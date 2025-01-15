Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.5 комментариев
США ввели санкции против Запорожской АЭС и центра «Патриот»
Американский Минфин включил Запорожскую атомную электростанцию и выставочный центр «Патриот» в санкционный список против России, что стало очередным шагом в рамках санкционной политики США.
Об этом передает РИА «Новости».
Ранее американский Минфин сообщил о введении санкций против 16 физических лиц и множества компаний, включая АО «Военторг» и ЦНИИмаш в Королеве, связанных с Роскосмосом.
В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может ответить на санкции США против топливно-энергетического комплекса.
Напомним, Минфин США объявил о введении блокирующих санкций против российских компаний «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть», включая их дочерние предприятия.