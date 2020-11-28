Сербия поблагодарила Россию за танки Т-72БМС

Президент Сербии Александар Вучич поблагодарил Россию за танки Т-72БМС, заявив, что военная техника поможет Белграду укрепить боевую мощь. Глава республики в субботу осмотрел первую партию танков на полигоне рядом с городом Ниш.

«Я благодарен России и президенту Путину за то, что они и этим пожертвованием помогли Сербии. Сегодня вы могли видеть 11 новых танков Т-72БМС. Наши танкисты довольны, у танков улучшенная защита, улучшенное управление и навигация, думаю, что это повысит боеготовность наших вооруженных сил», – передает ТАСС слова Вучича.

Сербский лидер отметил, что партия танков Т-72 стала «значительным прогрессом для пехоты, как и предыдущая поставка десяти БРДМ-2». Он также сообщил, что ожидается поставка еще партии танков и БРДМ, выразив надежду на укрепление с помощью российской техники «идеи военного нейтралитета» Сербии.

По соглашению Москвы и Белграда предусмотрена передача в дар 30 машин модернизированного типа, передает РИА «Новости».

С 2018 года по февраль 2020-го Россия передала Сербии в качестве военно-технической помощи четыре вертолета Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, десять БРДМ-2, три транспортных вертолета Ми-17В-5, а также зенитные ракетно- пушечные комплексы «Панцирь-С1».