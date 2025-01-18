Трамп собрал рекордные 150 млн долларов на инаугурацию

Инаугурационный комитет Трампа привлек более 150 млн долларов на церемонию

Tекст: Денис Тельманов

Газета Washington Post сообщила, что инаугурационный комитет избранного президента США Дональда Трампа собрал более 150 млн долларов с начала ноября. Эти средства были привлечены после его победы на выборах 2024 года.



Среди крупных доноров значатся такие компании, как Microsoft, Google, Meta*, Uber, Boeing и Lockheed Martin, пожертвовавшие два млн долларов каждая. Окончательная сумма пожертвований станет известна спустя 90 дней после инаугурации, после подачи отчета в Федеральную избирательную комиссию.

Некоторые доноры, как сообщается, решили не посещать инаугурацию, так как находятся «в списке ожидания» на мероприятие. В сравнении с предыдущими инаугурациями, нынешний сбор средств превзошел показатели 2017 года, когда комитет Трампа собрал около 107 млн долларов. Комитет Байдена в 2021 году привлек около 62 млн долларов.

Газета отметила, что более 60% из 40 доноров, публично объявивших о своих взносах, впервые поддержали инаугурацию Трампа. В свою очередь, комитет Байдена получил 12 пожертвований на сумму не менее 1 млн долларов, тогда как в 2017 году Трамп привлек несколько десятков таких пожертвований.

Ожидается, что инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января, после чего он займет пост 47-го президента США, вернувшись в Белый дом после правления демократа Джо Байдена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп перенес церемонию инаугурации в ротонду Капитолия из-за ожидаемых морозов в Вашингтоне. Газета ВЗГЛЯД также сообщала, что Дональд Трамп решил провести инаугурацию в помещении ротонды Капитолия, как это было в 1985 году при Рональде Рейгане, из-за холодов. Россия не планирует направлять своих представителей на инаугурацию нового президента США Дональда Трампа, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.