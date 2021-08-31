Мэр Железноводска назвал туристов «быдлом» из-за критики города

Глава Железноводска в Ставропольском крае Евгений Моисеев назвал своих подписчиков в Instagram «быдлом», «ханжами» и «озабоченными неудачниками» после критики со стороны туристов города-курорта.

Градоначальник попросил подписчиков в Instagram выбрать лозунг для «лучшего велосипедного курорта». От себя он предложил вариант «Радость между ног».

«Интересная синергия лозунга, да и самого курорта может получиться, ведь Железноводск давно является сильным урологическим курортом, а велосипед тоже еще как помогает в этом деле!» – пояснил Моисеев.

В комментариях туристка высказала мнение, что Железноводск «потерял свою привлекательность, свой шик, стал подобен обыкновенным городам любой области».

«Недорогая наша «быдло-недо-бедно» озабоченная и потерянная душа – обходите наш город-курорт стороной. Здесь не место озабоченным неудачникам», – написал в ответ глава Железноводска.

Такое высказывание возмутило других пользователей. Многие отметили, что каждый имеет право на свое мнение, и обвинили мэра в неподобающем поведении. Подписчики также заметили, что фраза «радость между ног» двусмысленная и даже пошловатая.

«А когда пальцем массируют в санаториях простату, тоже будете называть это экотранспортом? Давайте не будем ханжами», – возразил Моисеев.