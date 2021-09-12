Названы самые популярные туристические направления на Новый год в России

Лидерами среди мест отдыха на новогодние праздники стали Красная Поляна в Сочи, туры по Золотому кольцу, а также поездки в Подмосковье и Санкт-Петербург, рассказали представители отрасли.

«Лидером продаж на новогодние праздники к настоящему моменту стали российские курорты – 41% туристов Level.Travel. При этом средний чек на новогодние туры по России составляет сейчас всего 28 тыс. рублей, что уже скоро станет сопоставимо с ценой авиабилетов», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе сервиса по бронированию путевок Level.Travel.

В свою очередь гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин уточнил, что лидером горнолыжной зимы в России является сочинская Красная Поляна, но спрос туда будет зависеть от коронавирусных ограничений.

«Въезд туда сопровождается историей с вакцинацией, которая пока не снята. Многие туристы, которые обычно в сентябре бронируют Новый год, взяли паузу. На сегодняшний день в стране вакцинировано 40 млн из 140, получается, что наш потенциальный рынок сократился больше чем в три раза. Если ограничения не будут сняты, то на Кубань поедет немного туристов. Турпотоки будут зависеть от снятия ограничений администрацией региона», – добавил он.

По его словам, следом за Красной Поляной следуют гостиницы и пансионаты Подмосковья. После идут экскурсионные программы по Золотому кольцу, в Санкт-Петербург, Великий Устюг.

«Великий Устюг в последние годы находится на спаде. Он стремительно дорожал все эти годы. На новогодние праздники 2021 года поездка туда выходила 30 тыс. рублей на одного человека за трех-четырех дневный тур вместе с дорогой», – подчеркнул он и добавил, что одним из лидеров последних лет стала Казань, а вот туры по Москве стали менее популярными.

Ранее первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович заявил, что в пандемию коронавируса российский туризм сильно пострадал, но не умер, в отличие от грузинского. Он отметил, что в новогодние праздники некоторые российские туристические направления были загружены под завязку.