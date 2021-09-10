Кто получит дивиденды от «Северного потока – 2»

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10 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 12:57  |  vz.ru
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Зачем США помогают России зарабатывать на нефти

Россия продает все больше нефти в США Максим Слуцкий/ТАСС
Американцы закупают у России все больше и больше нефти. Хотя США сами являются крупнейшим производителем черного золота, а в соседях у них Канада и Мексика. Остановка добычи в Мексиканском заливе из-за урагана «Ида», конечно, объясняет возросшую востребованность российской нефти у американцев. Однако не до конца. Есть еще фундаментальные причины. Подробности...
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На финишной прямой в Госдуму может прорваться пятая партия

Среди тех, кто намерен проголосовать, довольно много не определившихся с партийными предпочтениями Андрей Самсонов/ТАСС
Замеры общественного мнения показали – на финишной прямой думской кампании определилась четверка партий-лидеров. Но социологи и политологи не исключают и сюрпризов. Некоторые партии показывают положительную динамику – и вполне возможно, что кто-то из отстающих участников гонки преодолеет пятипроцентный барьер. Кому может повезти и как изменится Госдума, если в нее пройдет пятая партия? Подробности...
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Российские учения привели Польшу в чрезвычайное положение

Российское оружие планируется использовать только в оборонительных целях Эрик Романенко/ТАСС
Двести тысяч человек примут участие в масштабных стратегических учениях «Запад-2021», которые начинаются 10 сентября в России и Белоруссии. Реакция на это событие оказалась крайне нервной, особенно в странах Прибалтики, а Польша даже ввела на своей территории чрезвычайное положение. И у столь яркой демонстрации страха перед Россией у поляков есть весьма определенный мотив. Подробности...
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Китай уничтожает репетиторов ради детей

Образование детей превратилось в Китае в деструктивный культ Zuma/ТАСС
Правительство КНР несколькими выверенными ударами полностью уничтожило целый сектор национальной экономики – репетиторские услуги. С теми, кто помогал китайским детям улучшить оценки в школе или поступить в вуз, обращаются так, будто они враги народа. Причины, побудившие Пекин к таким действиям, угадать невозможно: власти КНР считают, что без репетиторов китайцы станут чаще рожать.  Подробности...
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Каким должно быть наказание для убийц детей

Подозреваемый ранее был осужден за сексуальное насилие над детьми кадр из видео
Россию всколыхнула трагедия в Кузбассе – две десятилетние школьницы, пропавшие накануне, обнаружены мертвыми. Подозреваемый признался в их изнасиловании и убийстве на месте преступления. Подозреваемый ранее уже был судим за сексуальное насилие. Какие меры должно предпринять государство, чтобы не допустить новых убийств и изнасилований детей? Подробности...
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Кто получит дивиденды от «Северного потока – 2»

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Россия завершила строительство «Северного потока – 2». Время подвести итоги и посмотреть, кто выиграл от этой достройки, кто проиграл, а кто, вроде как проиграв, тоже на самом деле выиграл. Подробности...

Сталин сегодня – это мы сами

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Коллективная безответственность – единственный общедоступный урок истории. Кто сегодня во всем виноват? Каждый инвалид диванной гражданской войны знает правильный ответ: только не он. Подробности...
Обсуждение: 61 комментарий

Богатые страны хотят выйти из ЕС

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В Венгрии и Польше начались разговоры о выходе из Евросоюза. Ранее об этом подумывала Греция. Но вероятность того, что ЕС покинут эти страны, пока невелика. Несколько больше шансов у других – более богатых – стран. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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Уничтожить репетиторов ради детей

Провал ЦРУ на Украине

День уничтожения военной игрушки

Обсуждение: 6 комментариев
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Трагически погиб при исполнении служебного долга глава МЧС Евгений Зиничев

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь режиссера Александра Мельника. Министр находился в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций
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В подмосковном Ногинске произошел взрыв бытового газа

Взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске. Обрушились четыре этажа, погибли два человека, госпитализированы шестеро. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности
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Умер Жан-Поль Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нейи-сюр-Сен, пригороде Парижа, в семье художницы Сары Рейно-Ришар и скульптора Поля Бельмондо, чьи статуи украшают многие парижские парки
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Что вас может побудить переехать жить в Сибирь из западной части России?
    Геворг Мирзаян

    Кто получит дивиденды от «Северного потока – 2»

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		10 сентября 2021, 12:06

    Один из самых болезненных и в то же время перспективных проектов в российско-европейских отношениях – «Северный поток – 2» – близится к своему завершению. Последние трубы сварены, в ближайшее время они будут опущены на морское дно и состыкованы с уже находящимися там сегментами. А уже в начале октября Газпром обещает отправить по трубе первый газ в Германию.

    Да, на первый взгляд, сериал еще не окончен – впереди второй сезон под названием «Обход Третьего энергопакета», в рамках которого Газпром, ряд его партнеров и, возможно, правительства России и Германии, будут пытаться обойти несправедливый, политизированный и юридически некорректный европейский закон, который позволяет заполнить «СП-2» лишь на 50% газпромовским газом. Решение этого вопроса тоже будет сопряжено со скандалами, интригами и расследованиями (российского монополиста уже обвиняют в том, что он намеренно недорезервирует мощности украинского транзита в преддверии зимнего периода – для того, чтобы Европа вынуждена была согласиться на 100-процентное заполнение «Северного потока – 2»). Однако, несмотря на все эти сложности и неопределенности, главные триумфаторы и лузеры сериала уже определены.

    Главным триумфатором является, конечно же, Российская Федерация. И не только потому, что смогла завершить важный и потенциально прибыльный проект. И даже не только потому, что обеспечила безопасные (то есть без риска украинских и потенциально турецких транзитных капризов) поставки своего газа в Европу. А прежде всего потому, что нанесла серьезнейший удар по всей западной системе санкций.

    Напомним, что изначально целью американо-европейских санкций было принудить Москву пойти на уступки по украинскому и другим вопросам. Затем, когда через несколько лет санкционного режима выяснилось, что Кремль капитулировать не собирается, апологеты санкций стали говорить, что они нужны для сдерживания. Сейчас же, когда Россия, вопреки всем санкциям и ограничениям, завершила строительство «Северного потока – 2», она показала, что санкции не выполняют даже этой функции. А значит, возможно, пора заканчивать санкционный балаган и переходить к конструктивной повестке в российско-западных отношениях (благо события в Афганистане и конструктивные отношения, которые сложились у Москвы с «Талибаном», делают ее незаменимым партнером для той же Европы в деле купирования нарко- и иммиграционных проблем, которые будут исходить для Старого Света «из-за речки».

    Без меча, но с газом и опытом

    Кроме того, завершение строительства «Северного потока – 2» снимает дамоклов меч, который висел над головой Москвы. Эксперты предупреждали, что если Москва решится на жесткие действия (например, в ответ на украинские военные провокации в Донбассе), то Европа может зарубить «Северный поток – 2». Угрозы не дать достроить газопровод должны были как-то сдерживать Москву от шагов по защите своих национальных интересов – и теперь предмета для угроз нет. Да, Ангела Меркель что-то говорила о возможности закрыть «СП-2» в случае, если Россия будет «шантажировать газом» Украину – однако все понимают, что а) никто никого шантажировать не будет; б) Германия ничего не закроет.

    Не закроет потому, что Берлин является вторым после Москвы триумфатором этой истории. С экономической точки зрения Германия превратилась не просто в страну-транзитера российского газа, а в самый настоящий газовый хаб. Этот статус позволит Берлину не только заработать, но и усилить свое влияние на страны Евросоюза. С политической же точки зрения Ангеле Меркель удалось пройти по очень тонкому льду. С одной стороны, продемонстрировать всему Западу свой суверенитет (Германия, напомним, защищала проект перед американцами), и, с другой стороны, при этом не испортить отношения с Соединенными Штатами. В итоге Джозеф Байден заключил с Ангелой Меркель сделку по «СП-2», признав тем самым право Германии на суверенные интересы.

    Фото: Jens Büttner/Global Look Press

    Что же касается США, то, на первый взгляд, они в списке проигравших. Россия при помощи своего «СП-2» продемонстрировала пределы американской мощи, а Германия показала, что Европа больше не готова полностью и всецело подчинять свои интересы хотелкам Соединенных Штатов. Однако, с другой стороны, дипломатический конфуз является вполне достойной платой за шанс на отрезвление. Окончание строительства газопровода должно показать американцам, что их санкционная политика не работает, что она не соответствует национальным интересам США и не позволяет эти интересы реализовать. А значит, нужно снять розовые очки и понять, что пора все-таки прогнуться под нынешний мир, а не ждать, пока он прогнется под США в память о былой американской мощи и однополярности.

    Допротестовались

    Да, маловероятно, что Соединенные Штаты урок усвоят – но, по крайней мере, у них есть шанс. А вот у кого нет никаких шансов, так это у главного лузера всей истории с «СП-2» – Украины. Напомним, что Киев давно бился за прекращение строительства «Северного потока – 2», подзуживал США и Европу вводить критические для проекта санкции, позиционировал борьбу против «СП-2» как главный фронт сдерживания российской агрессии. Однако при этом украинские власти, будучи глубоко непрофессиональными и тотально неконструктивными, ничего не делали для того, чтобы снизить привлекательность «СП-2» и нивелировать российские аргументы в пользу завершения проекта. Москва говорила, что «Северный поток – 2» нужен из-за того, что украинская газотранспортная система обветшала и разваливается – Киев в ответ не инвестировал деньги в починку и замену сегментов системы. Москва говорила о том, что альтернатива украинскому транзиту нужна по причине того, что на Украине развелись националистические банды, которые могут совершать диверсии на трубе – и Украина ничего не сделала для обуздания этих банд. Россия говорила о политических рисках украинского транзита из-за непростых отношений между Москвой и Киевом – и украинские власти палец о палец не ударили для нормализации отношений с Кремлем. Вместо этого они требовали от Европы немедленно запретить проект и даже хотели сделать «газовый вопрос» пунктом повестки на нормандских переговорах.

    Более того, украинские власти настолько потеряли берега в этой истории, что активно топили против «Северного потока – 2» даже после заключения сделки между Байденом и Меркель. Киевские политики даже позволили себе резко критиковать США и Германию за эту сделку, что вызвало гнев Вашингтона и без сомнения повлияло на решение Байдена оказать Зеленскому крайне холодный прием в ходе американского турне украинского лидера. Прием, который стал еще одним дивидендом для Москвы от реализации «Северного потока – 2».

    Еще одним и, надеемся, не последним.

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