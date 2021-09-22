|
|
Зеленский призвал обсудить на сессии ООН противодействие «агрессии России»
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом высказал мнение, что противодействие «агрессии России» и защита прав человека в Донбассе и Крыму должны стать приоритетом сессии ООН.
«На встрече с Абдуллой Шахидом подчеркнул, что защита прав человека на оккупированных территориях Украины, предотвращение милитаризации Крыма и противодействие агрессии РФ должны быть приоритетом UNGA76», – написал Зеленский в Twitter.
Также пресс-служба главы украинского государства сообщила, что на встрече Зеленский ознакомил Шахида с итогами саммита «Крымская платформа» и выразил уверенность, что достижение конечной цели этой инициативы – возвращение Крыма под контроль Киева – это путь к восстановлению уважения к уставу ООН, передает РИА «Новости».
Кроме того, Зеленский отметил важность принятия на пленарном заседании двух резолюций Генеральной ассамблеи, которые Украина совместно с партнерами планирует представить на рассмотрение: «Ситуация с правами человека в оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина» и «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и Севастополя, Украина, а также частей Черного и Азовского морей».
Ранее Зеленский во время рабочего визита в США провел встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и поблагодарил его за позицию по Крыму.
Эрдоган на ГА ООН заявил об «аннексии» Крыма
|
|
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что его страна не признает «аннексию» Крыма.
Эрдоган заявил, что важно «сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма». Он также призвал «прилагать больше усилий по вопросу защиты прав крымских татар», передает РИА «Новости».
Кроме того, Эрдоган напомнил, что «10 лет прошло с начала гуманитарной катастрофы в Сирии». По его словам, «Турция открыла двери миллионам сирийских беженцев», а также была «единственной страной НАТО, которая сражалась с ИГ* лицом к лицу». Мировое сообщество не должно допустить, чтобы сирийский кризис продолжался еще 10 лет, заявил он.
Эрдоган назвал позором для человечества «вакцинный национализм», при котором богатые страны не делятся с бедными вакцинами от коронавируса. Он считает, что человечество «не смогло выдержать экзамен, устроенный пандемией, которая показала, что мы находимся в одной лодке». По его словам, в ближайшее время турецкая вакцина от коронавируса Turkovac станет «достоянием турецкого народа и всего человечества».
Также он сообщил, что Турция в октябре рассмотрит возможность ратификации Парижского соглашения по климату. Как заявил Эрдоган, его страна никогда «не оставалась безучастной ни к одной проблеме, кризису или призыву». По его мнению, «наибольшую нагрузку в вопросах борьбы с изменениями климата должны нести те, кто нещадней всего вредил окружающей среде и уничтожал природные ресурсы», передает ТАСС.
Напомним, МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Эксперты спрогнозировали российский ответ Турции по выборам в Крыму
|
|
«Москва примет меры, которые будут ощутимы для Турции, но которые не нанесут серьезного ущерба двустороннему взаимодействию», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Егорченков, комментируя заявление Турции о якобы нелегитимности выборов в Госдуму в Крыму.
«Позиция Анкары по Крыму была заранее известна. В этом вопросе Турция фактически повторяет позицию США», – считает директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.
Однако, по мнению политолога, Москва не оставит такой выпад без внимания. «Политическая позиция Анкары в важном для России вопросе будет учтена на предстоящих переговорах лидеров двух стран, – предположил политолог. – Ответ Москвы будет асимметричным и может затронуть в определенной степени энергетическую, туристическую, сельскохозяйственную повестку взаимодействия стран, а также трек по ближневосточному урегулированию. Москва примет меры, которые будут ощутимы для Турции, но которые не нанесут серьезного ущерба двустороннему взаимодействию».
В свою очередь директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что «заявление Турции по Крыму, скорее всего, не было сюрпризом для Москвы, вследствие чего вряд ли это станет весомым поводом для ухудшения взаимоотношений и хлопанья дверьми». По его словам, «сейчас стороны слишком многое связывает, чтобы из-за очередного подтверждения турецкой позиции по Крыму идти на какие-то решительные шаги».
«Если у стран существуют поводы для очередного обострения отношений, то они лежат в другой плоскости. Например, у сторон есть претензии друг к другу в отношении провинции Идлиб в Сирии, – пояснил политолог. – Турция утверждает, что Россия помогает Башару Асаду продолжать военные действия в этом районе, а Москва обвиняет Анкару в том, что она не выполняет Сочинские договоренности по дерадикализации региона».
Кроме того, по мнению эксперта, есть нестыковки и по другим региональным конфликтам. «Поэтому со стороны Москвы не стоит ожидать чего-то большего, чем жесткая риторика с осуждением позиции Анкары», – заключил Кортунов.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва обратила внимание на заявление Анкары по непризнанию выборов в Крыму и сделает соответствующие выводы.
«Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания. Если им не надоело слышать от Москвы соответствующие реприманды, напоминания и одергивания – значит, они терпеливые. Но это ни к чему приводит, кроме как к тому, что мы делаем соответствующие выводы, которые явно не идут в пользу развития двусторонних отношений», – сказала Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Соловьев Live».
В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России, передает «Лента.ру».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится.
МИД Турции ранее заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Госдеп потребовал от России увеличить поставки газа через Украину
|
|
Представитель Госдепа США Амос Хохштейн потребовал от России увеличить поставки газа в Европу через Украину.
«В действительности через Украину пролегают газопроводы с достаточной мощностью, чтобы обеспечить газом Европу. Россия неоднократно заявляла, что ей хватит запасов газа, чтобы сделать это, поэтому, если это правда, ей следует сделать это как можно быстрее через Украину», – передает РИА «Новости» слвоа Хохштейна.
Американский чиновник назвал «вызывающим беспокойство» отказ Газпрома забронировать дополнительные объемы транзита газа через украинскую территорию на октябрь. При этом представитель внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов обвинил Москву в желании ускорить запуск «Северного потока – 2».
Напомним, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Украина – единственное государство в Европе, которое отказалось от долгосрочного контракта на российский газ. 20 сентября Газпром отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину.
Генсек ООН сказал, с чего начнется крупная конфронтация в мире
Следующая любая крупная конфронтация в мире начнется после массированной кибератаки, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
«Я уверен, например, что любая будущая крупная конфронтация – не дай бог – начнется с массированной кибератаки», – заявил генсек на ежегодной сессии Генассамблеи ООН, передает РИА «Новости».
Он также выступил за запрет автономных вооружений. «Автономные вооружения сегодня могут выбирать цели и убивать людей без человеческого вмешательства. Их следует запретить», – подчеркнул глава ООН.
В Крыму ответили русской пословицей на слова Эрдогана о непризнании полуострова
|
|
Член международного комитета Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков прокомментировал слова президента Турции Тайипа Эрдогана о непризнании Крыма русской пословицей о халве.
«Вспоминается русская пословица: «Сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет». Сколько бы Эрдоган ни говорил, что Крым аннексирован Россией, что они не признают и так далее, ситуация никак не изменится. Эрдогану нужно реально взглянуть на ситуацию и понять, какое важное значение Крым имеет для России», – сказал РИА «Новости» Цеков.
По его словам, Крым веками был связан с Россией, он является колыбелью русского православия. Он отметил, что это регион, где проживает подавляющие число русских и находится главная военная база Черноморского флота. Цеков подчеркнул, что Крым будет находиться в составе России вечно.
«Относительно заботы о крымских татарах: Турция особо не заботилась о крымских татарах и во времена нахождения Крыма в составе Украины, когда они испытывали гораздо большие проблемы, которые стали решаться только после воссоединения Крыма с Россией. Решаются эти проблемы очень быстро, разнопланово. А Эрдоган подобными заявлениями подогревает конфронтационные настроения в среде крымских татар, фактически не желая стабильности в Крыму, и это нас очень беспокоит», – подчеркнул сенатор.
Ранее Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию Крыма, воссоединение которого с Россией Анкара не признает. Президент Турции также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.
Перед этим МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Слуцкий не получил визу США для участия в Генассамблее ООН
Глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что до сих пор не получил визу США для участия в Генассамблее ООН.
Слуцкий подчеркнул, что причины задержки американское посольство не объясняет, передает РИА «Новости».
Неполучение визы на ГА ООН заставляет задуматься, стоит ли продолжать размешать штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, добавил политик.
По его мнению, это может быть связано с «черными списками», Слуцкий подчеркнул, что у США нет права закрывать въезд на международные мероприятия.
Напомним, в состав российской делегации на ГА ООН вошли замглавы МИД Сергей Вершинин, председатели профильных комитетов Совфеда и Госдумы Григорий Карасин и Леонид Слуцкий, российский постпред при ООН Василий Небензя. Возглавить делегацию должен министр иностранных дел Сергей Лавров.
Зеленский заявил о монополизации Россией газового рынка Европы
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США, где проводится 76-я сессия Генассамблеи ООН, встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщил офис украинского лидера.
Обсуждались вопросы энергетической безопасности в Европе. Зеленский заявил, что его страна «готова к проведению в ближайшее время официальных консультаций» по ситуации вокруг «Северного потока – 2», а также «другим вопросам, связанным с монополизацией Россией газового рынка Европы». По его словам, «Северный поток – 2» является «вызовом для европейского региона».
Кроме того, обсуждался предстоящий саммит Украины и ЕС, который пройдет 12 октября в Киеве. Зеленский подчеркнул, что «признание европейской перспективы и дальнейшая интеграция экономики Украины во внутренний рынок ЕС – среди ключевых приоритетов государства», передает ТАСС.
Зеленский в Нью-Йорке также провел встречу с представителями бизнеса и потенциальными инвесторами из еврейской правозащитной организации American Jewish Committee, призвав их к участию в «процессе трансформации» Украины. Президент сказал, что «Украина разработала амбициозный план изменений в государстве». Он рассказал инвесторам о ситуации в Донбассе и в энергетической сфере в контексте проекта «Северный поток – 2», сообщает офис Зеленского.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что украинская делегация не контактирует с делегацией России на полях ГА ООН: «По состоянию на сейчас мне неизвестно ни о каких взаимодействиях с российской делегацией и о каких-либо провокациях неизвестно также», – передает РИА «Новости» со ссылкой на «Дом».
Пресс-служба ООН сообщила, что генсек организации Антониу Гутерреш встретился на полях недели высокого уровня сессии ГА ООН с Зеленским, они «обсудили последние события на Украине» и «мирные усилия». Гутерреш «подчеркнул приверженность ООН суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ». Никифоров сообщал, что Зеленский собирался обсудить с Гутерришем увеличение поддержки формата «Крымская платформа». Никифоров посетовал, что «на «Крымской платформе» были представители от ЕС, от НАТО, а представителя от ООН не было».
Напомним, США посоветовали Киеву сосредоточиться не на «Северном потоке – 2», а на модернизации своей энергетики. Строительство газопровода полностью завершено. Поставки планируется начать в октябре. Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа.
На Украине усомнились в словах Зеленского фразой из фильма «Место встречи изменить нельзя»
|
|
Экс-депутат Рады Анна Герман усомнилась в возможной передаче Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол» из США, о которой ранее говорил украинский президент Владимир Зеленский.
По ее мнению, слова украинского лидера вряд ли имеют под собой почву. Она усомнилась, что обещание Зеленского сбудется.
«Помните фильм «Место встречи изменить нельзя». Помните фразу: «Ты на руки-то его погляди», – отметила Герман в эфире телеканала «Наш».
Цитата принадлежит персонажу Клавдии, подруге главаря банды Горбатого, которую сыграла актриса Валерия Заклунная. Клавдия «расколола» милиционера Шарапова по его внешнему виду и произнесла такую фразу: «Ты на руки-то его погляди. Из него такой же шофер, как из Промокашки скрипач».
Ранее Зеленский заявил, что пока преждевременно говорить о том, что Украина может получить от США новые системы противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол», но «сигналы и месседжи от США были». Он отметил, что результаты поездки украинской делегации в США «точно будут и будут серьезными».
В среду в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Украина может получить от США системы противоракетной обороны «Железный купол». При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не подтвердила опубликованную в СМИ информацию о том, что США может поставить Украине «Железный купол».
В компании Rafael, являющейся генеральным подрядчиком разработки и производства системы ПВО «Железный купол», заявили, что не влияют на обсуждения о возможности его поставок из США на Украину.
Машину первого советника Зеленского расстреляли из автомата
Возле села Лесники в Киевской области совершено покушение на первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, его водитель получил три пулевых ранения, сообщили украинские СМИ.
«Стреляли в Шефира. Водитель получил три пули. Сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Шефир жив, не ранен», – сообщил источник издания «Страна».
Отмечается, что правоохранители ввели спецоперацию «Сирена» по поиску нападавших. По информации «Украинской правды», в машину осуществили выстрелы автоматной очередью возле села Лесники Киевской области.
Напомним, что в данный момент президент Зеленский находится в США, где принимает участие в работе 76-й Генассамблеи ООН.
Эксперт оценил требование Госдепа к Газпрому увеличить украинский транзит
|
|
«Зачем увеличивать прокачку газа через Украину, если большую часть денег Газпром отдаст сторонней компании? С точки зрения коммерции, это не логично», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Госдеп потребовал от России увеличить поставки газа через Украину на фоне высоких цен на топливо в Европе.
«Можно задать США встречный вопрос – почему они не направляют свой СПГ в Европу, чтобы удовлетворить ее повышенный спрос? Они ведь следуют логике коммерческой выгоды и стремятся продать свой СПГ дороже, направляя его на азиатские рынки, потому что там цены значительно выше. Почему же Газпром должен действовать вопреки здравому смыслу?», – сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Собеседник отметил, что Газпром выполняет все свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу через Украину. «Он отправляет 109 куб. метров голубого топлива в сутки через территорию Украины, ровно так, как прописано в контракте, – пояснил он. – Газпром ни разу не нарушил свои долгосрочные соглашения. А спотовый рынок газа (краткосрочные обязательства) – это достаточно рисковое предприятие. Если европейцам нужны дополнительные объемы газа, пусть подпишут новые контракты с Газпромом».
С другой стороны, по словам Юшкова, Газпром действительно мог бы увеличить объемы дополнительных поставок в Европу. «Однако в таком случае его маржа значительно снизится. Кроме того, согласно текущему пятилетнему контракту о транзите газа через Украину, при исполнении сверконтрактных обязательств тариф на транзит существенно повышается. Поэтому возникает вопрос – зачем увеличивать прокачку газа через Украину, если большую часть денег Газпром отдаст сторонней компании – украинской ГТС, а остальные объемы у него подешевеют? С точки зрения коммерции это не логично», – уверен собеседник.
«Да, Газпром заинтересован в том, чтобы как можно быстрее заработал «Северный поток – 2», через который он смог бы одновременно брать дополнительные заявки на прокачку газа и при этом получать прибыль, – объясняет Юшков. – Но в этом плане мяч находится на стороне европейцев: если они хотят дополнительных объемов газа, пусть скорее выдают разрешение на ввод в эксплуатацию газопровода».
По мнению эксперта, «американцы наряду с евродепутатами от Польши и прибалтийских стран стараются лишний раз обвинить Россию в целенаправленном использовании энергии в качестве оружия, поскольку в таком случае Германия сможет ввести санкции против «Северного потока – 2». «Хотя в реальности Газпром придерживается исключительно коммерческой стратегии», – уточнил он.
Юшков уверен, что Вашингтону не удастся заставить Газпром увеличить поставки газа через Украину. «У них нет таких механизмов, потому что Газпром выполняет все свои контрактные обязательства и не обязан брать на себя дополнительные объемы, – считает он. – Кроме того, Газпром не стал брать дополнительные объемы прокачки на сентябрь и октябрь. Это четкий сигнал того, что Газпром ждет ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2».
При этом, по словам Юшкова, «все прекрасно понимают, что именно американские поставщики СПГ стали одними из тех, кто спровоцировал рост цен на газ в Европе». «Это они отправили все свои грузы на азиатские рынки, а не в Европу. И сейчас они активно сваливают вину за повышение цен на газ на Россию, хотя это и не так», – резюмировал он.
Ранее представитель Госдепа США Амос Хохштейн потребовал от России увеличить поставки газа в Европу через Украину.
«В действительности через Украину пролегают газопроводы с достаточной мощностью, чтобы обеспечить газом Европу. Россия неоднократно заявляла, что ей хватит запасов газа, чтобы сделать это, поэтому, если это правда, ей следует сделать это как можно быстрее через Украину», – сказал Хохштейн.
Американский чиновник назвал «вызывающим беспокойство» отказ Газпрома забронировать дополнительные объемы транзита газа через украинскую территорию на октябрь. При этом представитель внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов обвинил Москву в желании ускорить запуск «Северного потока – 2».
В МИД сочли нонсенсом заявления о влиянии «Северного потока – 2» на цены на газ. В то же время посол России в Нидерландах Александр Шульгин сообщил, что местные СМИ публикуют «перепечатки из публикаций зарубежной печати с домыслами, что якобы Россия причастна к манипуляциям вокруг цены на газ». Однако на официальном уровне в Амстердаме никто не обвиняет Россию в манипуляциях ценой на газ.
В свою очередь американский публицист Том Роган заявил, что рекордный рост цен на газ в Европе спровоцировала Москва. Журналист назвал это «прощальным подарком» президента России Владимира Путина для канцлера Германии Ангелы Меркель, передает «Лента.ру» со ссылкой на Washington Examiner.
Напомним, 20 сентября Газпром отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину. Аналитик Станислав Митрахович сказал газете ВЗГЛЯД, что Газпром может показать Европе зубы в связи с ситуацией на рынке газа.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украина стала крупнейшим поставщиком картофеля в Белоруссию
Украина за семь месяцев 2021 года стала крупнейшим экспортером картофеля в Белоруссию, она поставила 15,5 тыс. тонн.
«Крупнейшим поставщиком картофеля в Белоруссию в первые семь месяцев 2021 года была Украина, откуда было ввезено 15,5 тыс. тонн овощей. Также Белоруссия закупала картофель в России, Азербайджане, Северной Македонии, Египте и Германии», – подсчитали аналитики портала EastFruit Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).
Отмечается, что это «необычное явление» – как правило, во время уборки картофеля цены на него в стране достигают минимальных значений, да и в целом «Белоруссия известна как крупный экспортер, а не импортер картофеля».
Сообщается, что импорт картофеля с Украины в Белоруссию стал возможным благодаря высоким ценам на него, так как оптовые цены в республике были выше, чем во всех остальных странах региона, кроме России.
«Кроме того, картофель в Белоруссии сейчас продается в среднем на 70% дороже, чем обычно в это время года. Как правило, в середине сентября оптовые покупатели в Белоруссии платят за картофель 15–19 центов за килограмм», – говорится в статье.
Ранее на Западе заявили о превращении России в главного экспортера пшеницы.
Сатановский: Эрдоган считает Крым частью Турции
|
|
«Сегодня Эрдоган не говорит, что Крым – это Турция, но завтра скажет и так», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский, комментируя слова президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что его страна не признает «аннексию» полуострова.
«Эрдоган считает Крым турецким. Он ждет распада России также, как первый президент Турецкой Республики Кемаль Ататюрк ждал распада СССР», – убежден глава института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
По его словам, «Эрдоган активно строит новую Оттоманскую Порту и у него это получается». «Достаточно посмотреть на Шушинскую декларацию о союзничестве, подписанную 15 июня этого года между Азербайджаном и Турцией», – напомнил политолог.
Сатановский рассказал, что «в турецких школьных учебниках указано, что тюркский мир простирается от турецких общин в Европе до Северного Ледовитого океана». «Якутия, Алтай и Байкал – тоже тюрксикй мир. А Россия там надписана лишь до Поволжья», – отметил собеседник.
«Поэтому, Крым для Эрдогана – это тоже Турция», – пояснил Сатановский и добавил, что «российское руководство к этому относится философски». «Мы строим некоторые корабли у турок на верфях в Стамбуле, потому что у нас таких верфей нет, поставляем им газ, нефть, возводим там атомную станцию за свои деньги, подняли туристическую отрасль в стране», – отметил политолог.
«Но сегодня Эрдоган сделал четкую заявку и сказал, что Крым – это не Россия. Он пока не говорит, что Крым – это Турция, но завтра скажет и так», – подытожил эксперт.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что его страна не признает «аннексию» Крыма. Эрдоган заявил, что важно «сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма». Он также призвал «прилагать больше усилий по вопросу защиты прав крымских татар».
Член международного комитета Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков прокомментировал слова Эрдогана русской пословицей. «Сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет». Сколько бы Эрдоган ни говорил, что Крым аннексирован Россией, что они не признают и так далее, ситуация никак не изменится. Эрдогану нужно реально взглянуть на ситуацию и понять, какое важное значение Крым имеет для России», – отметил Цеков.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу Турции за его позицию по Крыму.
В понедельник МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Украина могла уступить Крым не только России, но и Турции, и почему заявления Эрдогана о Крыме вводят Зеленского в заблуждение.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Байден заявил об отсутствии у США стремления развязать новую холодную войну
США не стремятся развязать новую холодную войну и не хотят видеть мир расколотым на жесткие блоки, заявил американский президент Джо Байден на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.
Он также заверил, что Вашингтон выступает за разработку единых правил безопасности поведения государств в киберпространстве, передает ТАСС.
По словам Байдена, преодоление климатического кризиса, пандемии нового коронавируса и других вызовов нынешнего десятилетия определит все будущее человечества.
«Это – срочный выбор, перед которым мы стоим на заре того, что должно стать решающим десятилетием для нашего мира, десятилетием, которое буквально определит наше будущее. Как мировое сообщество мы сталкиваемся с неотложными и надвигающимися кризисами, и перед нами открываются огромные возможности», – отметил Байден.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что следующая любая крупная конфронтация в мире начнется после массированной кибератаки.
В партии Зеленского признали чествование нацистов на Украине
Украинский институт национальной памяти занимается чествованием нацистов, заявил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев («Слуга народа»).
Гетманцев пояснил, что речь идет о дивизии СС «Галичина». По словам депутата, сам факт службы в дивизии СС для него является клеймом. Человек служивший там, что бы он ни делал для независимости Украины, порочит саму идею независимости, считает Гетманцев.
Он сообщил, что в проекте бюджета на 2022 год расходы на УИНП хотят увеличить на 128% – до 167,3 млн гривен (6,27 млн долларов). «Нам нужно делать что-то столь безумное с нашей национальной памятью, что надо так увеличивать аппарат и его расходы?» – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Hromadske.
Как заявил Гетманцев, ему бы «не хотелось, чтобы эти деньги тратились на память эсэсовцев». Он призвал изменить деятельность УИНП, «не загрязнять себя тем, что осуждает весь мир».
Напомним, Украинский институт национальной памяти — центральный орган исполнительной власти по реализации государственной политики в сфере восстановления и сохранения национальной памяти. Весной глава института Антон Дробович, комментируя марш в честь годовщины СС «Галичина» в Киеве, назвал «недопустимым для европейской страны» прославление войск СС.
Дивизия СС «Галичина» была создана 28 апреля 1943 года во Львове, она существовала до лета 1944 года, пока ее не разгромила Красная Армия у города Броды. Военнослужащие «Галичины» совершали преступления против мирного населения, участвовали в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где погибло более 500 человек. По решению Нюрнбергского трибунала войска СС, к которым относилась «Галичина», признаны преступной организацией.
Китай обещал не стремиться к гегемонии
|
|
Китай не вторгался и не намерен вторгаться в другие страны, заявил китайский лидер Си Цзиньпин на сессии ГА ООН. Он также сообщил, что Китай не будет больше участвовать в новых проектах угольной энергетики за границей.
«Мы в прошлом не вторгались и не притесняли других, и не будем этого делать сейчас или в будущем, также мы не будем стремиться к гегемонии», – сказал Си Цзиньпин, выступая в формате видеообращения. Он заявил, что «демократия – это не монополия какой-то одной страны, а право всех стран». По его словам, «военное вмешательство извне и так называемые демократические преобразования ведут к катастрофическим последствиям», передает РИА «Новости».
Си Цзиньпин призвал отказаться от «игры с нулевой суммой» в международных отношениях. Как заявил китайский лидер, успех одной страны вовсе не означает обязательную неудачу другой. Он подчеркнул, что нужно «придерживаться диалога, а не конфронтации, толерантности, а не эксклюзивности, создавать новый тип международных отношений, основанный на взаимном уважении, беспристрастности и справедливости, взаимовыгодном сотрудничестве».
Председатель КНР заявил, что его страна «всеми силами будет стремиться к 2030 году достичь пика выбросов, а к 2060 – углеродной нейтральности, это требует больших усилий». Китай собирается поддерживать развитие «зеленой» и низкоуглеродной энергетики в развивающихся странах и не будет больше заниматься за границей новыми проектами, связанными с угольной электроэнергетикой.
Напомним, президент США Джо Байден заявлял, что Си Цзиньпин «совершенно серьезно настроен на то, чтобы превратить свою страну в самую могущественную военную силу в мире, а также в крупнейшую экономику мира» к середине 2040-х годов.