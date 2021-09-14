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Путин заявил об уходе на самоизоляцию
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Президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении.
«Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции», – говорится в сообщении Кремля.
С учетом этого президент примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС в режиме видео-конференц-связи.
В понедельник в ходе общения с паралимпийцами Путин рассказал, что в его окружении многие болеют коронавирусом. Он отметил, что надо разобраться, что реально происходит, добавив, что думает, что и ему «самому скоро на карантин придется».
Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин образно выразился, говоря о возможности ухода на карантин из-за ситуации с коронавирусом.
В Кремле исключили возможность обсуждения Крыма на встрече Путина и Зеленского
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Обсуждение статуса Крыма в ходе встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского невозможно, заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.
«Нет, невозможно в такой постановке вопроса. Естественно, обсуждение Крыма не представляется возможным. Поэтому такая формулировка фактически ставит под вопрос вообще гипотетическую возможность проведения такой встречи», – цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, Путин не собирается обсуждать с Зеленским вопросы войны и мира в Донбассе, поскольку Россия не является стороной этого конфликта.
«Здесь ничего не изменилось, мы это неоднократно повторяли на разных уровнях», – сказал он.
Также Песков отметил, что вопрос выполнения Киевом Минских соглашений может стать одной из тем возможной встречи президентов.
Ранее пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, на которой будет обсуждаться вопрос «оккупированных территорий».
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что тема Крыма будет в повестке дня встречи Путина и Зеленского. До этого он заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины. В Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Россией по вопросу встречи президентов, а Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений.
Песков объяснил, почему Путин не носит военную форму
Президент Владимир Путин не обязан носить военную форму, даже если приезжает на учения, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«В данном случае глава государства сам принимает решение как ему одеваться. Это не регламентировано никак, он не обязан носить форму, но вы знаете, что элементы формы он часто использует», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о необходимости пошива военной формы президенту России.
Путин в понедельник посетит Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап учений «Запад-2021».
Путин и Асад встретились в Кремле
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Глава российского государства Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Сирии Башаром Асадом. Асад побывал в Москве с необъявленным визитом.
В начале встречи Путин поздравил Асада с прошедшим днем рождения и победой на президентских выборах в Сирии. Затем стороны обсудили текущую ситуацию в Сирии, передает РИА «Новости».
«Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что все-таки иностранные вооруженные силы без решения Организации Объединенных Наций, без ваших санкций присутствуют на отдельных территориях страны, что явно противоречит международному праву и не дает вам возможности предпринять максимальные усилия для консолидации страны и для того, чтобы двигаться по пути ее восстановления такими темпами, которые были бы возможны, если бы вся территория контролировалась законным правительством», – передает официальный сайт Кремля слова Путина.
Президент России отметил также, что до сих пор сохраняются очаги сопротивления со стороны террористов, которые не просто контролируют какую-то часть территории, но и продолжают терроризировать мирных граждан. При этом в освобожденные районы активно возвращаются беженцы.
«Я своими глазами видел, когда был у вас в гостях по вашему приглашению, как люди активно восстанавливают свои жилища, активно работают над тем, чтобы вернуться в полном смысле этого слова к мирной жизни. Наши совместные усилия тоже приносят определенный результат. Я сейчас говорю не только о гуманитарной помощи со стороны России сирийскому народу, говорю и о развитии торгово-экономических связей. За первое полугодие текущего года объем товарооборота увеличился в 3,5 раза», – сказал президент России.
В своем обращении Путин затронул также вопрос борьбы с коронавирусом. «Первые поставки «Спутника V» и «Спутника Лайт» прошли в Сирию. Надеюсь, что совместными усилиями удастся помочь сирийскому народу встать на ноги во всех смыслах этого слова, помочь восстановить экономику, социальную сферу, сферу здравоохранения, прежде всего, на сегодняшний день», – отметил глава российского государства.
Асад, в свою очередь, поблагодарил Путина и Россию за вклад в борьбу с терроризмом в Сирии и за помощь в восстановлении страны. «Еще раз позвольте воспользоваться случаем и в вашем лице поблагодарить российское государство, российский народ, каждого гражданина в отдельности за гуманитарную помощь, которую милостиво предоставляет Российская Федерация многострадальной Сирийской Арабской Республике, будь то препараты, которые помогают нам лечить или упредить распространение коронавирусной инфекции, а также вся остальная помощь, в том числе продовольствие и все необходимое, что было предоставлено Россией Сирии. Благодарю вас за это», – сказал Асад.
Асад заявил, что «две наши армии, российская и сирийская, достигли и добились существенных результатов не только в освобождении оккупированных территорий, захваченных боевиками, в уничтожении терроризма, но еще и способствовали возвращению беженцев, которые были вынуждены покинуть свои родные дома, покинуть свою родину». Он указал, что «международный терроризм не знает границ». «Наши армии, я могу констатировать, внесли огромный вклад в дело по защите всего человечества от этого зла», – заявил президент Сирии.
Он подчеркнул роль «политических мероприятий, процессов, которые проводили, будь это в Сочи или в Астане», но отметил, что эти процессы «примерно уже как три года остановились». «Есть определенные государства, которые всячески деструктивно влияют на возможность проведения политических процессов. Есть и другие факторы, но мы прекрасно их понимаем и пытаемся сделать всё возможное для решения этих актуальных проблем», – сказал Асад, добавив, что «некоторые государства наложили на сирийский народ санкции, которые можно классифицировать и позиционировать как античеловеческие, антигосударственные, антилегитимные».
Напомним, в апреле Путин провел телефонный разговор с Асадом, обсудив взаимодействие в борьбе с коронавирусом. В июле В Сирию доставили первую партию вакцины «Спутник лайт».
Песков разъяснил слова Путина о возможности ухода на карантин
Президент Владимир Путин образно выразился, говоря о возможности ухода на карантин из-за ситуации с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Образно», – сказал Песков, отвечая на вопрос, говорил ли президент образно или такая возможность действительно рассматривается, передает РИА «Новости».
Он также сообщил ТАСС, что изменений в планах президента в связи с ситуацией с коронавирусом сейчас нет.
В ходе общения с паралимпийцами Путин рассказал, что в его окружении многие болеют коронавирусом. Он отметил, что надо разобраться, что реально происходит, добавив, что думает, что и ему «самому скоро на карантин придется».
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Путин не исключил скорого ухода на карантин
Президент Владимир Путин во время общения с паралимпийцами в Кремле рассказал, что в его окружении многие болеют коронавирусом, и не исключил, что скоро ему самому придется уйти на карантин.
«У нас, к сожалению, тоже сейчас… Врачи изучают… даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
За минувшие сутки в России выявили 18 178 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,1 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2022, Санкт-Петербурге – 805, Московской области – 758.
В Аргентине оценили эффективность «Спутника Лайт» у пожилых
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о том, что исследование об эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» среди пожилых лиц в Аргентине опубликовано в рецензируемом медицинском журнале EClinicalMedicine, издаваемым ведущим медицинским журналом The Lancet.
«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о публикации в международном рецензируемом журнале EClinicalMedicine (издается ведущим медицинским журналом The Lancet) исследования об эффективности применения вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» (первый компонент вакцины «Спутник V») при вакцинации пожилых людей в провинции Буэнос-Айрес (Аргентина)», – говорится в сообщении на сайте РФПИ.
Отмечается, что, согласно данным исследования в провинции Буэнос-Айрес, «Спутник Лайт» продемонстрировал эффективность 78,6-83,7% против коронавируса среди пожилых людей в возрасте 60-79 лет.
Авторами опубликованного исследования, по сообщению, стали 15 специалистов из министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес, а также факультета медицинских наук Национального университета Ла-Плата, Отделения иммунологии детского госпиталя сестры Марии Людовики (Ла-Плата, провинция Буэнос-Айрес) и Института вычислений при Университете Буэнос-Айреса.
Ранее сообщалось, что эффективность «Спутника V» в Сан-Марино составила 94,8%. Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины «Спутник V» в феврале 2021 года. РФПИ заявлял, что применение «Спутника V» позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус.
Паралимпийский чемпион Николаев попросил Путина расписаться в паспорте
Россиянин Андрей Николаев, завоевавший золотую медаль в соревнованиях по плаванию на дистанции 400 м вольным стилем на Паралимпийских играх, попросил президента Владимира Путина оставить автограф в его паспорте, однако тот отказался.
Спортсмены после церемонии вручения государственных наград попросили президента расписаться на ленточках с паралимпийскими медалями, передает РИА «Новости».
Николаев протянул и свою, а потом спросил, «Владимир Владимирович, а можете еще в паспорте расписаться?» – сказал он.
«В паспорте нет, паспорт же документ, ты чего, испортим документ», – ответил спортсмену глава государства.
На вручении госнаград победителям XVI Паралимпийских летних игр 2020 года в Токио Путин заявил, что выступление российских паралимпийцев в Токио стало зримым воплощением того, как надо вдохновлять и восхищать мир, их выступление мотивирует задуматься об истинных ценностях.
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Путин прибыл в Нижегородскую область для наблюдения за учениями «Запад-2021»
Президент России Владимир Путин прибыл в Нижегородскую область, где на полигоне Мулино проходит основной этап совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2021».
Как сообщает ТАСС, полигон Мулино, на котором проходит основной этап учений, по своим характеристикам позволяет проводить межвидовые и совместные учения с применением всех видов стрелкового оружия, вооружения боевых машин, артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, авиационного вооружения, в том числе оперативно-тактических ракет комплекса «Искандер-М».
Вместе с Путиным на учения «Запад-2021» прибыл министр обороны Сергей Шойгу.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва и Минск продолжат развивать военно-техническое сотрудничество (ВТС) и практику проведения совместных военных учений.
На прошлой неделе совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. Сообщалось, что президент России Владимир Путин посетит Нижегородскую область, где пройдет основной этап учений.
Кремль анонсировал совещание Путина с руководством «Единой России» и правительством
Президент Владимир Путин во вторник, 14 сентября, проведет совещание с руководством «Единой России» и правительством, сообщает пресс-служба Кремля.
«14 сентября президент Путин проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации и руководством всероссийской политической партии «Единая Россия». Будут рассмотрены актуальные вопросы текущей повестки», – передает сообщение РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что 13 сентября Путин посетит Нижегородскую область, где пройдет основной этап совместных учений России и Белоруссии «Запад-2021» на полигоне Мулино.
Названа дата саммита под председательством США по борьбе с COVID-19
В сентябре под председательством США состоится глобальный саммит по борьбе с коронавирусом, сообщили СМИ.
Washington Post опубликовала текст приглашения на саммит, в котором сообщается, что глава американского государства Джо Байден намерен призвать страны, бизнес, международные и неправительственные организации «объединиться» для прекращения пандемии, передает РИА «Новости».
«Глобальный саммит по COVID-19: окончание пандемии и восстановление лучшего» собираются провести 22 сентября, то есть во время недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Участники «определят круг конкретных действий и поставят амбициозные задачи», которые нужно решить, чтобы урегулировать ситуацию с COVID-19. Кроме того, указывается на необходимость «подготовить мир к будущим угрозам в сфере безопасности здравоохранения». WP не уточняет, кому приглашения уже были направлены.
Напомним, об инициативе проведения такого саммита в конце прошлой недели сообщали американские СМИ. Ожидается, что мероприятие пройдет в виртуальном формате. Кремль сообщил, что пока не получал конкретики от Вашингтона о саммите.
Путин поздравил теннисиста Медведева с победой на US Open
Президент России Владимир Путин поздравил теннисиста Даниила Медведева с победой на Открытом чемпионате США по теннису (US Open), сообщает пресс-служба Кремля.
«На пути к финалу этого престижного состязания вы проявили высочайший класс мастерства и упорство в достижении цели и в решающем матче выступили уверенно, собрано, не оставив шанса сильному и именитому сопернику. Так играют настоящие чемпионы!» – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.
Путин пожелал теннисисту здоровья, удачи и новых успехов в жизни и спорте.
Напомним, что Медведев обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича и впервые в карьере стал победителем US Open. Финальный матч продолжался 2 часа 15 минут и завершился победой Медведева (2-й номер посева) со счетом 6:4, 6:4, 6:4.
Лавров: «Спутник V» помог Сан-Марино стать одним из лидеров в вакцинации
Москва рада, что вакцина от коронавируса «Спутник V» позволила Сан-Марино стать одним из лидеров в вакцинации населения и в решении проблем безопасности, связанных с пандемией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с госсекретарем по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан-Марино Лукой Беккари.
«Мы сотрудничаем по вопросам борьбы с пандемией. Рады, что вакцина «Спутник V» позволила стать Сан-Марино, наверное, лидером в вакцинации населения и в решении проблем безопасности от коронавирусной инфекции», – сказал Лавров, передает ТАСС.
Он также отметил, что у России и Сан-Марино есть планы по развитию двусторонних отношений и в таких отраслях, как торговля, экономика, инвестиционное сотрудничество, гуманитарная сфера.
Как указал Лавров, отношения между министерствами двух стран характеризуются регулярным проведением консультаций по широкому кругу вопросов, включая ситуацию на европейском континенте, в Евроатлантике, а также деятельность ООН. «Хотели бы придать этим консультациям регулярный характер в соответствии с тем меморандумом о сотрудничестве между внешнеполитическими ведомствами наших стран, который был подписан в Сан-Марино в марте 2019 года», – добавил он.
«Наши страны разные, но тем не менее у нас есть желание развивать сотрудничество в таких сферах, как экономика, социальная сфера, культура и особенно сфера борьбы с коронавирусом. В фармацевтической промышленности мы нашли выход из той тяжелой ситуации с пандемией, в которой мы оказались, и это ускорило развитие наших отношений за последние несколько месяцев», – отметил в свою очередь Беккари.
По словам госсекретаря, страны активно сотрудничают на международной арене, происходит постоянный обмен мнениями по ряду вопросов на международных площадках.
Ранее сообщалось, что эффективность «Спутника V» в Сан-Марино составила 94,8%. Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины «Спутник V» в феврале 2021 года. РФПИ заявлял, что применение «Спутника V» позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус.
Мурашко призвал выработать единые подходы к признанию сертификатов о вакцинации
Глава Минздрава на 71-й сессии Европейского регионального бюро (ЕРБ) ВОЗ призвал выработать единые подходы к вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации.
Он отметил, что важно обеспечить транспарентность и инклюзивность уже существующих и создаваемых механизмов сотрудничества в предотвращении угроз инфекционных болезней. Мурашко подчеркнул, что это позволит укрепить взаимодействие и избежать потенциальной политизации, а также возможных упреков в адрес ВОЗ, как это было в случае с коронавирусной инфекцией, передает РИА «Новости».
«Отдельным блоком работы, в том числе на глобальном уровне, должна стать активизация сотрудничества по ускорению признания новейших медицинских разработок, особенно вакцин. Необходимо придерживаться единых подходов к вопросу взаимного признания сертификатов по вакцинации», – подчеркнул Мурашко.
«Ключевым параметром для взаимного признания сертификатов должен служить зафиксированный факт вакцинации гражданина. Это поможет избежать потенциальной политизации этого чувствительного для граждан всего мира вопроса», – заявил министр.
Ранее Евросоюз передал России необходимую техническую информацию о COVID-сертификате ЕС, но пока официальных переговоров по этой теме не ведется.
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Установлены симптомы «постковидного» синдрома у россиян
Слабость, снижение работоспособности и концентрации внимания, а также забывчивость проявляются у россиян, которые перенесли коронавирус, следует из исследования HeadHunter.
Исследование проводилось с 22 августа по 1 сентября 2021 года среди 2 тыс. 386 работников и соискателей, находящихся в поиске работы. Каждый второй его участник (50% работников и соискателей из числа зарегистрированных пользователей портала) переболел коронавирусом в течение полутора лет. Наиболее высокие доли переболевших среди респондентов в возрасте 45-54 (53%) и 55 лет и старше (58%), а наименьшая доля – среди возрастной группы 35-44 лет (47%), передает РИА «Новости».
Чаще всего (доля от 55%) болели представители профессиональных областей «безопасность» (63%), «медицина и фармацевтика» (57%), «закупки» (57%), «маркетинг, реклама, PR» (55%), реже всего – занятые в сфере транспорта и логистики (36%) и рабочий персонал (32%).
Из переболевших 46% заметили общее снижение своей продуктивности, каждый четвертый (24%) точно не заметил никакого негативного влияния болезни, пятая часть (22%) скорее не ощущают их, 7% затруднились с ответом. Почти половина (49%) переболевших отметили, что стали сильнее и быстрее уставать на работе после болезни.
Большинство (61%) респондентов заметили у себя последствия COVID-19, в основном это слабость и усталость (62%), снижение работоспособности (48%), снижение концентрации внимания (48%), забывчивость (43%), проблемы с обонянием (42%), изменение вкусовых рецепторов (36%), одышка (31%), нарушения сна (31%).
Реже распространены тревога (28%), частые головные боли (25%), перепады настроения (25%).
В отдельных случаях респонденты рассказали о болях в суставах, выпадении волос, обострении хронических заболеваний, депрессии и повышенной потливости.
Каждому пятому (20%) работнику понадобилось от одного до двух месяцев на реабилитацию после болезни, по 18% респондентов ответили, что процесс занял у них менее недели и от двух месяцев до полугода, 17% – от одной до двух недель, 12% – от полугода до года, 15% – менее месяца.
Почти половина (46%) респондентов не брали больничный на период болезни и реабилитации, 44% ушли на больничный. Каждому десятому пришлось уйти в отпуск, чтобы восстановить силы после болезни.
Вместе с тем 58% респондентов заявили, что у них нет никакой поддержки для столкнувшихся с COVID-19, каждый третий (32%) не знает об этом или затруднился ответить. У 3% лечение от COVID-19 входит в ДМС, у 5% можно уйти в отпуск с сохранением зарплаты, у 2% есть финансовая поддержка от работодателя и лишь у 1% есть специальная программа по реабилитации.
Ранее психиатр назвал негативные последствия COVID-19.
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Песков назвал развитие страны и поддержку населения приоритетами для Путина
Приоритетными направлениями для президента Владимира Путина всегда были, есть и останутся социально-экономическое развитие страны и поддержка граждан, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Вы видите повестку дня президента, вы видите вопросы, которые он обсуждает на встречах, совещаниях. В первую очередь, это вопросы социально-экономического развития страны. Это то, что стоит во главе угла. Меры по поддержке определенных групп населения в свете продолжающихся различных посткризисных проявлений с тем, чтобы ускорить процесс выхода из этого кризиса», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
По его словам, «это было, есть и останется абсолютным приоритетом для президента Путина».