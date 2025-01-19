Украинские войска выпустили 56 боеприпасов по ДНР за минувшие сутки

Tекст: Денис Тельманов

Украинские войска в течение последних суток восемнадцать раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные управления правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. Всего, по данным управления, было выпущено 56 боеприпасов. Обстрелы произошли на горловском направлении, что привело к ранениям трех мирных жителей.



В сообщении управления говорится, что было зафиксировано восемнадцать фактов вооруженных атак вооруженных формирований Украины. «Восемнадцать фактов вооруженных атак вооруженных формирований Украины на горловском направлении», – уточняется в сообщении.

Накануне украинские войска также обстреляли территорию ДНР, однако было зафиксировано только восемь обстрелов, что демонстрирует значительное увеличение интенсивности атак за последние сутки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате восьми атак ВСУ на населенные пункты ДНР за последние сутки были раны пять мирных жителей. В Белгородской области в результате атаки дронов ВСУ повреждены жилые дома в нескольких селах, но обошлось без пострадавших. Общие потери украинской армии за сутки составили свыше 1,6 тыс. военнослужащих, как сообщило российское министерство обороны.