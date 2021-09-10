Немцы порадовались завершению строительства «Северного потока – 2»

Читатели немецкой газеты Die Welt обрадовались сообщениям о завершении строительства газопровода «Северный поток – 2», несмотря на все трудности и противодействие со стороны ряда стран.

«Превосходно! Надеюсь, инвестиции себя оправдают», – написал пользователь с ником Guntram S, передает РИА «Новости».

«Хорошая новость для немецкой промышленности и немецких потребителей. В этой ситуации наконец-то были реализованы интересы Германии, несмотря на массовое сопротивление со стороны США, Украины, Польши, а также прибалтийских стран», – высказал мнение Rainer S.

«Хорошо, что даже Анналена (Бэрбок, представитель немецкой партии «Зеленые») уже не сможет этому помешать», – отметил FireFly.

«Несмотря на все политические склоки, задержка по времени оказалась значительно меньше, чем у рейсов в аэропорту Берлина», – сыронизировал Sülpner Karl.

«Еще несколько недель назад была напряженная ситуация! Спасибо тем, кто продолжал работать, несмотря на «сильный встречный ветер». Браво!» – подытожили читатели.

Ранее в Газпроме сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Позже компания Nord Stream 2 AG подтвердила соединение датской и немецкой секций второй нитки «Северного потока – 2» и заявила о планах ввести газопровод в эксплуатацию до конца 2021 года.

Ранее сообщалось, что поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора.