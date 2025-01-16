Tекст: Алексей Дегтярев

В зоне действия группировки «Север» в Харьковской области поражена мотопехотная бригада ВСУ, украинская армия потеряла до 40 военнослужащих, два автомобиля и артиллерийское орудие, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Группировка «Запад» нанесла поражение нескольким бригадам ВСУ, украинская сторона потеряла свыше 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей и несколько артиллерийских орудий. Были также уничтожены станция РЭБ и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки нанесли поражение шести механизированным и двум штурмовым бригадам ВСУ в Донецкой народной республике. Украинская армия потеряла там за сутки до 260 человек, танк и несколько единиц бронетехники и артиллерии.

Группировка «Центр» продолжила наступление, уничтожив свыше 580 военнослужащих ВСУ, три танка, в том числе немецкий Leopard, и еще несколько единиц техники.

Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику ВСУ, в зоне ее ответственности украинская армия потеряла до 85 военнослужащих и несколько единиц техники. Уничтожены также две станции РЭБ и два склада боеприпасов.

В зоне ответственности группировки «Восток» ВСУ потеряли до 240 человек, танк, БТР Stryker, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.

Ранее Вооруженные силы России ранее установили контроль над селами Нескучное и Терны в ДНР и освободили населенный пункт Украинка в том же регионе.