что в основе порочная модель, которая создает им проблемы», – добавил Затулин.
Он добавил, что речь идет об «унитарной» концепции страны, которая не меняется.
«Унитарное государство, надо обеспечить унитарность, нужно обеспечить самыми разными методами приоритет украинского языка и украинизации, нужно как можно дальше отплыть от России со всем добром, которое там осталось, своим и чужим... Вся идея Украины – долой всякую попытку федерализации, долой всякую попытку строить особые отношения между Россией и Украиной», – сказал депутат.
По его словам, проблема Украины укладывается в тезис «Отсутствие опыта государственности».
«Да, есть запрос на самостоятельность, он всегда был, 30% или больше хотят самостоятельно решать вопросы. Запрос есть, а возможностей нет и опыта нет... Нет опыта государственности, служения государству, умения отстаивать государственные цели, понимать, в чем пределы возможностей и в чем возможности вообще», – заключил Затулин.
Ранее российский президент Владимир Путин отмечал, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная.
В ДНР объяснили отсутствие обсуждения Минских соглашений на встрече Байдена и Зеленского
|
|
«Вашингтон не будет способствовать миру в регионе, потому что у него нет такой цели», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бриг. Ранее в офисе президента Украины заявили о том, что вопрос выполнения Минских соглашений не поднимался на встрече Владимира Зеленского и Джо Байдена.
«На встрече не обсуждалась тема прекращения войны в Донбассе, потому что сама война и была целью США. Неправильно думать, что Вашингтон будет каким-то образом способствовать миру в регионе», – убежден депутат парламента Донецкой народной республики Владислав Бриг.
Собеседник напомнил, что «США неоднократно поддерживали Киев в саботаже Минских соглашений». По его словам, цель Вашингтона – «затягивать время и создавать точку напряжения на границах с Россией». «При этом в реальности «российская агрессия», судя по тем темам, которые обсуждали в ходе встречи президентов, не является угрозой безопасности Украины», – указал Бриг.
Ранее глава офиса украинского лидера Андрей Ермак сообщил, что во время переговоров президента Украины Владимира Зеленского с властями США вопрос о замене или отказе от минского формата урегулирования ситуации в Донбассе не поднимался.
Ермак отметил, что для участия США в урегулировании в Донбассе требуется согласие всех сторон, но Вашингтон готов оказывать Киеву поддержку. По его словам, США подтвердили готовность «принимать участие и сделать все возможное от них, чтобы помочь Украине прекратить войну и обеспечить действенную систему стойкой безопасности».
Кроме того, «рассматривался вопрос привлечения США к глобальному решению вопроса безопасности Украины». Ермак подчеркнул, что частью проблемы «национальной безопасности» Киев считает и «Северный поток – 2», не рассматривая его «как коммерческий проект».
Напомним, президенты Украины и США провели переговоры. Зеленский заявил, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». Кроме того, Вашингтон и Киев пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пресс-секретарь Зеленского оправдался за шуточный снимок из Вашингтона
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что не ожидал резкой волны негатива из-за фото в Вашингтоне, где он показывает язык и «держит» памятник Джорджу Вашингтону.
«Не ожидал совершенно. Я до сих пор смотрю на это и не понимаю, за что там можно хейтить. Но зато я теперь лучше понимаю ожидания людей от пресс-секретаря президента: каменное лицо, улыбаться нельзя, язык высовывать нельзя, танцевать нельзя, ничего нельзя. Ну хорошо, ладно», – заявил Никифоров, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Страна.ua».
По его словам, этот снимок был самоиронией. Пресс-секретарь напомнил, что разместил в соцсети два фото и они взаимосвязаны: одно серьезное, другое – ироничное. «Я думаю, большинство людей второе фото не видело... Два фото – две противоположности... Это две стороны спектра. Причем на самом деле я не такой и не такой – я где-то посередине. Но вот вам две крайности – выбирайте, какая вам больше нравится», – сказал Никифоров.
Он сообщил, что после этой ситуации пришел к выводу, что подобной самоиронии допускать не стоит. «Главный вывод, который я для себя сделал после этой ситуации, как легко убивается ирония. Берем сообщение и просто выдергиваем из него одну часть – и все, смысл теряется, а оставшееся выглядит неуместно и нелепо. Наверно, никакой иронии и самоиронии допускать нельзя, потому что это разрушается одним движением», – сказал пресс-секретарь.
Никифоров добавил, что президент не критиковал его за фотографию. Также пресс-секретарь сообщил, что планировал 19 сентября пойти на марш ЛГБТ-сообщества в Киеве, но после скандала сомневается, стоит ли туда идти.
Ранее Никифорова раскритиковали за фото в Instagram из Вашингтона, где он показывает язык и «держит» памятник Джорджу Вашингтону.
Киев заявил об участии США в «широком формате» обсуждения Донбасса
|
|
Вопросы урегулирования в Донбассе будут обсуждаться в нормандском формате (Германия, Россия, Украина и Франция) с привлечением США, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».
«С сегодняшнего дня, начиная с этой встречи (президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского) все вопросы, которые касаются Донбасса, будут обсуждаться не только исключительно в нормандском формате, но и в более широком формате, который будет включать США», – приводит слова Стефанишиной ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на заявление спикера киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Украина якобы «снялась с крючка» Минских соглашений. В ДНР объяснили отсутствие обсуждения Минских соглашений на встрече президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.
В среду глава МИД Сергей Лавров заявил, что Киев вместо выполнения Минских соглашений занимается «словесной эквилибристикой». При этом он подчеркнул: «...Безальтернативность Минских договоренностей для урегулирования кризиса в Донбассе, она провозглашается всеми без исключения». «Минские соглашения не предусматривают никакого принуждения, они были добровольно согласованы, добровольно подписаны», – ответил Лавров на вопрос студентов МГИМО, возможен ли вариант принуждения Украины к миру со стороны России в рамках Минских соглашений. Он добавил, что соглашения были единогласно одобрены Совбезом ООН, «тем самым став частью международного права».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Суд обязал киевскую полицию открыть уголовное дело о нападении на Порошенко
Печерский районный суд Киева удовлетворил жалобу на бездействие правоохранительных органов и обязал полицию зарегистрировать уголовное дело по факту нападения на экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщил депутат Киевсовета из фракции партии Порошенко «Евросолидарность» Виктор Кононенко.
«Печерский райсуд Киева удовлетворил мою жалобу на бездействие должностных лиц Печерского управления Нацполиции в г. Киеве и обязал их зарегистрировать производство о совершении преступления против государственного деятеля», – написал депутат в Facebook.
Адвокаты Порошенко, свидетели нападения, в частности, Кононенко подали в Печерский суд жалобу на бездействие полиции. Адвокат экс-президента Игорь Головань уверен, что нападение на бывшего украинского лидера организовала действующая власть. Вместе с тем, украинские власти считают это происшествие бытовым хулиганством.
Напомним, у входа в метро в Киеве, когда экс-глава государства направлялся в правительство, его облили зеленкой. До инцидента Порошенко участвовал в «Марше защитников Украины».
Порошенко возложил вину лично на президента Украины Владимира Зеленского. Обратившись к Зеленскому, он призвал не пытаться остановить его политическую деятельность подобными акциями.
Экс-депутат Рады назвал Зеленского «всадником Апокалипсиса государственности Украины»
Нынешнее руководство Украины является продуктом государственного переворота, а президент страны Владимир Зеленский – мошенником, который злоупотребил доверием народа, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.
«Зеленский заслужил от народа ту оценку, которую заслуживает любой мошенник. Он не выполнил ни одного обязательства из тех, с которыми шел на выборы, а сделал все ровно наоборот. Посудите сами: война продолжается (буквально вчера в четыре раза увеличились темпы обстрела Донбасса), тарифы повышаются, равно как и налоги (казна пуста, а в долг больше не дают!), а население бежит за границу!» – заявил Олейник в интервью ФАН.
По словам экс-депутата Рады, пример Зеленского является яркой иллюстрацией того, как «простой парень путем мошенничества и интриг может прийти к власти». «Скажу вам откровенно: он беспредельщик. Без суда и следствия закрываются каналы, преследуются оппоненты вроде Виктора Медведчука – настоящая диктатура! Думаю, что после таких «достижений» украинский народ наградит Зеленского не вторым президентским сроком, а пожизненным – в тюрьме. Там целый состав преступления – это я вам как бывший председатель суда говорю», – заявил политик.
Он назвал главу Украины «продуктом государственного переворота», произошедшего в 2014 году на киевском Майдане. «Это настоящий всадник Апокалипсиса. Он передает иностранцам институты управления страной! Судей назначают американцы! Украина при Зеленском реально находится на грани распада. Русскоязычным гражданам уже заявляют, что если им, мол, «так нравится Россия, то пускай туда и отправляются». Уверяю вас, они это сделают! Только прихватят с собой территорий, на которых живут!» – заметил Олейник.
Он также выразил солидарность с мнением президента Владимира Путина, заявившего о неизбежном восстановлении отношений с Киевом «в полном объеме». «Преступники, засевшие в нем, как пришли, так и уйдут. Вот тогда и настанут времена, о которых заявил президент!» – убежден политик.
Зеленский отшутился на вопрос о симпатиях к администрации США
Президент Украины Владимир Зеленский шуткой ответил на вопрос о том, с какой администрацией США – Дональда Трампа или Джо Байдена – ему больше понравилось работать. По его словам, в вопросе поддержки Киева не так важно, кто управляет Штатами.
Зеленского в ходе его выступления в Стенфорде спросили, с какой администрацией США ему больше понравилось работать. «Хороший вопрос. Я не уверен, что вы получите хороший ответ. Я думаю, что очень важно, какого президента больше любите вы», – сказал украинский лидер, передает РИА «Новости».
«Вы знаете, я здесь, и мы действительно нуждаемся в большой поддержке США. И мы всегда ее имели», – добавил Зеленский.
По мнению украинского главы, в вопросе поддержки Украины не имеет значения, кто именно занимает пост президента США. «Извините, что я скажу это: неважно, кто будет президентом США. Я имею в виду, что это очень важно, но это не имеет значения в вопросе поддержки Украины», – сказал он.
Напомним, президенты Украины и США провели переговоры. Зеленский заявил, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». Кроме того, Вашингтон и Киев пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию».
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Байден выступил терапевтом Зеленского: встреча с Джо Байденом не принесла киевскому гостю ничего из того, на что он рассчитывал.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД