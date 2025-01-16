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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Байден спалил остатки американского лидерства

    Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем Трампу Арктика

    Главная ценность Гренландии – это национальный сектор контроля над Арктикой. И попытки новой вашингтонской администрации не подкупом, так завоеванием получить Гренландию – это подготовка к борьбе за арктические шельфы, проливы и ресурсы.

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    Андрей Шалунов Андрей Шалунов Как сделать потребление разумным и достаточным

    Отказ от производства товаров с коротким сроком эксплуатации является ключом к сокращению объемов мусора на свалках и снижению трат граждан на покупку товаров.

    16 комментариев
    16 января 2025, 04:17 • Новости дня

    Байден сообщил о плане прекращения огня и освобождения заложников в Газе

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден в своем прощальном обращении к нации рассказал о разработанном плане сделки по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, который согласовала его команда.

    Президент США Джо Байден в своем прощальном обращении к нации сообщил о разработанном плане сделки, касающейся прекращения огня и освобождения заложников в секторе Газа, передает РИА «Новости». Он отметил, что его команда завершила разработку и согласование данного плана, подчеркнув, что его реализация в значительной степени будет осуществляться новой администрацией.

    «Этот план был разработан и согласован моей командой и будет в значительной степени реализован новой администрацией», – подчеркнул Байден, выступая в Белом доме.

    До этого американский лидер заявил, что что первая фаза соглашения о прекращении огня в секторе Газа продлится шесть недель, в течение которых начнется вывод израильских войск и освобождение заложников.

    13 января 2025, 23:45 • Новости дня
    Захарова указала на признание США в сознательной провокации в ядерной сфере
    Захарова указала на признание США в сознательной провокации в ядерной сфере
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Заявление президента США Джо Байдена является «признанием в осознанно совершенной провокации» в ядерной сфере, указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в Telegram заявила, что Запад, обвинявший Россию в «ядерной дестабилизации» и «бряцании ядерным оружием», должен быть признан распространителем ложной информации. Она подчеркнула, что эти обвинения были клеветой. По ее словам, те, кто делал подобные заявления, теперь должны называться «лгунами и распространителями фейков».

    «Сегодняшнее заявление Байдена – признание в осознанно совершенной провокации. Знала байденовская администрация, что подталкивает мир к пропасти, и всё равно разжигала конфликт», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Байден выступил в Госдепе с речью, посвященной внешнеполитической работе своей администрации, он фактически признал, что поддержка Украины со стороны США создала риск развязывания ядерной конфронтации с Россией.

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    13 января 2025, 22:51 • Новости дня
    Байден признал, что рисковал развязать ядерную конфронтацию с Россией

    Байден признал риск развязывания ядерной конфронтации с Россией из-за поддержки Киева Вашингтоном

    Байден признал, что рисковал развязать ядерную конфронтацию с Россией
    @ Leigh Vogel/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В финальной внешнеполитической речи глава американского государства Джо Байден фактически признал, что поддержка Украины со стороны США создала риск развязывания ядерной конфронтации с Россией.

    «У меня было две задачи: объединить мир в защите Украины и избежать войны между двумя ядерными державами. Мы справились с обеими», – приводит слова Байдена РИА «Новости».

    «Нужно делать еще больше. Мы не можем уйти. Мы объединили 50 стран, чтобы поддержать Украину, не только в Европе, впервые в Азии», – заявил он. По версии Байдена, «эти страны знают», что события на Украине «имеют значение и для них».

    Он заявил, что сейчас Украина «остается свободной и независимой страной с потенциалом для светлого будущего». Байден считает, что «заложил основу» для избранного президента США Дональда Трампа, которая позволит новой администрации и далее оказывать помощь Украине, защищая этот «потенциал».

    Напомним, Байден выступает в Госдепе с речью, посвященной внешнеполитической работе его администрации. А 15 января он выступит с прощальным обращением к нации из Овального кабинета


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    15 января 2025, 19:11 • Видео
    Зеленский завернул поганку в «план Трампа»

    Владимир Зеленский заявил о подготовке встречи с Дональдом Трампом и о том, что у них общая цель – «добиться мира на Украине». Но Зеленскому нужен только «справедливый» мир, то есть невозможный и неприемлемый для России. И он, кажется, нашел способ перехитрить Трампа при помощи британцев и французов.

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    14 января 2025, 03:29 • Новости дня
    Байден похвастался посещением Киева
    Байден похвастался посещением Киева
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден заявил, что Россия якобы «проигрывает на поле боя», а также похвастался тем, что был в центре Киева.

    «По сравнению с тем, что было четыре года назад, Америка сильнее, наши альянсы сильнее, наши противники и соперники слабее», – приводит его слова РБК.

    Он предложил «подумать о России». Байден похвастался тем, что в отличие от президента России Владимира Путина «стоял в центре Киева» после начала российской специальной военной операции на Украине.

    Также Байден заявил, что России якобы «не удалось расширить свою территорию». По его версии, «Россия понимает, что она проигрывает на поле боя», пишет «Комсомольская правда».

    «Мы доказали, что можно усиливать Америку и ее позиции в мире, не ведя войны», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Байден произнес в Госдепе речь о внешнеполитической работе своей администрации, в которой фактически подтвердил, что поддержка Украины со стороны США вела к риску развязывания ядерной конфронтации с Россией.

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    15 января 2025, 09:50 • Новости дня
    Захарова: Байден в заключительной речи сказал, как США сделали хуже миру
    Захарова: Байден в заключительной речи сказал, как США сделали хуже миру
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала финальную речь действующего президента США Джо Байдена, в которой он признал вред, нанесенный США другим странам.

    По ее словам, в своей заключительной речи Байден рассказал, какие действия США нанесли вред другим государствам, передает радио Sputnik.

    «Чем гордился Байден? Что он в качестве основного зерна своего пребывания у власти преподнес американскому народу и всему миру? Что он сделал в качестве главного достижения своих четырех лет? Он рассказал о том, как Соединенные Штаты вредили другим странам», – сказала Захарова.

    Она также отметила контраст между речью Байдена и пресс-конференцией министра иностранных дел России Сергея Лаврова, подводящей итоги деятельности российской дипломатии за 2024 год.

    Захарова подчеркнула, что Россия стремится к созидательному и человечному взаимодействию с другими странами, в отличие от разрушительных действий США.

    Накануне Лавров заявил, что президент США Джозеф Байден с гордостью сообщил, будто смог вынудить 50 стран поддержать киевский режим, хотя на самом деле эти страны заставили участвовать в войне против России.

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    15 января 2025, 18:52 • Новости дня
    Хуситы атаковали авианосец США в Красном море

    Хуситы в шестой раз атаковали авианосец USS Harry Truman в Красном море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-политическое движение «Ансар Алла» в Йемене заявило о шестой атаке на американский авианосец USS Harry Truman в Красном море, используя крылатые ракеты и беспилотники для нападения на флот США.

    Как передает РИА «Новости», хуситы, политико-военное движение, контролирующее север Йемена, объявили о шестой атаке на американский авианосец USS Harry Truman, находящийся в Красном море. Нападение было осуществлено с использованием крылатых ракет и беспилотников. Целью атак стал не только сам авианосец, но и сопровождающие его боевые корабли.

    Хуситы отметили, что это уже шестая атака на USS Harry Truman с момента его прибытия в Красное море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали американский авианосец USS Harry Truman и несколько боевых кораблей в северной части Красного моря, а также совершили нападение на авианосец США USS Harry S. Truman и сопровождающие его корабли в Красном море.

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    15 января 2025, 01:55 • Новости дня
    В Белом доме рассказали о разговорах Байдена и Трампа об Украине

    Белый дом сообщил о попытке Байдена убедить Трампа поддерживать Украину для усиления ее позиции на переговорах с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден в ходе дискуссий с будущим главой государства Дональдом Трампом настаивал на важности поддержки Украины для укрепления ее позиций в переговорах с Россией, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    «Эти разговоры он вел и с избранным президентом, чтобы продолжать (поддержку), сохранять импульс, чтобы, когда будут переговоры, Украина смогла занять позицию силы», – приводит слова Кирби РИА «Новости».

    Кирби отметил, что Трампу предстоит определиться с подходом к безопасности Украины, включая возможность отмены действующего соглашения по безопасности. По словам Кирби, Байден ясно дал понять важность соглашения.

    Кроме того, Белый дом подчеркнул, что команда Трампа была в полной мере осведомлена о санкциях против российского энергетического сектора, введенных администрацией Байдена. Кирби заявил, что администрация Байдена проинформировала команду Трампа о всех решениях в области национальной безопасности, включая санкции. Однако он отказался комментировать реакцию команды Трампа, посоветовав обратиться за пояснениями к ним.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США заявляли, что Россия и Соединенные Штаты находятся недалеко от старта переговорного процесса, а будущий спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог поставил себе цель добиться завершения боевых действий на Украине за 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа, то есть к 30 апреля.

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    14 января 2025, 08:28 • Новости дня
    Хуситы нанесли удар по Минобороны Израиля в Тель-Авиве

    Хуситы атаковали Минобороны Израиля в Тель-Авиве гиперзвуковой ракетой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Йеменское движение хуситов нанесло удар по министерству обороны Израиля в Тель-Авиве гиперзвуковой ракетой, заявили вооруженные силы хуситов.

    Шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы), правящее на севере Йемена, заявило об атаке на министерство обороны Израиля в Тель-Авиве.

    Как сообщает РИА «Новости», хуситы использовали гиперзвуковую баллистическую ракету «Палестина-2» для удара. Согласно заявлению вооруженных сил хуситов, ракета достигла цели, а системы-перехватчики Израиля не смогли ее остановить.

    Атака на Тель-Авив стала третьей по счету за последние 12 часов, подчеркивают представители хуситов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы пообещали скоро ответить на атаку Британии, США и Израиля, затем атаковали американский авианосец в Красном море и недавно заявили об ударе «гиперзвуковой ракетой» по Тель-Авиву.

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    15 января 2025, 19:56 • Новости дня
    СМИ: Стороны договорились о прекращении огня в Газе

    Al Qahera News: Стороны договорились о прекращении огня в Газе

    СМИ: Стороны договорились о прекращении огня в Газе
    @ Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Конфликтующие в секторе Газа стороны смогли достичь соглашения о прекращении огня, сообщают египетские СМИ со ссылкой на информированный источник.

    Посредники помогли достичь соглашения, которое окончит боевые действия в секторе Газа между Израилем и палестинцами, сообщил собеседник Al Qahera News, передает РИА «Новости».

    Согласно сообщению телеканала, вскоре будет опубликовано совместное заявление, которое подтвердит это соглашение. Детали заявления пока не раскрываются.

    Ранее ХАМАС анонсировал скорое завершение переговоров по Газе.

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    14 января 2025, 06:12 • Новости дня
    США столкнулись с проблемой госдолга в период передачи власти Байденом Трампу

    Tекст: Антон Антонов

    Госдолг США может достигнуть верхнего предела, установленного законом, в середине января, при этом действующий президент страны Джо Байден не заявлял о намерении повысить лимит, а будущий глава государства Дональд Трамп может не успеть вступить в должность для предотвращения дефолта.

    На конец 2024 года задолженность страны составляла более 36 трлн 218 млрд долларов. В июне 2023 года Байден заключил соглашение с Конгрессом о временной отмене потолка госдолга, отсрочив необходимость повышения лимита до 2 января 2025 года, передает РИА «Новости».

    Чрезвычайные меры, которые начнет вводить Минфин США, включают сокращение выплат по ряду статей государственных расходов. Это временная мера, направленная на перенаправление ресурсов на обслуживание госдолга, но не решающая проблему в долгосрочной перспективе. Прогнозы указывают на достижение предела между 14 и 23 января.

    При этом 2 января госдолг сократился примерно на 54 млрд долларов за счет выкупа части ценных бумаг, дав правительству время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, со 2 января в США восстановлен фиксированный потолок государственного долга, отмененный полтора года назад.

    В декабре Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о продлении финансирования федерального правительства до 14 марта. При этом днем ранее конгрессмены отклонили предыдущую версию законопроекта, включавшую предложение о повышении потолка госдолга США, на котором настаивал Трамп.

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    14 января 2025, 12:39 • Новости дня
    Лавров: Байден хочет «напоследок нагадить» новой администрации США

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил администрацию Байдена в намерении усложнить жизнь избранному президенту США Дональду Трампу.

    Лавров указал, что администрация действующего президента США стремится «напоследок нагадить» Трампу, передает ТАСС.

    В частности, глава МИД напомнил, что подобные манеры в политике уже проявлялись у демократов, когда Барак Обама незадолго до инаугурации Трампа в первую каденцию выслал 120 российских сотрудников дипломатических учреждений.

    «Сейчас администрация Байдена хочет сделать то же самое», – подчеркнул Лавров, заявив, что это стало характерной чертой политического ухода демократов.

    Также министр добавил, что такие действия не способствуют улучшению отношений между США и Россией и могут осложнить старт новой администрации.

    Ранее телеканал CNN сообщал, что Байден планирует еще раз убедить Евросоюз изъять замороженные активы России до конца своих полномочий, якобы чтобы усилить западные позиции на переговорах с Россией по Украине.

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    13 января 2025, 22:35 • Новости дня
    Байден начал прощальное заявление о своей внешней политике

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден выступает в Госдепе с речью, посвященной внешнеполитической работе его администрации.

    Выступление Байдена транслируют MSNBC и другие американские СМИ.

    Как сообщили ранее в администрации США, Байден собирается подчеркнуть успехи своей внешней политики, к которым относит расширение НАТО, помощь Украине, соглашения с Японией и Южной Кореей. Его советник по нацбезопасности Джейк Салливан считает, что внешняя политика Байдена оставляет значимое наследие, передает РИА «Новости».

    Напомним, как сообщили в Белом доме, 15 января Байден выступит с прощальным обращением к нации из Овального кабинета.

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    14 января 2025, 23:55 • Новости дня
    Байден решил исключить Кубу из списка стран – спонсоров терроризма
    Байден решил исключить Кубу из списка стран – спонсоров терроризма
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден намерен уведомить Конгресс о решении исключить Кубу из списка государств – спонсоров терроризма, сообщил представитель Белого дома выского ранга.

    «Байден уведомит Конгресс о желании исключить Кубу из списка спонсоров терроризма», – приводит слова чиновника РИА «Новости».

    Кроме того, Байден издаст указ о приостановке действия одного из разделов закона Хелмса-Бертона, что временно лишит граждан США возможности подавать иски в американские суды о конфискованном имуществе на Кубе. Также планируется отмена ограничений на финансовые операции с кубинскими юридическими лицами, передает ТАСС.

    В Белом доме отметили, что администрация Байдена рассматривает это решение как односторонний шаг, несмотря на возможность пересмотра вопроса следующей администрацией: «Трамп сможет пересмотреть этот вопрос, но, на наш взгляд, нет достоверных доказательств того, что Куба продолжает поддерживать терроризм».

    Чиновник добавил, что католическая церковь добилась значительного прогресса в «договоренностях с Кубой», что должно привести к освобождению «в гуманитарных целях значительного числа политзаключенных и незаконно задержанных на Кубе». Ожидается, что освобождения произойдут до конца срока администрации Байдена 20 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2017 году Дональд Трамп, занимавший пост президента США, объявил о полной отмене политики Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой. В 2021 году, в конце первого президентского срока Трампа, США вернули Кубу в список стран – спонсоров терроризма.

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    14 января 2025, 04:28 • Новости дня
    Байден решил назвать авианосцы ВМС США в честь Клинтона и Буша-младшего

    Tекст: Антон Антонов

    Новые атомные авианосцы ВМС США будут носить имена бывших президентов США Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего, сообщил глава американского государства Джо Байден.

    Байден заявил, что в честь Клинтона и Буша-младшего будут названы следующие два атомных авианосца класса «Джеральд Р. Форд» военно-морских сил США. В своем заявлении он отметил, что гордится этим решением и лично сообщил об этом бывшим президентам. Байден подчеркнул, что оба бывших президента были глубоко тронуты, передает РИА «Новости».

    Авианосцы будут носить названия USS William J. Clinton (CVN 82) и USS George W. Bush (CVN 83). Ожидается, что их строительство начнется в ближайшие годы. «После завершения они войдут в состав самого способного, гибкого и профессионального флота», – сказал Байден.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2020 году, когда республиканец Дональд Трамп отказывался признавать победу Байдена на выборах президента США, Буш-младший заявил о победе демократа, хотя сам, как и Трамп, является республиканцем.

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    13 января 2025, 23:00 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударе «гиперзвуковой ракетой» по Тель-Авиву

    Tекст: Вера Басилая

    Йеменские хуситы нанесли удар «гиперзвуковой баллистической ракетой» по критической цели в Тель-Авиве, заявил представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа.

    Сариа сообщил, что операция была проведена ракетными войсками вооруженных сил Йемена, которые атаковали с помощью ракеты типа «Палестина-2» критически важную цель в районе Яффо. Он подчеркнул, что операция достигла своей цели, передает ТАСС.

    В свою очередь, израильская армия ранее сообщила о перехвате ракеты, которая была запущена из Йемена.

    Ранее йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали американский авианосец USS Harry Truman и несколько боевых кораблей в северной части Красного моря с использованием крылатых ракет и беспилотников.

    Кроме того, хуситы 5 января нанесли удар по электростанции в Израиле гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2».

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    14 января 2025, 10:52 • Новости дня
    CNN: Байден намерен до конца срока убедить ЕС изъять замороженные активы России

    Tекст: Александра Юдина

    Действующий президент Джо Байден планирует еще раз убедить Евросоюз изъять замороженные активы России до конца своих полномочий, чтобы усилить западные позиции на переговорах с Россией по Украине, сообщает американский телеканал CNN.

    По данным канала, Байден до конца своего срока намерен убедить власти ЕС изъять замороженные активы Центробанка России, передает ТАСС.

    Уточняется, что цель этого шага – усиление переговорных позиций Запада на переговорах с Россией по ситуации на Украине.

    Согласно плану Байдена, российские активы, замороженные в ЕС, должны быть переведены на специальный эскроу-счет и будут разблокированы только при успешном исходе переговоров между президентом России Владимиром Путиным и избранным американским президентом Дональдом Трампом.

    Также CNN указывает, в Европе опасаются значительного репутационного ущерба для банковской системы и нарушения норм международного частного права.

    При этом собеседники CNN в администрации Байдена считают, что успешная реализация этого плана до инаугурации Трампа маловероятна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США столкнулись с негативными последствиями заморозки российских активов, что привело к снижению доверия к доллару и переориентации центральных банков на золото.

    Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила сомнение в том, что активы России когда-либо будут возвращены, так как ЕС может потратить их на восстановление Украины. Украина впервые получила 1 млрд долларов от США благодаря замороженным российским активам.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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