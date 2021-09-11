В России выявили 18,8 тыс. случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России выявили 18891 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 18 891 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1940, Санкт-Петербурге – 1629, Московской области – 645.

Всего в стране выявили 7 121 516 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 375 160 человек, из них 17 888 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 796 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 191 961 человек.

Накануне, 10 сентября, в России выявили 18 341 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 550.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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