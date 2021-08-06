Недовольным законом о языке предложили покинуть Украину

Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь предложил покинуть страну тем, кого не устраивает лично он, закон о языке или украинское государство.

«Решением Конституционного суда Украины… определено следующее: угроза украинскому языку равносильна угрозе национальной безопасности Украины, существованию украинской нации и ее государству, поскольку язык – это своеобразный код нации, а не только способ общения. Поэтому кого не устраивает уполномоченный, языковой закон, украинское государство, пожалуйста, сформулируйте это все перед своей отправкой куда-то в другие страны, где, по вашему мнению, вы будете чувствовать себя комфортно», – сказал Креминь, передает РИА «Новости» со ссылкой на «4 канал».

Так он прокомментировал слова известного врача и телеведущего Евгения Комаровского о том, что наличие на Украине должности уполномоченного по защите украинского языка унижает страну.

Это не первое подобное предложение украинских властей. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Он также выразил мнение, что «без Украины на этой территории цивилизации не будет».