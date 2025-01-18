В Ленобласти задержали поджигателей гумпомощи по заданию Киева

Эксперт объяснил значение российских ударов по украинскому заводу «Мотор Сич» и КБ «Луч»

Военный эксперт Бартош: Удары России по «Мотор Сич» и конструкторскому бюро «Луч» давно назрели

Tекст: Андрей Резчиков

«Удары по заводу «Мотор Сич» и конструкторскому бюро «Луч» были давно назревшими. Оба эти объекта вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Речь идет о создании Украиной ракетных вооружений, боеголовки которых могут быть оснащены не только обычным взрывчатым веществом, но и элементами «грязной бомбы», – считает Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

«Замыслы украинского руководства использовать для ударов по объектам на территории России дальнобойные средства поражения нужно купировать в зачаточном состоянии, чтобы у противника даже не возникало таких идей», – добавил военный эксперт.

Насколько эффективными оказались российские удары по «Мотор Сич» и КБ «Луч», пока доподлинно неизвестно, но «применение нашими вооруженными силами современных средств поражения позволяет разрушать такие объекты весьма основательно», отметил эксперт.

Бартош напомнил, что Россия регулярно наносит удары по заводу «Мотор Сич», но, видимо, «пока не удалось в полной мере разрушить потенциал этого промышленного объекта».

«Критически важные военные объекты сосредоточены не только в Киеве, Запорожье или Днепропетровске (переименован киевским режимом в Днепр). Они имеются в Харькове, Одессе и многих других городах, которые не часто появляются в наших военных сводках. Необходимо предпринимать меры по более эффективному выводу их из строя. Нашей разведке и Генштабу известны эти объекты, поэтому, я думаю, в ближайшем будущем они будут поражаться с высочайшей эффективностью», – предположил спикер, добавив, что также следует продолжать наносить удары по центрам управления украинского генштаба и разведки.

Кроме того, нужно перекрывать «все каналы перебросок оружия и военной техники наземным, морским и воздушным путем». «Наземные пути, прежде всего мосты и тоннели, пока поражены недостаточно. В порты Одессы постоянно приходят суда с крупногабаритными грузами. Портовые сооружения тоже следует отнести к объектам первостепенного поражения. Потенциал «Орешника» и других российских дальнобойных средств поражения позволяют выводить эти объекты из строя, не подвергая опасности наши самолеты-носители», – добавил Бартош.

По данным Минобороны, ВС России нанесли удар в Киеве по конструкторскому бюро (КБ) «Луч» в ответ на обстрелы американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS гражданской инфраструктуры в Белгородской области. Это украинское КБ проектирует и производит управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и снаряды к РСЗО «Ольха».

Также в субботу стало известно об очередном ударе по заводу «Мотор Сич» в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По информации координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, был поврежден цех с важным оборудованием и специалистами.

Сейчас на этом заводе собираются и хранятся авиадвигатели и комплектующие для украинских дронов. Но еще с советских времен это предприятие разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели, промышленные газотурбинные установки.