Один из самых болезненных и в то же время перспективных проектов в российско-европейских отношениях – «Северный поток – 2» – близится к своему завершению. Последние трубы сварены, в ближайшее время они будут опущены на морское дно и состыкованы с уже находящимися там сегментами. А уже в начале октября Газпром обещает отправить по трубе первый газ в Германию.

Да, на первый взгляд, сериал еще не окончен – впереди второй сезон под названием «Обход Третьего энергопакета», в рамках которого Газпром, ряд его партнеров и, возможно, правительства России и Германии, будут пытаться обойти несправедливый, политизированный и юридически некорректный европейский закон, который позволяет заполнить «СП-2» лишь на 50% газпромовским газом. Решение этого вопроса тоже будет сопряжено со скандалами, интригами и расследованиями (российского монополиста уже обвиняют в том, что он намеренно недорезервирует мощности украинского транзита в преддверии зимнего периода – для того, чтобы Европа вынуждена была согласиться на 100-процентное заполнение «Северного потока – 2»). Однако, несмотря на все эти сложности и неопределенности, главные триумфаторы и лузеры сериала уже определены.

Главным триумфатором является, конечно же, Российская Федерация. И не только потому, что смогла завершить важный и потенциально прибыльный проект. И даже не только потому, что обеспечила безопасные (то есть без риска украинских и потенциально турецких транзитных капризов) поставки своего газа в Европу. А прежде всего потому, что нанесла серьезнейший удар по всей западной системе санкций.

Напомним, что изначально целью американо-европейских санкций было принудить Москву пойти на уступки по украинскому и другим вопросам. Затем, когда через несколько лет санкционного режима выяснилось, что Кремль капитулировать не собирается, апологеты санкций стали говорить, что они нужны для сдерживания. Сейчас же, когда Россия, вопреки всем санкциям и ограничениям, завершила строительство «Северного потока – 2», она показала, что санкции не выполняют даже этой функции. А значит, возможно, пора заканчивать санкционный балаган и переходить к конструктивной повестке в российско-западных отношениях (благо события в Афганистане и конструктивные отношения, которые сложились у Москвы с «Талибаном», делают ее незаменимым партнером для той же Европы в деле купирования нарко- и иммиграционных проблем, которые будут исходить для Старого Света «из-за речки».

Без меча, но с газом и опытом

Кроме того, завершение строительства «Северного потока – 2» снимает дамоклов меч, который висел над головой Москвы. Эксперты предупреждали, что если Москва решится на жесткие действия (например, в ответ на украинские военные провокации в Донбассе), то Европа может зарубить «Северный поток – 2». Угрозы не дать достроить газопровод должны были как-то сдерживать Москву от шагов по защите своих национальных интересов – и теперь предмета для угроз нет. Да, Ангела Меркель что-то говорила о возможности закрыть «СП-2» в случае, если Россия будет «шантажировать газом» Украину – однако все понимают, что а) никто никого шантажировать не будет; б) Германия ничего не закроет.

Не закроет потому, что Берлин является вторым после Москвы триумфатором этой истории. С экономической точки зрения Германия превратилась не просто в страну-транзитера российского газа, а в самый настоящий газовый хаб. Этот статус позволит Берлину не только заработать, но и усилить свое влияние на страны Евросоюза. С политической же точки зрения Ангеле Меркель удалось пройти по очень тонкому льду. С одной стороны, продемонстрировать всему Западу свой суверенитет (Германия, напомним, защищала проект перед американцами), и, с другой стороны, при этом не испортить отношения с Соединенными Штатами. В итоге Джозеф Байден заключил с Ангелой Меркель сделку по «СП-2», признав тем самым право Германии на суверенные интересы.

Что же касается США, то, на первый взгляд, они в списке проигравших. Россия при помощи своего «СП-2» продемонстрировала пределы американской мощи, а Германия показала, что Европа больше не готова полностью и всецело подчинять свои интересы хотелкам Соединенных Штатов. Однако, с другой стороны, дипломатический конфуз является вполне достойной платой за шанс на отрезвление. Окончание строительства газопровода должно показать американцам, что их санкционная политика не работает, что она не соответствует национальным интересам США и не позволяет эти интересы реализовать. А значит, нужно снять розовые очки и понять, что пора все-таки прогнуться под нынешний мир, а не ждать, пока он прогнется под США в память о былой американской мощи и однополярности.

Допротестовались

Да, маловероятно, что Соединенные Штаты урок усвоят – но, по крайней мере, у них есть шанс. А вот у кого нет никаких шансов, так это у главного лузера всей истории с «СП-2» – Украины. Напомним, что Киев давно бился за прекращение строительства «Северного потока – 2», подзуживал США и Европу вводить критические для проекта санкции, позиционировал борьбу против «СП-2» как главный фронт сдерживания российской агрессии. Однако при этом украинские власти, будучи глубоко непрофессиональными и тотально неконструктивными, ничего не делали для того, чтобы снизить привлекательность «СП-2» и нивелировать российские аргументы в пользу завершения проекта. Москва говорила, что «Северный поток – 2» нужен из-за того, что украинская газотранспортная система обветшала и разваливается – Киев в ответ не инвестировал деньги в починку и замену сегментов системы. Москва говорила о том, что альтернатива украинскому транзиту нужна по причине того, что на Украине развелись националистические банды, которые могут совершать диверсии на трубе – и Украина ничего не сделала для обуздания этих банд. Россия говорила о политических рисках украинского транзита из-за непростых отношений между Москвой и Киевом – и украинские власти палец о палец не ударили для нормализации отношений с Кремлем. Вместо этого они требовали от Европы немедленно запретить проект и даже хотели сделать «газовый вопрос» пунктом повестки на нормандских переговорах.

Более того, украинские власти настолько потеряли берега в этой истории, что активно топили против «Северного потока – 2» даже после заключения сделки между Байденом и Меркель. Киевские политики даже позволили себе резко критиковать США и Германию за эту сделку, что вызвало гнев Вашингтона и без сомнения повлияло на решение Байдена оказать Зеленскому крайне холодный прием в ходе американского турне украинского лидера. Прием, который стал еще одним дивидендом для Москвы от реализации «Северного потока – 2».

Еще одним и, надеемся, не последним.