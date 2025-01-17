Байден обещал Путину не размещать ядерное оружие на Украине

Эксперт оценил перспективы размещения британских военных баз на Украине

Военный эксперт Козюлин: Лондон договором о столетнем партнерстве с Украиной замаскировал притязания на Одессу и Очаков

Tекст: Анастасия Куликова

«Идея о присутствии европейских войск на Украине обсуждается на Западе уже довольно давно. Сначала о возможной отправке контингента высказался Эммануэль Макрон. Затем в Европе заговорили о патрулировании якобы миротворческими силами. Теперь Британия юридически закрепила свои планы по размещению военных баз на украинской территории», – напомнил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

По его оценкам, реализация этого пункта договора о «столетнем партнерстве» Лондона и Киева вряд ли будет возможна в период СВО. «Британские – как, впрочем, и любые другие европейские или американские – базы на Украине станут законными целями ВС России, а присутствующие на них иностранные войска будут считаться участниками конфликта. Думаю, что в Британии это понимают и не собираются направлять своих военных до окончания конфликта», – пояснил собеседник.

Эксперт уточняет: в краткосрочной перспективе пункт о базах, как и весь договор, стоит рассматривать как меру моральной поддержки Киева. После окончания спецоперации реализация договоренностей Лондона и Киева представляется маловероятной, добавил спикер.

«Появление на украинской территории иностранных баз неприемлемо. С тем, чтобы этого не допустить, и была начата СВО. И одно из требований Москвы – нейтральный статус Украины», – подчеркнул Козюлин.

Тем не менее, если гипотетически предположить, что по окончании конфликта Лондон приступит к размещению баз, то, по оценкам аналитика, речь может пойти об амбициях англичан на Одессу и Николаев. «Британия – морская держава. Серьезную ценность для нее представляет одесский порт, а также Очаков, где военные могли бы производить и тестировать новейшие морские вооружения», – рассуждает эксперт.

Он также не исключил постепенное расширение возможного присутствия Британии на Украине. «У Лондона не так много финансов, и перебить количество американских баз, скажем, в Германии он не способен. Тем не менее, речь может идти и о более активной разведдеятельности британцев», – допустил специалист.

Все это представляет серьезную угрозу для России, в частности, для Черноморского флота. Для ее нейтрализации и ведется спецоперация, еще раз акцентировал Козюлин. Окончание конфликта должно привести, среди прочего, к тому, что договор о «столетнем партнерстве» просто потеряет силу. Пока же само это соглашение между Британией и Украиной свидетельствует о том, что Лондон настроен на конфронтацию с Москвой.

«Британцы стремятся взять под контроль Украину. Это и хлебная житница, и выход к Черному морю, и подбрюшье России. Они хотят держать руку на пульсе и все контролировать, а Киев – в данном случае отличный инструмент. Лондон исходит из того, что Россия будет побеждена. В таком случае договор о «столетнем партнерстве» окажется серьезным документом, который позволит королевству решить все свои задачи», – отметил собеседник.

«Другое дело, что обстоятельства, при которых договоренность была заключена, не очень прояснены ни для Украины, ни для Британии. В некотором смысле англичане идут ва-банк: если выиграют, то получат базы в сердце Европы, на Черном море. Но есть высокие шансы проиграть. Ставки уже сделаны», – заключил Козюлин.

Ранее стало известно, что Лондон изучает возможность размещения оборонных объектов на территории Украины, включая строительство военных баз. Это следует из договора о «столетнем партнерстве», подписанного накануне в Киеве, куда с необъявленным визитом прибыл британский премьер Кир Стармер.

«Британия и Украина будут работать над расширением технологических возможностей, станут совместно определять свои военные потребности, сотрудничать в области расширения спектра технологий совместного производства», – говорится в документе.

Отмечается, что участники декларации изучат возможность «развертывания и поддержания на украинской территории военных баз, логистических складов, хранилищ военного резерва, оборудования и запасов». Предполагается сотрудничество и в таких сферах, как космос и БПЛА.

В рамках этого соглашения Британия и Украина намерены углубить военное сотрудничество якобы для «укрепления безопасности» в Черном, Азовском и Балтийском морях. Документ также утвердит Лондон в качестве «предпочтительного партнера» для украинского энергосектора, стратегии по критически важным минералам и производству «зеленой» стали.

Кроме того, Лондон ежегодно будет предоставлять Киеву военную помощь в размере 3 млрд фунтов стерлингов в год до 2030–2031 годов. Владимир Зеленский отметил, что только за этот год страны пришли к соглашению о выделении по меньшей мере 6,6 млрд долларов. Он рассказал, что в договоре о сотрудничестве с Британией есть «тайная» часть.

В Кремле уже дали негативную оценку пункту о сотрудничестве Лондона и Киева в Азовском море. «Это внутреннее море России. Там вряд ли может идти речь о взаимодействии Украины и Британии», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА «Новости».

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему характер соглашения лишь подчеркивает закрепление колониального статуса Украины в глазах Британии.