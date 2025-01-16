Байден назвал олигархов у власти главной угрозой США

Байден заявил о необходимости поправок в Конституцию для устранения иммунитета президента

Tекст: Максим Попов

Президент США Джо Байден в своем прощальном обращении к нации выразил обеспокоенность ростом экономического неравенства в стране, передает РИА «Новости». Он заявил, что сосредоточение богатства в руках меньшинства угрожает американской демократии, а также базовым правам и свободам граждан. Байден подчеркнул, что в США формируется олигархия с чрезмерным уровнем власти и влияния.

«Сегодня в Америке формируется олигархия с крайним уровнем богатства, власти и влияния, что буквально угрожает всей нашей демократии, базовым правам, свободам и возможности для всех добиться успеха», – сказал Байден, чье выступление транслировали все ведущие американские телеканалы.

Глава Белого дома также поднял вопрос о необходимости поправок в Конституцию, которые бы устранили иммунитет президента от ответственности за преступления, совершенные в ходе исполнения полномочий. Он заявил, что ни один президент не должен быть защищен от ответственности за свои преступные действия, даже находясь на посту.

Кроме того, американский лидер заметил, что граждан страны захлестнула лавина дезинформации, что создает угрозы для злоупотребления властью. Байден подчеркнул важность борьбы с коррупцией в политике и призвал избавиться от скрытого финансирования избирательных кампаний.

До этого Байден назвал своими заслугами укрепление НАТО и сохранение свободы Украины. Также он сообщил о разработанном плане сделки по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, который согласовала его команда.