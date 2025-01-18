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В Ленобласти задержали поджигателей гумпомощи по заданию Киева
В городе Приморске Ленинградской области задержали четырех человек за поджог пункта сбора гуманитарной помощи в Выборге, выполненный по заданию украинских спецслужб.
Четыре человека из Ленинградской области арестованы за поджог пункта сбора гуманитарной помощи в Выборге, передает ТАСС.
Инцидент произошел 9 января 2025 года и, по информации пресс-службы Ленинградского облсуда, подозреваемые действовали по заданию украинских спецслужб. Принято решение о заключении арестованных под стражу.
Выборгский городской суд рассматривает дело о террористическом акте, совершенном с использованием зажигательной смеси. Поджог был направлен на устрашение населения и создавал угрозу для жизни людей, а также нанес значительный ущерб фонду гуманитарной помощи. Источник в правоохранительных органах сообщил, что четверо обвиняемых также причастны к нескольким другим диверсионным акциям, включая поджоги вышек связи в регионе.
Все задержанные, как уточнил собеседник агентства, являются наркозависимыми и искали заработок в социальных сетях. Именно так с ними связался представитель украинской стороны, предложивший участие в поджогах. Обвиняемым грозит пожизненное заключение по ряду уголовных дел, возбужденных по террористическим статьям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Севастопольский суд признал местного жителя виновным в поджоге гуманитарной помощи для ДНР и ЛНР, а также подготовке терактов.