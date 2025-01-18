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    Словакия – маленькая страна в глухом углу Восточной Европы и большой логистической ценности для Запада не представляет. Поэтому после окончания холодной войны Братислава чувствовала себя относительно свободно на фоне других стран Европы. Однако времена меняются.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Священная корова «гендерного разнообразия» сдохла

    Политика DEI за последние десять лет стала одним из идеологических столпов леволиберального космоса. Главным словом в триаде «разнообразие, равенство, включение» всегда считалось специфически понятое равенство.

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    18 января 2025, 09:41 • Новости дня

    WP: Решение Трампа перенести инаугурацию в Капитолий удивило организаторов

    WP: Решение Трампа перенести инаугурацию в Капитолий стало неожиданным для организаторов

    Tекст: Мария Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп перенес церемонию инаугурации в Ротонду Капитолия из-за ожидаемых морозов в Вашингтоне, что стало неожиданностью для организаторов, отмечает The Washington Post (WP)

    Газета The Washington Post сообщила, что решение Трампа перенести церемонию инаугурации в Ротонду Капитолия стало неожиданным для организаторов, гостей мероприятия и правоохранительных органов.

    Инаугурация Дональда Трампа должна была пройти 20 января на открытом воздухе, но из-за прогнозируемой температуры до минус 12 градусов Цельсия было принято решение о переносе.

    Организаторы и сотрудники правоохранительных органов, узнав о переносе, были вынуждены провести экстренные заседания. Члены Конгресса и сотни тысяч людей, готовившихся к церемонии, также были удивлены и вынуждены изменить свои планы. В Капитолии начались работы по сооружению новой трибуны для инаугурации в Ротонде.

    При этом протестующие против предполагаемой миграционной политики Трампа заявили о намерении продолжать демонстрации, несмотря на низкие температуры. Один из участников протестов отметил, что «это не первый случай, когда правительство уходит в закрытое помещение, а прогрессивные движения остаются снаружи».

    Трамп также сообщил, что инаугурационная речь будет транслироваться на арене Capital One, где пройдет парад. После церемонии он планирует присоединиться к собравшимся на арене. Оставшиеся мероприятия, такие как митинг 19 января и три бала 20 января, состоятся по плану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп решил провести инаугурацию в помещении ротонды Капитолия, как это было в 1985 году при Рональде Рейгане. СМИ сообщили, что церемонию инаугурации перенесли из-за ожидаемых холодов в Вашингтоне.

    Между тем Россия не планирует направлять своих представителей на инаугурацию нового президента США.

    16 января 2025, 22:04 • Новости дня
    Трамп назначил Сталлоне, Гибсона и Войта своими спецпосланниками в Голливуде
    Трамп назначил Сталлоне, Гибсона и Войта своими спецпосланниками в Голливуде
    @ PICJER/Zuma/TASS, Chris Pizzello/AP/TASS, Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/DPA/TASS

    Tекст: Максим Попов

    Избранный президент США Дональд Трамп назначил известных актеров Мела Гибсона, Джона Войта и Сильвестра Сталлоне специальными послами в Голливуде для возвращения индустрии «из тьмы к свету».

    Как сообщает телекомпания Fox News, Трамп сделал заявление в своей соцсети Truth о назначении известных актеров Мела Гибсона, Джона Войта и Сильвестра Сталлоне специальными послами в Голливуде. Их задача, по словам Трампа, будет заключаться в реформировании индустрии и «возвращении ее из тьмы к свету».

    Трамп подчеркнул, что это назначение поможет изменить облик Голливуда, который, как он считает, нуждается в преобразованиях. Заявление было сделано на фоне планов Трампа по усилению влияния на культурную сферу США. «Они будут служить мне специальными посланниками, чтобы вернуть Голливуд, который потерял свое значительное присутствие за рубежом за последние четыре года, к прежним высотам и сделать его больше, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде!» – отметил Трамп.

    Сталлоне, который в прошлом уже выражал поддержку Трампу, назвал его «вторым Джорджем Вашингтоном» на гала-концерте Института политики «Америка прежде всего». Он отметил, что Трамп – «мифический персонаж», который сделал то, чего не смог никто в мире.

    Мел Гибсон ранее поддержал Трампа на выборах 2024 года, при этом критиковал кандидата в президенты от демократов и вице-президента Камалу Харрис за ее политическую биографию, говоря, что у нее нет никаких достижений, а уровень интеллекта равен IQ заборного столба.

    Джон Войт, известный своей консервативной позицией, добавил, что считает Трампа «величайшим президентом со времен Авраама Линкольна», и также поддержал его усилия по возвращению Голливуда к былой славе.

    Ранее Мэл Гибсон сравнил последствия лесного пожара, уничтожившего его дом в Малибу, с бомбардировкой Дрездена во время Второй мировой войны.

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    16 января 2025, 17:25 • Новости дня
    В Венгрии призвали ЕС сначала обсудить с Трампом продление санкций против России

    В Венгрии призвали ЕС обсудить с Трампом возможность продления санкций против России

    В Венгрии призвали ЕС сначала обсудить с Трампом продление санкций против России
    @ IMAGO/Daniel Kubirski/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока предложил провести консультации с администрацией Дональда Трампа перед продлением санкций против России на полгода.

    Бока в Брюсселе заявил о намерении провести консультации с американской администрацией перед принятием решения о продлении санкций против России. По его словам, эти консультации должны пройти после вступления Дональда Трампа в должность президента США, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Министр подчеркнул важность координации с новой администрацией США в вопросе развития санкционного режима.

    Ранее Bloomberg сообщило, что в рамках нового, 16-го, пакета санкций меры ЕС против России могут затронуть десятки судов, перевозящих нефть, привести к отключению новых банков от SWIFT; также обсуждается возможность постепенного отказа от российского СПГ и запрет на импорт алюминия.

    В понедельник директор департамента по вопросам Европы российского МИД Владислав Масленников заявил, что Брюссель обеспокоен потенциальными изменениями в поддержке Украины со стороны США после инаугурации Дональда Трампа, что может повлиять на текущую политику Еврокомиссии.

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    17 января 2025, 20:50 • Видео
    Украина отдалась Британии на 100 лет

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписал в Киеве с Владимиром Зеленским соглашение о военно-стратегическом партнерстве на 100 лет. Особенно сильно Лондон заинтересован украинскими недрами и Черным морем. Самому Киру Стармеру также важно, чтобы британцы забыли о педофилах, а Зеленский может в этом помочь.

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    17 января 2025, 20:36 • Новости дня
    Трамп подтвердил перенос инаугурации в ротонду Капитолия

    Трамп подтвердил перенос инаугурации в ротонду Капитолия из-за холодной погоды

    Трамп подтвердил перенос инаугурации в ротонду Капитолия
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из-за ожидаемых холодов в Вашингтоне избранный президент США Дональд Трамп решил провести инаугурацию в помещении ротонды Капитолия, как это было в 1985 году при Рональде Рейгане.

    Трамп подтвердил перенос своей инаугурации в ротонду Капитолия по причине холодной погоды, передает РИА «Новости». Как отметил политик в соцсети Truth Social, он распорядился, чтобы инаугурационная речь и другие речи были произнесены в этом помещении.

    Трамп также сообщил, что многочисленные высокопоставленные лица и гости будут приглашены в Капитолий для участия в церемонии. «Арктический холод охватывает страну. Я не хочу, чтобы люди пострадали», – написал он.

    Парад в день инаугурации пройдет в комплексе Capital One Arena в Вашингтоне, куда избранный президент отправится после своего вступления в должность.

    Последний раз инаугурация президента США проводилась в помещении в 1985 году, когда Рональд Рейган также во второй раз вступал в должность. В тот день столбик термометра в американской столице опускался до минус 14 градусов.

    По данным открытых источников, 20 января в Вашингтоне ожидается температура от минус двух до минус семи градусов Цельсия. В вечерние часы прогнозируется понижение температуры до минус 12 градусов.

    Ранее СМИ сообщили, что церемонию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа перенесли в помещение из-за ожидающихся в Вашингтоне холодов.

    Также сообщалось, что Дональд Трамп отправил приглашения иностранным лидерам на свою инаугурацию, что является отступлением от традиции.

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    16 января 2025, 15:14 • Новости дня
    Опубликован инаугурационный портрет Трампа без улыбки

    Новый инаугурационный портрет Трампа сравнили с образом из «Игры в кальмара»

    Опубликован инаугурационный портрет Трампа без улыбки
    @ Team Trump

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный аккаунт кампании избранного президента США Дональда Трампа опубликовал его новый инаугурационный портрет.

    В посте кампании в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), сопровождающем фотографию, значится короткая надпись: «Сорок седьмой», передает РИА «Новости». На новом портрете Трамп изображен с хмурым выражением лица, что заметно отличается от его портрета, сделанного во время первого президентского срока, когда он улыбался.

    Пользователи сразу же начали обсуждать разницу между двумя фото. Некоторые даже сравнили его с персонажем южнокорейского сериала «Игра в кальмара» Сон Ки Хуном, который также перестал улыбаться во втором сезоне, попав на «игры» во второй раз.

    Инаугурация Дональда Трампа, который станет 47-м президентом США, знаменует его возвращение в Белый дом после правления демократа Джо Байдена.

    Ранее сообщалось, что бывшая первая леди США Мишель Обама не будет присутствовать на инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует посетить инаугурацию президента США Дональда Трампа, так как не получила приглашения на это мероприятие.

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    16 января 2025, 17:40 • Новости дня
    Bloomberg: Команда Трампа готовит стратегию по санкциям против России

    Bloomberg: Команда Трампа готовит план по санкциям против России для урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советники Дональда Трампа готовят стратегию по санкциям, чтобы содействовать мирному соглашению между Россией и Украиной, предусматривающую как ослабление, так и ужесточение мер, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

    По данным Bloomberg, в основе этой стратегии лежат два подхода в зависимости от стадии переговоров между Россией и Украиной, передает РИА «Новости».

    Если будет очевидно, что соглашение близко, США могут ослабить санкции, например, подняв потолок цен на нефть из России выше 60 долларов за баррель для российской нефтяной отрасли, пишет агентство.

    Второй подход предусматривает ужесточение санкций для увеличения давления на Россию. Это может включать вторичные санкции или меры против судов, подозреваемых в перевозке российской нефти, говорится в материале.

    Ранее кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил о возможности отмены санкций для завершения конфликта.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не рассматривает высказывания кандидатов на посты в администрации Дональда Трампа на слушаниях в Конгрессе США как официальную позицию.

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    16 января 2025, 17:56 • Новости дня
    Премьер Дании заявила об угрозах Трампа из-за Гренландии

    Reuters: Премьер Дании Фредериксен заявила об угрозах Трампа торговой войной

    Премьер Дании заявила об угрозах Трампа из-за Гренландии
    @ SMG/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранный президент США Дональд Трамп не отказался от претензий на контроль над Гренландией и продолжает угрожать торговой войной Дании, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен после телефонного разговора с Трампом.

    По словам Фредериксен, во время беседы Трамп подтвердил, что готов использовать экономическое принуждение, чтобы претендовать на Гренландию, пишет Reuters, передает ТАСС. Датская сторона не желает торговой войны, однако готовится к ней совместно с деловым сообществом страны, отметила премьер.

    Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен в телефонном разговоре с Дональдом Трампом подчеркнула, что решение о возможной независимости Гренландии будет принимать исключительно Гренландия.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге выразила удивление по поводу сдержанной реакции властей Дании на заявление избранного президента США Дональда Трампа о Гренландии.

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    17 января 2025, 16:03 • Новости дня
    AP: Трамп пригласил иностранных лидеров на инаугурацию в США в нарушение традиции

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп отправил приглашения иностранным лидерам на свою инаугурацию, что является отступлением от традиции, сообщили СМИ.

    Как пишет Associated Press (AP), Трамп решил пригласить иностранных лидеров на церемонию своей инаугурации, что стало первым подобным случаем. В частности, приглашение получил китайский лидер Си Цзиньпин, однако в китайском МИД заявили, что вместо него приедет заместитель председателя Хань Чжэн, передает ТАСС.

    Приглашения также были отправлены ряду других мировых лидеров, включая президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Италии Джорджу Мелони. Президенты Эквадора Даниэль Нобоа и Парагвая Сантьяго Пенья подтвердили свое участие в церемонии. Впервые Японию на инаугурации президента США будет представлять глава МИД страны.

    Историк из Восточного университета штата Коннектикут Томас Балчерски отметил в беседе с Miami Herald, что приглашение глав государств на инаугурацию ранее не практиковалось. По его словам, подобные визиты могли бы сопровождаться официальными мероприятиями, такими как государственный ужин и совместная пресс-конференция, однако в день инаугурации они не планируются.

    Ранее стало известно, кого Трамп пригласил на инаугурацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует посещать инаугурацию президента США Дональда Трампа из-за отсутствия приглашения, что в Еврокомиссии сочли нормальным, так как аналогичная практика наблюдалась и ранее. Также премьер Венгрии Виктор Орбан не поедет на инаугурацию Трампа.

    В четверг NBC сообщило, что бывшие президенты США Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш – младший примут участие в церемонии инаугурации Трампа, но не посетят официальный обед по этому случаю, при этом Обама отклонил личное приглашение.

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    17 января 2025, 17:42 • Новости дня
    Ушаков: Представителей России на инаугурации Трампа не будет

    Помощник президента Ушаков сообщил об отсутствии российских представителей на инаугурации Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия не планирует направлять своих представителей на инаугурацию нового президента США Дональда Трампа, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    «На инаугурации никто не будет представлять Россию», – заявил Ушаков журналистам, передает ТАСС. Инаугурация Дональда Трампа намечена на 20 января и пройдет в Вашингтоне.

    Ранее Трамп отправил приглашения иностранным лидерам на свою инаугурацию, что стало отступлением от традиции. На церемонию приглашены лидеры правых европейских партий. Также был опубликован новый инаугурационный портрет Трампа.

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    16 января 2025, 02:00 • Новости дня
    Канада подготовила список товаров для введения пошлин в ответ на угрозы США

    Оттава составила перечень американских товаров на 105 млрд долларов для пошлин

    Канада подготовила список товаров для введения пошлин в ответ на угрозы США
    @ Nathan Denette/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Канада разработала предварительный список американских товаров на 105 млрд долларов, на которые планируется ввести пошлины в ответ на возможные действия администрации Трампа, пишет Bloomberg.

    По информации агентства, это решение принято в ответ на угрозу избранного президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные тарифы на канадские товары, передает ТАСС.

    Источники уточняют, что Оттава не намерена вводить пошлины первой и сделает это только в случае, если администрация Трампа реализует свои планы. Кроме того, список товаров, подготовленный канадскими властями, является предварительным и может быть дополнен в будущем.

    До этого премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна готова принять меры в ответ на возможные тарифы США в размере 25% на канадские товары, а премьер-министр страны Мелани Жоли уточнила, что Оттава готова прекратить поставки электроэнергии и энергоносителей в США.

    Напомним, 25 ноября Трамп заявил, что в первый день своего президентства планирует ввести пошлины в размере 25% на все товары из Канады и Мексики, ссылаясь на проблемы нелегальной миграции и контрабанды наркотиков. После этого он пригрозил Канаде стать 51-м штатом США из-за нерешенных проблем. В ответ на это бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен обратился к Трампу с призывом помнить о независимости Канады и серьезности мировой ситуации.

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    16 января 2025, 19:44 • Новости дня
    Ушаков: Москва готова к сигналам Вашингтона по переговорам Путина и Трампа
    Ушаков: Москва готова к сигналам Вашингтона по переговорам Путина и Трампа
    @ Susan Walsh/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва выразила готовность выслушать предложения Вашингтона о возможной встрече президента России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом.

    Россия готова выслушать предложения из Вашингтона о возможных контактах между Путиным и Трампом и конструктивно на них ответить, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что российская сторона понимает всю ситуацию и ожидает, что рано или поздно сигналы из Вашингтона поступят. «Мы готовы к ним, мы готовы выслушать соответствующие предложения и конструктивно на них ответить», – сказал Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видеозапись с комментариями Ушакова была опубликована в Telegram-канале журналиста.

    Ранее Рябков допустил телефонные контакты между Москвой и Вашингтоном после инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа. Сам Трамп сообщил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что предметной подготовки к переговорам президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа пока не ведется.

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    17 января 2025, 17:04 • Новости дня
    Си Цзиньпин и Трамп поговорили по телефону

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провели телефонные переговоры, сообщают китайские агентства.

    Политики провели двустороннюю беседу по телефону, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Синьхуа». Подробности разговора не приводятся.

    Ранее Трамп пригласил лидера Китая Си Цзиньпина на свою инаугурацию, в китайском МИД уточнили, что вместо Си Цзиньпина на мероприятие приедет заместитель председателя КНР Хань Чжэн.

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    16 января 2025, 12:13 • Новости дня
    Израильский эксперт: Сделка с ХАМАС может спровоцировать политический кризис

    Израильский эксперт Ципис: Сделка с ХАМАС может спровоцировать политический кризис в Израиле

    Израильский эксперт: Сделка с ХАМАС может спровоцировать политический кризис
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Сделка между Израилем и ХАМАС стала результатом выверенного тайминга со стороны США. И Дональд Трамп, и Джо Байден запишут ее себе в актив. Но в любой момент договоренность может сорваться из-за внешних или внутренних факторов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее Израиль и ХАМАС достигли соглашения по освобождению заложников из сектора Газа и прекращению огня в анклаве.

    «Сделка Израиля и ХАМАС вызвала недовольство ряда израильских депутатов из коалиции и оппозиции. Пока неизвестно, сколько представителей палестинского движения Тель-Авив согласился выдать. Но, по всей видимости, речь идет об очень большом количестве. То есть фактически Израиль, освобождая заложников, пополняет ряды группировки свежими бойцами», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «На этом фоне возникает вопрос: в чем был смысл войны, которая длилась больше года? ХАМАС в перспективе восстановится, хотя изначальной целью, напомню, было его уничтожение. Поэтому ультраправые силы в парламенте и в обществе в целом выступают против этих договоренностей», – продолжил он.

    Собеседник указал, что в Кнессете уже звучат голоса политических сил о выходе из коалиции. «Если она будет расколота, то Израиль войдет в новый виток политического кризиса, и стоит ожидать внеочередные выборы», – детализировал Ципис. По его мнению, Нетаньяху при заключении сделки с ХАМАС «некуда было деваться» – он пошел на нее «под давлением Вашингтона».

    Спикер отметил и период, когда договоренность между сторонами была достигнута. «Можно сказать, что соглашение – это результат выверенного тайминга со стороны США. И Джо Байден, и Дональд Трамп, и обе партии – Демократическая и Республиканская – запишут договор себе в актив», – объяснил аналитик.

    Что касается других внешних сил, причастных к этой сделке, то политолог выделяет Египет и Катар. «Однако, насколько я знаю, главным актором в этом проекте является Британия. У нее ключи от этой сделки. Она имеет влияние и на ХАМАС, и на Израиль. Впрочем, в любой момент договоренность может сорваться под влиянием внешних или внутренних факторов», – заключил Ципис.

    Ранее Израиль и ХАМАС достигли соглашения по освобождению заложников из сектора Газа и прекращению огня в анклаве. Оно вступит в силу в воскресенье, 19 января, и будет включать в себя три этапа, сообщил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани.

    Первая фаза соглашения продлится 42 дня. В рамках этого этапа ХАМАС освободит 33 заложника, захваченных в Израиле во время атак 7 октября 2023 года. Тель-Авив в ответ освободит сотни палестинских заключенных, заявил президент США Джо Байден. По данным источников Al Jazeera, на свободе окажутся около 2 тыс. заключенных, в том числе 250 человек, осужденных на пожизненное заключение.

    Также будут увеличены поставки гуманитарной помощи в анклав: возобновится ввоз топлива, оборудования гражданской обороны и предметов первой необходимости для граждан, потерявших свои дома. На территории анклава начнут восстанавливать медучреждения и пекарни, раненых и больных перевезут на лечение.

    В ходе второго этапа должны быть объявлены полный вывод израильских войск из Газы и завершение войны. Кроме того, будут освобождены все оставшиеся заложники, в том числе израильские солдаты-мужчины.

    На третьем этапе пройдет обмен телами погибших и начнется восстановление Газы под контролем Египта, Катара и ООН. В ходе всех трех фаз будет действовать режим прекращения огня. В ХАМАС достижение соглашения назвали поворотным моментом в длительном конфликте с Израилем, подчеркнув стойкость палестинского народа в течение более 15 месяцев.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, поблагодарил Дональда Трампа за помощь в освобождении заложников. Он подчеркнул приверженность возвращению всех похищенных любыми средствами и выразил удовлетворение обещаниями избранного президента США о сотрудничестве между Вашингтоном и Тель-Авивом, направленном на предотвращение превращения Газы в прибежище для терроризма.

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    17 января 2025, 16:19 • Новости дня
    NBC: Байден размышлял о помиловании Трампа после выборов в США
    NBC: Байден размышлял о помиловании Трампа после выборов в США
    @ Al Drago/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Джо Байден рассматривал возможность помилования Дональда Трампа после его победы на выборах, сообщили СМИ.

    Как передает NBC, ссылаясь на данные близкого к Байдену источника, демократ обсуждал в частных беседах возможность этого шага как «жест великодушия», передает ТАСС.

    Однако, по словам источника, неизвестно, насколько серьезно Байден рассматривал этот вариант. В то же время представитель Белого дома сообщил, что вопрос о помиловании Трампа не обсуждался на официальном уровне.

    В пятницу The Washington Post сообщала, что Байден рассматривает возможность упреждающего помилования лиц, которые могут столкнуться с преследованием со стороны администрации Трампа после его инаугурации.

    Напомним, 10 января Трамп получил безусловное освобождение по делу о подлоге финансовых документов Trump Organization в Нью-Йорке.

    Ранее суд Нью-Йорка назначил вынесение приговора Трампу на 10 января по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате Сторми Дэниэлс. Как писала газета ВЗГЛЯД, федеральный суд Южного округа штата Флорида принял решение прекратить уголовное дело в отношении Трампа.

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    15 января 2025, 21:59 • Новости дня
    Пушков: Дания не пойдет на конфликт с США из-за Гренландии
    Пушков: Дания не пойдет на конфликт с США из-за Гренландии
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сенатор Алексей Пушков отреагировал на высказывания премьер-министра Дании о самостоятельности Гренландии, высказав сомнения в возможностях Копенгагена противостоять давлению США.

    Пушков прокомментировал заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен, сделанное ею во время разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом, в котором она подчеркнула, что решение о независимости Гренландии будет приниматься исключительно самой Гренландией.

    В своем Telegram-канале сенатор заявил, что Дания осознает свои ограниченные возможности в обеспечении безопасности Гренландии. «Похоже, «гордая» Дания осознала, что два патрульных катера и две собачьи упряжки с полицейскими, которыми Копенгаген укрепил «безопасность» Гренландии, от напора Трампа ее не спасут», – написал он.

    Пушков также отметил, что Дания не может позволить себе конфликты с США, а Евросоюз, вероятно, оставит ее одну решать проблемы с Трампом. Он добавил, что Брюссель молчит, а протесты со стороны главы МИД Франции не имеют значения. Пушков выразил уверенность, что от кого на самом деле будет зависеть независимая Гренландия, ясно – не от Дании.

    Напомним, премьер-министр Дании Метте Фредериксен в телефонном разговоре с Дональдом Трампом подчеркнула, что решение о возможной независимости Гренландии будет принимать исключительно Гренландия, а не Дания или другие страны. До этого гренландский премьер-министр Муте Эгеде заявил, что жители острова не хотят идентифицировать себя ни с датчанами, ни с американцами.

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    17 января 2025, 18:44 • Новости дня
    Трамп назвал очень хорошим телефонный разговор с Си Цзиньпином

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранный президент США Дональд Трамп назвал телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином очень хорошим для обеих стран.

    «Я только что поговорил с председателем КНР Си Цзиньпином. Разговор был очень хорошим как для Китая, так и для США. Я ожидаю, что мы вместе решим множество проблем, начиная прямо сейчас. Мы обсудили вопросы торгового баланса, фентанила, TikTok и многие другие темы. Председатель Си и я сделаем все возможное, чтобы сделать мир более мирным и безопасным», – написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social, передает ТАСС.

    Кроме того, Трамп выразил надежду на совместное решение множества глобальных проблем, начав с обсуждения уже существующих вопросов.

    Си Цзиньпин по итогам разговора заявил, что он и Трамп придают большое значение взаимодействию и надеются на хорошее начало отношений во время нового срока президента США. В КНР рассчитывают, что американская сторона будет осторожна в вопросах, касающихся Тайваня. Центральное телевидение Китая сообщило о договоренности между лидерами создать стратегический канал связи для регулярных контактов по ключевым вопросам.

    Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин и избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провели телефонные переговоры.

    Ранее Трамп решил пригласить иностранных лидеров, включая Си Цзиньпина, на церемонию своей инаугурации.

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