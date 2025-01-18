Mercedes упал в Обводный канал в Петербурге, погибли девочка и ее мать

Tекст: Мария Иванова

Автомобиль Mercedes с четырнадцатилетней девочкой и ее матерью упал в Обводный канал после столкновения с машиной Skoda, в результате чего он сбил ограждение и оказался в водк, сообщает РИА «Новости». Инцидент случился в субботу около 13.29 у дома №72 по набережной Обводного канала.

Спасательные службы МЧС оперативно прибыли на место происшествия и извлекли из воды тело девочки, которая скончалась на месте. Ее мать была найдена в тяжелом состоянии и доставлена в больницу, где вскоре скончалась от полученных травм.

По факту трагического происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей наказание за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Следователи выясняют все обстоятельства аварии и причины, которые привели к столкновению автомобилей.

В тот же день водитель иномарки в Петербурге, пытаясь уйти от погони за превышение скорости, упал в реку Фонтанку, все трое пассажиров были госпитализированы.

В начале года в результате падения автомобиля в Москву-реку на Лужнецкой набережной погиб мужчина 1981 года рождения.