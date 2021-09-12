|
|
В России выявили 18,5 тыс. случаев коронавируса за сутки
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
За минувшие сутки в России выявили 18 554 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 18 554 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 1597, Москве – 1592, Московской области – 718.
Всего в стране выявили 7 140 070 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 389 657 человек, из них 14 497 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 788 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 192 749 человек.
Накануне, 11 сентября, в России выявили 18 891 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 337.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Страны G20 назвали «Спутник V» лучшим средством профилактики коронавируса
Министры здравоохранения стран G20 назвали вакцину «Спутник V» лучшим препаратом для профилактики коронавируса, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
«За последнее десятилетие это, наверное, первый прорыв медицинской науки, когда лекарственный препарат знают во всем мире и доверяют. Сейчас на G20 выступая, министры здравоохранения говорили, «Спутник» – лучший препарат для профилактики», – цитирует РИА «Новости» Мурашко.
По его словам, более 1,2 тыс. медицинских изделий появилось на рынке за время пандемии, за столь короткий промежуток времени такого еще не было. Мурашко отметил, что это является прорывом российской медицинской науки, когда отечественную вакцину знают во всем мире.
Ранее Мурашко заявил, что запросов на вакцину «Спутник V» от других стран поступает достаточно много.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Новый эпицентр заражения COVID-19 выявлен в Китае
В Китае в субботу был выявлен новый эпицентр заражения СOVID-19 внутри страны, им стала восточная провинция Фуцзянь, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.
По данным госкомитета, в субботу 19 внутренних (не завозных) случаев заражения зафиксированы в городе Путянь и один – в городе Цюаньчжоу провинции Фуцзянь. Всего за минувшие сутки в Китае выявлено 46 новых инфицированных, 26 из них прибыли из-за рубежа, передает «Интерфакс».
В начале сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) призвал не политизировать тему происхождения коронавируса, а стараться вместе бороться с пандемией.
В конце августа посольство КНР в Вашингтоне раскритиковало доклад американской разведки о происхождении коронавируса, обвинив США в попытке «сделать Китай козлом отпущения». Китай также призвал ВОЗ провести расследование американского происхождения COVID.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Назван необходимый перерыв между прививками от гриппа и COVID-19
Между прививками от коронавируса и гриппа должен пройти месяц, совмещать можно прививки от гриппа и пневмококка, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
«Прививку от гриппа и пневмококка можно делать в один день, а вот с прививкой от коронавируса так поступать нельзя. Вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса можно делать только через один месяц после прививки от гриппа», – сказал РИА «Новости» Горелов.
По его словам, если человек уже прошел вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса, прививаться от гриппа можно через 30 дней. Также он уточнил, что по прошествии месяца после завершения полного курса вакцинации или ревакцинации от COVID-19 всем рекомендуется привиться от гриппа. В частности, оптимальный срок вакцинации от гриппа сентябрь-ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса.
Ранее заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Елена Бурцева заявила, что прививку от гриппа лучше всего делать в октябре или ноябре.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что в регионах России сформирован запас вакцины от коронавируса на месяц бесперебойной работы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Названа нетипичная причина заражения коронавирусом
|
|
Плохое настроение, которое влияет на иммунную систему, может провоцировать заражение коронавирусом, существующий уровень заболеваемости во многом связан с пониженным иммунитетом, предупредила инфекционист Светлана Малиновская.
«Наша иммунная система сильнейшим образом зависит от нашего психического состояния. Подавленное состояние, страх, тоска, паника – все это снижает защитные силы организма. И тот уровень заболеваемости, который сейчас существует, во многом – эффект пониженного иммунитета», – заявила Малиновская в эфире «Радио1».
По ее словам, попав в стационар, люди, подверженные пониженному настроению, впадают в депрессию, отказываются от лечения, теряют память, ориентацию по времени и пространстве, испытывают панические атаки и приступы неконтролируемого гнева.
«Поражения психики при COVID-19 порой настолько обширны, что пациент может пойти наперекор собственным инстинктам, основной из которых - инстинкт самосохранения. В таких случаях человек замыкается в себе и категорически отказывается от лечения», – убеждена специалист.
По словам врача, пока влияние коронавируса на когнитивные функции человека до конца не изучено, но понятно, что болезнь не только оказывает серьезное влияние на психику человека в момент обострения, но и вызывает последствиями после выздоровления. Вот почему медики призывают вакцинироваться, чтобы предотвратить влияние опасной болезни сегодня.
Ранее директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян заявил, что коронавирусная инфекция станет сезонным заболеванием, когда уровень коллективного иммунитета в России достигнет 80%.
Турфирмы потребовали разъяснений из-за отказа Турции принимать туристов со «Спутник Лайт»
Российские туроператоры ждут разъяснения посольства из-за отказа Турции принимать въезжающих с сертификатом о вакцинации «Спутником Лайт», туристы от поездок пока не отказываются.
«Мы ждем заявления посольства для подтверждения этой информации», – приводит РИА «Новости» слова исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе.
Между тем, в компаниях «Интурист» и Anex Tour заявили, что информацию о решении турецких властей уже довели до турагентских компаний. По словам представителя «Интуриста», отказов от туров нет, но есть некоторые недовольства.
«Информация появилась совсем недавно. С нашей стороны было информирование по возможным каналам розницы. Теперь туристам с этим типом вакцинации необходим отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген. От туров россияне не отказываются», – пояснили в Anex Tour.
По информации туроператора Tez Tour, в Турцию пока пускают пассажиров, имеющих сертификат о вакцинации препаратами, зарегистрированными в стране гражданства пассажира, среди которых «Спутник Лайт».
«Однако некоторые авиакомпании получили извещение, в соответствии с которым въезд в страну разрешен только туристам, получившим обе дозы вакцины, за исключением однокомпонентной Jonson & Jonson. Таким образом, препарат «Спутник Лайт» автоматически исключается из списка. Подробности в настоящий момент уточняются», – сказали в компании.
Ранее Турция решила ужесточить меры при въезде в страну и отказалась признавать прививки однокомпонентными вакцинами, в том числе «Спутником Лайт».
До этого в АТОР назвали самые популярные направления бархатного сезона, куда входит Турция.
В июле глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан из-за роста числа зараженных коронавирусом в стране призвал ввести более строгие меры по отношению к российским туристам.
В Минздраве оценили первую в мире полную отмену ковид-ограничений
|
|
В связи с тем, что в Дании вакцинировано 73 % населения, решение полностью снять все ограничения по COVID-19 вполне оправдано, однако говорить о начале конца пандемии пока преждевременно, заявил газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов.
Дания стала первой страной, которая полностью сняла все ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. От них правительство отказалось в пятницу. Профессор-инфекционист Национальной клиники Йенс Лундгрен подчеркнул, что эффективным инструментом для сдерживания распространения эпидемии в стране стала вакцинация.
«Мы хорошо понимаем, что самой основополагающей вещью является охват профилактическими прививками. То есть снятие ограничений в случае с Данией является абсолютно оправданным. Насколько я помню, там полностью вакцинировано 73 % населения, и это цифра, которая совершенно четко позволяет снимать все меры», – говорит Козлов.
Он подчеркивает, что именно такой процент привитых граждан в стране позволяет не бояться пандемии, поскольку такого наплыва инфекции, как раньше, уже не должно быть. По словам врача, инфекция однозначно уже не сможет распространяться среди населения с прежней скоростью.
«У нас в стране людей гораздо больше, поэтому и процент вакцинированных набирается медленно. Однако то, как работает в этом плане правительство Российской Федерации и Минздрав, является абсолютно правильным. Здесь мы работаем убеждением людей в эффективности вакцинации, показывая это на собственном примере, объясняя, рассказывая гражданам о прививках и убеждая их последовать совету», – считает микробиолог.
Кроме того, собеседник отметил, что в России очень высокий уровень доверия к врачам, поэтому они очень надеятся, что население их услышит. Также, хорошим примером как для России, так и для других стран станет как раз Дания, в которой люди возвращаются к жизни до эпидемии коронавируса.
«Но о начале конца пандемии, конечно, говорить еще рано. Вот если бы все население мира было бы вакцинировано на 60–70 %, то можно было бы так сказать. Но есть страны, в которые до сих пор вакцина по тем или иным причинам не доставляется. Это так называемые развивающиеся страны. Поэтому, с моей точки зрения, о начале конца говорить преждевременно», – заключил Козлов.
В начале сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России около 46 млн граждан получили хотя бы одну прививку от коронавирусной инфекции. 39 млн из них прошли полную вакцинацию двумя компонентами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Евросоюз исключил шесть стран из списка разрешенных для поездок государств
Армения, Азербайджан и еще четыре государства были исключены Евросоюзом из списка стран и территорий, куда разрешены необязательные поездки в условиях пандемии COVID-19, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.
«Совет обновил список стран и территорий, для которых ограничения необязательных поездок должны быть временно отменены. В частности, Армения, Азербайджан, Албания, Сербия, Бруней и Япония исключены из этого списка», – приводит сообщение ТАСС.
Ранее Евросоюз исключил США из списка стран, куда разрешены необязательные поездки, из-за ухудшения там ситуации с распространением коронавируса.
Турция отказалась признавать прививку «Спутником Лайт» при въезде в страну
Турция решила ужесточить меры при въезде в страну и отказалась признавать прививки однокомпонентными вакцинами, в том числе «Спутником Лайт».
«При въезде в Турцию граждане Россию, получившие две дозы и прошедшие 14-дневный период после получения второй дозы вакцины, могут предоставить сертификат о полной вакцинации, либо предоставить справку о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних шести месяцев. У лиц, предоставивших данные документы, не будут требоваться предоставление отрицательного результата ПЦР-теста и экспресс-теста на антиген. При этом вакцинация одной дозой не признается», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в турецком МВД.
Кроме того, он пояснил, что если въезжающие в страну не предоставят сертификат о вакцинации двумя дозами вакцины или справки о перенесенном коронавирусе в течение полугода, то они должны будут иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до въезда. Также «пропуском» в Турцию может быть результат экспресс-теста на антиген, сделанного не ранее, чем за 48 часов.
Ранее в АТОР назвали самые популярные направления бархатного сезона, куда входит Турция.
В июле глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан из-за роста числа зараженных коронавирусом в стране призвал ввести более строгие меры по отношению к российским туристам.
Гинцбург рассказал об изменениях в вакцинации от коронавируса
Тактика и стратегия вакцинации от COVID при штамме дельта изменились, теперь необходимо постоянно поддерживать высокий уровень протективных антител, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
«В настоящее время изменилась тактика и стратегия вакцинации, необходимо постоянно в крови поддерживать высокий уровень соответственно протективных антител», – пояснил Гинцбург на Форуме социальных инноваций регионов, передает РИА «Новости».
По его словам, Минздрав России очень быстро среагировал на изменения эпидситуации и выпустил инструкцию, согласно которой вакциной «Спутник Лайт» необходимо раз в полгода проводить ревакцинацию.
Накануне кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что коронавирус «Дельта» способен получить новые особенности из-за постоянных мутаций.
ВОЗ заявила об ожидании от России полного пакета документов по «Спутнику V»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает предоставления Россией полного пакета документов по вакцине «Спутник V», после чего даст ей оценку, заявил старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш.
«Хотел бы отметить, что ВОЗ продолжает активно сотрудничать с представителями России по вопросам подготовки полного пакета документации для того, чтобы провести оценку вакцины «Спутник V». Мы сейчас находимся на этапе, когда мы ожидаем представления полного пакета документов от соответствующих структур», – заявил Бенеш, передает ТАСС.
Бенеш обратил внимание, что ВОЗ активно вовлечен в ряд оценочных миссий. «Очень важно, чтобы весь пакет документации, который касается таких параметров, как качество, безопасность, эффективность, был полностью подготовлен, а также были представлены соответствующие заключения и рекомендации», – указал он.
В августе сообщалось, что российская вакцина «Спутник V» может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре.
Российскому препарату «Спутник V» уже год, в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли.
Кроме того, РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
Дания отменила все коронавирусные ограничения
Все ограничения, введенные в связи с пандемией в Дании, сняты в полночь в пятницу, сообщает Датское радио.
В конце августа правительство социал-демократов приняло решение больше не классифицировать COVID-19 как «критичное для общества заболевание». Это означает, что министр здравоохранения не имеет права сохранять рестрикции, передает ТАСС.
С пятницы ночные клубы не будут просить гостей показывать на входе ковид-паспорта. Больше не действуют и требования носить маски в общественных местах или ограничения по максимальному числу участников мероприятий и собраний в 500 человек.
Некоторые ограничения на въезд в страну остаются. Кроме того, при распространении инфекции могут быть закрыты школы.
Дания имеет один из самых высоких показателей иммунизации от коронавируса в мире: 73% датчан в возрасте от 12 лет и старше полностью вакцинированы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин объявил о снятии всех ковидных ограничений на авиасообщение с Белоруссией
Владимир Путин заявил, что по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко было принято решение о снятии всех ограничений по COVID-19 на авиасообщение с Белоруссией.
«Александр Григорьевич [Лукашенко, президент Белоруссии] пока не знает о решении, которое только что состоялось на правительственной комиссии здесь вот, неподалеку от нас, в Доме правительства. Принято решение снять все ковидные ограничения, касающиеся авиационного транспорта [между двумя странами]», – передает слова российского лидера ТАСС.
Путин заявил о создании общего платежного пространства в рамках Союзного государства.
Ранее сообщалось, что совет министров Союзного государства России и Белоруссии планирует одобрить новый пакет интеграционных документов, включая проект декрета Высшего государственного совета, на заседании 10 сентября.
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле, встреча двух лидеров связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства.
Стало известно о планах госсекретаря Сан-Марино обсудить в Москве борьбу с пандемией
Госсекретарь по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям республики Сан-Марино Лука Беккари обсудит с представителями российского правительства вопросы двустороннего и международного сотрудничества, а также борьбу с пандемией.
Встреча Беккари с главой российского МИД Сергеем Лавровым и членами правительства состояится во время визита госсекретаря с 12 по 15 сентября.
«Темой переговоров будет в основном борьба с пандемией, а также сотрудничество на двусторонней и международной основе, возможности экономического взаимодействия», – говорится в заявлении госсекретариата, передает ТАСС.
До этого о планах переговоров Лаврова и Беккари 13 сентября сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее сообщалось, что эффективность «Спутника V» в Сан-Марино составила 94,8%. Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины «Спутник V» в феврале 2021 года. РФПИ заявлял, что применение «Спутника V» позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус.
Эффективность «Спутника V» против дельта-штамма составила 94%
Эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» против дельта-штамма варьируется от 83% до 94%, а вакцин Pfizer и Moderna – от 40% до 52%, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Эффективность защиты «Спутника V», по данным министерства здравоохранения, на сегодняшний день составляет от 83% до 94% в зависимости от того, по каким показателям и как считать. В то же самое время эффективность Pfizer и Moderna, по данным американских и израильских университетов, колеблется от 40% с небольшим до 52%, что, естественно, значительно хуже», – приводит ТАСС слова Гинцбурга.
По его словам, после появления дельта-штамма эпидситуация «фактически обнулила рынок вакцинных препаратов», в итоге миллиард жителей планеты, которые уже провакцинировались зарубежными вакцинами, необходимо ревакцинировать для поднятия антител на высокий уровень.
Ученый считает, что нужно привить до 75% населения, чтобы сделать новую коронавирусную инфекцию вакциноуправляемой, только при таком количестве привитых заболеваемость пойдет на убыль.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что ожидает предоставления Россией полного пакета документов по вакцине «Спутник V», после чего даст ей оценку.
В августе сообщалось, что российская вакцина «Спутник V» может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре.
Российскому препарату «Спутник V» уже год, в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли.
Кроме того, РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
Попова назвала условие отмены масочного режима
Роспотребнадзор не считает возможным отменить масочный режим даже на фоне хороших темпов вакцинации, заявила руководитель ведомства Анна Попова.
Возвращение к жизни «в доковидную эпоху» возможно только при условии, если люди перестанут инфицироваться коронавирусом, цитирует Попову РИА «Новости».
«Главный инструмент <...> у нас есть – это вакцина, надо ее использовать, и тогда этот момент будет недалеко», – подчеркнула глава ведомства.
Ранее первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко заявил, что отменять масочный режим в России «сейчас точно не стоит».