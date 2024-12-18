Севастополец приговорен за поджог помощи для ДНР и ЛНР

Севастополец осужден за поджог гуманитарной помощи для ДНР и ЛНР

Tекст: Мария Иванова

Суд приговорил 22-летнего жителя Севастополя Андрея Енюкова к десяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Как передает РИА «Новости», ему инкриминировали поджог гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой народных республик, а также подготовку поджога нефтехранилища в Севастополе. Первые три года наказания он проведет в тюрьме, а также ему запрещено заниматься администрированием сайтов в интернете на протяжении трех лет.

Следствие установило, что Енюков создал радикальное проукраинское движение экстремистского характера, в которое привлекал сторонников. Целью этой группы было осуществление терактов и возвращение Крыма и Севастополя под юрисдикцию Украины. Он также распространял в Telegram-канале призывы к террористической деятельности против объектов военной инфраструктуры и российских военнослужащих.

В частности, летом 2022 года Енюков поджег пункт сбора гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР. Позже он планировал поджечь нефтехранилище в Севастополе, для чего подготовил зажигательные смеси.

Суд признал его виновным в террористическом акте, приготовлении к теракту, а также в призывах к террористической и экстремистской деятельности.

Накануне сотрудники ФСБ задержали жителя Ялты за передачу разведке Украины информации о передвижении российской военной техники в Крыму через Telegram.

Верховный суд Крыма приговорил 33-летнего жителя к 15 годам тюрьмы за передачу данных о российских военных ВСУ. А житель Ялты был признан виновным в госизмене за передачу Украине данных о вылете авиационного комплекса из Сочи и приговорен к 14 годам в колонии строгого режима.