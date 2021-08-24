Песков ответил на вопрос об обсуждении Путиным и Байденом вывода войск США из Афганистана

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден затрагивали тему вывода американских войск до коллапса в Афганистане, нюансы в публичную плоскость транслировать не принято, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Комментируя сообщения ряда СМИ о том, что якобы Путин на встрече с Байденом в Женеве выступил против присутствия США в Средней Азии и Афганистане, Песков отметил, что необязательно каждая информация, будь она правдивой или «уткой», должна комментироваться Кремлем или МИД, «тем более когда речь идет о содержании переговоров глав государств – России и США».

«Можно сказать одно, что действительно тогда еще, когда не случился вот этот афганский коллапс, действительно тема Афганистана и на тот момент предстоящее окончание вывода американцев из Афганистана обсуждалась, затрагивалась на переговорах, но нюансы мы, как правило, конечно же, не транслируем в публичной плоскости, так не принято», – пояснил Песков, передает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос о том, нет ли здесь цели переложить ответственность за вывод войск из Афганистана на кого-то другого, Песков указал, что переложить ответственность за вывод войск США из Афганистана невозможно. «Ну здесь при всем желании невозможно на кого-то другого переложить ответственность, поэтому не думаю, что здесь может быть такая цель», – ответил Песков.

Ранее СМИ сообщали, что после вывода войск из Афганистана власти США рассчитывали временно разместить свои войска вблизи этой страны, однако президент России Владимир Путин на встрече с американским коллегой Джо Байденом выступил против этой идеи.

Талибы вошли в Кабул 15 августа и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру. В российском МИДе поставили провал НАТО в Афганистане в один ряд с Югославией и Ливией.