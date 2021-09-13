В Кремле исключили возможность обсуждения Крыма на встрече Путина и Зеленского Путин не исключил скорого ухода на карантин 13 сентября 2021, 14:20 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин во время общения с паралимпийцами в Кремле рассказал, что в его окружении многие болеют коронавирусом, и не исключил, что скоро ему самому придется уйти на карантин. «У нас, к сожалению, тоже сейчас… Врачи изучают… даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг», – сказал Путин, передает РИА «Новости». За минувшие сутки в России выявили 18 178 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,1 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2022, Санкт-Петербурге – 805, Московской области – 758.

Путин рассказал о своем сломанном носе 12 сентября 2021, 15:26

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин поделился воспоминаниями о том, как оставил тренировки по боксу и ушел в борьбу после того, как ему сломали нос. «Мне на третьей-четвертой тренировке сломали нос, но поскольку все было так… я же во дворе жил… простая семья… я не пошел никуда, ни к каким врачам. Но до носа невозможно было дотронуться даже пальцем. Сломан! Как оказалось потом, он был сломан», – рассказал Путин на встрече с олимпийцами, кадры которой показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». По признанию российского лидера, именно после этого он решил заняться борьбой. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президента России Владимира Путина приглашали на чемпионат мира по дзюдо в Будапешт в качестве гостя. Путин высказался об оценках по художественной гимнастике на Олимпиаде 12 сентября 2021, 15:19

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Протоколы результатов выступления сборной России по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио стоило бы обнародовать, чтобы увидеть, как выставлялись оценки, заявил президент России Владимир Путин. «Это же не военные учения какие-то, почему не показать? Покажите, как выставляются оценки», – заявил президент России во время встречи с олимпийцами, которых чествовали в Кремле, передает телеканал «Россия 1». По его словам, шел долгий подсчет результатов. «Шесть минут считали. Обычно счет идет полторы-две минуты, пум-пум, протоколы собрали. Дали бы хотя бы результаты, протоколы-то! Не дают! Ну ничего, мы крепче будем», – отметил Путин. Ранее завоевавшей серебро на Олимпиаде в Токио Дине Авериной вручили автомобиль BMW X5, как победительнице соревнований. Президент Владимир Путин заявил, что считает гимнасток, которым не дали золото в Токио, всегда первыми. Также он заявил, что сочувствует российским гимнасткам в связи с произошедшим на Олимпийских играх в Токио. Он призвал добиваться справедливого и прозрачного судейства в спорте. Напомним, Россия впервые за 25 лет осталась без личного золота в художественной гимнастике на ОИ. В борьбе за олимпийское золото в личном многоборье израильтянка Ашрам выиграла у россиянки Дины Авериной несмотря на грубую ошибку – потерю предмета. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Британии призвали «снять шляпу» перед Путиным за «Северный поток – 2» 13 сентября 2021, 12:09

Фото: Алексей Дружинин

/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Читатели британской газеты Daily Express, комментируя сообщения об окончании укладки газопровода «Северный поток – 2», назвали президента России Владимира Путина единственным победителем в сложившейся ситуации и сделали прогнозы о том, как реализация проекта скажется на условиях поставок газа в Европу. Большинство пользователей сошлись во мнении, что Россия – надежный поставщик энергоресурсов: новый газопровод выгоден не только ей, но и потребителям из европейских стран. «Россия продает газ в Западную Европу с 1922 года. «Северный поток – 2» позволит значительно увеличить его поставки», – отметил Dr Hope, передает РИА «Новости». «Сделка между Россией и Германией – это экономия запасов газа в ЕС, которые постоянно истощались из-за неуплаты Украины, поэтому поставки для остальных европейских стран были прекращены», – добавила Jullianne21. Некоторые комментаторы обратили внимание, что постоянные попытки США воспрепятствовать реализации проекта обусловлены личными выгодами Вашингтона, а не желанием «защитить поставки энергоносителей в Европу». Так, читатель под ником RufflesThe GuineaPig считает, что Белый дом пытался искусственно создать дефицит газа в регионе, чтобы последующий за этим рост цен позволил бы американским компаниям получить преимущество перед европейскими производителями. «Поверить не могу, что люди попались в эту американскую ловушку», – пишет он. «Единственный победитель – это Путин, вы должны снять перед ним шляпу, он выставил немцев и США дураками», – поддержал его Captain Cod. Однако не все пользователи согласны с такой позицией. В частности, комментатор под ником RukKrull убежден, что через несколько лет Россия якобы вторгнется в Европу, а виноват в этом будет Джо Байден, который сам «распахнул ей дверь». «А следующей зимой цена (на газ) взлетит, и ЕС будет во власти Путина», – прогнозирует другой читатель. Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. При этом в США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против «Северного потока – 2». Путин решил посетить основной этап учений «Запад-2021» в Нижегородской области 12 сентября 2021, 15:52 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин посетит Нижегородскую область, где пройдет основной этап совместных учений России и Белоруссии «Запад-2021» на полигоне Мулино, сообщила пресс-служба Кремля. «13 сентября президент России В. В. Путин совершит рабочую поездку в Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021», – сообщается на сайте Кремля. Ранее СМИ сообщили, что на следующей неделе Путин планирует понаблюдать за учениями «Запад-2021» и провести совещание с членами правительства. В пятницу совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. Стало известно о планах Путина понаблюдать за учениями «Запад-2021» 12 сентября 2021, 14:39 Текст: Елена Мирошниченко

На следующей неделе президент России Владимир Путин планирует понаблюдать за учениями «Запад-2021» и провести совещание с членами правительства, сообщили СМИ. «За проведением военных учений президент РФ будет наблюдать на полигоне Мулино в Нижегородской области... Также глава государства проведет совещание с членами правительства», – говорится на сайте «Вести.ру». В пятницу совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. Песков объяснил, почему Путин не носит военную форму 13 сентября 2021, 13:58

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин не обязан носить военную форму, даже если приезжает на учения, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «В данном случае глава государства сам принимает решение как ему одеваться. Это не регламентировано никак, он не обязан носить форму, но вы знаете, что элементы формы он часто использует», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о необходимости пошива военной формы президенту России. Путин в понедельник посетит Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап учений «Запад-2021». Опубликован перечень поручений президента по итогам второго этапа съезда «Единой России» 13 сентября 2021, 10:11 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поручил российскому правительству и Банку России к 1 февраля внести изменения в законы для защиты социальных выплат от списаний с банковских счетов граждан, сообщает пресс-служба Кремля. «Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на защиту социальных выплат от списания в рамках исполнительного производства, а также в рамках исполнения гражданами обязательств по договорам потребительского кредита (займа)», – говорится в перечне на сайте Кремля. Срок выполнения поручения – 1 февраля 2022 года. Кроме того, Путин поручил кабмину «при подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть: бюджетные ассигнования на индексацию в 2022 и 2023 годах денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции». Срок исполнения поручения – 1 октября 2021 года. Одновременно президент поручил «правительству РФ совместно с акционерным обществом «Почта России» обеспечить расширение перечня услуг, предоставляемых в отделениях почтовой связи акционерного общества «Почта России», в том числе предусмотреть возможность обеспечения граждан лекарственными препаратами и получения гражданами в электронной форме юридически значимых сообщений, а также государственных и муниципальных услуг». Срок исполнения поручения – 1 ноября 2021 года. Также по поручению президента кабмин внесет изменения для вовлечения граждан в процесс формирования бюджетов регионов. «Правительству Российской Федерации ... обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на более активное вовлечение граждан в процесс формирования бюджетов субъектов Российской Федерации», – говорится в сообщении. Срок исполнения поручения – 1 февраля 2022 года. В еще одном поручении Путин отметил, что кабмин «с учетом ранее данных поручений (должен) обеспечить выделение субъектам Российской Федерации из федерального бюджета дополнительно не менее 8 млрд рублей ежегодно на охрану лесов от пожаров». Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 ноября, далее – ежегодно. Путин также поручил кабмину «при подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть... выделение в 2022 году из федерального бюджета 45 млрд рублей на реализацию субъектами Российской Федерации программ ликвидации жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2021 года». В России выявили 18,2 тыс. случаев коронавируса за сутки 13 сентября 2021, 11:34

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 18 178 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 18 178 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2022, Санкт-Петербурге – 805, Московской области – 758. Всего в стране выявили 7 158 248 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 402 126 человек, из них 12 469 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 719 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 193 468 человек. Накануне, 12 сентября, в России выявили 18 554 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 376. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. АТОР рекомендовал привитым «Спутник Лайт» туристам при отправлении в Турцию сдавать ПЦР-тест 13 сентября 2021, 11:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Ассоциация туроператоров России (АТОР) рекомендует российским туристам со «Спутник Лайт» при отправлении в Турцию сдавать ПЦР-тест, сообщила исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе. «Ассоциация запросила официальные разъяснения по сложившейся ситуации в посольстве Турции в Москве и ожидаем ответа. Однако пока сохраняется неопределенность в этом вопросе, вакцинированным «Спутником Лайт» туристам, которые ожидают вылета в Турцию в ближайшее время, рекомендуется в любом случае сдать ПЦР-тест во избежание проблем при посадке на борт в России и при прохождении границы в Турции. Срочный тест можно сделать в аэропорту», – передает РИА «Новости» слова Ломидзе. Ранее турецкие власти ужесточили требования для въезда в страну, прививки однокомпонентными вакцинами, в том числе «Спутником Лайт», не признаются. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Лавров: «Спутник V» помог Сан-Марино стать одним из лидеров в вакцинации 13 сентября 2021, 13:35 Текст: Алина Назарова

Москва рада, что вакцина от коронавируса «Спутник V» позволила Сан-Марино стать одним из лидеров в вакцинации населения и в решении проблем безопасности, связанных с пандемией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с госсекретарем по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан-Марино Лукой Беккари. «Мы сотрудничаем по вопросам борьбы с пандемией. Рады, что вакцина «Спутник V» позволила стать Сан-Марино, наверное, лидером в вакцинации населения и в решении проблем безопасности от коронавирусной инфекции», – сказал Лавров, передает ТАСС. Он также отметил, что у России и Сан-Марино есть планы по развитию двусторонних отношений и в таких отраслях, как торговля, экономика, инвестиционное сотрудничество, гуманитарная сфера. Как указал Лавров, отношения между министерствами двух стран характеризуются регулярным проведением консультаций по широкому кругу вопросов, включая ситуацию на европейском континенте, в Евроатлантике, а также деятельность ООН. «Хотели бы придать этим консультациям регулярный характер в соответствии с тем меморандумом о сотрудничестве между внешнеполитическими ведомствами наших стран, который был подписан в Сан-Марино в марте 2019 года», – добавил он. «Наши страны разные, но тем не менее у нас есть желание развивать сотрудничество в таких сферах, как экономика, социальная сфера, культура и особенно сфера борьбы с коронавирусом. В фармацевтической промышленности мы нашли выход из той тяжелой ситуации с пандемией, в которой мы оказались, и это ускорило развитие наших отношений за последние несколько месяцев», – отметил в свою очередь Беккари. По словам госсекретаря, страны активно сотрудничают на международной арене, происходит постоянный обмен мнениями по ряду вопросов на международных площадках. Ранее сообщалось, что эффективность «Спутника V» в Сан-Марино составила 94,8%. Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины «Спутник V» в феврале 2021 года. РФПИ заявлял, что применение «Спутника V» позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус. Путин назвал выступление российских паралимпийцев воплощением того, как надо восхищать мир 13 сентября 2021, 12:14 Текст: Алина Назарова

Выступление российских паралимпийцев в Токио стало зримым воплощением того, как надо вдохновлять и восхищать мир, их выступление мотивирует задуматься об истинных ценностях, заявил президент Владимир Путин на вручении госнаград победителям XVI Паралимпийских летних игр 2020 года в Токио. «Наша команда стала зримым воплощением главной миссии паралимпийца – совершенствовать спортивное мастерство, вдохновлять и восхищать мир. Ваше выступление буквально в полном смысле этого слова заряжает своей неукротимой энергией, мотивирует людей задуматься об истинных ценностях, имеет уникальную воодушевляющую силу. А ваша победа свидетельствует о безупречной подготовке к важнейшим соревнованиям, к важнейшим стартам», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что судьбы российских паралимпийцев достойны экранизации и книги. «Дорогие друзья, о каждом из вас можно рассказывать долго: ваши судьбы достойны и экранизации, и книги, хочу еще раз поблагодарить вас за ваше упорство и за тот... неизменно победный настрой, с которым вы идете по жизни, за ваш пример, который окрыляет, без всякого преувеличения, тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации», – сказал Путин. Церемония проходит в Екатерининском зале Кремля. Ранее в этот день помощник президента Игорь Левитин вручил госнаграды серебряным и бронзовым призерам Паралимпийских игр в Токио. Согласно указу президента, государственные награды присуждены «за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в городе Токио (Япония)». Медалисты по распоряжению президента получают ордена Почета и Дружбы и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней. Российская команда, из-за санкций СAS выступавшая в Токио без национального флага и гимна, но под флагом с изображением паралимпийского символа «Агитос», заняла четвертое место в итоговом общекомандном медальном зачете и завоевала 118 наград – 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых. Российские паралимпийцы обновили свое достижение по числу завоеванных медалей в истории летних Паралимпиад, а также повторили свой лучший результат по количеству золота. Наибольшее количество наград спортсмены национальной команды завоевали в плавании – 17 золотых, 14 серебряных и 18 бронзовых. В активе легкоатлетов 38 медалей – 12 первых мест, 13 вторых и 13 третьих. У велогонщиков три победы, а фехтовальщики семь раз поднимались на пьедестал почета, принеся в зачет коллектива два золота, два серебра и три бронзы. Россияне также стали призерами соревнований в настольном теннисе (одно золото, два серебра, четыре бронзы), стрельбе из лука (одно золото, две бронзы), волейболе сидя (мужчины, одно серебро), гребле на байдарках и каноэ (одно серебро), дзюдо (три бронзы), тхэквондо (три бронзы), пауэрлифтинге (одна бронза), пулевой стрельбе (одна бронза) и бочча (одна бронза). Фехтовальщики впервые за все годы выступлений стали обладателями наград Паралимпиады, а велогонщики завоевали первые золотые медали в истории. Награды атлетов, представляющих греблю на байдарках и каноэ, тхэквондо и бочча, стали дебютными для данных видов спорта на Играх. Сборные страны по плаванию, легкой атлетике и фехтованию на колясках заняли вторые командные места в своих видах программы. По три победы в Токио одержало трио российских пловцов. Дебютантка Игр Валерия Шабалина победила на трех дистанциях и на одной стала серебряным призером. Также впервые принимавший участие в Паралимпиаде Роман Жданов, знаменосец сборной России на торжественной церемонии закрытия Игр, завоевал три золотые медали и две бронзовые. А выигравший три награды высшего достоинства Андрей Калина теперь стал уже шестикратным победителем Паралимпиад. Также в плавании два золота и одно серебро принес команде Андрей Николаев, а Богдан Мозговой одержал две победы. Одно золото и два серебра у 16-летней Виктории Ищиуловой, а объявившая после окончания стартов о завершении карьеры Дарья Пикалова (Стукалова) стала обладательницей одной золотой медали, одной серебряной и двух бронзовых. По две победы в Токио одержали фехтовальщик Александр Кузюков, велогонщик Михаил Асташов и легкоатлет Дмитрий Сафронов. Знаменосец команды на церемонии открытия Игр Андрей Вдовин на легкоатлетической арене завоевал одну золотую награду и две серебряные. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин назвал создание условий для занятий спортом инвалидов обязанностью власти 13 сентября 2021, 13:05 Текст: Алина Назарова

Создание условий для занятий спортом для людей с ограниченными физическими возможностями является обязанностью руководства страны, а победы на паралимпийских играх –жизненная установка, талант и трудолюбие, заявил президент Владимир Путин на вручении госнаград победителям XVI Паралимпийских летних игр 2020 года в Токио. «Еще раз поздравляю вас с заслуженными наградами. Многие выступающие выражали слова благодарности в адрес государства, власти, должен вам сказать, что, конечно, это приятно слышать, но это все-таки наша обязанность - создавать для вас условия. А вот заниматься спортом, добиваться таких результатов, которых вы добиваетесь, это не обязанность ваша, это ваша жизненная установка, ваш настрой, ваш талант, трудолюбие и воля к победе», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Он отметил, что во время церемонии награждения один из спортсменов неожиданно сказал «поздравляю вас», а потом смутился и извинился. «Не за что извиняться! Я принимаю это поздравление, потому что ваши победы – это поздравления для всех нас, и для меня, и для всей нашей страны – это праздник. Спасибо вам большое за этот праздник», – добавил президент. Ранее Путин заявил, что выступление российских паралимпийцев в Токио стало зримым воплощением того, как надо вдохновлять и восхищать мир, их выступление мотивирует задуматься об истинных ценностях. В Кремле исключили возможность обсуждения Крыма на встрече Путина и Зеленского 13 сентября 2021, 14:15 Текст: Евгения Шестак

Обсуждение статуса Крыма в ходе встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского невозможно, заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков. «Нет, невозможно в такой постановке вопроса. Естественно, обсуждение Крыма не представляется возможным. Поэтому такая формулировка фактически ставит под вопрос вообще гипотетическую возможность проведения такой встречи», – цитирует ТАСС Пескова. По его словам, Путин не собирается обсуждать с Зеленским вопросы войны и мира в Донбассе, поскольку Россия не является стороной этого конфликта. «Здесь ничего не изменилось, мы это неоднократно повторяли на разных уровнях», – сказал он. Также Песков отметил, что вопрос выполнения Киевом Минских соглашений может стать одной из тем возможной встречи президентов. Ранее пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, на которой будет обсуждаться вопрос «оккупированных территорий». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что тема Крыма будет в повестке дня встречи Путина и Зеленского. До этого он заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины. В Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Россией по вопросу встречи президентов, а Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений. Песков назвал развитие страны и поддержку населения приоритетами для Путина 13 сентября 2021, 13:58 Текст: Алина Назарова

Приоритетными направлениями для президента Владимира Путина всегда были, есть и останутся социально-экономическое развитие страны и поддержка граждан, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Вы видите повестку дня президента, вы видите вопросы, которые он обсуждает на встречах, совещаниях. В первую очередь, это вопросы социально-экономического развития страны. Это то, что стоит во главе угла. Меры по поддержке определенных групп населения в свете продолжающихся различных посткризисных проявлений с тем, чтобы ускорить процесс выхода из этого кризиса», – сказал Песков, передает РИА «Новости». По его словам, «это было, есть и останется абсолютным приоритетом для президента Путина». Путин восхитился духом российских паралимпийцев 13 сентября 2021, 14:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин на встрече с победителями и призерами Паралимпийских летних игр в Токио заявил, что политизированная ситуация с недопуском российских спортсменов на Игры в Рио-де-Жанейро не сломила их дух, и в Токио паралимпийцы не подвели, показав лучший результат. «Очевидно политизированная ситуация с недопуском сборной России на игры в Рио-де-Жанейро не сломила ваш боевой дух, вашу веру в справедливость и ценность паралимпизма, веру в себя, в свои силы, ваше стремление стать лидерами, лучшими в мире. Вы по полной выкладывались – это было видно», – передает РИА «Новости» слова Путина. Он подчеркнул, что каждая завоеванная в Токио медаль убедительно доказала высочайший уровень мастерства российских атлетов, спортивное величие страны. «Провожая вас в Токио мы верили в ваш огромный потенциал, в поистине несгибаемый характер паралимпийцев России, и вы показали это своими делами, своими результатами, своими победами, не подвели. Показали лучший результат в истории отечественного паралимпийского спорта», – добавил Путин. По словам президента России, никакими наградами и регалиями не оценить российских паралимпийцев. «Каждый, хочу это подчеркнуть, без всякого преувеличения – гордость страны, достояние всего нашего общества. Такие личности, как вы, без преувеличения, меняют мир, меняют его к лучшему», – сказал он. По его словам, своим примером паралимпийцы способны круто изменить судьбы: спасти от отчаяния или дать надежды, открыть новые горизонты и веру в безграничность собственных возможностей. «Всегда с вами рядом были ваши замечательные тренеры и наставники. Их самоотверженный труд заслужил самое глубокое уважение, благодарность, и, конечно, всемерную поддержку, которую государство всегда будет оказывать паралимпийцам», – сказал Путин. Ранее Путин назвал выступление российских паралимпийцев воплощением того, как надо восхищать мир.