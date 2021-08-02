Глава ДНР раскритиковал украинский «закон о коренных народах»

«Закон о коренных народах Украины» – дискриминационный, Киев продолжает отдалять от себя Донбасс, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Я считаю, что это дискриминация. Оставшаяся часть Украины продолжает двигаться дальше к еще большему разделению», – рассказал он РИА «Новости».

Пушилин обратил внимание на то, что действующий президент Украины Владимир Зеленский пришел к власти с обещаниями установления мира в Донбассе и более лояльного отношения к русскому языку.

«Ему удалось стать президентом. Но после того, как он стал главой государства, сразу же пошел совершенно в другом направлении и начал ориентироваться на националистическое меньшинство. Это ситуацию усугубило», – сказал Пушилин.

Также он рассказал, что на переговорах по мирному урегулированию конфликта в Донбассе по вине Киева нет никакого прогресса.

«Если говорить о переговорных площадках, там ничего нового не происходит. Нет никакого прогресса. Будем смотреть объективно: за эти годы было очень много встреч, очень много предпринято действий и шагов, но по факту минские соглашения не выполнены ни на йоту, причем именно из-за позиции Украины», – добавил Пушилин.

Кроме того, Пушилин исключил вариант возвращения под контроль Киева Донбасса и Крыма: «Возвращение невозможно уже ни при каких обстоятельствах. После переворота в 2014 году это уже даже не та Украина. Это нечто иное – какое-то другое образование, которое не позволяет существовать ей как единому государственному пространству. Мы сейчас видим движение совершенно в ином направлении – деградация и распад», – сказал глава ДНР.

Напомним, 1 июля Верховная рада окончательно приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские. При этом в тексте закона отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы США участвовали в урегулировании ситуации в Донбассе. При этом он не исключил, что возможен еще один формат переговоров по урегулированию в Донбассе, который будет работать параллельно с «нормандским форматом».

Тем временем республики Донбасса внезапно пригласили США в нормандский формат. Полпред ЛНР Родион Мирошник уточнил, что к такой инициативе Донецк и Луганск подтолкнули итоги саммита в Женеве. В самопровозглашенных республиках полагают, что Вашингтон может заставить Киев начать исполнять Минские соглашения и вступить в диалог с ЛДНР.