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Путин и Рахмон обсудили ситуацию в Афганистане
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Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане, сообщила пресс-служба главы Таджикистана.
«Президенты подробно обменялись мнениями по текущей военно-политической ситуации в Афганистане, особое внимание было уделено обстановке на таджикско-афганской границе. Стороны договорились о дальнейшей координации усилий по афганской проблематике и продолжении контактов на различных уровнях», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
Также были обсуждены актуальные вопросы таджикско-российского стратегического партнерства, в том числе торгово-экономические, культурно-гуманитарные, военно-технические аспекты двусторонних отношений. Кроме того, главы государств «рассмотрели региональную и международную повестку дня», в этом контексте «были обсуждены вопросы предстоящих саммитов ОДКБ и ШОС в столице Таджикистана».
Кроме того, в ходе разговора Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. С учетом этого президент примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС в режиме видео-конференц-связи.
Блинкен обещал не бросать «напуганную до смерти» Украину
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Вашингтон полностью выполнит обязательства перед Украиной, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен, отчитываясь перед конгрессменами о выводе США войск из Афганистана.
Блинкен выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей. Конгрессмен Брайан Фицпатрик заявил, что недавно посетил Украину. Он сказал, что украинские официальные лица в стране «напуганы до смерти» уходом США из Афганистана и «сомневаются в готовности» американцев поддерживать Киев.
Фицпатрик поинтересовался у Блинкена, готов ли Белый дом подтвердить, что сделает все возможное для поддержки «друзей на Украине в случае российской агрессии и друзей на Тайване в случае китайской агрессии». «Совершенно точно», – приводит ответ Блинкена ТАСС.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский в ответ на вопрос о том, «беспокоится ли он, что Америка оставит Украину» призвал не сравнивать Украину с Афганистаном: «Я не думаю, что мы можем сравнивать это – Украину и Афганистан. Украина не так зависима от США, как был Афганистан». Советник руководителя офиса президента Украины Тимофей Милованов заявил, что Соединенным Штатам следует выделять украинской стороне военную и финансовую помощь в объемах, сравнимых с поддержкой Афганистана.
В Кремле исключили возможность обсуждения Крыма на встрече Путина и Зеленского
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Обсуждение статуса Крыма в ходе встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского невозможно, заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.
«Нет, невозможно в такой постановке вопроса. Естественно, обсуждение Крыма не представляется возможным. Поэтому такая формулировка фактически ставит под вопрос вообще гипотетическую возможность проведения такой встречи», – цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, Путин не собирается обсуждать с Зеленским вопросы войны и мира в Донбассе, поскольку Россия не является стороной этого конфликта.
«Здесь ничего не изменилось, мы это неоднократно повторяли на разных уровнях», – сказал он.
Также Песков отметил, что вопрос выполнения Киевом Минских соглашений может стать одной из тем возможной встречи президентов.
Ранее пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, на которой будет обсуждаться вопрос «оккупированных территорий».
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что тема Крыма будет в повестке дня встречи Путина и Зеленского. До этого он заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины. В Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Россией по вопросу встречи президентов, а Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений.
Песков объяснил, почему Путин не носит военную форму
Президент Владимир Путин не обязан носить военную форму, даже если приезжает на учения, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«В данном случае глава государства сам принимает решение как ему одеваться. Это не регламентировано никак, он не обязан носить форму, но вы знаете, что элементы формы он часто использует», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о необходимости пошива военной формы президенту России.
Путин в понедельник посетит Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап учений «Запад-2021».
Путин и Асад встретились в Кремле
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Глава российского государства Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Сирии Башаром Асадом. Асад побывал в Москве с необъявленным визитом.
В начале встречи Путин поздравил Асада с прошедшим днем рождения и победой на президентских выборах в Сирии. Затем стороны обсудили текущую ситуацию в Сирии, передает РИА «Новости».
«Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что все-таки иностранные вооруженные силы без решения Организации Объединенных Наций, без ваших санкций присутствуют на отдельных территориях страны, что явно противоречит международному праву и не дает вам возможности предпринять максимальные усилия для консолидации страны и для того, чтобы двигаться по пути ее восстановления такими темпами, которые были бы возможны, если бы вся территория контролировалась законным правительством», – передает официальный сайт Кремля слова Путина.
Президент России отметил также, что до сих пор сохраняются очаги сопротивления со стороны террористов, которые не просто контролируют какую-то часть территории, но и продолжают терроризировать мирных граждан. При этом в освобожденные районы активно возвращаются беженцы.
«Я своими глазами видел, когда был у вас в гостях по вашему приглашению, как люди активно восстанавливают свои жилища, активно работают над тем, чтобы вернуться в полном смысле этого слова к мирной жизни. Наши совместные усилия тоже приносят определенный результат. Я сейчас говорю не только о гуманитарной помощи со стороны России сирийскому народу, говорю и о развитии торгово-экономических связей. За первое полугодие текущего года объем товарооборота увеличился в 3,5 раза», – сказал президент России.
В своем обращении Путин затронул также вопрос борьбы с коронавирусом. «Первые поставки «Спутника V» и «Спутника Лайт» прошли в Сирию. Надеюсь, что совместными усилиями удастся помочь сирийскому народу встать на ноги во всех смыслах этого слова, помочь восстановить экономику, социальную сферу, сферу здравоохранения, прежде всего, на сегодняшний день», – отметил глава российского государства.
Асад, в свою очередь, поблагодарил Путина и Россию за вклад в борьбу с терроризмом в Сирии и за помощь в восстановлении страны. «Еще раз позвольте воспользоваться случаем и в вашем лице поблагодарить российское государство, российский народ, каждого гражданина в отдельности за гуманитарную помощь, которую милостиво предоставляет Российская Федерация многострадальной Сирийской Арабской Республике, будь то препараты, которые помогают нам лечить или упредить распространение коронавирусной инфекции, а также вся остальная помощь, в том числе продовольствие и все необходимое, что было предоставлено Россией Сирии. Благодарю вас за это», – сказал Асад.
Асад заявил, что «две наши армии, российская и сирийская, достигли и добились существенных результатов не только в освобождении оккупированных территорий, захваченных боевиками, в уничтожении терроризма, но еще и способствовали возвращению беженцев, которые были вынуждены покинуть свои родные дома, покинуть свою родину». Он указал, что «международный терроризм не знает границ». «Наши армии, я могу констатировать, внесли огромный вклад в дело по защите всего человечества от этого зла», – заявил президент Сирии.
Он подчеркнул роль «политических мероприятий, процессов, которые проводили, будь это в Сочи или в Астане», но отметил, что эти процессы «примерно уже как три года остановились». «Есть определенные государства, которые всячески деструктивно влияют на возможность проведения политических процессов. Есть и другие факторы, но мы прекрасно их понимаем и пытаемся сделать всё возможное для решения этих актуальных проблем», – сказал Асад, добавив, что «некоторые государства наложили на сирийский народ санкции, которые можно классифицировать и позиционировать как античеловеческие, антигосударственные, антилегитимные».
Напомним, в апреле Путин провел телефонный разговор с Асадом, обсудив взаимодействие в борьбе с коронавирусом. В июле В Сирию доставили первую партию вакцины «Спутник лайт».
На Украине предложили разместить афганских беженцев в трех тюрьмах
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Министерство внутренних дел Украины предложило разместить афганских беженцев в колониях, Минюст республики рассматривает для этих целей кременчугскую, черниговскую и черкасскую колонии.
Как сообщает APnews, в МВД Украины предложили разместить афганских беженцев в тюрьмах Киевской области – Буче и Ирпене. Позже выяснилось, что некоторые помещения Ирпенского исправительного центра №132 выставлены на аукцион, а в Бучанской исправительной колонии №85 нет отопления и горячей воды.
Минюст предложил выделить под эти цели Черниговскую исправительную колонию №44, Черкасскую колонию №62 и Кременчугскую колонию №69. Запрос передан правительству.
Ранее бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев заявил, что у властей Украины не хватает денег, чтобы прокормить собственных граждан, в то время как они обещают принять 5 тыс. беженцев из Афганистана.
Напомним, глава офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может принять на своей территории до 5 тыс. беженцев из Афганистана и будет использовать их как переводчиков. По его сллвам, «надо понимать, что это не дикие моджахеды с кинжалами в зубах. Это образованная публика, которая знает языки и часто гораздо более образована, чем средний украинец».
Путин заявил об уходе на самоизоляцию
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Президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении.
«Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции», – говорится в сообщении Кремля.
С учетом этого президент примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС в режиме видео-конференц-связи.
В понедельник в ходе общения с паралимпийцами Путин рассказал, что в его окружении многие болеют коронавирусом. Он отметил, что надо разобраться, что реально происходит, добавив, что думает, что и ему «самому скоро на карантин придется».
Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин образно выразился, говоря о возможности ухода на карантин из-за ситуации с коронавирусом.
Украинский генерал раскритиковал идею принимать афганских беженцев
У властей Украины не хватает денег, чтобы прокормить собственных граждан, в то время как они обещают принять 5 тыс. беженцев из Афганистана, заявил бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев.
«Мы своих-то переселенцев из Донбасса и Крыма ничем не обеспечиваем, а из страны с военным конфликтом принимаем десятки людей вообще без документов», – приводит его слова в эфире телеканала «112 Украина» РИА «Новости». Он подчеркнул, что это повышает вероятность проникновения в Украину пособников террористов.
Могилев отметил, что правительство собирается выделить на эти цели около 700 млн гривен из бюджетных средств.
По мнению генерала, решение о приеме беженцев – «красивый жест» президента страны Владимира Зеленского перед визитом в США, на деле в стране не хватает средств ни на пенсии, ни на зарплаты учителям и врачам.
Напомним, глава офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может принять на своей территории до 5 тыс. беженцев из Афганистана и будет использовать их как переводчиков. По его сллвам, «надо понимать, что это не дикие моджахеды с кинжалами в зубах. Это образованная публика, которая знает языки и часто гораздо более образована, чем средний украинец».
Талибы захотели возобновить авиасообщение с Россией и Турцией
Пришедшее к власти в Афганистане движение «Талибан*» намерено возобновить авиасообщение с Россией и Турцией, сообщил представитель политического офиса движения Сухейль Шахин.
«Да, мы хотим, чтобы авиасообщение возобновилось с обеими странами. Я не знаю подробностей о дате возобновления, но мы хотим, чтобы эти рейсы начались», – сказал Шахин, передает РИА «Новости».
Он затруднился ответить на вопрос, ждут ли талибы* отправки гуманитарной помощи Афганистану от России и Турции.
Ранее в понедельник первый после вывода американских войск коммерческий рейс пакистанских авиалиний приземлился в аэропорту Кабула. На прошлой неделе первый чартерный рейс с американцами на борту из Афганистана с момента окончательного вывода войск США из страны приземлился в аэропорту столицы Катара Дохи.
США завершили вывод ВС из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости.
Песков разъяснил слова Путина о возможности ухода на карантин
Президент Владимир Путин образно выразился, говоря о возможности ухода на карантин из-за ситуации с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Образно», – сказал Песков, отвечая на вопрос, говорил ли президент образно или такая возможность действительно рассматривается, передает РИА «Новости».
Он также сообщил ТАСС, что изменений в планах президента в связи с ситуацией с коронавирусом сейчас нет.
В ходе общения с паралимпийцами Путин рассказал, что в его окружении многие болеют коронавирусом. Он отметил, что надо разобраться, что реально происходит, добавив, что думает, что и ему «самому скоро на карантин придется».
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Путин не исключил скорого ухода на карантин
Президент Владимир Путин во время общения с паралимпийцами в Кремле рассказал, что в его окружении многие болеют коронавирусом, и не исключил, что скоро ему самому придется уйти на карантин.
«У нас, к сожалению, тоже сейчас… Врачи изучают… даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
За минувшие сутки в России выявили 18 178 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,1 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2022, Санкт-Петербурге – 805, Московской области – 758.
Паралимпийский чемпион Николаев попросил Путина расписаться в паспорте
Россиянин Андрей Николаев, завоевавший золотую медаль в соревнованиях по плаванию на дистанции 400 м вольным стилем на Паралимпийских играх, попросил президента Владимира Путина оставить автограф в его паспорте, однако тот отказался.
Спортсмены после церемонии вручения государственных наград попросили президента расписаться на ленточках с паралимпийскими медалями, передает РИА «Новости».
Николаев протянул и свою, а потом спросил, «Владимир Владимирович, а можете еще в паспорте расписаться?» – сказал он.
«В паспорте нет, паспорт же документ, ты чего, испортим документ», – ответил спортсмену глава государства.
На вручении госнаград победителям XVI Паралимпийских летних игр 2020 года в Токио Путин заявил, что выступление российских паралимпийцев в Токио стало зримым воплощением того, как надо вдохновлять и восхищать мир, их выступление мотивирует задуматься об истинных ценностях.
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Разведка США назвала источники террористических угроз среди государств
Основные террористические угрозы для США исходят из Йемена, Сомали, Сирии и Ирака, а не Афганистана, сообщила глава национальной разведки США Эврил Хейнс.
По словам Хейнс, Афганистан не находится «в приоритете» и «на вершине списка». При этом разведка США внимательно следит за ситуацией в Афганистане, хотя он уже не является главным поводом для беспокойства. Хейнс признала, что после вывода войск возможности разведки в Афганистане снизились, но в Вашингтоне к этому «готовились довольно долгое время».
Хейнс выразила обеспокоенность внутренним терроризмом – «растущей и тревожной угрозой». Кроме того, в числе приоритетов разведки она назвала противодействие Китаю, инвестиции в развитие новых технологий, формирование опыта в долгосрочных дестабилизирующих тенденциях (например, изменении климата), а также партнерство с частным сектором, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Конгресс США поручил нацразведке создать центр по вопросам противодействия пагубному иностранному влиянию. Хейнс указала на невозможность «преследовать всю дезинформацию повсюду». По ее словам, требуется «выяснить, что наиболее важно и как в действительности с этим справиться».
Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон готов предотвратить возвращение террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) в Афганистан. Министр отметил, что группировка, использовавшая Афганистан в качестве базы для нападения на США 20 лет назад, «может снова появиться там после ухода американцев». По его словам, «такова природа (этой) группировки».
Госдеп не увидел угрозы соседям Афганистана из-за оружия США у талибов
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Американские вооружения, попавшие к движению «Талибан*», не представляют угрозы для соседних с Афганистаном стран, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
Блинкен выступил в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Он заявил со ссылкой на Пентагон, что «значительная часть оставленной техники не может функционировать или вскоре перестанет функционировать, так как ее нужно обслуживать».
Глава Госдепа заверил, что эта техника «не представляет никакой крупной стратегической ценности» в «плане создания угрозы» США или «соседям Афганистана». Талибы* получили «военную форму и стрелковое вооружение», а также «некоторую другую технику», передает ТАСС.
Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. При этом Соединенные Штаты бросили в Афганистане колоссальное количество оружия. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что после ухода американцев в Афганистане осталось вооружений более чем на 85 млрд долларов.
Путин прибыл в Нижегородскую область для наблюдения за учениями «Запад-2021»
Президент России Владимир Путин прибыл в Нижегородскую область, где на полигоне Мулино проходит основной этап совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2021».
Как сообщает ТАСС, полигон Мулино, на котором проходит основной этап учений, по своим характеристикам позволяет проводить межвидовые и совместные учения с применением всех видов стрелкового оружия, вооружения боевых машин, артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, авиационного вооружения, в том числе оперативно-тактических ракет комплекса «Искандер-М».
Вместе с Путиным на учения «Запад-2021» прибыл министр обороны Сергей Шойгу.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва и Минск продолжат развивать военно-техническое сотрудничество (ВТС) и практику проведения совместных военных учений.
На прошлой неделе совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. Сообщалось, что президент России Владимир Путин посетит Нижегородскую область, где пройдет основной этап учений.
Кремль анонсировал совещание Путина с руководством «Единой России» и правительством
Президент Владимир Путин во вторник, 14 сентября, проведет совещание с руководством «Единой России» и правительством, сообщает пресс-служба Кремля.
«14 сентября президент Путин проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации и руководством всероссийской политической партии «Единая Россия». Будут рассмотрены актуальные вопросы текущей повестки», – передает сообщение РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что 13 сентября Путин посетит Нижегородскую область, где пройдет основной этап совместных учений России и Белоруссии «Запад-2021» на полигоне Мулино.