Генерал ВСУ оценил шансы Украины в случае военного конфликта с Россией Климкин испугался давления со стороны России после выборов в Госдуму 21 сентября 2021, 09:59 Текст: Алина Назарова

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин выразил мнение, что Киев якобы может оказаться под сильным давлением Москвы после парламентских выборов в России. Дипломат предположил, что Евросоюз не встанет на сторону Киева, а признает результаты голосования в Госдуму, в том числе в Крыму и Донбассе, поскольку европейские политики надеются на диалог с Москвой из-за ситуации в Афганистане, с высокими ценами на газ, а также для координации политики в отношении Китая. «Все это дает Путину возможность после проведенных выборов начать новую, гораздо более последовательную и жесткую волну дестабилизации Украины», – утверждает Климкин в Facebook. По его мнению, «ничто не помешает России воспользоваться этой возможностью». При этом он не уточнил, в чем именно будут заключаться действия Москвы. Между тем, в понедельник глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что в СМИ Соединенных Штатов, Британии, Германии, Франции, Чехии и ряда других западных стран развернулась кампания с целью дискредитации российских выборов. Он подчеркнул, что комиссия располагает информацией о прямой (финансовой) и косвенной (методические материалы) зарубежной поддержке иноагента «Голос», по дискредитации выборов в России.

Во Франции Украину сравнили с лающим на «большого медведя» пуделем 20 сентября 2021, 15:21

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Елена Мирошниченко

Читатели французской газеты Le Figaro не согласились с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, обвинившем Москву в нарушении международного права из-за организации выборов в Крыму и Донбассе. Читатели отметили, что полуостров вошел в состав России по результатам всенародного референдума, тогда как нынешнее руководство Украины пришло к власти после переворота, передает РИА «Новости». «На Украине до сих пор не поняли, что подавляющее большинство жителей Крыма чувствуют себя русскими... Это как при разводе, в какой-то момент лучше расстаться», – заключил пользователь с ником Ja9978. Другой читатель журнала выразил негодование из-за разгоревшейся дискуссии и привел в пример ситуацию в одной из стран, которая некогда была французской колонией. «Послушайте... Когда, например, в Алжире проходят выборы, Франция открывает избирательные участки на своей территории», – написал он. При этом читатель под ником Cantator назвал свою версию негодования Киева. «Украинцы и ЕС разочарованы отсутствием представителей украинских нацистских группировок на этих территориях... Какая подлая страна», – пояснил он. Еще один комментатор написал, что «Украина напоминает маленького пуделя, который годами выходит из кожи вон, лая на огромного бурого медведя, по глупости надеясь, что ему в конце концов удастся его напугать». Ранее сообщалось, что около 150 тыс. жителей Донбасса с российскими паспортами приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в Госдуму. 17 сентября на Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе. Ранее глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины в отношении организаторов голосования в республике. Накануне вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил о комичном решении Украины ввести санкции за проведение выборов в Госдуму на территории России. В новой Госдуме будут представлены восемь партий 20 сентября 2021, 15:06

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

В Государственной думе будут представители восьми партий, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Об этом сообщает ТАСС. По данным ЦИК, партия «Единая Россия» получает в Госдуме восьмого созыва конституционное большинство. «Единая Россия», как видите, набрала большинство голосов, это обеспечивает конституционное большинство. Но тем не менее это меньший результат по сравнению с 2016 годом», – сказала Памфилова. По итогам обработки 99,72% протоколов «Единая Россия» получает на выборах 49,84% голосов. Также представители ЕР одерживают победу в 198 одномандатных округах. Ожидается, что всего ЕР может занять 324 кресла в новой Госдуме (72%). Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле весьма и весьма позитивно оценивают завершившийся в России электоральный процесс. Газпром не стал бронировать допмощности через Украину на октябрь 20 сентября 2021, 13:51

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Газпром отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP. На аукционе предлагалось забронировать на октябрь транзитные мощности в объеме 9,8 млн кубометров газа в сутки, передает РИА «Новости». При этом Газпром забронировал на октябрь мощности в 31,3 млн кубометров газа в сутки для транзита через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа». Всего предлагалось забронировать 89,1 млн кубометров газа в сутки. Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Украина – единственное государство в Европе, которое отказалось от долгосрочного контракта на российский газ. Напомним, цена на газ в Европе в ходе торгов в понедельник превысила 900 долларов за 1 тыс. кубометров. Депутаты Европарламента решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром. Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ «самым грязным в мире». Сама Гренхольм также делала подобные заявления. Эти нападки опроверг российский вице-премьер Александр Новак, прежде возглавлявший Министерство энергетики. Захарова сравнила число наблюдателей на выборах в Госдуму и Бундестаг 20 сентября 2021, 18:24 Текст: Елена Мирошниченко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что мониторинг выборов в Бундестаг будут осуществлять всего четыре международных наблюдателя, в то время как выборы в Госдуму мониторили 245 международных наблюдателей. «Знаете, сколько международных наблюдателей будет осуществлять мониторинг выборов в Бундестаг 26 сентября текущего года? По данным федерального руководителя избирательным процессом ФРГ, в котором планируют участвовать 47 партий и общественных движений, шесть тыс. кандидатов и 60,4 миллиона избирателей, мониторинг выборов будут осуществлять четыре международных наблюдателя, направленных по линии БДИПЧ ОБСЕ от трех стран-членов», – написала она в своем Telegram-канале, комментируя заявление пресс-секретаря главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петера Стано о том, что в Евросоюзе не могут дать четкую оценку тому, как в России прошли думские выборы, так как в стране работало недостаточно наблюдателей. По словам Захаровой, «в этом году прогнозируется разрастание немецкого парламента, так как с 2012 года в Германии применяется система распределения «сверхпропорциональных» и «дополнительных» мандатов». «В России выборы в Государственную Думу 2021 года мониторили 245 международных наблюдателей из 59 стран мира, 10 международных организаций и 57 дипломатов из аккредитованных в Москве диппредставительств», – подчеркнула она. «И это Евросоюз называет «недостаточным»! А если сравнить с четвёркой международных наблюдателей на выборах в ФРГ? Так что там ЕС думает о своих членах? Смогут дать «чёткую оценку» выборам в Германии?», - спрашивает Захарова. Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 99% протоколов. Партия «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82%. КПРФ – вторая с 19,00%, ЛДПР – на третьем месте с 7,49%. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия «Справедливая Россия – за правду» – 7,42%, «Новые люди» – 5,35%. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму превысила показатели избирательной кампании 2016 года и составила 51,68% На выборах система ДЭГ применялась в семи регионах – Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях, в общей сложности на него зарегистрировались порядка 2,6 млн человек. Зеленский увеличил расходы на оборону на 12 млрд долларов 20 сентября 2021, 18:48

Фото: Ukrainian Presidential Press

Service/REUTERS

Текст: Елизавета Булкина

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по предложениям к госбюджету на 2022 год по статьям, связанным с обеспечением безопасности и обороны Украины. «Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 сентября 2021 года «О предложениях к законопроекту о государственном бюджете на 2022 год по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины», – говорится в документе, опубликованном на сайте Офиса президента. Контроль за выполнением решения Совбеза, введенного в действие этим указом, будет осуществлять секретарь СНБО. Ранее секретарь Совбеза Алексей Данилов заявил о принятии решения об увеличении объема финансирования сектора безопасности и обороны по сравнению с 2021 годом – с 5,93% ВВП до 5,95% в 2022 году. Оно должно составлять 319,4 млрд гривен (около 12 млрд долларов). Эти средства должны обеспечить финансирование задач по социальной защите военнослужащих, в том числе по обеспечению их жильем, а также по программам развития ракетного вооружения и Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Ранее Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины, в котором подведены итоги оборонной реформы 2016–2020 годов. Певец Майданов и актер Певцов прошли в Госдуму 20 сентября 2021, 13:45

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Певец Денис Майданов и актер Дмитрий Певцов побеждают в своих одномандатных округах на выборах в Госдуму, свидетельствуют данные, опубликованные в информационном центре ЦИК. Майданов, выдвинутый «Единой Россией», по итогам обработки 96,8% протоколов набирает 40,45% голосов в 122-м округе (Московская область), опережая кандидата от КПРФ более чем на 20%, передает ТАСС. Самовыдвиженец Певцов после обработки 98,98% протоколов в 200-м округе (Москва) получает 38,29% голосов. Кандидат от коммунистов отстает от него более чем на 12%. Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 95% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,63% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,20%, ЛДПР – 7,48%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,43% и «Новые люди» – 5,4%. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле весьма и весьма позитивно оценивают завершившийся в России электоральный процесс. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. На Украине возбудили уголовное дело о госизмене из-за проведения выборов в ГД в Крыму 20 сентября 2021, 20:03

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье «Госизмена» из-за проведения выборов в Госдуму России на территории Крыма. «Следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту незаконных выборов в Госдуму России, которые на днях состоялись на территории временно оккупированного Крыма. Документируются все причастные к этому псевдоголосованию: как из числа официальных представителей РФ, так и среди граждан Украины, которые, нарушая отечественное законодательство, помогали государству-агрессору», – сообщается на сайте СБУ. Уголовное дело было возбуждено по статье «государственная измена», виновным может грозить лишение свободы на срок от 12 до 15 лет. 17 сентября на Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе. Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины в отношении организаторов голосования в республике. Накануне вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил о комичном решении Украины ввести санкции за проведение выборов в Госдуму на территории России. В Госдуме предложили поменять подход к выдаче гражданам оружия 20 сентября 2021, 18:30

Фото: Ольга Домская/РИА Новости

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Оружейное законодательство в России должно измениться – нужен больший контроль за тем, для чего, собственно, отдельно взятый гражданин приобретает ствол», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Хинштейн, комментируя бойню, устроенную студентом в пермском вузе. «Речь не идет о новом механическом поднятии планки возраста получения лицензии на оружие. Нужно концептуально определиться с подходом к пониманию, для чего вообще гражданину оружие. Понятно, когда винтовку приобретает охотник, живущий в сельской местности, для которого этот вид деятельности – образ жизни. А когда гладкоствольное ружье покупает 18-летний горожанин? Тут уже появляются вопросы», – пояснил депутат Госдумы седьмого созыва, замсекретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн. Депутат напомнил, что для самообороны сейчас есть много средств, не требующих лицензии: начиная от газового баллончика и заканчивая так называемым «короткостволом», и в покупке ружья для этой цели нет никакой необходимости. Парламентарий также призвал обратить внимание на ситуацию с охраной учебных заведений и видеонаблюдением в России в целом и конкретно в данном университете. «Кроме того, нужно понять, почему в этом пермском университете, помимо кнопки тревожного вызова, заведенной на пост централизованной охраны, не было других средств оповещения? Почему охранявшие вуз сотрудники ЧОП звонили на номер 112, если у них есть прямая связь с подразделениями вневедомственной охраны?» – задался вопросами единоросс. Как уже сообщалось, утром в понедельник 18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). По данным Следственного комитета, погибли шестеро, ранены 24 человека. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен. По информации следствия, студент купил турецкую гладкоствольную охотничью винтовку Huglu калибра 12/76 в мае нынешнего года. Срок действия его лицензии истекает в мае 2026 года. Сделанное еще до нападения признание Бекмансурова в соцсетях о том, что выявить его реальные замыслы психиатры не смогли, поскольку он «научился мастерски их скрывать», Хинштейн прокомментировал так: «В этой части законодательство уже недавно было скорректировано. Теперь получателей лицензии обязали проходить более жесткое медицинское, психиатрическое исследования. Весь вопрос в том, сможет ли претендент обмануть врача? Конечно, может. Крайне сложно выстроить систему, которая позволит на сто процентов гарантировать, что оружие не попадет в руки человека с отклонениями. Но к этому надо стремиться – и мы стремимся», – подчеркнул депутат. «В любом случае трагедия в Перми показывает, что ни о каком смягчении оружейного законодательства в России говорить не приходится», – резюмировал Хинштейн. ЦИК подвел результаты выборов после обработки 100% протоколов 21 сентября 2021, 06:37

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Партия «Единая Россия» по результатам обработки 100% итоговых протоколов набрала 49,82% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму, следует из данных ЦИК. По предварительным расчетам, единороссы получают примерно 112 депутатских мандатов по списку. Кроме того, они побеждают по 198 одномандатным округам. Таким образом, в сумме «Единая Россия» получает конституционное большинство в нижней палате (более 300 мандатов), передает ТАСС. Согласно результатам голосования, далее идут КПРФ – 18,93%, ЛДПР – 7,55%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,46% и «Новые люди» – 5,32%. Все эти пять партий преодолели пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму. Ранее в понедельник президент России Владимир Путин на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой поблагодарил граждан за доверие и за активную гражданскую позицию на прошедших выборах. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что итоги выборов будут подведены не раньше пятницы, регионы должны рассмотреть все жалобы. Согласно данным ЦИК, после обработки 99% протоколов «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82%. КПРФ – вторая с 19,00%, ЛДПР – на третьем месте с 7,49%. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия «Справедливая Россия» – 7,42%, «Новые люди» – 5,35%. МИД КНР оценил результаты выборов в Госдуму 20 сентября 2021, 16:51 Текст: Елена Мирошниченко

Результаты голосования на выборах в Госдуму отражают волю российского народа, Китай и дальше будет поддерживать Россию в выборе своего пути развития, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. «Мы обратили внимание, что выборы в Государственную Думу России прошли успешно. Выборы в Госдуму являются важным событием в политической жизни России, и результаты выборов отражают волю российского народа», – приводит его слова со ссылкой на сайт МИД КНР РИА «Новости». По словам представителя МИД КНР, будучи стратегическим партнером России, «Китай неизменно будет твердо поддерживать российский народ в самостоятельном выборе своего пути развития». Также он заявил, что Китай готов после формирования нового состава Госдумы России углублять межпартийные связи и сотрудничество законодательных органов двух стран. «После формирования нового созыва Госдумы России Китай готов продолжить углублять сотрудничество законодательных органов двух стран и продвигать двусторонние межпартийные связи», – заявил дипломат. Партия «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82%, КПРФ – вторая с 19,00%, ЛДПР – на третьем месте с 7,49% по результатам обработки 99% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадают партия «Справедливая Россия – За правду» – 7,42%, «Новые люди» – 5,35%. Таким образом, предварительно, в Госдуму проходят пять партий, преодолевая электоральный барьер в 5%. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. В Крыму огласили результаты выборов в Госдуму 20 сентября 2021, 12:08 Текст: Евгения Шестак

Партия «Единая Россия» побеждает на выборах в Госдуму в Республике Крым с 63,33% голосов после подсчета 100% бюллетеней, сообщил глава избиркома Крыма Михаил Малышев. «По итогам «Единая Россия» получает 63,33% голосов, КПРФ – 9,15%, «Справедливая Россия – За правду» – с 5,93%, ЛДПР – 7,75%», – цитирует РИА «Новости» Малышева. По его словам, явка на выборах составила 49,75%. С 17 по 19 сентября в Крыму проходили выборы депутатов Госдумы России. Кроме выборов в Госдуму по федеральным партийным спискам, в регионе прошли выборы депутатов по трем одномандатным избирательным округам. В каждом одномандатном округе в республике зарегистрировано по девять кандидатов. Ранее сообщалось, что группа иностранных наблюдателей и экспертов из ряда стран мира, среди которых Франция и Сербия, находится с визитом в Крыму для наблюдения за ходом голосования на выборах в Госдуму России. Экс-руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен заявил, что критикующим российские выборы следует самостоятельно посетить страну и оценить ход голосования. Газета ВЗГЛЯД разбирала, для чего евродепутаты решили провести жесткую политику в отношении российских выборов. На выборах в Госдуму подсчитали 95% протоколов 20 сентября 2021, 12:30 Текст: Алина Назарова

Партия «Единая Россия» по результатам обработки 95,05% итоговых протоколов набирает 49,63% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму, сообщает информационный центр Центризбиркома. По предварительным расчетам, единороссы получают примерно 112 депутатских мандатов по списку. Кроме того, они лидируют по 199 одномандатным округам. Таким образом, в сумме «Единая Россия» пока получает конституционное большинство в нижней палате (более 300 мандатов), передает ТАСС. Согласно результатам голосования, далее идут КПРФ – 19,20%, ЛДПР – 7,48%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,43% и «Новые люди» – 5,4%. Пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму. Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 90% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,66% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,56%, ЛДПР – 7,51%, «Справедливая Россия» – 7,38% и «Новые люди» – 5,33%. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. ЦИК обработал данные электронного голосования на выборах в Госдуму 20 сентября 2021, 15:56

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Подсчитаны результаты 99,71% протоколов голосования, которые были введены в ГАС «Выборы», в том числе все протоколы, связанные с дистанционным электронным голосованием, сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев. «Среди этих введенных все протоколы, связанные с дистанционным электронным голосованием, поступившие в ГАС «Выборы», корректным образом отражены в соответствующих территориальных комиссиях и окружных избирательных комиссиях», – уточнил Булаев, передает ТАСС. Он добавил, что «на сегодняшний день проблем с вводом протоколов по ДЭГ нет, они введены корректным образом, уже отражены в результатах голосования по партиям или по кандидатам». Тем временем в «Лаборатории Касперского» рассказали, что по данным на 8.00 понедельника 96,5% москвичей, записавшихся на онлайн-голосование, сделали свой выбор. В электронном голосовании приняли участие 1 943 590 человек, всего на участие в онлайн-голосовании было подано более 2 млн заявок. В компании также уточнили, что в этом году впервые в системе дистанционного электронного голосования в Москве, развитием блокчейна которой занимается «Лаборатория Касперского», реализован функционал отложенного решения, который позволяет избирателю повторно подать свой голос в случае обрыва связи или иного сбоя при подаче голоса. «Процедура расшифровки голосов избирателей, воспользовавшихся новой функцией, потребовала дополнительного времени. Эти голоса дополнительно проверяются, чтобы убедиться, что при использовании нового функционала были засчитаны последние по времени данные, а также чтобы удостовериться в полной корректности результатов голосования», – уточнили в «Лаборатории Касперского». По оценке специалистов, время обработки голосов, поданных в таком количестве в режиме отложенного решения, на данной инфраструктуре значительно превысило первоначальные ожидания. В настоящее время команда разработки в «Лаборатории Касперского» работает над ускорением проверки отложенных голосов в будущих голосованиях. При этом в ДИТ подтвердили, что все голоса избирателей сохранены, ни один из них не потерян. Это стало возможно в том числе благодаря бумажному следу, который печатался принтерами во время голосования в Общественном штабе, так как зашифрованные данные из блокчейна позволяют перепроверить полученные в ходе подсчета голосов данные. Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 99% протоколов. Партия «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82%. КПРФ – вторая с 19,00%, ЛДПР – на третьем месте с 7,49%. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия «Справедливая Россия – За правду» – 7,42%, «Новые люди» – 5,35%. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму превысила показатели избирательной кампании 2016 года и составила 51,68%. На выборах система ДЭГ применялась в семи регионах – Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях, в общей сложности на него зарегистрировались порядка 2,6 млн человек. На выборах в Госдуму подсчитали 99% протоколов 20 сентября 2021, 15:11 Текст: Алина Назарова

Партия «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82%, КПРФ – вторая с 19,00%, ЛДПР – на третьем месте с 7,49% по результатам обработки 99% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия «Справедливая Россия – за правду» – 7,42%, «Новые люди» – 5,35%. Таким образом, предварительно, в Госдуму проходят пять партий, преодолевая электоральный барьер в 5%, передает РИА «Новости». Кандидаты от «Единой России» сохраняют первенство в 199 одномандатных округах на выборах в Госдуму, кандидаты от КПРФ – в девяти, от «Справедливой России – За правду» – в восьми, следует из данных ЦИК после обработки более 99% протоколов УИК. По данным ЦИК, у ЛДПР, «Родины», Гражданской платформы и Партии Роста также по одному кандидату-лидеру по итогам обработки 99,1% протоколов. Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 98% протоколов. Партия «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,80%, КПРФ – вторая (19,05%), ЛДПР – на третьем месте (7,48%). В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадают «Справедливая Россия – За правду» (7,41%) и «Новые люди» (5,36%). Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. На выборах в Госдуму подсчитали 90% протоколов 20 сентября 2021, 11:08

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Партия «Единая Россия» по результатам обработки 90% итоговых протоколов набирает 49,66% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму, сообщает информационный центр Центризбиркома. По предварительным расчетам единороссы получают примерно 112 депутатских мандатов по списку. Кроме того, они лидируют в 195 одномандатных округах. Таким образом, в сумме «Единая Россия» предварительно получает конституционное большинство в нижней палате (более 300 мандатов), передает ТАСС. Согласно результатам голосования, далее идут КПРФ – 19,56%, ЛДПР – 7,51%, «Справедливая Россия» – 7,38% и «Новые люди» – 5,33%. Таким образом, пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму. Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 85% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,76% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,61%, ЛДПР – 7,53%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,34% и «Новые люди» – 5,31%. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.