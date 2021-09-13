В России выявили 18,2 тыс. случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России выявили 18 178 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 18 178 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2022, Санкт-Петербурге – 805, Московской области – 758.

Всего в стране выявили 7 158 248 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 402 126 человек, из них 12 469 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 719 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 193 468 человек.

Накануне, 12 сентября, в России выявили 18 554 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 376.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.