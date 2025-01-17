Андрей Полонский
Во время войны все и всегда ждут мира
Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.
Тимофей Бордачёв
Откуда у словаков дух противоречия Западу
Словакия – маленькая страна в глухом углу Восточной Европы и большой логистической ценности для Запада не представляет. Поэтому после окончания холодной войны Братислава чувствовала себя относительно свободно на фоне других стран Европы. Однако времена меняются.
Ольга Андреева
Священная корова «гендерного разнообразия» сдохла
Политика DEI за последние десять лет стала одним из идеологических столпов леволиберального космоса. Главным словом в триаде «разнообразие, равенство, включение» всегда считалось специфически понятое равенство.