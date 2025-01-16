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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Байден спалил остатки американского лидерства

    Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.

    7 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем Трампу Арктика

    Главная ценность Гренландии – это национальный сектор контроля над Арктикой. И попытки новой вашингтонской администрации не подкупом, так завоеванием получить Гренландию – это подготовка к борьбе за арктические шельфы, проливы и ресурсы.

    5 комментариев
    Андрей Шалунов Андрей Шалунов Как сделать потребление разумным и достаточным

    Отказ от производства товаров с коротким сроком эксплуатации является ключом к сокращению объемов мусора на свалках и снижению трат граждан на покупку товаров.

    16 комментариев
    16 января 2025, 04:27 • Новости дня

    Байден причислил к своим заслугам укрепление НАТО и сохранение свободы Украины

    Байден сообщил об укреплении НАТО и сохранении свободы Украины в прощальном обращении

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден в прощальной речи отметил свои достижения, включая укрепление НАТО и сохранение свободы Украины.

    Джо Байден, выступая в Белом доме, подвел итоги своего президентства. Как сообщило РИА «Новости» в своем прощальном обращении он акцентировал внимание на международных достижениях. «За рубежом мы укрепили НАТО, Украина по-прежнему остается свободной», – отметил Байден, перечисляя успехи своей администрации.

    До этого Байден сообщил о разработанном плане сделки по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, который согласовала его команда.

    15 января 2025, 14:06 • Новости дня
    Россия заняла второе место в рейтинге сильнейших армий мира

    Global Firepower: Россия заняла второе место в рейтинге сильнейших армий мира

    Россия заняла второе место в рейтинге сильнейших армий мира
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия заняла второе место в ежегодном рейтинге военной мощи, уступив первое место США, следует из данных Global Firepower.

    Рейтинг оценивает свыше 60 факторов, включая финансовую ситуацию, географическое положение и логистические возможности. В списке представлены 145 государств, среди которых лидерами стали США, Россия, Китай, Индия и Южная Корея, передает РИА «Новости».

    Также Global Firepower представил рейтинг военно-морских сил 47 стран мира по тоннажу. В этом списке российский флот уступает лишь США и Китаю.

    Состав первой пятерки армий мира остается неизменным, а в следующую пятерку вошли Британия, Франция, Япония, Турция и Италия. Украина заняла 20-ю строчку.

    Рейтинг Global Firepower составляется с 2005 года и является частью сети Military Factory, которая предоставляет информацию о вооружении стран.

    В октябре 2024 года журнал U.S. News and World Report назвал российскую армию сильнейшей в мире, при этом США оказались на втором месте, а израильская армия – на третьем.

    Украинская армия заняла восьмую позицию в этом рейтинге.

    Ранее президент Владимир Путин заявил американскому журналисту, что Россия стала сильнее вопреки ожиданиям Запада, а боеготовность ее армии самая высокая в мире.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Америка признала армию России сильнейшей в мире.

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    15 января 2025, 09:50 • Новости дня
    Захарова: Байден в заключительной речи сказал, как США сделали хуже миру
    Захарова: Байден в заключительной речи сказал, как США сделали хуже миру
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала финальную речь действующего президента США Джо Байдена, в которой он признал вред, нанесенный США другим странам.

    По ее словам, в своей заключительной речи Байден рассказал, какие действия США нанесли вред другим государствам, передает радио Sputnik.

    «Чем гордился Байден? Что он в качестве основного зерна своего пребывания у власти преподнес американскому народу и всему миру? Что он сделал в качестве главного достижения своих четырех лет? Он рассказал о том, как Соединенные Штаты вредили другим странам», – сказала Захарова.

    Она также отметила контраст между речью Байдена и пресс-конференцией министра иностранных дел России Сергея Лаврова, подводящей итоги деятельности российской дипломатии за 2024 год.

    Захарова подчеркнула, что Россия стремится к созидательному и человечному взаимодействию с другими странами, в отличие от разрушительных действий США.

    Накануне Лавров заявил, что президент США Джозеф Байден с гордостью сообщил, будто смог вынудить 50 стран поддержать киевский режим, хотя на самом деле эти страны заставили участвовать в войне против России.

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    15 января 2025, 19:11 • Видео
    Зеленский завернул поганку в «план Трампа»

    Владимир Зеленский заявил о подготовке встречи с Дональдом Трампом и о том, что у них общая цель – «добиться мира на Украине». Но Зеленскому нужен только «справедливый» мир, то есть невозможный и неприемлемый для России. И он, кажется, нашел способ перехитрить Трампа при помощи британцев и французов.

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    15 января 2025, 13:03 • Новости дня
    Кремль не исключил ответ на санкции США против энергетики

    Песков заявил о возможных мерах России в ответ на санкции США против ТЭК

    Кремль не исключил ответ на санкции США против энергетики
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия может ответить на санкции США против топливно-энергетического комплекса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что решения будут приниматься с учетом интересов страны и ее компаний, передает ТАСС.

    «Нельзя исключать ничего. Будет сделано то, что наилучшим образом отвечает интересам нашей страны», – отметил он.

    Также представитель Кремля заявил, что Россия сосредоточится на минимизации последствий введенных санкций для ее энергетического сектора.

    «Здесь речь идет о том, чтобы принять те меры, которые позволили бы минимизировать последствия этих мер, и которые будут наилучшим образом отвечать интересам нашей страны прежде всего и наших компаний», – добавил он.

    Ранее Минфин США ранее объявил о введении блокирующих санкций против российских компаний «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть», включая их дочерние предприятия. Индия собирается отказаться от приема нефтяных танкеров, попавших под санкции США за перевозку российских грузов.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сильно санкции США ударят по нефтяным доходам России.

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    15 января 2025, 20:12 • Новости дня
    Рубио назвал нереалистичным возврат прежних границ Украины

    Кандидат на пост госсекретаря США Рубио считает маловероятным возврат украинских границ

    Tекст: Евгения Караваева

    Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что считает маловероятным возврат Украины к границам, существовавшим до начала российской спецоперации в феврале 2022 года.

    Рубио высказал сомнения в возможности возвращения Украины к границам, существовавшим до начала российской спецоперации в феврале 2022 года, передает РИА «Новости».

    «Украина... не сможет полностью вытеснить российские силы на позиции, которые они занимали до февраля 2022 года. Это связано с масштабом и динамикой текущего конфликта», – заявил Рубио, выступая на слушаниях в Сенате.

    Он отметил, что любые дипломатические усилия по прекращению конфликта должны учитывать сложившуюся реальность и предполагать компромиссы с обеих сторон. По мнению Рубио, без учета обстоятельств и настроений противоборствующих сторон достичь мирного урегулирования будет сложно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости обсуждать территориальные вопросы Украиной в рамках текущего конфликта, а в Польше допустили, что Россия может занять всю территорию Украины на фоне экономических трудностей противника и поражений на фронте.

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    15 января 2025, 10:33 • Новости дня
    Hill: США могут предложить России совместный полет на Марс ради мира на Украине
    Hill: США могут предложить России совместный полет на Марс ради мира на Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    США могут предложить России возобновление космического сотрудничества, включая участие в программе «Артемида», целью которой является полет на Марс и возвращение на Луну, в обмен на мирное урегулирование конфликта на Украине, сообщило издание Hill.

    Издание пишет, что избранный президент США Дональд Трамп мог бы «подсластить сделку» по Украине, предложив президенту России Владимиру Путину активно сотрудничать в космической отрасли. В обмен на это Россия могла бы поспособствовать быстрому разрешению конфликта на Украине, предполагают авторы статьи, передает сообщает РИА «Новости».

    В статье подчеркивается, что Россия может стать участником программы «Артемида», целью которой является полет на Марс и возвращение на Луну. Также Россия получит доступ к технологиям и поставщикам, включая SpaceX.

    Издание пишет, что такое предложение может быть привлекательным для российского президента Владимира Путина.

    В ноябре прошлого года историк космонавтики Александр Железняков заявлял, что при Дональде Трампе сотрудничество России и США в космосе оставалось на низком уровне. Однако в прошлом стороны планировали совместную миссию на Венеру, а российские приборы устанавливались на американских станциях.

    В мае текущего года глава Роскосмоса Юрий Борисов отметил, что сотрудничество с США фактически ограничивается Международной космической станцией.

    Ранее было подписано третье дополнение к соглашению Роскосмоса и НАСА о перекрестных полетах к МКС, которое касается трех полетов в 2025–2026 годах.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие еще вопросы могут обсудить Путин и Трамп.

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    15 января 2025, 13:35 • Новости дня
    Эксперт: Стратегическое партнерство с США показало суверенную неполноценность Армении

    Политолог Ткаченко спрогнозировал последствия для Армении из-за подписания хартии о стратегическом партнерстве с США

    Эксперт: Стратегическое партнерство с США показало суверенную неполноценность Армении
    @ flickr.com/Official State Department

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ереван намерен развивать стратегическое партнерство с Вашингтоном, в том числе – военное сотрудничество. Для Москвы очень нежелательно, чтобы в Армении работали американские военные. Это создаст напряжение в регионе, где сходятся интересы России, Ирана и Турции, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Армения и США в Вашингтоне подписали хартию о создании комиссии по стратегическому партнерству.

    «Решением о подписании хартии с США Армения продемонстрировала свою политическую и суверенную неполноценность. Фактически, это договор, в соответствии с которым американцы получают возможность проводить обучение армянских военных, иметь там постоянных консультантов, вмешиваться в вопросы, связанные с контролем границы», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ.

    «Кроме того, Штаты, вероятно, будут влиять и на переговорный процесс между Арменией и Азербайджаном. Однако самый неприятный для России пункт – это прямые военные контакты между Арменией и США. Фактически Ереван дает американцам возможность присутствовать в том регионе, где сходятся интересы Ирана и России. Это создаст напряжение», – спрогнозировал эксперт.

    «Очевидно, что не в наших интересах наличие американских военных инструкторов и разнообразных наблюдателей в стране, где у нас есть военная база, где мы контролируем границу с Турцией, являемся гарантами договора между Баку и Ереваном. Нет сомнений и в том, что в Армении станет еще более активной работа западных НКО», – отметил он.

    «В целом, эта хартия продемонстрировала, насколько Армения ведет себя иррационально. У нас с ними сбалансированная двусторонняя торговля, которая, очевидно, теперь будет сокращаться. Это относится и к атомной энергетике. Одна из существенных статей экспорта Армении – это продукты из алюминия, в том числе алюминиевая фольга. Для ее производства требуется много электричества, которое в Армении достаточно дешевое», – продолжил собеседник.

    «Армения даже экспортирует электричество в Иран. И эта модель во многом базируется на атомной энергетике, которую создавал еще Советский союз. А теперь они хотят развивать мирный атом с США или при помощи южнокорейских специалистов. Это авантюра, которая не поддается объяснению. Армения фактически наносит удары по своей собственной промышленности и экспорту», – указал аналитик.

    «Впрочем, в республике в первой половине следующего года состоятся парламентские выборы. Надеюсь, пришедшие к власти силы одумаются и расформируют эту комиссию», – резюмировал политолог.

    Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали хартию о создании комиссии по стратегическому партнерству двух стран. Комиссия очертит план по расширению сотрудничества в таких сферах, как экономика (включая энергетику и инновации), оборона, безопасность, развитие демократии и правосудие, сообщает Sputnik. Армения.

    Блинкен отметил также, что страны готовы начать работу над соглашением по развитию мирной атомной энергетики, переговоры по этой теме уже начались. По его словам, Ереван и Вашингтон взаимодействуют также в сферах безопасности и обороны, «чтобы поддержать усилия Армении по обеспечению безопасности и суверенитета над своей территорией». Сотрудничество включает укрепление «миротворческих возможностей» Армении, в том числе – проведение совместных учений Eagle Partner.

    Кроме того, в феврале в Армению из США прибудет группа по таможенному и пограничному контролю для «укрепления погранбезопасности». В свою очередь Мирзоян заявил, что Армения желает присоединиться и к международной коалиции по борьбе с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России). Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в тонкостях подписанного договора и его последствиях.

    США играют дестабилизирующую роль на Южном Кавказе, пытаясь затянуть в свой «кильватер» новые страны, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, действия США в регионе не способствуют стабилизации обстановки.

    Другим прозападным треком Армении стало решение кабмина о начале процесса вступления в Евросоюз. Теперь это предстоит обсудить в парламенте. Премьер-министр Армении Никол Пашинян уточнял, что это не означает автоматического вступления в ЕС. Решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, что при таком сценарии Армению ждет рост цен на энергию и продовольствие, безработица, а также обвал экспортной выручки. Это неизбежно произойдет, если страна примет решение о вступлении в ЕС – а значит, об отказе от сотрудничества с Россией в рамках евроазиатских интеграционных структур. Также отдельно отмечалось, что решение Еревана создает военные риски сразу для нескольких стран региона, включая Россию.

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    15 января 2025, 19:05 • Новости дня
    США ввели санкции против Запорожской АЭС и центра «Патриот»
    США ввели санкции против Запорожской АЭС и центра «Патриот»
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский Минфин включил Запорожскую атомную электростанцию и выставочный центр «Патриот» в санкционный список против России, что стало очередным шагом в рамках санкционной политики США.

    Ранее американский Минфин сообщил о введении санкций против 16 физических лиц и множества компаний, включая АО «Военторг» и ЦНИИмаш в Королеве, связанных с Роскосмосом, передает РИА «Новости».

    В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может ответить на санкции США против топливно-энергетического комплекса.

    Напомним, Минфин США объявил о введении блокирующих санкций против российских компаний «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть», включая их дочерние предприятия.

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    15 января 2025, 22:05 • Новости дня
    Рубио заявил о включении вопроса нейтралитета Украины в переговоры

    Кандидат на пост госсекретаря США Рубио заявил о включении вопроса нейтралитета Украины в потенциальные переговоры

    Tекст: Вера Басилая

    Санкции против России или их отмена, а также вопрос о нейтралитете Украины также могут быть частью переговорного процесса, заявил кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио.

    По словам Рубио, в переговорах важно учитывать взаимные уступки сторон, он отметил, что возможное ослабление санкций против России обязательно станет частью любых будущих переговоров о прекращении конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Рубио также отметил, что обсуждение нейтралитета Украины станет неизбежным элементом переговорного процесса.

    Ранее кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что возврат Украины к границам до февраля 2022 года маловероятен, в то время как Дональд Трамп намерен использовать переговоры с Россией и Украиной для урегулирования конфликта без уступок.

    Советники избранного президента США Дональда Трампа одобрили идею создания демилитаризованной зоны на Украине под контролем европейских военных, чтобы разрешить конфликт в регионе.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предложения о заморозке конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения хуже минских договоренностей.

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    15 января 2025, 19:35 • Новости дня
    На Запорожской АЭС заявили, что санкции США не повлияют на работу станции

    Директор по коммуникациям ЗАЭС Яшина: Санкции США не повлияют на безопасность работы станции

    Tекст: Дарья Григоренко

    Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что включение станции в санкционные списки США не повлияет на ее безопасную эксплуатацию и работу персонала.

    Яшина подчеркнула, что санкции не помешают стабильной работе станции и выполнения поставленных задач. Она также напомнила слова генерального директора Росатома Алексея Лихачева о том, что компания уже несколько лет работает в условиях санкционного давления. По ее словам, несмотря на это, Росатом продолжает успешно реализовывать свои цели и задачи, передает ТАСС.

    В среду Минфин США включил Запорожскую АЭС и выставочный центр «Патриот» в санкционный список против России. Кроме того, США ввел санкции против 16 физических лиц и множества компаний, включая АО «Военторг» и ЦНИИмаш в Королеве, связанных с Роскосмосом.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может ответить на санкции США против топливно-энергетического комплекса.

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    16 января 2025, 04:40 • Новости дня
    Байден назвал олигархов у власти главной угрозой США

    Байден заявил о необходимости поправок в Конституцию для устранения иммунитета президента

    Байден назвал олигархов у власти главной угрозой США
    @ Mandel Ngan/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден в прощальной речи отметил рост экономического неравенства и предложил внести изменения в конституцию страны.

    Президент США Джо Байден в своем прощальном обращении к нации выразил обеспокоенность ростом экономического неравенства в стране, передает РИА «Новости». Он заявил, что сосредоточение богатства в руках меньшинства угрожает американской демократии, а также базовым правам и свободам граждан. Байден подчеркнул, что в США формируется олигархия с чрезмерным уровнем власти и влияния.

    «Сегодня в Америке формируется олигархия с крайним уровнем богатства, власти и влияния, что буквально угрожает всей нашей демократии, базовым правам, свободам и возможности для всех добиться успеха», – сказал Байден, чье выступление транслировали все ведущие американские телеканалы.

    Глава Белого дома также поднял вопрос о необходимости поправок в Конституцию, которые бы устранили иммунитет президента от ответственности за преступления, совершенные в ходе исполнения полномочий. Он заявил, что ни один президент не должен быть защищен от ответственности за свои преступные действия, даже находясь на посту.

    Кроме того, американский лидер заметил, что граждан страны захлестнула лавина дезинформации, что создает угрозы для злоупотребления властью. Байден подчеркнул важность борьбы с коррупцией в политике и призвал избавиться от скрытого финансирования избирательных кампаний.

    До этого Байден назвал своими заслугами укрепление НАТО и сохранение свободы Украины. Также он сообщил о разработанном плане сделки по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, который согласовала его команда.

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    15 января 2025, 16:40 • Новости дня
    Reuters: Советники Трампа признали длительность решения конфликта на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Советники Дональда Трампа считают, что на урегулирование конфликта на Украине могут понадобиться месяцы, несмотря на ранее озвученные обещания о быстром решении, пишет агентство Reuters.

    Советники избранного президента США Дональда Трампа считают, что для урегулирования конфликта на Украине ему потребуются месяцы или даже больше времени, сообщает РИА «Новости».

    «Советники... Трампа теперь признают, что процесс урегулирования войны на Украине продлится месяцы или дальше больше», – говорится в сообщении агентства.

    «Рейтер» отмечает, что два помощника Трампа, обсуждавшие с ним украинский конфликт, заявили, что обещания избранного президента завершить конфликт в первый же день на посту президента, это «сочетание предвыборного бахвальства и недостаточной оценки» его сложности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты при избранном президенте Дональде Трампе окончат все вооруженные конфликты.

    Дональд Трамп меняет свою позицию по украинскому конфликту и планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для достижения мирного урегулирования.

    Спецпосланник США по Украине Кит Келлог выразил уверенность в том, что решение конфликта возможно в ближайшем будущем.

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    15 января 2025, 19:55 • Новости дня
    Антонов оценил будущий диалог России и США при Трампе

    Экс-посол Антонов оценил перспективы отношений России и США при Трампе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экс-посол России Анатолий Антонов выразил мнение о том, что избранному президенту США Дональду Трампу будет трудно наладить диалог с Россией из-за политического консенсуса в Вашингтоне по сдерживанию Москвы.

    Антонов подчеркнул, что любые позитивные шаги нового президента в отношении России будут внимательно рассмотрены российской стороной, об этом он заявил в интервью газете «Коммерсант».

    Экс-дипломат отметил, что Трампу придется столкнуться с серьезным внутренним сопротивлением, так как в Соединенных Штатах уже сложился политический консенсус по сдерживанию России. По его мнению, республиканец сможет учитывать российские намерения только в том случае, если они не будут противоречить национальным интересам США и не будут направлены на укрепление потенциала России.

    Антонов также указал, что ожидания о пророссийских политических взглядах Трампа, часто обсуждаемые за рубежом, являются наивными. Он считает, что было бы опрометчиво полагать, что новый хозяин Овального кабинета будет придерживаться таких взглядов.

    Ранее сообщалось, что Трамп намерен использовать переговоры с Россией и Украиной для урегулирования конфликта, предпочитая справедливые условия мира и избегая уступок.

    Советник Трампа Майк Уолтц сообщал, что ведется подготовка его встречи с президентом России.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что Россия приветствует готовность Трампа решать международные вопросы через диалог и выражает готовность Путина к встрече.

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    15 января 2025, 18:44 • Новости дня
    США расширили список санкций против России

    США ввели санкции против «Военторга» и ЦНИИмаш

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский Минфин сообщил о введении санкций против 16 физических лиц и множества компаний, включая АО «Военторг» и ЦНИИмаш в Королеве, связанных с Роскосмосом.

    ЦНИИмаш, входящий в контур Роскосмоса, привлек внимание американского правительства как один из ключевых объектов, попавших под санкции. Данное учреждение занимается разработкой и исследованием в области машиностроения и космических технологий, передает РИА «Новости».

    В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может ответить на санкции США против топливно-энергетического комплекса.

    Напомним, Минфин США объявил о введении блокирующих санкций против российских компаний «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть», включая их дочерние предприятия. Индия собирается отказаться от приема нефтяных танкеров, попавших под санкции США за перевозку российских грузов.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сильно санкции США ударят по нефтяным доходам России.

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    15 января 2025, 11:33 • Новости дня
    Глава Goldman Sachs предсказал нестабильность экономики США

    FT: Глава Goldman Sachs Соломон назвал экономику США хрупкой и отметил влияние изменений

    Tекст: Александра Юдина

    Руководитель Goldman Sachs Дэвид Соломон охарактеризовал экономику США как хрупкую, подчеркнув влияние изменений, которые могут как способствовать, так и препятствовать росту, пишет Financial Times.

    По его словам, экономика США находится в хрупком состоянии, передает ТАСС.

    Он отметил, что экономика страны переживает «настоящий коктейль из изменений», некоторые из которых могут поспособствовать экономическому росту, а другие замедлить его. Соломон подчеркнул важность балансировки этих изменений для дальнейшего развития.

    В беседе с газетой он выразил «исключительно оптимистичное» настроение в отношении дальнейшего экономического развития, надеясь на дерегулирование рынка, обещанное избранным президентом Дональдом Трампом, которое станет катализатором бизнес-инвестиций.

    Такое дерегулирование, по мнению Соломона, будет стимулом для рынка, а обещанное возобновление налоговых льгот послужит дополнительным «стимулирующим фактором» для бизнеса.

    Вместе с тем Соломон указал на потенциальные риски, связанные с планами новой администрации по ужесточению иммиграционной политики, включая депортацию миллионов нелегальных мигрантов и введение новых тарифов для торговых партнеров. Он подчеркнул необходимость увидеть результаты этих предложений для оценки их воздействия.

    По словам Соломона, правила, введенные администрацией Джо Байдена, вынудили генеральных директоров отложить инвестиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден заявил, что соперничество США с Китаем должно завершиться их победой, чтобы они могли определять развитие мировой экономики на десятилетия вперед.

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    15 января 2025, 23:29 • Новости дня
    Рубио заявил о важности Арктики для США

    Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио призвал усилить присутствие в Арктике

    Tекст: Максим Попов

    Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио подчеркнул необходимость усиления американского присутствия в Арктике для защиты торговых маршрутов и стратегических интересов.

    Марко Рубио, кандидат на пост госсекретаря США, в среду выступил с заявлением о критической важности Арктики для глобальной торговли и безопасности, передает РИА «Новости».

    Рубио отметил, что растущие масштабы судоходства в регионе делают Арктику невероятно важной. Он подчеркнул необходимость развития инфраструктуры для обеспечения свободы навигации и защиты торговых маршрутов. «Арктика становится невероятно важной из-за роста масштабов судоходства в регионе, особенно с открытием новых маршрутов, таких как Северный морской путь от России до Азии, который может сократить время транзита до 40%», – отметил он.

    Кроме того, Рубио акцентировал внимание на стратегическом значении Гренландии, отмечая ее географическое положение и богатые минеральные ресурсы, которые, по его словам, играют ключевую роль в укреплении нацбезопасности США. Политик отметил, что США следует работать с партнерами по арктическому региону для обеспечения свободного и безопасного доступа к важным транспортным коридорам.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия считает Арктический регион зоной своих стратегических интересов и настаивает на важности мира и стабильности в регионе.

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