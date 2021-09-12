В России выявили 18,5 тыс. случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России выявили 18 554 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 18 554 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 1597, Москве – 1592, Московской области – 718.

Всего в стране выявили 7 140 070 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 389 657 человек, из них 14 497 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 788 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 192 749 человек.

Накануне, 11 сентября, в России выявили 18 891 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 337.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.