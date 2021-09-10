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Эксперт: Для борьбы с «Северным потоком-2» Киев может устроить провокации в Донбассе
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«Как Киев может помешать уже работающему трубопроводу? В первую очередь, он попытается давить на Берлин по пунктам, обозначенным в соглашении Германии и США», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Киев пообещал продолжать борьбу с «Северным потоком» даже после начала поставок газа.
В соглашении Германии и США по поводу «Северного потока» есть два важных пункта, напоминает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Там говорится: Германия обязуется ввести новые санкции или даже совсем остановить «поток» в двух случаях: если Россия использует газ в качестве энергетического оружия или если Россия начнет прямую агрессию против Украины», – сказал Юшков.
«На Украине сейчас уже говорят, что рост цен на газ в Европе – это происки Москвы, что это и есть случай использования энергоресурсов в качестве оружия. Так Киев уже сейчас пытается шантажировать европейцев, продавливая выгодные для себя решения», – отметил специалист.
Кроме того, по мнению собеседника, можно ожидать дальнейших провокаций в Донбассе. «Украина может устроить эскалацию боевых действий и затем пожаловаться Западу на то, что в регионе снова разгорелась война. Обвинят в этом Россию и тогда появится повод призвать Берлин ввести санкции против «Северного потока», – пояснил он.
В этой ситуации Москве, по его словам, следует активнее сотрудничать с Евросоюзом, в частности терпеливо разъяснять, что цены на газ в Европе растут не по вине России, а потому что СПГ ушел в Азию. «На азиатских рынках газ еще дороже, чем в Европе. Поэтому производители СПГ перенаправляют свой товар туда, – пояснил Юшков. – Россия же, наоборот, бьет исторические рекорды по объемам поставок газа».
Кроме того, для России важно разъяснять, какова политика нашей страны в Донбассе. «Президент Владимир Путин особо подчеркнул во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель – Москва надеется, что Германия додавит Украину в вопросе выполнения Минских соглашений», – напомнил Юшков.
«Но полностью нейтрализовать угрозу, исходящую от пункта «об агрессии», можно лишь одним способом – разрешить кризис в Донбассе, добиться выполнения Минских соглашений, запустить мирный процесс. Таким образом можно не только ликвидировать угрозу возобновления боев в регионе, но и лишить Киев повода требовать от Германии заблокировать «Северный поток». Так что Россия вдвойне заинтересована в завершении конфликта в Донбассе», – подытожил собеседник.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу.
Компания Nord Stream 2 AG подтвердила соединение датской и немецкой секций второй нитки «потока». Первые поставки газа планируются на начало октября
Читатели немецкой газеты Die Welt обрадовались завершению строительства газопровода.
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Киев не перестанет бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа по трубопроводу.
А глава МИД Польши Збигнев Рау на совместной пресс-конференции со своими французским и германским коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом заявил, что отношение Варшавы к проекту не изменилось, однако его строительство остановить ей так и не удалось. По его словам, что Варшава, Берлин и Париж «будут работать вместе над тем, чтобы устранить «потенциальные последствия» этого строительства.
Представитель МИД России Мария Захарова ранее поясняла, что начало коммерческого экспорта газа по трубопроводу зависит от немецкого регулятора.
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Погребинский рассказал о страхе Зеленского перед Путиным
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«Скорее всего Зеленскому показали заявление Владимира Путина о недопустимости появления на границах России враждебного государства, из-за чего президент Украины почувствовал для себя угрозу и решил ответить», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский. Ранее президент Украины допустил вероятность полноценной войны с Россией.
«Возможно, Владимир Зеленский решил таким образом ответить Владимиру Путину. Ранее российский лидер говорил о том, что Россия не допустит формирования враждебного государства на территории бывших русских земель, а попытки Украины продолжать антироссийскую политику могут привести к потере ее государственности», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По словам политолога, президент Украины мог в этих словах почувствовать угрозу. «Это его напугало, потому он и сделал такое заявление», – пояснил он. Кроме того, по мнению эксперта, Зеленский в чем-то даже прав, так как «в случае полномасштабной войны между государствами, Украина просто перестанет существовать и больше не будет соседствовать с Россией и Белоруссией».
Что касается заявления секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что «армия Украины может взять Донецк и Луганск», то это возможно лишь в случае, «если Россия не будет помогать непризнанным республикам ДНР и ЛНР», считает Погребинский.
«Данилов, конечно, странный человек, но не выглядит стопроцентным идиотом. И он прекрасно знает позицию Кремля: любая попытка решить этот вопрос военным путем приведет к плачевным последствиям для Украины. В целом мы видим очередной бред украинских руководителей, к которому не стоит относиться серьезно», – заключил Погребинский.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что между Россией и Украиной может начаться полноценная война, но это было бы «наибольшей ошибкой». Также он заявил, что «после этого никогда не будет существовать соседства России, Украины, Белоруссии».
Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил, что армия Украины может взять Донецк и Луганск, но такое решение приведет к возможной гибели «сотен тысяч людей».
По словам Данилова, украинская армия «может выполнить любое задание». Если «верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск», войска «могут это сделать», сказал он. «Но что делать с теми десятками, сотнями тысяч людей, которые при этом могут погибнуть? Кто за это будет нести ответственность?» – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «1+1».
Он также отметил, что разработаны пять сценариев для урегулирования конфликта в Донбассе, сейчас развитие идет «по первому – политико-дипломатическому». При этом Данилов исключил возможность переговоров по урегулированию с представителями ДНР и ЛНР, хотя считает правильным, если переговоры будут вести президенты Украины и России.
Напомним, полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Киев стремится к силовому, а не дипломатическому решению конфликта в Донбассе.
Украинский кабмин внес в Верховную раду законопроект «О государственной политике переходного периода». Документ не только противоречит «Минску», но и создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса.
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«Северный поток – 2» построен
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Строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября, сообщили в пресс-службе Газпрома.
«На утреннем оперативном совещании в ПАО «Газпром» председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8.45 мск строительство газопровода «Северный поток – 2» полностью завершено», – сказано в сообщении, передает ТАСС.
Напомним, 6 сентября строители уложили на дно Балтийского моря последнюю трубу второй нитки газопровода «Северный поток – 2». Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора.
При этом авторы немецкого издания Handelsblatt Моритц Кох и Клаус Штратман выразили мнение, что последним препятствием на пути российского газопровода «Северный поток – 2» может стать позиция новых властей Германии после выборов в ФРГ.
Газопровод «Северный поток – 2» от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран, включая Польшу.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Так, в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года.
При этом Москва неоднократно заявляла о заинтересованности в сохранении транзита газа через Украину, несмотря на строительство «Северного потока – 2». Так, президент России Владимир Путин подтвердил канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину.
Кроме того, летом Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США согласились не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен пообещала приложить усилия для продления контракта на транзит газа через Украину до 2034 года. В то же время украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы».
Эксперт объяснил игнорирование украинскими спортсменами запрета на фото с россиянами
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После скандала с первым снимком Ярослава Магучих была вынуждена извиниться под давлением Минобороны Украины. Но теперь она продолжает поступать по-своему. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Золотарев, комментируя новую совместную фотографию украинской легкоатлетки с российской спортсменкой Марией Ласицкене.
«То, что Магучих публично говорила после того, как по ней проехались катком все кому не лень, не соответствовало ее убеждениям. Ее заставили. Она выучила слова покаяния, чтобы успокоить всех оживившихся в тот момент «профессиональных патриотов». Но, как видите, их мнение значит для спортсменки не так уж и много», – считает руководитель киевского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
«Теперь давление исчезло, и все встало на свои места. Это нормальное адекватное поведение. Она была вынуждена уступить, а теперь снова поступает так, как считает нужным. И наверняка на месте Магучих скоро окажется какой-то другой спортсмен», – добавил он.
Однако теперь ясно, что карьера Ярославы Магучих в украинской армии вряд ли дорастет до генеральских звезд, иронизирует Золотарев.
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В четверг стало известно, что украинская легкоатлетка Ярослава Магучих и российская спортсменка Мария Ласицкене вновь позировали вместе для совместной фотографии
. Новый снимок опубликовала в Instagram австралийка Элинор Паттерсон. На нем россиянка обнимает украинку за плечи в окружении еще нескольких спортсменок.
Во время Олимпиады в Токио Магучих, которая также является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины (ВСУ), подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. Ласицкене также является военнослужащей – она капитан Российской армии.
После появления снимка Минобороны Украины вызвало лейтенанта на беседу, после которой Магучих заявила, что совместное фото с Ласицкене было сделано «без политики» и она остается в рядах ВСУ. При этом тренер легкоатлетки признала, что травля в блогосфере стала для Магучих серьезным стрессом.
«Если убрать традиционный хайп наших патриотически озабоченных граждан, которые видят драму даже в невинных вещах, все встает на свои места и верх берут нормальные человеческие отношения», – заметил по этому поводу Золотарев.
«Скандал вокруг ее первой фотографии был искусственно раздут нашими «профессиональными патриотами». Но не у каждого есть силы, не у каждого так складываются жизненные обстоятельства, чтобы послать эту публику в «пешее эротическое путешествие». Не все находятся в положении боксера Александра Усика, который прямо демонстрирует свою неприязнь к таким «патриотам», – привел пример политолог.
Киев заявил о способности украинских войск взять Донецк и Луганск
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Армия Украины может взять Донецк и Луганск, но такое решение приведет к возможной гибели «сотен тысяч людей», заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.
По словам Данилова, украинская армия «может выполнить любое задание». Если «верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск», войска «могут это сделать», сказал он. «Но что делать с теми десятками, сотнями тысяч людей, которые при этом могут погибнуть? Кто за это будет нести ответственность?» – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «1+1».
Как заявил Данилов, украинские военные «имеют все возможности, чтобы воевать». Он отметил, что разработаны пять сценариев для урегулирования конфликта в Донбассе, сейчас развитие идет «по первому – политико-дипломатическому». «Мы договариваемся совместно с нашими партнерами, с ФРГ и Францией, в соответствующем формате», – сказал он.
Данилов исключил возможность переговоров по урегулированию с представителями ДНР и ЛНР. При этом он считает правильным, если переговоры будут вести президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин.
Напомним, полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Киев стремится к силовому, а не дипломатическому решению конфликта в Донбассе.
Украинский кабмин внес в Верховную раду законопроект «О государственной политике переходного периода». Документ не только противоречит «Минску», но и создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса.
Зеленский допустил вероятность войны с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что между Россией и Украиной может начаться полноценная война, но это было бы «наибольшей ошибкой».
Отвечая на вопрос модератора форума YES Brainstorming о возможности полноценной войны с Россией, Зеленский заявил: «Считаю, может быть», передает ТАСС.
В то же время президент уверен, что это было бы ошибочным вариантом развития событий. «После этого никогда не будет существовать соседства России, Украины, Белоруссии», – отметил он.
Ранее Зеленский признал, что в ходе визита в Вашингтон не получил прямого ответа от США относительно вступления в НАТО, но Киев может полагаться на США. Вместе с тем Зеленский выразил мнение, что Россия будет крепчать, если Украину не взять в НАТО. Также Зеленский заявил, что Киев готов к вступлению в НАТО, и стране кажется, что она нужна альянсу.
В Кремле оценили слова Зеленского о возможности войны между Россией и Украиной
Кремль с сожалением воспринял заявление президента Украины Владимира Зеленского, который допустил возможность полноценной войны с Россией, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«С сожалением», – ответил он на вопрос, как в Кремле относятся к подобным высказываниям.
Отвечая на вопрос, видят ли такую опасность в Москве, Песков указал, что рассуждения о возможности войны России и Украины являются апокалиптическими, и Кремль не хотел бы им предаваться, передает ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что между Россией и Украиной может начаться полноценная война, но, по его словам, это было бы «наибольшей ошибкой».
Также Зеленский признал, что в ходе визита в Вашингтон не получил прямого ответа от США относительно вступления в НАТО, но Киев может полагаться на США. Вместе с тем Зеленский выразил мнение, что Россия будет крепчать, если Украину не взять в НАТО.
Украинцев припугнули ростом тарифов на газ из-за «Северного потока – 2»
Запуск трубопровода «Северный поток – 2» и сокращение объемов транзита газа через Украину приведет к росту тарифов для населения, заявил депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый зампредседателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.
«Во-первых, если транзит прекратится, то вообще встанет вопрос не только цены и тарифов, а наличия, физического наличия газа в системе… Если физически не будет газа со стороны России, то необходимо его будет или поднимать из хранилищ, что не всегда возможно, или физически (транспортировать) реверсом с западной границы, что тоже очень сложно», – заявил парламентарий, передает РИА «Новости».
По его словам, в случае падения объемов транзита газа ниже 15 млрд кубометров в год в украинской ГТС его просто не будет физически.
Кучеренко также отметил, что в случае уменьшения объема транзита из-за «Северного потока – 2», с учетом технологических трат, себестоимость перекачки газа по территории Украины будет кардинально увеличиваться. «Цена на газ, условно, те восемь гривен (21 рубль) от Нафтогаза (текущая цена газа для населения), две гривны (5,5 рубля) добавит «Укртрансгаз» (оператор подземных хранилищ) и еще две гривны (5,5 рубля), условно, добавит газораспределяющая компания. Вот вам конечная цена для населения», – заключил депутат.
Ранее депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что цены на услуги ЖКХ на Украине в отопительный сезон вырастут на 70%. Между тем ряд депутатов Рады заявили, что повышение тарифов на услуги ЖКХ может привести к развалу энергетической системы Украины.
Напомним, с ноября 2020 года на Украине повысили цену на газ для населения на 35%, а с 1 января 2021 года правительство Украины отменило льготный тариф на электроэнергию для населения. В связи с этим в различных регионах Украины прошли протестные акции с требованием снизить тарифы. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Украина идет к тарифному майдану.
Украинская легкоатлетка Магучих оправдалась за новое фото с россиянкой Ласицкене
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Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих заявила, что фотография с россиянкой Марией Ласицкене была сделана по просьбе польской спортсменки Камилы Лицвинко.
«С завершением сезона хочу поставить точку еще в одном вопросе. За последний месяц я выслушала о себе много интересного. Безусловно, каждый имеет свою точку зрения, но давайте хотя бы выражать ее корректно. Вместо того, чтобы писать мне всякую гадость, займитесь собой и используйте время с пользой! Уважаемые журналисты, когда вы начнете думать, а потом писать? Для некоторых я прыгаю в длину, для некоторых финиширую, где вы вообще видели финишную линию в высоте?» – передает РИА «Новости» слова Магучих.
«Теперь по фото. Оно было сделано по просьбе прыгуньи Камилы Лицвинко, которая завершает свою карьеру и хотела запечатлеть эти воспоминания. И теперь кульминация: обнимает меня не Мария, а Никола Макдермотт – представительница Австралии, будьте внимательнее, пожалуйста. Всем добра, а я пошла в отпуск», – написала украинская легкоатлетка.
В четверг стало известно, что украинская легкоатлетка Ярослава Магучих и российская спортсменка Мария Ласицкене вновь позировали вместе для совместной фотографии. Новый снимок опубликовала в Instagram австралийка Элинор Паттерсон. На нем россиянка обнимает украинку за плечи в окружении еще нескольких спортсменок.
Во время Олимпиады в Токио Магучих, которая также является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины (ВСУ), подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. Ласицкене также является военнослужащей – она капитан Российской армии.
После появления снимка Минобороны Украины вызвало лейтенанта на беседу, после которой Магучих заявила, что совместное фото с Ласицкене было сделано «без политики» и она остается в рядах ВСУ. При этом тренер легкоатлетки признала, что травля в блогосфере стала для Магучих серьезным стрессом.
Пушков высмеял слова Зеленского о слабой без Украины Европе
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Российский сенатор Алексей Пушков высмеял слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Евросоюз (ЕС) и НАТО якобы нуждаются в Киеве.
Пушков написал в Telegram, что Киев в целом ничего не может предложить ЕС, кроме рабочей силы, а североатлантическому альянсу, в свою очередь, вовсе не нужен такой агрессивный по отношению к России союзник.
«ЕС ослабел бы с Украиной, с ее коррупцией, хаосом и постоянным ожиданием денег. (...) Что же «теряет» альянс (НАТО)? Страну, которая мечтает столкнуть его с Россией и приложит к этому все силы? Невелика, как говорится, потеря», – добавил он.
Ранее Зеленский заявил, что Киев готов ко вступлению в НАТО и считает, что альянсу нужен такой партнер. Кроме того, по его словам, «без Украины крепкого ЕС не будет».
При этом Украине уже посоветовали забыть о вступлении в ЕС и НАТО. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Киев грабит своих ближайших союзников.
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Немцы порадовались завершению строительства «Северного потока – 2»
Читатели немецкой газеты Die Welt обрадовались сообщениям о завершении строительства газопровода «Северный поток – 2», несмотря на все трудности и противодействие со стороны ряда стран.
«Превосходно! Надеюсь, инвестиции себя оправдают», – написал пользователь с ником Guntram S, передает РИА «Новости».
«Хорошая новость для немецкой промышленности и немецких потребителей. В этой ситуации наконец-то были реализованы интересы Германии, несмотря на массовое сопротивление со стороны США, Украины, Польши, а также прибалтийских стран», – высказал мнение Rainer S.
«Хорошо, что даже Анналена (Бэрбок, представитель немецкой партии «Зеленые») уже не сможет этому помешать», – отметил FireFly.
«Несмотря на все политические склоки, задержка по времени оказалась значительно меньше, чем у рейсов в аэропорту Берлина», – сыронизировал Sülpner Karl.
«Еще несколько недель назад была напряженная ситуация! Спасибо тем, кто продолжал работать, несмотря на «сильный встречный ветер». Браво!» – подытожили читатели.
Ранее в Газпроме сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Позже компания Nord Stream 2 AG подтвердила соединение датской и немецкой секций второй нитки «Северного потока – 2» и заявила о планах ввести газопровод в эксплуатацию до конца 2021 года.
Ранее сообщалось, что поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора.
Захарова оценила слова Зеленского о возможности войны с Россией
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности войны с Россией нелогично и оторвано от реальности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Заявления Зеленского становятся все более оторванными от реальности. Не связанные единой логикой фразы, не выражающие никакого концептуального подхода словосочетания. Поверхностная обрывочная реакция. Набор не объединенных в единую мысль агрессивно-обвинительных слов и клише», – написала дипломат в Telegram.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что между Россией и Украиной может начаться полноценная война, но, по его словам, это было бы «наибольшей ошибкой».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с сожалением восприняли подобное заявление украинского лидера, а рассуждения о возможности войны России и Украины являются апокалиптическими.
Оператору «Северного потока – 2» пригрозили наказанием за запуск газопровода до сертификации
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Проверка заявки Nord Stream 2 AG на сертификацию как независимого оператора продолжается, срок окончания процедуры пока неизвестен. Если «Северный поток – 2» будет запущен до сертификации, то Nord Stream 2 AG будет грозить наказание, сообщили в Федеральном сетевом агентстве (BNA).
«Документы заявки Nord Stream 2 AG на процедуру сертификации в качестве независимого оператора в настоящее время проверяются Федеральным сетевым агентством», – пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
В ведомстве также добавили, что «сколько времени займет рассмотрение документов», представленных для процедуры сертификации, «сейчас предсказать невозможно».
В агентстве напомнили, что по закону после передачи полного пакета документов у Федерального сетевого агентства есть четыре месяца на подготовку проекта постановления по заявке, затем проект решения должен быть передан в Европейскую комиссию для комментариев.
«Если требования разделения не выполняются на момент ввода в эксплуатацию, Федеральное сетевое агентство может наказать (за) это как административное правонарушение», – заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что компания Nord Stream 2 AG подтвердила соединение датской и немецкой секций второй нитки «Северного потока – 2»и заявила о планах ввести газопровод в эксплуатацию до конца 2021 года.
Кроме того, в Газпроме сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.
В Fitch назвали завершение строительства «Северного потока – 2» победой России
Завершение строительства газопровода «Северный поток – 2», несмотря на политическое сопротивление со стороны США и ряда европейских стран, является геополитической победой России, заявил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
«Завершение строительства «Северного потока – 2» – это геополитическая победа Москвы, проект был достроен, несмотря на негативное отношение к нему со стороны Еврокомиссии, ряда европейских стран и США. Помогла последовательная позиция Германии – Берлин, как и Москва, всегда подчеркивал, что трубопровод является коммерческим, а не политическим проектом», – сказал он, передает ТАСС.
Кроме того, запуск проект позволит снизить зависимость России и Европы от Украины в вопросе транзита газа. При этом сам транзит в каких-то масштабах продолжит функционировать, уверен Маринченко.
Он также допустил запуск «Северного потока – 2» на полную мощность до конца года. «Пока проект не может работать на полную мощность из-за ограничений, связанных с европейской газовой директивой. Но не исключено, что чтобы сподвигнуть Газпром к максимизации закачки газа в газохранилища и экспорта в условиях дефицита на рынке и сверхвысоких цен, действие газовой директивы может быть все же отменено. Это в теории позволило бы трубопроводу заработать на полную мощность уже к концу года», – сказал он.
Маринченко также считает, что вопрос сертификации трубопровода, вероятно, может быть решен относительно оперативно. «Это вопрос недель, вряд ли месяцев», – полагает он.
Ранее в Газпроме сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора.
Кулеба предсказал «чрезвычайно сложный» разговор Путина и Зеленского
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Разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского будет чрезвычайно сложным, но «нужно идти к нему», заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.
Как заявил министр, «нужно разговаривать с тем, кто принимает решения» в России, «а это Владимир Путин», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «1+1».
На вопрос о том, обсуждал ли Киев со странами Запада строительство стены в Донбассе и заморозку конфликта, Кулеба заверил, что данная тема «не обсуждалась и не будет обсуждаться», так как украинские власти «работают не на заморозку конфликта, а на его решение в интересах Украины», передает ТАСС.
Кроме того, глава МИД Украины заявил, что Киев «не отбрасывает нормандский формат», а «наоборот, активизировал работу по подготовке нового саммита». Зеленский придерживается позиции использования даже самой маленькой возможности для урегулирования конфликта на востоке страны, сказал Кулеба.
Напомним, источник сообщал, что к ходе видеоконференции политические советники «нормандского формата» пришли к выводу, что проводить встречу лидеров «четверки» ради самого саммита нецелесообразно. Кулеба заявил, что Украина готова к проведению встречи глав МИД «нормандской четверки». Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал позицию Киева проявлением «внешнеполитической шизофрении».
Цена газа в Европе превысила 700 долларов за 1 тыс. кубометров
Цена на газ в Европе в ходе торгов в пятницу превысила 700 долларов за 1 тыс. кубических метров, свидетельствуют данные биржи ICE.
Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на пике достигла 701,5 доллара за 1 тыс. куб. м, или 57,35 евро за МВт·ч (исходя из нынешнего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.
Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы установила рекорд накануне, 9 сентября, превысив показатель в 700 долларов за 1 тыс. кубометров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что на фоне таких цен вряд ли кто-то будет прислушиваться к утверждениям об опасности «Северного потока – 2».
Напомним, 10 сентября строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено. Поставки по «Северному потоку – 2» планируется начать в начале октября.