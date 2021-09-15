Гордон раскритиковал перевод советских фильмов на украинский язык Нафтогаз продолжил закачку газа в ПХГ вопреки высоким ценам Киев выдвинул Европе условие продления транзитного контракта с Газпромом 15 сентября 2021, 11:07

Фото: Danil Shamkin/Zuma/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Киев готов продлить контракт на транзит газа с Газпромом, но настаивает на сохранении объемов закупок компаниями Евросоюза, заявил глава Нафтогаза Юрий Витренко по итогам переговоров с немецкой стороной. «Те объемы, которые сейчас идут через Украину, должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на долгую перспективу. Мы должны, таким образом, получить гарантии того, что транзит через Украину будет сохранен. Мы готовы также вести разговор, мы об этом сказали немецким нашим партнерам, о продлении транзитного контракта с Газпромом. Но само по себе это продление не является достаточной гарантией сохранения транзита через Украину. Для этого нужны, в первую очередь, контракты с европейскими компаниями», – сказал Витренко, передает РИА «Новости». Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев надеется на подписание отдельного документа по гарантиям Запада после введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2». Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.

Аваков назвал предложившего переименовать Украину в Русь Арестовича мерзавцем 14 сентября 2021, 22:22

Фото: Nazar Furyk/Zuma/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Офис президента Украины должен «послать подальше» советника главы офиса Алексея Арестовича, заявил экс-глава МВД страны Арсен Аваков. В 2017 году, когда Арестович не занимал никаких постов в украинской власти, он в качестве военного эксперта заявил в СМИ, что так называемая антитеррористическая операция в Донбассе – это «курорт для мальчиков». Во вторник отрывок из его интервью начали распространять в соцсетях, передает РИА «Новости». «Уважаемый офис президента, даже если никто из вас не верующий – соберите пальцы в знамение – перекрестите болезного – потом себя – и пошлите этого персонажа... подальше. Не подставляйте страну и президента!» – заявил Аваков в Facebook. Он подчеркнул, что именно на офис украинского президента «ложатся фантазии Арестовича», будь то идея о «переименовании Украины в Русь-Украину» или «сегодняшняя мерзость про АТО и войну». Заявление Арестовича Аваков назвал «словами самовлюбленного пустоцвета». «Мерзавец, со смешком рассказывающий между прочим о гибели на войне наших солдат... Люди дадут этому оценку. А вот может ли такой персонаж представлять Украину в разных офисах и организациях – вопрос не к обществу», – заявил Аваков, выразив уверенность, что «реакция руководителей страны после просмотра этого ролика последует незамедлительно». Напомним, советник главы офиса президента и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович высказал мнение, что Украина должна сменить название на Русь-Украину. По его словам, Украина – это и есть Русь, а Россия «с натяжкой может претендовать» на Русь и ее наследие. В июле Аваков написал заявление об отставке, после чего Верховная рада Украины уволила его с должности министра внутренних дел страны, которую он занимал с февраля 2014 года. Новым главой МВД Украины был назначен депутат пропрезидентской партии «Слуга народа», председатель комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Стало известно о планах Порошенко повторить керченскую провокацию 15 сентября 2021, 04:14

Фото: Вести Крым/Youtube

Текст: Антон Антонов

Петр Порошенко, занимая пост президента Украины, собирался повторно направить украинские катера в Керченский пролив, заявил внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач. Деркач заявил, что Порошенко, находясь у власти, «считал, что на горизонте нет сильного оппонента, пока не появился Зеленский». Осенью 2018 года Порошенко «понял, что выборы пойдут не в его пользу», тогда «и появились истории с провокациями в Керченском проливе, чтобы ввести чрезвычайное положение и отменить выборы», сказал депутат. «Эту информацию озвучу впервые: в декабре 2018 года Петр Алексеевич планировал послать еще раз три пограничных корабля с корреспондентом СNN в тот же Керченский пролив, чтобы спровоцировать конфликт и на этой почве ввести чрезвычайное положение, повременить с выборами и заработать политических баллов у внешних кураторов», – приводит его слова «Страна.ua». Как заявил Деркач, «история не сложилась», поскольку возглавлявший тогда МВД Украины Арсен Аваков «не решился взять на себя ответственность за действия гетмана». 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины в ходе провокации нарушили границу России и были задержаны. 7 сентября 2019 года моряков передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц. Президент России Владимир Путин объяснил эту провокацию низким рейтингом Порошенко перед выборами. На Украине предложили использовать мины против российских кораблей в Черном море 14 сентября 2021, 21:36 Текст: Елена Мирошниченко

Минное вооружение является наиболее эффективным для массового уничтожения кораблей России в Черном море, считает директор украинской научно-производственной корпорации «Кливер» Оксана Врублевская, об этом она заявила во время круглого стола, трансляция мероприятия проводилась на канале агентства «Укринформ» в YouTube. «Вы видите на слайде соотношение вооружения и боевого потенциала Украины и России в Черном море. По нашему мнению, наиболее эффективным вооружением против такого нашествия могут быть минные системы поражения... Стоимость мины составляет 30 тысяч долларов США, а стоимость ремонта пораженного крейсера – 24 миллиона долларов. Поэтому мы считаем минное вооружение наиболее эффективным для массового уничтожения российских кораблей», – приводит ее слова РИА «Новости». Ранее экс-руководитель главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк заявил, что Россия не отказалась от идеи «захвата» части Украины, и в случае военного «вторжения» российских военных под угрозой могут оказаться восемь областей на юго-востоке страны. Дочь Франчетти: Выдача отца Украине не рассматривается 14 сентября 2021, 14:25

Фото: alexander dzalati/Youtube

Текст: Алина Назарова

Дочь задержанного в Чехии россиянина Александра Франчетти Диа сообщила, что ее отца не станут экстрадировать на Украину. «На заседании будет решаться, выйдет он на волю в Чехии или же он будет задержан на какое-то время. Передачи на Украину никакой не будет», – приводятся ее слова в Telegram-канале RT. Дочь россиянина добавила, что Франчетти находится в хороших условиях, его хорошо кормят и у него есть «всё, что нужно», включая медпомощь. Тем временем Франчетти доставили в суд в Праге, где будет рассмотрен вопрос о его предварительном заключении, передает РИА «Новости». Напомним, Франчетти был задержан в аэропорту Праги по международному ордеру, выданному Украиной. В качестве основания для задержания указывается его причастность к событиям «Крымской весны», из-за чего Киев уже запросил Прагу о выдаче россиянина. Россия направила запросы в Чехию для установления всех обстоятельств задержания Франчетти. В Киеве предложили дать украинское гражданство отказавшемуся признавать Крым депутату КПРФ 14 сентября 2021, 14:20 Текст: Мария Бобылева

Украинские депутаты Верховной рады призвали обеспечить защиту депутата Саратовской областной думы от партии КПРФ Николая Бондаренко после того, как он не стал соглашаться с тем, что Крым является российской территорией. «Нужно защищать тех людей, которые страдают от того, что требуют сохранить целостность Украины. Всех, кто поддержал «Крымскую платформу» необходимо защищать. Это новый формат – и его нужно продолжать», – заявил депутат от партии «Европейская солидарность», экс-глава Института нацпамяти Украины Владимир Вятрович порталу «Обозреватель». По его словам, следует дать гражданство Украины Бондаренко и другим российским политикам, не признающим Крым российским. Его поддержал депутат от группы «Доверие» Сергей Шахов, по словам которого «большое количество политиков в России считают Крым украинским, но боятся об этом заявить в открытую как Бондаренко». «Позиция депутата от КПРФ Бондаренко является вызовом официальному курсу Кремля. … Вот почему важно обеспечить (его) защитой и убежищем», – добавил Шахов. В свою очередь народный депутат фракции «Слуга Народа» Александр Горенюк заявил о «повышении шансов возвращения» Крыма Киеву в связи с позицией Бондаренко. «Николай Бондаренко – вообще смелый депутат. Он часто поднимает непопулярные темы во внутренней политике России. Нам же важно понимать, что в России есть люди, которые не согласны с действующим режимом», – заявил он. В июле вопрос о принадлежности Крыма поставил в тупик депутата Саратовской думы от партии КПРФ Николая Бондаренко. В итоге политик отказался отвечать, что республика входит в состав России. На Украине назвали уязвимые области в случае «вторжения» России 14 сентября 2021, 13:19 Текст: Евгения Шестак

Россия не отказалась от идеи «захвата» части Украины, и в случае военного «вторжения» российских военных под угрозой могут оказаться восемь областей на юго-востоке страны, заявил экс-руководитель главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк. «Я не вижу реальных угроз сегодня со стороны Белоруссии от России. Ее не интересуют ни Волынская, ни Ровенская область – это идти против Западной Украины, ни Киевская – это, считай, покушение на столицу, на всю Украину», – заявил Вовк в эфире телеканала «Украина 24». При этом, по его мнению, Россия якобы не отказалась от «захвата» восьми областей юго-востока Украины. Таким образом, добавил военный, в самом уязвимом положении будут Харьковская, Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Херсонская и Одесская области. «Мы отстояли Харьков, Днепр и Одессу во время событий 2014 года. Это три кита этого плана, три условных столицы. Они от этого плана не отказались. Если наши отношения будут на том же плохом уровне... то можете быть уверены, мы имеем реальную угрозу через год-два вторжения российских войск именно в эти восемь областей», – сказал он. Генерал-майор подчеркнул, что потеря данных территорий оставит Украину без выхода к морям. При этом совместные военные учения России и Белоруссии он назвал не представляющими угрозу для Украины. На прошлой неделе совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. Президент России Владимир Путин прибыл в Нижегородскую область, где на полигоне Мулино проходит основной этап совместных стратегических учений. Лавров: У Украины вошло в привычку клянчить что-то у Запада 15 сентября 2021, 09:58

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Киев постоянно пытается вывести тему «Северного потока – 2» на уровень истерики, а украинские власти продолжают клянчить что-то у Запада, в том числе по теме вступления в НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров. «Наши украинские друзья постоянно пытаются эту тему вывести на уровень такой истерики. Это у них вошло в привычку, в правило – что-нибудь обязательно клянчить у Запада. Вот «Северный поток»: остановите! А не можете остановить, тогда дайте нам денег в качестве компенсации… И пустите нас в НАТО, в Европейский Союз, мы давно готовы. Клянчат и клянчат», – сказал Лавров, передает РИА «Новости». Он добавил, что «страна должна, наверное, иметь какое-то свое достоинство». «Украинский народ с богатой историей заслуживает, чтобы он все-таки был созидателем, а не просителем с постоянно вытянутой рукой», – добавил глава МИД. Министр также выразил мнение, что нападки на проект «Северный поток – 2» не прекратятся. При этом Лавров отметил, что со стороны России все работы по строительству газопровода завершены. «Сейчас идет процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора. … Процесс небыстрый, начало 2022 года обозначается (получение разрешений)», – уточнил он, передает ТАСС. Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. Цена газа в Европе впервые в истории превысила 840 долларов за 1 тыс. кубов 15 сентября 2021, 09:45

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/DPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы продолжает обновлять рекорды и на открытии торгов превысила отметку в 830 долларов за 1 тыс. кубометров, а минутами позже – 840 долларов за 1 тыс. кубов. Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на 9.35 мск составляла 841,39 доллара за 1 тыс. кубометров, передает РИА «Новости». Ранее цена на газ в Европе на фьючерсном рынке превысила в ходе торгов отметку в 810 долларов за тысячу кубометров. Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. В Киеве предложили давать гражданство поддерживающим «возврат» Крыма Украине российским политикам 14 сентября 2021, 18:44

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Российским политикам, которые поддержали возврат Крыма Украине, важно предоставить украинское гражданство, считает депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Владимир Вятрович. Вятрович сообщил изданию «Обозреватель», что «нужно защищать тех людей, которые страдают от того, что требуют сохранить целостность Украины». «Всех, кто поддержал «Крымскую платформу», необходимо защищать. Это новый формат, и его нужно продолжать. Но вместе с этим нужно быть готовым к резким акциям со стороны Российской Федерации. Это нужно сделать недопустимым, чтобы участников «Крымской платформы» арестовывали, задерживали», – сообщил Вятрович. Некоторые российские политики не разделяют итогов референдума 2014 года, в результате которого более 96% участников высказались за воссоединение Крыма и Севастополя с Россией. Так, в декабре 2014 года один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что «нужно отказаться от Крыма, чтобы эта проблема не преследовала Россию всю жизнь». Политик предлагал «провести второй легитимный референдум о статусе Крыма, организованный по украинским законам». В этом году депутат горсовета Новосибирска Антонов сообщил на странице в Facebook – он обнаружил в опубликованных на сайте «Яблока» документах утверждения о том, что своей целью партия ставит признание суверенитета Украины в границах до 2014 года, поскольку считает Крым украинской территорией. Ранее украинские депутаты Верховной рады призвали обеспечить защиту депутата Саратовской областной думы от партии КПРФ Николая Бондаренко после того, как он не стал соглашаться с тем, что Крым является российской территорией. Видео с коммунистом появилось некоторое время назад в Telegram. «Вы хотите, чтобы я сказал, что Крым – наш? Не скажу», – заявил депутат, передает Рен ТВ. Ранее пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, на которой будет обсуждаться вопрос «оккупированных территорий». Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что обсуждение статуса Крыма в ходе встречи Путина и Зеленского невозможно. Пушков оценил украинскую критику в адрес Запада 15 сентября 2021, 08:40 Текст: Наталья Ануфриева

Сенатор Алексей Пушков назвал «нешуточной драмой» критическое высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в адрес Запада. Пушков написал в Telegram, что кроме Запада украинским политикам никто ничего не обещает. При этом, по его словам, Киев «страстно хочет строить свое светлое будущее» за чужой счет. «Поэтому, если не верить обещаниям Запада, то это означает ничему и никому не верить. (...) Глава ее МИД (Украины) просто пытается Запад запугать, а пугать нечем, потому как на Западе про Украину все прекрасно известно», – отметил сенатор. Он заключил, что Украина продолжит верить обещаниям западных стран, поскольку «верить ей больше не во что». Ранее Кулеба заявил в интервью Independent, что Киев больше не верит обещаниям западных партнеров. Британская газета отметила, что украинский политик слишком дипломатичен, чтобы признать, что он злится из-за действий европейских коллег. Гордон раскритиковал перевод советских фильмов на украинский язык 15 сентября 2021, 11:03

Фото: Дмитрий Гордон/Youtube

Текст: Евгения Шестак

Дубляж советских фильмов на украинском языке является аморальным, русский язык считается одним из величайших мировых достижений, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон. «Не надо из нас делать идиотов. Мы все грамотные, нормальные люди, прекрасно понимаем и украинский язык, и русский», – заявил он в эфире телеканала «Украина 24». По его словам, русский язык входит в число величайших мировых достижений. Также Гордон призвал снимать качественное украинское кино и не жалеть денег на его производство. Ранее Гордон предложил изменить текст гимна Украины, сделав его более «возвышенным» и «величественным». Также журналист предложил переименовать Украину в «Россию-1», а Российскую Федерацию называть «Россией-2». Телеведущий Владимир Соловьев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Гордон – нацистский мерзавец, но его предложение хорошее, так как российская армия сможет вернуться в места своей исторической дислокации». Цена газа в Европе превысила 880 долларов за 1 тыс. кубов 15 сентября 2021, 10:52

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/DPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы подскочила с начала торгов уже на 10% и превысила отметку в 830 долларов за 1 тыс. кубометров. Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на 10.46 мск дорожала практически на 9% и составляла 875,84 доллара за тысячу кубометров. При этом минутами ранее рост цен превышал 10%, тогда стоимость газа превышала отметку в 880 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости». Ранее стоимость газа на фьючерсном рынке Европы также обновила рекорд и на открытии торгов превысила отметку в 830 долларов за 1 тыс. кубометров. Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Уполномоченный по защите украинского языка отверг сомнения в применении кириллицы 14 сентября 2021, 15:22 Текст: Елена Мирошниченко

Вопрос применения кириллицы в украинском литературном языке не поддается никаким сомнениям ни с филологической, ни с научной, ни с политической точек зрения, считает уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь. В комментарии изданию «Общественное Новости» он рассказал, что вопрос сохранения кириллического алфавита равен вопросу сохранения традиций, ведь наибольшее количество украинских текстов, исследований, летописная традиция, старопечатные книги, украинские песни написаны кириллицей. «Это объясняется тем, что Украина за свою тысячелетнюю историю слишком много потеряла в борьбе с иноязычными заимствованиями и влияниями, поэтому в Украине не прошло «ополячивание», не прошло «огерманивание», – сказал Креминь. Омбудсмен подчеркнул, что поэтому сохранение украинского письма является защитой и обеспечением функционирования украинского языка как государственного. При этом он отметил, что латиница частично присутствует в украинском пространстве и традиции. «Вопрос фонетического транскрибирования являются абсолютно корректными, когда заполняют загранпаспорта, дают вторую подпись названиям улиц, другим географическим назвал, которыми пользуются наши иностранные гости, в международном документооборота и делопроизводстве», – сказал Креминь. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил стране сменить письменность с кириллицы на латиницу. Кроме того, Данилов выступил за присвоение английскому языку статуса второго государственного. Сенатор Алексей Пушков после предложения Данилова заявил о холопской психологии властей Украины. Цена газа в Европе превысила 810 долларов за 1 тыс. кубометров 14 сентября 2021, 13:47 Текст: Евгения Шестак

Цена на газ в Европе на фьючерсном рынке превысила в ходе торгов отметку в 810 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов. Стоимость октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF достигла 810,3 доллара за 1 тыс. кубометров. Таким образом, цена обновила исторический максимум, передает РИА «Новости». По словам директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрия Маринченко, цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погоды. Ранее во вторник цена на газ в Европе превысила отметку в 800 долларов за 1 тыс. кубометров. Путин потребовал сдержать рост цен на оборудование при социальной газификации 14 сентября 2021, 16:56 Текст: Елизавета Булкина

При реализации программы социальной газификации необходимо сдерживать рост цен на оборудование, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства и руководством партии «Единая Россия». «Что касается единого оператора и комплексной заявки, здесь цель всех этих мероприятий ... в том, чтобы сдержать рост цен на газовое оборудование, на трубы, на работы, связанные с газификацией участков. Вот создание всего единого ... может привести к монополизму. Здесь самым внимательным образом надо следить, чтобы цель-то была достигнута, конечная цель – сдержать рост цен на оборудование и на услуги, в том числе строительные работы», – передает слова президента РИА «Новости». «Нужно, безусловно, продолжать плановую газификацию, и обратите внимание на те регионы, где нет так называемой магистральной трубы», – сказал глава государства вице-премьеру Александру Новаку, передает ТАСС. Тот в свою очередь уточнил, что с начала года более 100 тыс. домов подключено к газу, из них 9 тыс. – по новым правилам. Напомним, 11 июня Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в послании. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй – до 2030 года. Все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств граждан.