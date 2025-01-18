WP: Решение Трампа перенести инаугурацию в Капитолий удивило организаторов

WP: Решение Трампа перенести инаугурацию в Капитолий стало неожиданным для организаторов

Tекст: Мария Иванова

Газета The Washington Post сообщила, что решение Трампа перенести церемонию инаугурации в Ротонду Капитолия стало неожиданным для организаторов, гостей мероприятия и правоохранительных органов.

Инаугурация Дональда Трампа должна была пройти 20 января на открытом воздухе, но из-за прогнозируемой температуры до минус 12 градусов Цельсия было принято решение о переносе.

Организаторы и сотрудники правоохранительных органов, узнав о переносе, были вынуждены провести экстренные заседания. Члены Конгресса и сотни тысяч людей, готовившихся к церемонии, также были удивлены и вынуждены изменить свои планы. В Капитолии начались работы по сооружению новой трибуны для инаугурации в Ротонде.

При этом протестующие против предполагаемой миграционной политики Трампа заявили о намерении продолжать демонстрации, несмотря на низкие температуры. Один из участников протестов отметил, что «это не первый случай, когда правительство уходит в закрытое помещение, а прогрессивные движения остаются снаружи».

Трамп также сообщил, что инаугурационная речь будет транслироваться на арене Capital One, где пройдет парад. После церемонии он планирует присоединиться к собравшимся на арене. Оставшиеся мероприятия, такие как митинг 19 января и три бала 20 января, состоятся по плану.

Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп решил провести инаугурацию в помещении ротонды Капитолия, как это было в 1985 году при Рональде Рейгане. СМИ сообщили, что церемонию инаугурации перенесли из-за ожидаемых холодов в Вашингтоне.

Между тем Россия не планирует направлять своих представителей на инаугурацию нового президента США.