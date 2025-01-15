Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.5 комментариев
США расширили список санкций против России
США ввели санкции против «Военторга» и ЦНИИмаш
Американский Минфин сообщил о введении санкций против 16 физических лиц и множества компаний, включая АО «Военторг» и ЦНИИмаш в Королеве, связанных с Роскосмосом.
ЦНИИмаш, входящий в контур Роскосмоса, привлек внимание американского правительства как один из ключевых объектов, попавших под санкции. Данное учреждение занимается разработкой и исследованием в области машиностроения и космических технологий, передает РИА «Новости».
В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может ответить на санкции США против топливно-энергетического комплекса.
Напомним, Минфин США объявил о введении блокирующих санкций против российских компаний «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть», включая их дочерние предприятия. Индия собирается отказаться от приема нефтяных танкеров, попавших под санкции США за перевозку российских грузов.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сильно санкции США ударят по нефтяным доходам России.