Вучич назвал сроки поставки в Сербию первой партии российских ПТУР «Корнет» 15 сентября 2021, 09:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Первая партия пусковых установок ПТУР «Корнет» поступит в Сербию из России до конца года, заявил президент Сербии Александар Вучич, осматривая экспозицию сербской военной техники в честь Дня сербского единства, свободы и национального флага. «Корнеты» – лучшее противотанковое оружие, которое сделали русские. Она хорошо себя показало в Сирии. Это оружие уничтожает танк стоимостью 2-5 млн евро. Корнеты поступят к нам до конца года», – передает ТАСС слова Вучича. Присутствующий на осмотре техники министр обороны Сербии Небойша Стефанович подтвердил слова президента, добавив, что «до конца года поступит первая партия «Корнетов». В ноябре прошлого года президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за танки Т-72БМС, заявив, что военная техника поможет Белграду укрепить боевую мощь. С 2018 года по февраль 2020-го Россия передала Сербии в качестве военно-технической помощи четыре вертолета Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, десять БРДМ-2, три транспортных вертолета Ми-17В-5, а также зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1». Напомним, в мае Россия по соглашению о военном сотрудничестве передала Сербии 19 танков Т-72МС и 20 бронетранспортеров БРДМ-2МС.

В России впервые применили навесной огонь из БМД 12 сентября 2021, 12:23

Текст: Дарья Григоренко

Навесной огонь из вооружения своих боевых машин десанта БМД-4М для уничтожения пунктов управления дронами противника впервые применили военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, сообщило Минобороны России. «На полигоне Струги Красные в ходе учений «Запад» десантники отработали новый элемент тактического боя: в ходе проведения практических действий десантники выполнили огневое поражение условного противника с закрытых огневых позиций из боевых машин десанта нового поколения БМД-4М», – пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости». В Минобороны подчеркнули, что огонь с закрытых позиций велся по пунктам управления беспилотниками условного противника. При этом разведданные для боевых машин передали беспилотники десантников типа «Орлан». Стрельба с закрытых позиций – стандартный метод ведения огня для самоходных артиллерийских установок. Артиллеристы не видят противника, снаряд летит навесом по координатам, установленным разведкой. Ранее ВДВ никогда не применяли такую тактику с использованием БМД. БМД-4М оснащена 100-мм пушкой 2А70, которая позволяет вести стрельбу осколочно-фугасным снарядом на максимальную дальность до 6,5 км. Также подразделения ВДВ совершили 100-километровый марш на полигон, преодолев участки зараженной местности и минно-взрывных заграждений. В ходе движения огнем из вооружения машин БМД-4М, бронетранспортеров «Ракушка» и из стрелкового оружия десантники отразили нападение группы незаконного вооруженного формирования условного противника. Затем на полигоне десантники выполнили рейд в тыл условного противника, блокировали и уничтожили базы «боевиков». Ранее сообщалось, что массовое десантирование более 600 военных в полной экипировке ночью впервые проведено в России. Десантирование провело псковское соединение ВДВ во время учений «Запад-2021». Кроме личного состава были десантированы 30 единиц военной техники. Россия впервые применила боевых роботов в реальных условиях 13 сентября 2021, 17:02

Текст: Дарья Григоренко

На совместных стратегических учениях «Запад-2021» Россия впервые применила ударных роботов разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта» в боевых порядках общевойсковых подразделений, сообщило Минобороны России. «В ходе розыгрыша практических действий войск (сил) основного этапа учения «Запад-2021» на полигоне Мулино в боевых порядках общевойсковых подразделений при ведении обороны были впервые применены роботы разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта», – пояснили в ведомстве, передает ТАСС. В Минобороны также добавили, что «Уран-9» вели боевые действия непосредственно в боевых порядках обороняющихся подразделений и уничтожали живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от 3 до 5 тыс. метров огнем из ракетных комплексов «Атака», реактивных пехотных огнеметов, а также 30-миллиметровых пушек и пулеметов. Кроме того, «Ураны-9» прикрывали мотострелковые подразделения во время смены позиций. Боевые роботы «Нерехта» были задействованы для разведки и огневой поддержки подразделений. Эти роботы вооружены 12,7-миллиметровым пулеметом «Корд» и 30-миллиметровым гранатометом АГ-30М. «Нерехта» также способен корректировать огонь, доставлять боеприпасы и снаряжения. Для проделывания проходов в минных заграждениях совместно и инженерно-саперными подразделениями были задействованы робототехнические комплексы разминирования «Уран-6». Действия роботов обеспечивал тактический лазерный комплекс «Карьер», который позволяет обнаруживать и подавлять оптические средства разведки и наблюдения танков, другой бронированной техники и стрелкового оружия противника. Накануне Минобороны России сообщило, что навесной огонь из вооружения своих боевых машин десанта БМД-4М для уничтожения пунктов управления дронами противника впервые применили военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. Кроме того, массовое десантирование более 600 военных в полной экипировке ночью впервые проведено в России. Десантирование провело псковское соединение ВДВ во время учений «Запад-2021». Кроме личного состава были десантированы 30 единиц военной техники. Британцев рассмешила «страшилка» о российском «корабле-шпионе» в Ла-Манше 14 сентября 2021, 15:26

Текст: Алина Назарова

Читатели британской газеты Daily Mail с иронией отреагировали на статью о замеченном в водах пролива Ла-Манш «российском корабле-шпионе». В появившейся в понедельник публикации говорится о том, что судно «выполняло» тайные подводные задачи вблизи интернет-кабелей. Многие пользователи не стали придавать этой новости большого значения, отметив, что перед британским властями стоит гораздо более серьезная проблема. Так, комментатор под ником RichyG1987 порекомендовал обратить внимание на «пару сотен надувных лодок, отплывающих от французского побережья» (читатель, вероятно, имел ввиду наплыв мигрантов). «Выследить российский корабль они рады-радешеньки, а суденышек из Франции не замечают», – написал one punch micky, передает РИА «Новости». «Еще одна русская страшилка, чтобы отвлечь людей от подорожания страховки!», – считает Thewiseone. Другие пользователи решили немного поиронизировать. Так, Call it as it is призвал не тратить время на его интернет-кабель, так как «его и так плохо подключили». «Мне иногда кажется, что по-своему было бы и неплохо, если бы Путин нас захватил. Никаких тебе больше протестов и никаких нелегалов», – поделился своим мнением другой юзер. Среди комментаторов также нашлись паникеры, которые призвали срочно остановить Россию, назвав Великобританию «живой мишенью». В августе СМИ сообщали, что британские военные испугались глубоко погрузившихся российских подводных лодок проекта «Борей», выполняющих «зловещие задачи» в Атлантическом океане. Песков объяснил, почему Путин не носит военную форму 13 сентября 2021, 13:58

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин не обязан носить военную форму, даже если приезжает на учения, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «В данном случае глава государства сам принимает решение как ему одеваться. Это не регламентировано никак, он не обязан носить форму, но вы знаете, что элементы формы он часто использует», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о необходимости пошива военной формы президенту России. Путин в понедельник посетит Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап учений «Запад-2021». Судан анонсировал скорое подписание соглашения с Россией о военной базе 13 сентября 2021, 15:24

Текст: Алина Назарова

Судан рассчитывает на подписание окончательного варианта соглашения с Россией о военной базе «в ближайшее время» после внесения небольших изменений, заявил временный поверенный в делах Судана в Москве Онур Ахмад Онур. «Будут внесены небольшие изменения, и после этого соглашение будет подписано… Я думаю, в ближайшее время», – заявил Онур, передает РИА «Новости». По его словам, все возможные изменения в соглашении обсуждаются на уровне российско-суданской комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Онур также уточнил, что Судан не просит Россию об экономической помощи в обмен на соглашение о военной базе. «Это неправда. Эти новости – неправда. Это безосновательные новости. Суданская сторона не запрашивает каких-либо платежей в связи с соглашением о военной базе», – заявил он. Он напомнил, что решение о создании базы принималось на уровне министров обороны двух стран, а в июне министр обороны Судана принимал участие в Московской конференции по международной безопасности. На уровне министров двух стран «есть взаимопонимание» по этому поводу, сообщил временный поверенный. «Отношения между нашими странами хорошие во многих областях – в политике, экономике, культуре, а также в военной сфере… Наши отношения начались давно, поэтому запрашивать какие-то платежи было бы просто-напросто плохо для отношений», – добавил Онур. Ранее источник в суданском военном ведомстве сообщил, что Судан считает необходимым внести правки в соглашение о создании российской военно-морской базы в Порт-Судане на берегу Красного моря, чтобы якобы получить от России экономическую помощь при условии аренды в течение пяти лет с возможностью подписания соглашения на 25 лет. Напомним, 1 июля президент Владимир Путин внес в Госдуму соглашение с Суданом о создании на территории республики ПМТО ВМФ России «для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных кораблей Российской Федерации». Планировалось, что для размещения ПМТО суданская сторона передаст России на 25 лет в безвозмездное пользование территорию, включая береговую зону, водную акваторию и зону причального фронта, а также необходимые объекты недвижимого имущества. Британцы испугались возможного нападения России 14 сентября 2021, 09:58 Текст: Алина Назарова

Британцы испугались возможного нападения России 14 сентября 2021, 09:58 Текст: Алина Назарова

Читатели британской газеты Daily Express на фоне стратегических учений «Запад-2021» активно обсуждают возможность реального военного конфликта по инициативе Москвы. Поводом для дискуссии послужила статья, автор которой отметил рост обеспокоенности среди стран – членов НАТО, имеющих общую границу с Белоруссией. В частности, командующий силами обороны Эстонии Мартин Херем опасается нападения России в ближайшем будущем. Многие пользователи сошлись во мнении, что странам Прибалтики уже давно пора заняться укреплением своей обороны вместо того, чтобы уповать на защиту со стороны других государств. «Если НАТО и ЕС хотят настроить Россию против себя на границах, им следует ожидать ответных действий», – считает GarryGo, добавив, что США все равно не хватит мужества развязать реальную войну. «Эстония правда боится нападения России? Она собирается вторгнуться в Прибалтику? Прямо как в советское время?» – задается вопросами скептически настроенный читатель под ником Granchi, передает РИА «Новости». Однако некоторые комментаторы сочли опасность, исходящую от России, не такой уж мнимой. Так пользователь под ником mmuu убежден, что Москва всегда будет защищать русских, проживающих за рубежом. «Леопард не меняет пятен. Это стало понятно еще после событий в Крыму», – метафорично объяснил он. Нашлись и те, кто вспомнил про существовавшую некогда Берлинскую стену, которую «не следовало сносить». «Именно Запад и ЕС хотели снести Берлинскую стену. Какой парадокс – ведь сейчас Евросоюз ставит заборы на границах прибалтийских стран», – подчеркнул Mk2. Учения «Запад-2021» представляют собой завершающий этап совместной подготовки вооруженных сил Белоруссии и России в этом году. Практические действия войск проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Белоруссии. Появилось фото российского армейского автомобиля с «секретом» 14 сентября 2021, 15:39 Текст: Наталья Ануфриева

В Сети появилось фото армейского автомобиля «Витязь-2», который имеет скрытый бронированный модуль для перевозки военных. Снимок опубликовала «Российская газета». Вездеход с колесной формулой 6x6 впервые представили в рамках форума «Армия-2021». Мощность двигателя составляет 285 лошадиных сил. Машина оснащена механической девятиступенчатой коробкой передач, а также двумя топливными баками емкостью по 210 литров. Автомобиль весом в 18,5 тыс. килограммов развивает максимальную скорость до 90 км в час. Запас хода составляет 1 тыс. км. Главная особенность вездехода заключается в бронированном модуле, расположенном за тентом бортовой платформы и предназначенном для транспортировки 16 военнослужащих или трех тонн грузов. Машина обладает классом защиты Бр4 и может выдерживать обстрел пулями патронов калибра 5,45 на 39 миллиметров и 7,62 на 39 миллиметров на расстоянии от десяти метров. Отмечается, что двухместная бронированная кабина с классом защиты Бр5 имеет еще более надежные характеристики. Также автомобиль способен выдержать подрыв двух килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте под передним колесом, тогда как его капотная компоновка повышает шансы экипажа выжить в случае наезда на мину. Арестован поставлявший часы для боевого комплекта «Ратник» предприниматель 13 сентября 2021, 13:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Тверской суд Москвы заключил под стражу предпринимателя Эдуарда Когтенкова по делу о хищении им бюджетных средств в особо крупном размере, сообщили в суде. «В отношении Когтенкова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», – сообщил источник ТАСС. Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Согласно сведениям «Коммерсанта», Когтенков, возглавляющий ООО «Фабрика специальных часов Восток-Дизайн», мог быть арестован за хищение средств при исполнении контракта на поставку Минобороны часов для комплекта боевой экипировки «Ратник». Согласно материалам дела, Когтенкову вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Всего по делу проходят три фигуранта. Когтенкову 72 года, он боевой офицер-летчик, принимавший участие в боевых действиях в Афганистане. Ранее в Ростехе рассказали, что часы, способные работать при воздействии средств радиоэлектронной борьбы и электромагнитных импульсов после ядерного взрыва, войдут в состав военной экипировки «Ратник». Болгары не поверили в эффективность российских боевых роботов 14 сентября 2021, 14:45 Текст: Мария Бобылева

Читатели болгарского издания «Дневник», которые традиционно с недоверием относятся к российской технике, с сарказмом прокомментировали сообщение о том, что Россия применила боевые роботы в рамках учений «Запад – 2021». Так, министерство обороны России сообщало, что в учениях принимали участие роботы разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта». Однако, болгарские читатели не поверили, что роботы могут выполнять задачу в реальных условиях и назвали их радиоуправляемыми игрушками, пишет «Московский комсомолец». Один из читателей, вспомнил старый анекдот еще советских времен о тракторе «Беларус» с вертикальным взлетом. Другой напомнил анекдот про русскую машинку для разрезания яблок на четыре части, которая в итоге резали их на три части, расходовала 100 литров топлива в час и ломалась каждые десять минут. «Страшнее российского робота только его пьяный экипаж», – ядовито пошутил пользователь с ником mitko11. Ему ответил другой участник дискуссии, который написал, что русские «стиральную машину сделать не могут, а боевых роботов – пожалуйста!». Еще один комментатор заметил, что русские роботы похожи на танки 1930-х годов. Совместные стратегические учения ВС России и Белоруссии проходят раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. «Запад – 2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в этом году. Практические действия проходят с 10 по 16 сентября 2021 года на девяти полигонах в России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Белоруссии. В США предрекли истребителю Checkmate популярность на флоте 14 сентября 2021, 14:58 Текст: Алина Назарова

Российский легкий истребитель Су-75 Checkmate, оснащенный одним двигателем, благодаря своей конструкции может получить большую популярность на флоте, пишет военный эксперт из США Тревор Филсет в статье для The National Interest. Одной из отличительных черт истребителя стал необычный размер крыльев, что говорит о планах компании «Сухой» предложить этот самолет Военно-морскому флоту России для использования в качестве палубной крылатой машины для авианосца «Адмирал Кузнецов», предположил эксперт. Кроме того, Россия может поставлять Checkmate за рубеж тем странам, которые уже используют продукцию компании, считает Филсет, пишет ФАН. Большие крылья обычно характерны для истребителей, предназначенных для взлета с коротких аэродромов или палуб авианосцев, объяснил журналист. В пример он привел палубную версию американского самолета F-35C, крылья которого имеют увеличенные габариты в сравнении с базовым вариантом. Автор публикации подчеркнул, что в случае использования Су-75 в качестве палубного истребителя большие крылья положительно скажутся на его способности взлетать с палубы «Адмирала Кузнецова». По его мнению, Checkmate может получить «морскую жизнь» и стать весьма популярным на флоте, однако если ВМФ России все же не заинтересуется самолетом, то он вполне может сделать карьеру и в Воздушно-космических силах России, резюмировал журналист. Ранее в ФСВТС заявляли, что новый легкий тактический самолет (ЛТС) составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений. Новый российский легкий истребитель, который создается с невиданной скоростью, сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет. Легкий танк «Спрут» проверили на прочность 14 сентября 2021, 09:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Модернизированную самоходную противотанковую пушку «Спрут-СДМ1» сбросили с вышки для проверки способности машины выдерживать перегрузку при парашютном десантировании, сообщили в Ростехе. «В рамках испытаний на сброс проверены возможности машины при десантировании с парашютом. Мы создали максимальные перегрузки, «Спрут» успешно выдержал испытания, функциональность ни одной из систем не пострадала. Десантирование осуществлялось со специальной вышки, следующий шаг – сброс машины с самолета», – рассказал индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев. Как пояснил разработчик машины – Волгоградский тракторный завод – в рамках копровых испытаний военную технику сбрасывают со специальной вышки для имитации десантирования, передает РИА «Новости». «Сейчас ведется разработка парашютной системы для модернизированного «Спрута». Когда она будет готова, мы проведем реальные сбросы машины с самолета», – сообщил заместитель главного конструктора Волгоградского тракторного завода Владимир Будаев. Также в рамках государственных испытаний будут проводиться перевозки «Спрута» на Ил-76, Ан-124 и на внешней подвеске вертолета Ми-26, сообщил он. Самоходная противотанковая пушка «Спрут-СДМ1» на гусеничном шасси разработана и создана ПАО «Курганмашзавод». «Спрут» вооружен артиллерийско-ракетным комплексом калибра 125 миллиметров, может транспортироваться кораблями и самолетами, десантироваться посадочным и парашютным способом. Развивает скорость по шоссе в 70 километров в час, на плаву – до 9 километров в час. Самоходная пушка также классифицируется как легкий танк. Ранее плавающий танк «Спрут-СДМ1» прошел испытания в Черном море. Песков прокомментировал совместные военные учения России и Белоруссии 13 сентября 2021, 14:14 Текст: Алина Назарова

Москва и Минск продолжат развивать военно-техническое сотрудничество (ВТС) и практику проведения совместных военных учений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Совместные военные учения – это постоянный процесс. Вы знаете, это не первые учения. Они ранее проводились, поэтому это постоянный процесс, который, конечно же, будет продолжаться. Процесс совершенствования навыков и подготовки как российских вооруженных сил, так и белорусских будет иметь свое постоянное продолжение», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, касающийся учений «Запад – 2021». Он добавил, что «тема военно-технического сотрудничества постоянно присутствует в ходе российско-белорусских контактов на высшем уровне». «Это сотрудничество также будет развиваться», – заверил он, передает ТАСС. На прошлой неделе совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. Сообщалось, что президент России Владимир Путин посетит Нижегородскую область, где пройдет основной этап учений. Военные России, Белоруссии и Казахстана выполнили ночное десантирование на учениях «Запад» 13 сентября 2021, 10:47 Текст: Дмитрий Зубарев

Белорусские, российские и казахстанские военные отработали ночное десантирование из самолетов Ил-76МД на Брестском полигоне в рамках стратегических учений «Запад-2021», сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии. «Первыми десантировались российские группы специального назначения на специальных парашютах типа «Крыло» с высоты 1500 метров. При этом площадка приземления не подсвечивалась, военнослужащие использовали специальные очки ночного видения», – передает ТАСС сообщение белорусского ведомства. По замыслу учений, спецназ должен был захватить площадку для высадки десанта. «Когда эта задача была выполнена, десантировались белорусские и казахстанские десантники с высоты 600 метров на парашютах Д-6. Союзный десант с ходу приступил к выполнению учебно-боевых задач в рамках учений», – добавили в минобороны. Ранее авиация Белоруссии и России отработала уничтожение аэродрома условного врага. Военный-контрактник погиб в Приморье 14 сентября 2021, 11:03 Текст: Дмитрий Зубарев

Военнослужащий контрактной службы в Приморье погиб в результате нарушения правил обращения со взрывоопасными предметами, проводится проверка, сообщил представитель пресс-службы Тихоокеанского флота. «Командованием Фокинского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводится проверка по факту смерти военнослужащего контрактной службы, обнаруженного без признаков жизни 13 сентября. По предварительным данным, смерть наступила в результате нарушения правил обращения со взрывоопасными предметами», – передает РИА «Новости» сообщение ТОФ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ранее на учениях в Мурманской области погиб военнослужащий-контрактник. Учения танковой дивизии ЦВО с участием 2,5 тыс. военных стартовали под Челябинском 13 сентября 2021, 13:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Порядка 2,5 тыс. военнослужащих приступили к двусторонним тактическим учениям танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) в Челябинской области. Танковые полки будут поочередно действовать друг против друга, отрабатывая нестандартные приемы ведения боевых действий, сообщила пресс-службы округа. «Двухстороннее тактическое учение танковых полков гвардейского танкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) стартовало сегодня на полигоне в Челябинской области и продлится до конца недели. К практическим действиям привлечено почти 2,5 тыс. военнослужащих и более 700 единиц вооружения и военной специальной техники», – передает ТАСС сообщение ЦВО. В ходе практических действий танковые полки будут поочередно действовать друг против друга, отрабатывая нестандартные приемы ведения боевых действий, вводя противника в заблуждение относительно истинного направления удара и затягивая его подразделения в огневые мешки в условиях радиоэлектронного подавления и активного применения беспилотной авиации. На завершающем этапе танкисты уральской танковой дивизии проведут скоростные марш-подходы – маневры по ускоренному переходу из походного положения в боевой порядок для наступления.

Уточняется, что завершатся учения уничтожением укрепленных и замаскированных объектов условного противника огнем из штатного 125-миллиметрового орудия танков Т-72Б3 на дистанциях от 600 до 2,5 тыс. метров. Ранее военные России, Белоруссии и Казахстана выполнили ночное десантирование на учениях «Запад».