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В России выявили 18,2 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 18 178 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 18 178 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2022, Санкт-Петербурге – 805, Московской области – 758.
Всего в стране выявили 7 158 248 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 402 126 человек, из них 12 469 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 719 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 193 468 человек.
Накануне, 12 сентября, в России выявили 18 554 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 376.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Новый эпицентр заражения COVID-19 выявлен в Китае
В Китае в субботу был выявлен новый эпицентр заражения СOVID-19 внутри страны, им стала восточная провинция Фуцзянь, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.
По данным госкомитета, в субботу 19 внутренних (не завозных) случаев заражения зафиксированы в городе Путянь и один – в городе Цюаньчжоу провинции Фуцзянь. Всего за минувшие сутки в Китае выявлено 46 новых инфицированных, 26 из них прибыли из-за рубежа, передает «Интерфакс».
В начале сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) призвал не политизировать тему происхождения коронавируса, а стараться вместе бороться с пандемией.
В конце августа посольство КНР в Вашингтоне раскритиковало доклад американской разведки о происхождении коронавируса, обвинив США в попытке «сделать Китай козлом отпущения». Китай также призвал ВОЗ провести расследование американского происхождения COVID.
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Названа нетипичная причина заражения коронавирусом
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Плохое настроение, которое влияет на иммунную систему, может провоцировать заражение коронавирусом, существующий уровень заболеваемости во многом связан с пониженным иммунитетом, предупредила инфекционист Светлана Малиновская.
«Наша иммунная система сильнейшим образом зависит от нашего психического состояния. Подавленное состояние, страх, тоска, паника – все это снижает защитные силы организма. И тот уровень заболеваемости, который сейчас существует, во многом – эффект пониженного иммунитета», – заявила Малиновская в эфире «Радио1».
По ее словам, попав в стационар, люди, подверженные пониженному настроению, впадают в депрессию, отказываются от лечения, теряют память, ориентацию по времени и пространстве, испытывают панические атаки и приступы неконтролируемого гнева.
«Поражения психики при COVID-19 порой настолько обширны, что пациент может пойти наперекор собственным инстинктам, основной из которых - инстинкт самосохранения. В таких случаях человек замыкается в себе и категорически отказывается от лечения», – убеждена специалист.
По словам врача, пока влияние коронавируса на когнитивные функции человека до конца не изучено, но понятно, что болезнь не только оказывает серьезное влияние на психику человека в момент обострения, но и вызывает последствиями после выздоровления. Вот почему медики призывают вакцинироваться, чтобы предотвратить влияние опасной болезни сегодня.
Ранее директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян заявил, что коронавирусная инфекция станет сезонным заболеванием, когда уровень коллективного иммунитета в России достигнет 80%.
Турфирмы потребовали разъяснений из-за отказа Турции принимать туристов со «Спутник Лайт»
Российские туроператоры ждут разъяснения посольства из-за отказа Турции принимать въезжающих с сертификатом о вакцинации «Спутником Лайт», туристы от поездок пока не отказываются.
«Мы ждем заявления посольства для подтверждения этой информации», – приводит РИА «Новости» слова исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе.
Между тем, в компаниях «Интурист» и Anex Tour заявили, что информацию о решении турецких властей уже довели до турагентских компаний. По словам представителя «Интуриста», отказов от туров нет, но есть некоторые недовольства.
«Информация появилась совсем недавно. С нашей стороны было информирование по возможным каналам розницы. Теперь туристам с этим типом вакцинации необходим отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген. От туров россияне не отказываются», – пояснили в Anex Tour.
По информации туроператора Tez Tour, в Турцию пока пускают пассажиров, имеющих сертификат о вакцинации препаратами, зарегистрированными в стране гражданства пассажира, среди которых «Спутник Лайт».
«Однако некоторые авиакомпании получили извещение, в соответствии с которым въезд в страну разрешен только туристам, получившим обе дозы вакцины, за исключением однокомпонентной Jonson & Jonson. Таким образом, препарат «Спутник Лайт» автоматически исключается из списка. Подробности в настоящий момент уточняются», – сказали в компании.
Ранее Турция решила ужесточить меры при въезде в страну и отказалась признавать прививки однокомпонентными вакцинами, в том числе «Спутником Лайт».
До этого в АТОР назвали самые популярные направления бархатного сезона, куда входит Турция.
В июле глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан из-за роста числа зараженных коронавирусом в стране призвал ввести более строгие меры по отношению к российским туристам.
В Минздраве оценили первую в мире полную отмену ковид-ограничений
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В связи с тем, что в Дании вакцинировано 73 % населения, решение полностью снять все ограничения по COVID-19 вполне оправдано, однако говорить о начале конца пандемии пока преждевременно, заявил газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов.
Дания стала первой страной, которая полностью сняла все ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. От них правительство отказалось в пятницу. Профессор-инфекционист Национальной клиники Йенс Лундгрен подчеркнул, что эффективным инструментом для сдерживания распространения эпидемии в стране стала вакцинация.
«Мы хорошо понимаем, что самой основополагающей вещью является охват профилактическими прививками. То есть снятие ограничений в случае с Данией является абсолютно оправданным. Насколько я помню, там полностью вакцинировано 73 % населения, и это цифра, которая совершенно четко позволяет снимать все меры», – говорит Козлов.
Он подчеркивает, что именно такой процент привитых граждан в стране позволяет не бояться пандемии, поскольку такого наплыва инфекции, как раньше, уже не должно быть. По словам врача, инфекция однозначно уже не сможет распространяться среди населения с прежней скоростью.
«У нас в стране людей гораздо больше, поэтому и процент вакцинированных набирается медленно. Однако то, как работает в этом плане правительство Российской Федерации и Минздрав, является абсолютно правильным. Здесь мы работаем убеждением людей в эффективности вакцинации, показывая это на собственном примере, объясняя, рассказывая гражданам о прививках и убеждая их последовать совету», – считает микробиолог.
Кроме того, собеседник отметил, что в России очень высокий уровень доверия к врачам, поэтому они очень надеятся, что население их услышит. Также, хорошим примером как для России, так и для других стран станет как раз Дания, в которой люди возвращаются к жизни до эпидемии коронавируса.
«Но о начале конца пандемии, конечно, говорить еще рано. Вот если бы все население мира было бы вакцинировано на 60–70 %, то можно было бы так сказать. Но есть страны, в которые до сих пор вакцина по тем или иным причинам не доставляется. Это так называемые развивающиеся страны. Поэтому, с моей точки зрения, о начале конца говорить преждевременно», – заключил Козлов.
В начале сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России около 46 млн граждан получили хотя бы одну прививку от коронавирусной инфекции. 39 млн из них прошли полную вакцинацию двумя компонентами.
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Турция отказалась признавать прививку «Спутником Лайт» при въезде в страну
Турция решила ужесточить меры при въезде в страну и отказалась признавать прививки однокомпонентными вакцинами, в том числе «Спутником Лайт».
«При въезде в Турцию граждане Россию, получившие две дозы и прошедшие 14-дневный период после получения второй дозы вакцины, могут предоставить сертификат о полной вакцинации, либо предоставить справку о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних шести месяцев. У лиц, предоставивших данные документы, не будут требоваться предоставление отрицательного результата ПЦР-теста и экспресс-теста на антиген. При этом вакцинация одной дозой не признается», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в турецком МВД.
Кроме того, он пояснил, что если въезжающие в страну не предоставят сертификат о вакцинации двумя дозами вакцины или справки о перенесенном коронавирусе в течение полугода, то они должны будут иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до въезда. Также «пропуском» в Турцию может быть результат экспресс-теста на антиген, сделанного не ранее, чем за 48 часов.
Ранее в АТОР назвали самые популярные направления бархатного сезона, куда входит Турция.
В июле глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан из-за роста числа зараженных коронавирусом в стране призвал ввести более строгие меры по отношению к российским туристам.
Гинцбург рассказал об изменениях в вакцинации от коронавируса
Тактика и стратегия вакцинации от COVID при штамме дельта изменились, теперь необходимо постоянно поддерживать высокий уровень протективных антител, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
«В настоящее время изменилась тактика и стратегия вакцинации, необходимо постоянно в крови поддерживать высокий уровень соответственно протективных антител», – пояснил Гинцбург на Форуме социальных инноваций регионов, передает РИА «Новости».
По его словам, Минздрав России очень быстро среагировал на изменения эпидситуации и выпустил инструкцию, согласно которой вакциной «Спутник Лайт» необходимо раз в полгода проводить ревакцинацию.
Накануне кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что коронавирус «Дельта» способен получить новые особенности из-за постоянных мутаций.
Попова назвала условие отмены масочного режима
Роспотребнадзор не считает возможным отменить масочный режим даже на фоне хороших темпов вакцинации, заявила руководитель ведомства Анна Попова.
Возвращение к жизни «в доковидную эпоху» возможно только при условии, если люди перестанут инфицироваться коронавирусом, цитирует Попову РИА «Новости».
«Главный инструмент <...> у нас есть – это вакцина, надо ее использовать, и тогда этот момент будет недалеко», – подчеркнула глава ведомства.
Ранее первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко заявил, что отменять масочный режим в России «сейчас точно не стоит».
Эффективность «Спутника V» против дельта-штамма составила 94%
Эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» против дельта-штамма варьируется от 83% до 94%, а вакцин Pfizer и Moderna – от 40% до 52%, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Эффективность защиты «Спутника V», по данным министерства здравоохранения, на сегодняшний день составляет от 83% до 94% в зависимости от того, по каким показателям и как считать. В то же самое время эффективность Pfizer и Moderna, по данным американских и израильских университетов, колеблется от 40% с небольшим до 52%, что, естественно, значительно хуже», – приводит ТАСС слова Гинцбурга.
По его словам, после появления дельта-штамма эпидситуация «фактически обнулила рынок вакцинных препаратов», в итоге миллиард жителей планеты, которые уже провакцинировались зарубежными вакцинами, необходимо ревакцинировать для поднятия антител на высокий уровень.
Ученый считает, что нужно привить до 75% населения, чтобы сделать новую коронавирусную инфекцию вакциноуправляемой, только при таком количестве привитых заболеваемость пойдет на убыль.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что ожидает предоставления Россией полного пакета документов по вакцине «Спутник V», после чего даст ей оценку.
В августе сообщалось, что российская вакцина «Спутник V» может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре.
Российскому препарату «Спутник V» уже год, в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли.
Кроме того, РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
Лавров заявил о готовности России к взаимному признанию вакцин от коронавируса с ЕС
Россия готова к взаимному признанию вакцин от коронавируса с Евросоюзом, со стороны Брюсселя попытки пока сошли на нет, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на форуме современной журналистики «Вся Россия – 2021».
«Были такие робкие попытки – потому что потом они как-то сошли на нет – со стороны Брюсселя поговорить о взаимном признании вакцин. Мы к этому абсолютно готовы», – цитирует ТАСС Лаврова.
До этого в Кремле выразили надежду на взаимное признание с ЕС вакцин от коронавируса.
6 июля министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что несколько иностранных производителей подали документы на регистрацию вакцин на территории России. По словам Мурашко, документы находятся на экспертизе. Глава Минздрава не уточнил при этом, о каких именно производителях идет речь.
В настоящее время в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V» и «Спутник Лайт» Центра имени Гамалеи Минздрава, «ЭпиВакКорона» разработки центра «Вектор» Роспотребнадзора, а также «Ковивак», созданная Центром имени Чумакова РАН.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что ожидает предоставления Россией полного пакета документов по вакцине «Спутник V», после чего даст ей оценку.
В Евроквартале Брюсселя прошел митинг против санитарных ограничений
На состоявшуюся в Евроквартале Брюсселя акцию протеста против санитарных ограничений, включая использование паспортов вакцинации от COVID-19 для допуска в рестораны, магазины и больницы, вышли более 3 тыс. человек, сообщил источник в полиции города.
Организаторы акции протеста – неправительственные организации EuropeansUnited.eu и World Freedom Alliance – оценили количество участников в 5 тыс. человек. Большая их часть прибыла из различных провинций Бельгии, Нидерландов, Германии, а также Франции, где ковид-паспорта используются наиболее широко для регулирования повседневной жизни. Собравшиеся держали в руках плакаты с надписями «Дайте нам жить!», «Нет обязательной вакцинации!», «Нет санитарным пропускам!», передает ТАСС.
Акция протеста была согласована с городскими властями, полиция наблюдала за ее проведением, но не вмешивалась. Митинг прошел без инцидентов, он продолжался около двух часов.
В прошлую субботу на акции с требованием отмены санитарных пропусков во Франции вышли более 140 тыс. манифестантов, из них почти 18,5 тыс. – в Париже. 7 августа протесты из-за карантинных мер прошли в 150 городах Франции.
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В России выявили 18,5 тыс. случаев коронавируса за сутки
За минувшие сутки в России выявили 18 554 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 18 554 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 1597, Москве – 1592, Московской области – 718.
Всего в стране выявили 7 140 070 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 389 657 человек, из них 14 497 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 788 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 192 749 человек.
Накануне, 11 сентября, в России выявили 18 891 случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 337.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Лавров сообщил о проработке признания российских сертификатов вакцин в Израиле
Глава израильского МИД Яир Лапид в ходе переговоров в Москве пообещал проработать вопрос признания российских сертификатов о вакцинации, заявил министр иностранных дел России Серлей Лавров.
«У меня вчера (9 сентября – прим. ВЗГЛЯД) был в гостях новый израильский министр иностранных дел, и я у него поинтересовался, говоря о туризме и вакцинах, почему они на днях приняли решение о том, что в Израиль свободно пускают иностранцев с сертификатами о вакцинации вакцинами, которые сертифицированы в Израиле и которые разрешены в ЕС. Я высказал недоумение, почему в этот список не включены и наши вакцины. Он обещал над этим работать», – цитирует Лаврова ТАСС.
Ранее стало известно, что Турция решила ужесточить меры при въезде в страну и отказалась признавать прививки однокомпонентными вакцинами, в том числе «Спутником Лайт».
В России выявили 18,8 тыс. случаев коронавируса за сутки
За минувшие сутки в России выявили 18891 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 18 891 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1940, Санкт-Петербурге – 1629, Московской области – 645.
Всего в стране выявили 7 121 516 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 375 160 человек, из них 17 888 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 796 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 191 961 человек.
Накануне, 10 сентября, в России выявили 18 341 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 550.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Попова заявила о высоком уровне заражения коронавирусом на курортах России
Роспотребнадзор оценивает количество зараженных коронавирусом на российских курортах туристов как достаточно большое, заявила глава ведомства Анна Попова на фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму.
«Достаточно много, к сожалению», – ответила она на вопрос ТАСС о количестве зараженных.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 223,9 млн человек, более 4,6 млн умерли. В России выявили 7 121 516 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 375 160 человек, из них 17 888 человек вылечились за последние сутки.
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Власти Японии объявили о вакцинации более 50% населения страны
Ответственный за координацию деятельности центрального штаба Японии по борьбе с распространением коронавируса министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура заявил, что более 50% жителей страны были привиты второй дозой вакцины от COVID-19.
«Я думаю, что доля получивших вторую дозу превысила 50%», – приводит ТАСС слова министра, сказанные чиновником в эфире телеканала NHK.
Нисимура также предположил, что к концу сентября второй дозой будут привиты уже 60% жителей страны, благодаря чему темпы проведения вакцинации в Японии догонят аналогичные показатели европейских стран.
Между тем, по данным официальной статистики, опубликованной на сайте канцелярии премьер-министра Японии, на сегодняшней день вторую дозу вакцины получили 49,8% (63 млн) жителей страны, первую – 61,9% (78,3 млн).
В четверг власти Японии в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой продлили режим ЧС в 19 префектурах страны, включая столицу и прилегающие к ней регионы.
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