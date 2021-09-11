|
|
В России выявили 18,8 тыс. случаев коронавируса за сутки
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
За минувшие сутки в России выявили 18891 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 18 891 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1940, Санкт-Петербурге – 1629, Московской области – 645.
Всего в стране выявили 7 121 516 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 375 160 человек, из них 17 888 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 796 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 191 961 человек.
Накануне, 10 сентября, в России выявили 18 341 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 550.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Страны G20 назвали «Спутник V» лучшим средством профилактики коронавируса
Министры здравоохранения стран G20 назвали вакцину «Спутник V» лучшим препаратом для профилактики коронавируса, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
«За последнее десятилетие это, наверное, первый прорыв медицинской науки, когда лекарственный препарат знают во всем мире и доверяют. Сейчас на G20 выступая, министры здравоохранения говорили, «Спутник» – лучший препарат для профилактики», – цитирует РИА «Новости» Мурашко.
По его словам, более 1,2 тыс. медицинских изделий появилось на рынке за время пандемии, за столь короткий промежуток времени такого еще не было. Мурашко отметил, что это является прорывом российской медицинской науки, когда отечественную вакцину знают во всем мире.
Ранее Мурашко заявил, что запросов на вакцину «Спутник V» от других стран поступает достаточно много.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Назван необходимый перерыв между прививками от гриппа и COVID-19
Между прививками от коронавируса и гриппа должен пройти месяц, совмещать можно прививки от гриппа и пневмококка, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
«Прививку от гриппа и пневмококка можно делать в один день, а вот с прививкой от коронавируса так поступать нельзя. Вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса можно делать только через один месяц после прививки от гриппа», – сказал РИА «Новости» Горелов.
По его словам, если человек уже прошел вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса, прививаться от гриппа можно через 30 дней. Также он уточнил, что по прошествии месяца после завершения полного курса вакцинации или ревакцинации от COVID-19 всем рекомендуется привиться от гриппа. В частности, оптимальный срок вакцинации от гриппа сентябрь-ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса.
Ранее заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Елена Бурцева заявила, что прививку от гриппа лучше всего делать в октябре или ноябре.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что в регионах России сформирован запас вакцины от коронавируса на месяц бесперебойной работы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Турфирмы потребовали разъяснений из-за отказа Турции принимать туристов со «Спутник Лайт»
Российские туроператоры ждут разъяснения посольства из-за отказа Турции принимать въезжающих с сертификатом о вакцинации «Спутником Лайт», туристы от поездок пока не отказываются.
«Мы ждем заявления посольства для подтверждения этой информации», – приводит РИА «Новости» слова исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе.
Между тем, в компаниях «Интурист» и Anex Tour заявили, что информацию о решении турецких властей уже довели до турагентских компаний. По словам представителя «Интуриста», отказов от туров нет, но есть некоторые недовольства.
«Информация появилась совсем недавно. С нашей стороны было информирование по возможным каналам розницы. Теперь туристам с этим типом вакцинации необходим отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген. От туров россияне не отказываются», – пояснили в Anex Tour.
По информации туроператора Tez Tour, в Турцию пока пускают пассажиров, имеющих сертификат о вакцинации препаратами, зарегистрированными в стране гражданства пассажира, среди которых «Спутник Лайт».
«Однако некоторые авиакомпании получили извещение, в соответствии с которым въезд в страну разрешен только туристам, получившим обе дозы вакцины, за исключением однокомпонентной Jonson & Jonson. Таким образом, препарат «Спутник Лайт» автоматически исключается из списка. Подробности в настоящий момент уточняются», – сказали в компании.
Ранее Турция решила ужесточить меры при въезде в страну и отказалась признавать прививки однокомпонентными вакцинами, в том числе «Спутником Лайт».
До этого в АТОР назвали самые популярные направления бархатного сезона, куда входит Турция.
В июле глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан из-за роста числа зараженных коронавирусом в стране призвал ввести более строгие меры по отношению к российским туристам.
В Минздраве оценили первую в мире полную отмену ковид-ограничений
|
|
В связи с тем, что в Дании вакцинировано 73 % населения, решение полностью снять все ограничения по COVID-19 вполне оправдано, однако говорить о начале конца пандемии пока преждевременно, заявил газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов.
Дания стала первой страной, которая полностью сняла все ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. От них правительство отказалось в пятницу. Профессор-инфекционист Национальной клиники Йенс Лундгрен подчеркнул, что эффективным инструментом для сдерживания распространения эпидемии в стране стала вакцинация.
«Мы хорошо понимаем, что самой основополагающей вещью является охват профилактическими прививками. То есть снятие ограничений в случае с Данией является абсолютно оправданным. Насколько я помню, там полностью вакцинировано 73 % населения, и это цифра, которая совершенно четко позволяет снимать все меры», – говорит Козлов.
Он подчеркивает, что именно такой процент привитых граждан в стране позволяет не бояться пандемии, поскольку такого наплыва инфекции, как раньше, уже не должно быть. По словам врача, инфекция однозначно уже не сможет распространяться среди населения с прежней скоростью.
«У нас в стране людей гораздо больше, поэтому и процент вакцинированных набирается медленно. Однако то, как работает в этом плане правительство Российской Федерации и Минздрав, является абсолютно правильным. Здесь мы работаем убеждением людей в эффективности вакцинации, показывая это на собственном примере, объясняя, рассказывая гражданам о прививках и убеждая их последовать совету», – считает микробиолог.
Кроме того, собеседник отметил, что в России очень высокий уровень доверия к врачам, поэтому они очень надеятся, что население их услышит. Также, хорошим примером как для России, так и для других стран станет как раз Дания, в которой люди возвращаются к жизни до эпидемии коронавируса.
«Но о начале конца пандемии, конечно, говорить еще рано. Вот если бы все население мира было бы вакцинировано на 60–70 %, то можно было бы так сказать. Но есть страны, в которые до сих пор вакцина по тем или иным причинам не доставляется. Это так называемые развивающиеся страны. Поэтому, с моей точки зрения, о начале конца говорить преждевременно», – заключил Козлов.
В начале сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России около 46 млн граждан получили хотя бы одну прививку от коронавирусной инфекции. 39 млн из них прошли полную вакцинацию двумя компонентами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Евросоюз исключил шесть стран из списка разрешенных для поездок государств
Армения, Азербайджан и еще четыре государства были исключены Евросоюзом из списка стран и территорий, куда разрешены необязательные поездки в условиях пандемии COVID-19, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.
«Совет обновил список стран и территорий, для которых ограничения необязательных поездок должны быть временно отменены. В частности, Армения, Азербайджан, Албания, Сербия, Бруней и Япония исключены из этого списка», – приводит сообщение ТАСС.
Ранее Евросоюз исключил США из списка стран, куда разрешены необязательные поездки, из-за ухудшения там ситуации с распространением коронавируса.
На Украине умерших начали хоронить в огородах
Во Львовской области людей начали хоронить в огородах, сообщил телеканал «Украина 24». Директор местного кладбища Ярослав Мартынов заявил о безвыходном положении из-за COVID-19.
По имеющимся у телеканала сведениям, такой инцидент произошел в одном из сел Львовской области Украины. Местная жительница и владелица садового участка Ирина Ривак рассказала, что до прошлого лета она благополучно собирала урожай на своей земле, однако внезапно на ее участке появились захоронения, передает РИА «Новости».
«Был карантин, да, мы не ходили, а пришли весной... Приходим, а тут нас такой ждет сюрприз», – сказала жительница Львовской области.
Участки, на которых стали появляться могилы, в 1990-х годах были отданы незрячим. В 2008 году владельцы огородов создали кооператив, начав приватизацию. «Получили право собственности только летом, когда на участках уже покоились мертвецы. Это наша площадь, выделенная земля в 92-м году сельским советом», – рассказала председатель кооператива Наталья Ониськив.
Директор кладбища Ярослав Мартынов, в свою очередь, заявил о безвыходном положении из-за COVID-19. Умерших, по его утверждению, буквально некуда хоронить. В настоящее время, как сообщает телеканал, новые захоронения на спорной земле приостановили. Погребать будут только тех, кто ранее забронировал и оплатил себе место возле родственников.
Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что стране не удастся избежать локдауна на фоне роста заболеваемости коронавирусом, при этом конкретной даты пока нет.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Названа нетипичная причина заражения коронавирусом
|
|
Плохое настроение, которое влияет на иммунную систему, может провоцировать заражение коронавирусом, существующий уровень заболеваемости во многом связан с пониженным иммунитетом, предупредила инфекционист Светлана Малиновская.
«Наша иммунная система сильнейшим образом зависит от нашего психического состояния. Подавленное состояние, страх, тоска, паника – все это снижает защитные силы организма. И тот уровень заболеваемости, который сейчас существует, во многом – эффект пониженного иммунитета», – заявила Малиновская в эфире «Радио1».
По ее словам, попав в стационар, люди, подверженные пониженному настроению, впадают в депрессию, отказываются от лечения, теряют память, ориентацию по времени и пространстве, испытывают панические атаки и приступы неконтролируемого гнева.
«Поражения психики при COVID-19 порой настолько обширны, что пациент может пойти наперекор собственным инстинктам, основной из которых - инстинкт самосохранения. В таких случаях человек замыкается в себе и категорически отказывается от лечения», – убеждена специалист.
По словам врача, пока влияние коронавируса на когнитивные функции человека до конца не изучено, но понятно, что болезнь не только оказывает серьезное влияние на психику человека в момент обострения, но и вызывает последствиями после выздоровления. Вот почему медики призывают вакцинироваться, чтобы предотвратить влияние опасной болезни сегодня.
Ранее директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян заявил, что коронавирусная инфекция станет сезонным заболеванием, когда уровень коллективного иммунитета в России достигнет 80%.
Турция отказалась признавать прививку «Спутником Лайт» при въезде в страну
Турция решила ужесточить меры при въезде в страну и отказалась признавать прививки однокомпонентными вакцинами, в том числе «Спутником Лайт».
«При въезде в Турцию граждане Россию, получившие две дозы и прошедшие 14-дневный период после получения второй дозы вакцины, могут предоставить сертификат о полной вакцинации, либо предоставить справку о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних шести месяцев. У лиц, предоставивших данные документы, не будут требоваться предоставление отрицательного результата ПЦР-теста и экспресс-теста на антиген. При этом вакцинация одной дозой не признается», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в турецком МВД.
Кроме того, он пояснил, что если въезжающие в страну не предоставят сертификат о вакцинации двумя дозами вакцины или справки о перенесенном коронавирусе в течение полугода, то они должны будут иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до въезда. Также «пропуском» в Турцию может быть результат экспресс-теста на антиген, сделанного не ранее, чем за 48 часов.
Ранее в АТОР назвали самые популярные направления бархатного сезона, куда входит Турция.
В июле глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан из-за роста числа зараженных коронавирусом в стране призвал ввести более строгие меры по отношению к российским туристам.
Гинцбург рассказал об изменениях в вакцинации от коронавируса
Тактика и стратегия вакцинации от COVID при штамме дельта изменились, теперь необходимо постоянно поддерживать высокий уровень протективных антител, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
«В настоящее время изменилась тактика и стратегия вакцинации, необходимо постоянно в крови поддерживать высокий уровень соответственно протективных антител», – пояснил Гинцбург на Форуме социальных инноваций регионов, передает РИА «Новости».
По его словам, Минздрав России очень быстро среагировал на изменения эпидситуации и выпустил инструкцию, согласно которой вакциной «Спутник Лайт» необходимо раз в полгода проводить ревакцинацию.
Накануне кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что коронавирус «Дельта» способен получить новые особенности из-за постоянных мутаций.
ВОЗ заявила об ожидании от России полного пакета документов по «Спутнику V»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает предоставления Россией полного пакета документов по вакцине «Спутник V», после чего даст ей оценку, заявил старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш.
«Хотел бы отметить, что ВОЗ продолжает активно сотрудничать с представителями России по вопросам подготовки полного пакета документации для того, чтобы провести оценку вакцины «Спутник V». Мы сейчас находимся на этапе, когда мы ожидаем представления полного пакета документов от соответствующих структур», – заявил Бенеш, передает ТАСС.
Бенеш обратил внимание, что ВОЗ активно вовлечен в ряд оценочных миссий. «Очень важно, чтобы весь пакет документации, который касается таких параметров, как качество, безопасность, эффективность, был полностью подготовлен, а также были представлены соответствующие заключения и рекомендации», – указал он.
В августе сообщалось, что российская вакцина «Спутник V» может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре.
Российскому препарату «Спутник V» уже год, в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли.
Кроме того, РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
Собянин назвал самые проблемные отрасли Москвы
Самыми проблемными областями в Москве после снятия введенных из-за коронавируса ограничений являются гостиничная отрасль и общепит, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Сейчас в целом экономика города вышла на уровень 2019 года. По большинству показателей даже превзошла его. Видим это не только по статистике, но и по наполняемости бюджета. <...> Хотя, конечно, самыми проблемными остаются гостиничная отрасль и общепит. Но и они постепенно выходят на нормальный уровень», – рассказал Собянин в интервью газете «Комсомольская правда».
По его словам, в 2020 году экономика столицы потеряла большой объем доходов, также появились дополнительные незапланированные расходы.
«Разница по бюджету составила около 600 млрд рублей. Конечно, пострадали такие отрасли, как гостиничная, общепит, отчасти розничная торговля, туристический бизнес и отрасли, которые с ним связаны. <...> Мы начинаем догонять тот уровень, который планировали еще в 2019-м с учетом инфляции. Это говорит о том, что городская экономика достаточно диверсифицированная. Если даже какие-то отрасли проседают, другие компенсируют выпадающие доходы, и экономика в целом балансирует», – отметил Собянин.
Ранее Собянин заявил, что в Москве в ближайшее время не планируется вводить никаких ограничений в связи с коронавирусом.
США захотели созвать саммит по борьбе с коронавирусом
|
|
Администрация президента США Джо Байдена намерена предложить провести в сентябре международный саммит по борьбе с пандемией нового коронавируса и вопросам вакцинации, сообщили источники американского издания Politico.
Как ожидается, саммит пройдет в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в предпоследнюю неделю сентября. США рассчитывают обсудить с другими странами улучшение координации борьбы с коронавирусом в мире по целому ряду направлений, передает ТАСС.
Как отмечает издание, Вашингтон намерен затронуть вопросы увеличения поставок вакцин от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) развивающимся странам, пути улучшения производства вакцин, наращивания поставок необходимых медикаментов нуждающимся странам, а также возможность международного сотрудничества в области исследований и разработок, связанных с заболеванием.
Администрация США уведомила ряд стран о планах проведения саммита, но еще не направила официальных приглашений. Источник издания рассказал, что, хотя и рабочий график Байдена на ГА ООН еще дорабатывается, «можно с уверенностью предположить, что активно рассматриваются варианты, связанные с COVID-19 и сферой здравоохранения». «Я ожидаю, что у президента [США Джо Байдена] будет возможность пообщаться со своими коллегами по этому вопросу», – отметил источник.
Накануне глава Национальных институтов здравоохранения США Фрэнсис Коллинз сообщил, что новым коронавирусом в 2020 году заразились более 100 млн американцев или чуть менее трети населения США, что в пять раз больше прежних официальных оценок. В понедельник главный инфекционист США Энтони Фаучи предупредил американцев о возможности отказа в оказании срочной медицинской помощи при выявлении у них COVID-19. Днем ранее он заявил о способности нового мю-штамма коронавируса обойти защиту антител.
Напомним, в начале августа президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах. В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден прогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В апреле Байден заявлял о быстром распространении новых мутаций в США.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Дания отменила все коронавирусные ограничения
Все ограничения, введенные в связи с пандемией в Дании, сняты в полночь в пятницу, сообщает Датское радио.
В конце августа правительство социал-демократов приняло решение больше не классифицировать COVID-19 как «критичное для общества заболевание». Это означает, что министр здравоохранения не имеет права сохранять рестрикции, передает ТАСС.
С пятницы ночные клубы не будут просить гостей показывать на входе ковид-паспорта. Больше не действуют и требования носить маски в общественных местах или ограничения по максимальному числу участников мероприятий и собраний в 500 человек.
Некоторые ограничения на въезд в страну остаются. Кроме того, при распространении инфекции могут быть закрыты школы.
Дания имеет один из самых высоких показателей иммунизации от коронавируса в мире: 73% датчан в возрасте от 12 лет и старше полностью вакцинированы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин объявил о снятии всех ковидных ограничений на авиасообщение с Белоруссией
Владимир Путин заявил, что по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко было принято решение о снятии всех ограничений по COVID-19 на авиасообщение с Белоруссией.
«Александр Григорьевич [Лукашенко, президент Белоруссии] пока не знает о решении, которое только что состоялось на правительственной комиссии здесь вот, неподалеку от нас, в Доме правительства. Принято решение снять все ковидные ограничения, касающиеся авиационного транспорта [между двумя странами]», – передает слова российского лидера ТАСС.
Путин заявил о создании общего платежного пространства в рамках Союзного государства.
Ранее сообщалось, что совет министров Союзного государства России и Белоруссии планирует одобрить новый пакет интеграционных документов, включая проект декрета Высшего государственного совета, на заседании 10 сентября.
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле, встреча двух лидеров связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства.
Стало известно о планах госсекретаря Сан-Марино обсудить в Москве борьбу с пандемией
Госсекретарь по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям республики Сан-Марино Лука Беккари обсудит с представителями российского правительства вопросы двустороннего и международного сотрудничества, а также борьбу с пандемией.
Встреча Беккари с главой российского МИД Сергеем Лавровым и членами правительства состояится во время визита госсекретаря с 12 по 15 сентября.
«Темой переговоров будет в основном борьба с пандемией, а также сотрудничество на двусторонней и международной основе, возможности экономического взаимодействия», – говорится в заявлении госсекретариата, передает ТАСС.
До этого о планах переговоров Лаврова и Беккари 13 сентября сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее сообщалось, что эффективность «Спутника V» в Сан-Марино составила 94,8%. Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины «Спутник V» в феврале 2021 года. РФПИ заявлял, что применение «Спутника V» позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус.