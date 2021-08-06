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Недовольным законом о языке предложили покинуть Украину
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Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь предложил покинуть страну тем, кого не устраивает лично он, закон о языке или украинское государство.
«Решением Конституционного суда Украины… определено следующее: угроза украинскому языку равносильна угрозе национальной безопасности Украины, существованию украинской нации и ее государству, поскольку язык – это своеобразный код нации, а не только способ общения. Поэтому кого не устраивает уполномоченный, языковой закон, украинское государство, пожалуйста, сформулируйте это все перед своей отправкой куда-то в другие страны, где, по вашему мнению, вы будете чувствовать себя комфортно», – сказал Креминь, передает РИА «Новости» со ссылкой на «4 канал».
Так он прокомментировал слова известного врача и телеведущего Евгения Комаровского о том, что наличие на Украине должности уполномоченного по защите украинского языка унижает страну.
Это не первое подобное предложение украинских властей. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Он также выразил мнение, что «без Украины на этой территории цивилизации не будет».
Шойгу ответил на слова Зеленского о Крыме одесским анекдотом
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Крым всегда был и будет российским, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, комментируя недавние высказывания украинского президента Владимира Зеленского.
«Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: «А здесь бил фонтан?». На что одессит ему отвечает: «Почему бил? Он бил, есть и будет». Так и с Крымом. Руководители Украины приходят и уходят. А Крым всегда был, есть и будет российским», – сказал Шойгу, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.
Напомним, Зеленский заявил о том, что Крым никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ напомнил, что крымчане уже почувствовали «любовь» Украины, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах и попытках диверсий.
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с газетой ВЗГЛЯД, комментируя заявления украинского лидера, отметила, что «крымчане – не рапаны, а люди, которые реализовали свое право на самоопределение».
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Украина заявила о готовности к запуску «Северного потока – 2»
После запуска газопровода «Северный поток – 2» Украина не останется без газа, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.
Он заверил, что «без газа Украина точно не останется», у страны есть «четкое понимание и стратегия энергетической безопасности». Власти Украины, по его словам, «все эти вопросы отрабатывают», передает ТАСС со ссылкой на «Новое время».
4 августа украинское правительство приняло стратегию энергетической безопасности до 2025 года. В документе упомянуты 29 угроз энергобезопасности.
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
Изменению позиции Киева по «Северному потоку – 2» дано объяснение
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«Власти Украины боятся испортить атмосферу предстоящего визита Владимира Зеленского в США, поэтому временно изменили свою риторику в отношении проекта», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев, комментируя заявление секретаря СНБО Украины о готовности Киева к запуску «Северного потока – 2».
«Как известно, окончательное решение по «Северному потоку – 2» было принято крупными геополитическими игроками – США и Германией. Украине было сказано не путаться под ногами и умерить гневную риторику. Она это и делает», – считает руководитель украинского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
Кроме того, по словам эксперта, Киев боится испортить атмосферу предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в США. «Отсюда такие изменения. В ближайшие три недели Киев постарается не расстраивать Вашингтон. Видимо, пункт о «Северном потоке – 2» входит в список обязательных требований», – полагает Золотарев.
Собеседник отметил, что в этом нет ничего удивительного. «Зачастую политическая риторика должностных лиц на Украине не имеет никакого отношения к реальности. Слова Данилова – это некое ритуально-успокаивающее «все хорошо», когда на самом деле все не так. Затем, когда у страны начнутся проблемы, Данилов будет где-нибудь далеко, и о его словах будут помнить только эксперты», – размышляет политолог.
«На самом деле ничего не хорошо», – подчеркнул Золотарев. «Транзит газа приносил Украине почти десятую часть бюджета и позволял поддерживать ГТС в рабочем состоянии. Если она окажется ненужной, то станет своеобразным чемоданом без ручки – нести тяжело, а бросить жалко. В любом случае возможная утрата транзита приведет к серьезным политическим, экономическим и социальным последствиям для страны», – заключил эксперт.
В четверг секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил, что Украина готова к запуску «Северного потока – 2». Он заверил, что «без газа Украина точно не останется», у страны есть «четкое понимание и стратегия энергетической безопасности». Власти Украины, по его словам, «все эти вопросы отрабатывают».
Ранее бывший глава правления Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что потеря Украиной статуса «любимца» США стала главной причиной провала борьбы Киева с проектом «Северный поток – 2». До этого украинский политический эксперт Тарас Семенюк заявил, что Украина в условиях достройки «Северного потока – 2» должна потребовать у США статус «особого» союзника вне НАТО.
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
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Зеленский призвал крымчан праздновать День независимости Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не оставит людей на неподконтрольной территории Донбасса, и назвал конфликт на востоке страны «временной историей».
«Очень важно, чтобы нас слышали люди, чтобы видели, что мы о них знаем, любим, помним – в хорошем смысле, помним в живом смысле и знаем, что они с нами неразрывной нитью связаны, неразрывной украинской ниточкой. Конечно же, в любом случае их никто не оставит. Это неприятно, но это все временная история. 100%», – сказал он в эфире телеканала «Дом», сообщает портал Корреспондент.net.
Также Зеленский попросил жителей Крыма и Донбасса праздновать День независимости Украины.
«Но они должны не соглашаться с тем, что там происходит, как их оккупировали и т.д. Не соглашаться. Да, День независимости – праздновать. Я понимаю, может быть негромко, не вывешивая всегда флаг на балконе, потому что придут и могут убить. Не надо. Берегите свою жизнь. Но детям надо говорить, кто они», – сказал Зеленский.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Он также выразил мнение, что «без Украины на этой территории цивилизации не будет».
Что делать проживающим на Украине русским?
Также Зеленский заявил о том, что Крым никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы.
До этого Зеленский поздравил сограждан с 1033-летием Крещения Киевской Руси, указав, что якобы только Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы.
На Украине решили рассекретить материалы по делу об Иловайской трагедии
Офис генерального прокурора Украины решил рассекретить материалы по делу об Иловайской трагедии в Донбассе, сообщила глава ведомства Ирина Венедиктова.
«Нами принято решение о необходимости рассекречивания материалов уголовного производства в отношении организации и проведения боевых действий в районе города Иловайска. Службой безопасности Украины уже направлены соответствующие ходатайства о рассекречивании документов в Генеральный штаб ВС Украины и в другие органы для принятия соответствующих решений», – приводит слова Венедиктовой Telegram-канал офиса генпрокурора.
Отмечается, что офис ГП намерен разместить на своем сайте раздел, посвященный «Иловайским событиям».
В конце августа 2014 года украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в Донецкой области, где понесли серьезные потери. Военная прокуратура возбудила дело по статье «халатное отношение к военной службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях боевых действий». По данным Генпрокуратуры Украины, в «иловайском котле» погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения разной степени тяжести, 300 попали в плен, а потери украинской армии в вооружениях и военной технике составили 300 млн гривен (11,6 млн долларов).
СК выразил уверенность в причастности украинских силовиков к убийству Стенина
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Причастность украинских силовиков к убийству фотожурналиста МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина не вызывает сомнений, заявила пресс-служба СК России в седьмую годовщину преступления.
В ответ на запрос РИА «Новости» в СК сообщили: «Установлено, что лица, совершившие убийство российского журналиста и других гражданских лиц, были в форме с изображением национального флага Украины». Кроме того, была «идентифицирована и военная техника национальной гвардии Украины, находившаяся поблизости».
СК сообщил, что украинские правоохранители «не оказывают какого-либо содействия», хотя, очевидно, «обладают информацией» о случившемся. Однако работа по делу продолжается, установление виновных – «лишь вопрос времени», заверили в СК.
Напомним, Стенин погиб 6 августа 2014 года в районе города Снежное в Донбассе. Его автомобиль попал под обстрел украинских силовиков, позже был расстрелян и сожжен на шоссе. Стенин посмертно награжден орденом Мужества. Год назад СК сообщил, что Украина так и не огласила итоги расследования и не передала документы российской стороне.
Экс-депутат Рады рассказал, кто на самом деле управляет Украиной
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Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что США на самом деле управляют Украиной, поскольку у них есть рычаги влияния в парламенте, правительстве и правоохранительных органах страны.
По его словам, в случае конфликта во время встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена Вашингтон может пойти на серьезные ответные меры, поскольку у Соединенных Штатов есть агенты влияния в парламенте, правительстве, Национальном банке (НБУ) и правоохранительных органах Украины, передает РИА «Новости».
«У них есть САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура), НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины), антикоррупционный суд. Теперь они вообще отбирают всех специалистов в судебную систему. То есть они по сути управляют нашей страной при помощи своих «иностранных экспертов», которые формируют наши институты власти», – высказался Мураев.
Также бывший парламентарий отметил, что Киев находится в зависимости от МВФ. Если его инвесторы выйдут из облигаций внутреннего государственного займа, страну ждет мгновенный дефолт, считает он. «Пенсии будут по четыре доллара. … Это будет революция. Выйдут миллионы людей на улицы сразу. Подорожает все: энергоносители, все группы товаров», – уточнил политик.
Мураев заключил, что агрессивные высказывания власти выглядят «глупо и смешно», поскольку украинские политики находятся «в жестких тисках».
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о планах посетить США для подготовки визита Зеленского в Вашингтон. При этом председатель фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что непубличная часть встречи Байдена и Зеленского после соглашения США и Германии по «Северному потоку – 2» якобы будет проходить на «повышенных тонах».
Украинских спортсменок раскритиковали за слова о дружбе с российскими соперницами
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Украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук, которые рассказали о дружбе с соперницами из России, нанесли ощутимый удар по международным позициям Украины, заявил украинский политолог Алексей Голобуцкий.
«Синхронистки нанесли ощутимый удар по нашим международным позициям – в том числе и по тем аспектам, которые касаются переговоров с союзниками о военной помощи», – написал Голобуцкий в Telegram.
По его мнению, ответ девушек может привести к тому, что зарубежные страны усомнятся в правдивости заявлений Украины о конфликте с Россией и откажутся помогать Киеву.
Также Голобуцкий обратил внимание на то, что пресс-конференция в Токио проходила на русском языке.
Ранее украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук, которые заняли третье место в соревновании дуэтов на Олимпийских играх в Токио, на церемонии награждения были представлены как спортсменки Олимпийского комитета России (ОКР). По словам девушек, спорт не имеет никакого отношения к политике. Россиянок Федина и вовсе назвала «лучшими подружками».
На Украине обвинили Россию в «стыривании» названия русского языка
Украинская писательница Лариса Ницой заявила, что Россия «стырила» название русского языка, и предложила переименовать его в «московский» язык.
«Я называю этот язык московским <...> Призываю всех называть Россию Московией, их историческим названием», – отметила она в эфире телеканала «Украина 24».
По ее мнению, Россия «стырила» название русского языка у Украины, который «жителям страны не нужен», однако все привыкли на нем разговаривать.
Ницой известна скандальным подходом к борьбе с русским языком. Ранее она возмутилась тем, что даже жесткий процесс дерусификации на Украине не может искоренить русский язык. До этого писательница назвала российские социальные сети помойкой и посчитала их опасными для Украины.
Также Ницой разругалась с кассиром супермаркета, которая пыталась заговорить с ней на русском языке.
Украинская ЛГБТ-организация назвала русский языком агрессора
Русский язык наносит вред культурному коду Украины, заявили в украинской общественной организации «КиевПрайд».
Организаторы ЛГБТ-марша «Киев Прайд» опубликовали пост в Instagram, в котором назвали Украину «страной для всех» и обратили внимание на то, что представители ЛГБТ присутствуют во всех сферах жизни украинцев.
Также там отмечается, что люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией принимают участие в боевых действиях против непризнанных народных республик в Донбассе. Представители ЛГБТ-сообщества добавили, что быть гомофобом на Украине означает «идти против собственного государства и поддерживать политику агрессора».
Один из подписчиков спросил, почему население Донбасса и русскоговорящие не могут жить «в стране для всех». В ответ на это «КиевПрайд» назвал русский «языком захватчика», который вредит культурному коду Украины.
Ранее сообщалось, что представители ЛГБТ-сообщества планируют провести в пятницу акцию протеста в формате рейва в защиту прав сексуальных меньшинств возле офиса президента Украины в Киеве.
Представители ЛГБТ-сообщества ранее неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав представителей нетрадиционной ориентации часто возникали конфликты с их оппонентами.
Блинкен обсудил «российскую агрессию» с главами МИД и офиса президента Украины
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В Вашингтоне состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с руководителями МИД и офиса президента Украины Дмитрием Кулебой и Андреем Ермаком, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Блинкен заявил о «приверженности» Вашингтона «суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии на Украине». Как сообщило американское внешнеполитическое ведомство, стороны обсудили «возможности для углубления сотрудничества между Украиной и США в ходе запланированного визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон 30 августа», передает ТАСС.
Блинкен заявил, что президент США Джо Байден «с нетерпением ждет встречи» с Зеленским. Вашингтон и Киев, по его словам, продолжат «выступать за то, чтобы Украина была сильной, могла защищать себя от внешней агрессии, а также проводила жизненно важный процесс реформ для еще большего укрепления демократии и экономики».
Напомним, Кулеба и Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки первого официального визита лидера страны Владимира Зеленского в США. Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта, а исполняет роль гаранта урегулирования украинского кризиса.
Зеленского на Украине назвали недостойным быть президентом после слов о жителях Донбасса
Призыв президента Украины Владимира Зеленского к жителям Донбасса, которые считают себя русскими, уезжать в Россию, проявил его цинизм и антигосударственность, говорится в заявлении украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».
«Это цинично-издевательское, абсолютно антигосударственное по отношению к собственным гражданам заявление Зеленского станет несмываемым позором для Украины. Впервые лидер государства заговорил о массовой депортации граждан как об инструменте государственной политики», – пояснили в оппозиции, передает ТАСС.
В партии считают, что Зеленский грубо нарушил конституционные права украинцев и открытым текстом предложил тем, кто не согласен с политикой нынешней власти, отправиться в изгнание. Кроме того, добавили в ОПЗЖ, украинский президент показал нежелание выполнять обязательства для прекращения конфликта в Донбассе.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Он также выразил мнение, что «без Украины на этой территории цивилизации не будет».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление Зеленского, заявила, что президент Украины Владимир Зеленский вместо объединения Украины и ее многонационального народа кидает в людей камень раздора, национальная политика Киева перешла к национализму.
Что делать проживающим на Украине русским?
Председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидевка назвал чушью заявления украинского президента. По его словам, исходя из логики Зеленского, сторонники евроинтеграции на Украине также должны уехать в Европу.
Зеленский обвинил ранее управлявших Украиной людей в ненависти к ней
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люди, которые ранее управляли страной, ненавидели ее.
«Просто люди, которые управляли страной, – они ее ненавидели. Я на полном серьезе. Я считаю, что они ненавидели Украину. Вот как ты ничего не делаешь, дороги не строишь, деревья не сажаешь – ты не хочешь этого. Ты ненавидишь эту страну», – сказал Зеленский в интервью украинскому телеканалу «Дом», сообщает РИА «Новости».
Зеленский считает, что люди, которые ранее управляли Украиной, «созданы для другой страны».
«Ты просто для другой страны создан, ты гражданин другой страны, временно здесь управляешь, что-то там временно делаешь на Украине, но поедешь ты все равно жить в другую страну. Потому что ты не отсюда. Сердцем. Потому что ты родился тут, но это не твое», – добавил он.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Он также выразил мнение, что «без Украины на этой территории цивилизации не будет».
Что делать проживающим на Украине русским?
Зеленский рассказал о своем отношении к жителям Донбасса с российскими паспортами
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сочувствует людям, проживающим в Донбассе, которые были вынуждены получить российские паспорта.
«Конечно же, слава тем людям и большое уважение, кто смог отказаться от паспортизации, кто смог уйти от разных документов непризнанных «республик» и остаться с украинским паспортом. Конечно, мы вам очень благодарны, вы молодцы», – заявил Зеленский в интервью телеканалу «Дом», передает РИА «Новости».
Помимо этого, он также подчеркнул, что люди разные, и обстоятельства тоже. «Ведь кто-то остался там ухаживать за своими лежачими родными и, чтобы выжить, они вынуждены получать российские паспорта или какой-то другой документ. Или чтобы иметь возможность там работать, а им говорят: сюда ты не можешь устроиться без российского паспорта. Я считаю, что мы должны понимать, что ситуации бывают разные и людей нельзя делить по паспорту», – добавил Зеленский.
Ранее заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что почти миллион граждан Украины в период с 2016 по 2020 год получили российское гражданство. Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выдача российских паспортов жителям Донбасса стала следствием невыполнения Киевом Минских соглашений, это вынужденная гуманитарная мера со стороны России.
Что делать проживающим на Украине русским?
В ЛНР одобренный Киевом закон назвали отказом от Минских соглашений
Одобренный украинским руководством закон о переходном правосудии свидетельствует о фактическом отказе Киева от исполнения Минских соглашений, заявил представитель ЛНР в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Родион Мирошник.
«Этот дискриминационный законопроект демонстрирует истинные намерения киевской власти по отношению к населению Донбасса и предполагает де-факто отказ от выполнения обязательств по Минским соглашениям и вообще участия в переговорах», – цитирует Мирошника ТАСС.
Этот проект может послужить ущемлению гражданских и политических прав жителей Донбасса, он посягает на их жизнь и свободу.
«В случае принятия Верховной радой Украины данного законопроекта любые переговоры с Киевом о реализации Минских соглашений станут бессмысленными, так как законопроект нарушает практически все без исключения пункты Комплекса мер по выполнению Минских соглашений и не предполагает согласования со второй стороной конфликта никаких норм будущего жизнеустройства территорий», – указал представитель ЛНР.
Если закон будет принят, то нормандскому формату останется только создать пакет санкций против Киева и обсудить этот вопрос в Совбезе ООН.
Законопроект не предполагает предоставления неподконтрольным Украине территориям Донбасса особого статуса, языковой автономии, специального режима трансграничного сотрудничества с российскими регионами, а все эти пункты предусмотрены Минскими соглашениями.
Также документ включает в себя уголовное преследование руководства ЛНР и ДНР, сотрудников местных и республиканских органов власти и силовых структур, бойцов Народной милиции.
Мирошник уверен, что Киев, одобряя законопроект, хочет провести в республиках зачистки, запретить оставшимся работать в органах власти, силовых структурах и системе образования.
Проект предполагает введение военно-гражданской и международной администрации, запрет на выборы, референдумы, заключил он.
Ранее глава МИД самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего заявил, что украинская сторона продолжает блокировать переговорный процесс в контактной группе по Донбассу.