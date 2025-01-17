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    Словакия – маленькая страна в глухом углу Восточной Европы и большой логистической ценности для Запада не представляет. Поэтому после окончания холодной войны Братислава чувствовала себя относительно свободно на фоне других стран Европы. Однако времена меняются.

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    Политика DEI за последние десять лет стала одним из идеологических столпов леволиберального космоса. Главным словом в триаде «разнообразие, равенство, включение» всегда считалось специфически понятое равенство.

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    17 января 2025, 17:42 • Новости дня

    Ушаков: Представителей России на инаугурации Трампа не будет

    Помощник президента Ушаков сообщил об отсутствии российских представителей на инаугурации Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия не планирует направлять своих представителей на инаугурацию нового президента США Дональда Трампа, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    «На инаугурации никто не будет представлять Россию», – заявил Ушаков журналистам, передает ТАСС. Инаугурация Дональда Трампа намечена на 20 января и пройдет в Вашингтоне.

    Ранее Трамп отправил приглашения иностранным лидерам на свою инаугурацию, что стало отступлением от традиции. На церемонию приглашены лидеры правых европейских партий. Также был опубликован новый инаугурационный портрет Трампа.

    17 января 2025, 10:25 • Новости дня
    Захарова: Киев заблокировал поставку самолетов России для тушения пожаров в США
    Захарова: Киев заблокировал поставку самолетов России для тушения пожаров в США
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Десять самолетов-амфибий Бе-200 могли бы помочь тушить пожары в Калифорнии, но сделка на их поставку была заблокирована Украиной, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она отметила, что российские самолеты-амфибии Бе-200 могли бы помочь США в борьбе с лесными пожарами в Калифорнии, однако, по данным журнала «Эксперт», сделка на поставку десяти таких самолетов была сорвана из-за действий Киева.

    Захарова напомнила, что в период с 2017 по 2019 год Россия и США пытались заключить контракт на поставку Бе-200. В 2019 году Вашингтон решил закупить версию самолета с украинскими двигателями. При этом украинская сторона отказалась проводить раздельную сертификацию, что привело к срыву контракта.

    История с аппаратами ИВЛ «Авента-М» в период пандемии, по словам Захаровой, развивалась по схожему сценарию. Поставленное в США оборудование было утилизировано «в целях предосторожности», что могло бы спасти множество жизней.

    Дипломат также отметила, что США ранее не принимали предупреждения Москвы. В 2011 году Россия предупреждала о братьях Царнаевых, связанных с радикальными группировками, но американские спецслужбы лишь формально проверили информацию. Спустя два года они организовали взрывы на Бостонском марафоне.

    Ранее в Калифорнии на фоне пожароопасной погоды с порывами ветра до 31 м/с и влажностью 8-15% вспыхнули два новых очага пожаров в округе Риверсайд, что привело к новой волне эвакуации.

    Пожары в Калифорнии могут вызвать банкротство крупных страховых и высокотехнологичных компаний, существенно увеличив социальную напряженность в США, заявил директор Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик.

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    16 января 2025, 18:20 • Новости дня
    Newsweek: На парад Победы в Москву прибудет «большой гость» из США

    Стало известно о возможном визите представителя США на парад Победы в Москве

    Newsweek: На парад Победы в Москву прибудет «большой гость» из США
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву может прибыть высокопоставленный гость из Соединенных Штатов, пишет Newsweek.

    Американское издание Newsweek сообщило о возможности визита «большого гостя» из Соединенных Штатов на празднование 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Москве, передает «Газета.Ru». Издание предполагает, что такой визит может быть совершен представителем администрации Дональда Трампа.

    В статье отмечается, что президент России Владимир Путин ежегодно приглашает на парад Победы в Москву иностранных гостей. «Российский лидер может ожидать специального гостя из США в этот знаменательный день», – говорится в материале.

    Издание также напоминает, что в 2020 году для участия в праздновании Москву посетил советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен. Он представлял свою страну в тот год, когда президент Трамп под давлением отказался от участия в торжественных мероприятиях в России.

    Министр обороны Андрей Белоусов ранее сообщил, что российская сторона пригласила подразделения 19 стран для участия в параде Победы на Красной площади в Москве. Президент России Владимир Путин лично пригласил лидеров стран СНГ в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы.

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    16 января 2025, 12:30 • Видео
    Подарок Трампа для России и Китая

    Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

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    16 января 2025, 21:04 • Новости дня
    Белый дом заявил об угрозе перебоев в атомной энергетике из-за России
    Белый дом заявил об угрозе перебоев в атомной энергетике из-за России
    @ Matrix Images/Tannen Maury/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение России ограничить экспорт обогащенного урана «может вызвать перебои в производстве атомной энергии в США и у их союзников», заявили в Белом доме.

    Решение России ограничить экспорт обогащенного урана в ноябре 2024 года вызвало обеспокоенность в Белом доме, передает РИА «Новости». Там заявили, что это решение Москвы «создает угрозу перебоев в производстве атомной энергии для Соединенных Штатов и их союзников».

    В ноябре правительство России решило ввести временные ограничения на экспорт обогащенного урана в Соединенные Штаты. Госкорпорация «Росатом» сообщила, что постановление правительства России о запрете поставок урана из России в США является симметричным ответом на действия американских властей, принявших ранее закон о запрете импорта российского урана.

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    17 января 2025, 02:10 • Новости дня
    Россия обвинила США и Британию в атаке на «Турецкий поток»

    Небензя заявил, что атака на «Турецкий поток» совершена по указанию Вашингтона и Лондона

    Россия обвинила США и Британию в атаке на «Турецкий поток»
    @ MFA Russia/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атака на «Турецкий поток» была совершена с участием США и Великобритании, заинтересованных в продаже сжиженного газа европейским странам.

    Россия обвинила США и Британию в причастности к атаке на компрессорную станцию газопровода «Турецкий поток». Об этом заявил российский постпред в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине, передает ТАСС.

    Небензя отметил, что Вашингтон и Лондон заинтересованы в том, чтобы европейские страны покупали более дорогой сжиженный природный газ из США, поэтому и спровоцировали атаку ВСУ в Краснодарском крае.

    Напомним, 13 января Минобороны сообщило, что Киевский режим попытался атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» близ Анапы. Для этого использовались девять беспилотников. Однако атака была успешно отражена, и станция продолжила свою работу в штатном режиме, обеспечивая поставки газа в Европу.

    По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эта провокация ВСУ является примером энергетического терроризма.

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    16 января 2025, 22:04 • Новости дня
    Трамп назначил Сталлоне, Гибсона и Войта своими спецпосланниками в Голливуде
    Трамп назначил Сталлоне, Гибсона и Войта своими спецпосланниками в Голливуде
    @ PICJER/Zuma/TASS, Chris Pizzello/AP/TASS, Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/DPA/TASS

    Tекст: Максим Попов

    Избранный президент США Дональд Трамп назначил известных актеров Мела Гибсона, Джона Войта и Сильвестра Сталлоне специальными послами в Голливуде для возвращения индустрии «из тьмы к свету».

    Как сообщает телекомпания Fox News, Трамп сделал заявление в своей соцсети Truth о назначении известных актеров Мела Гибсона, Джона Войта и Сильвестра Сталлоне специальными послами в Голливуде. Их задача, по словам Трампа, будет заключаться в реформировании индустрии и «возвращении ее из тьмы к свету».

    Трамп подчеркнул, что это назначение поможет изменить облик Голливуда, который, как он считает, нуждается в преобразованиях. Заявление было сделано на фоне планов Трампа по усилению влияния на культурную сферу США. «Они будут служить мне специальными посланниками, чтобы вернуть Голливуд, который потерял свое значительное присутствие за рубежом за последние четыре года, к прежним высотам и сделать его больше, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде!» – отметил Трамп.

    Сталлоне, который в прошлом уже выражал поддержку Трампу, назвал его «вторым Джорджем Вашингтоном» на гала-концерте Института политики «Америка прежде всего». Он отметил, что Трамп – «мифический персонаж», который сделал то, чего не смог никто в мире.

    Мел Гибсон ранее поддержал Трампа на выборах 2024 года, при этом критиковал кандидата в президенты от демократов и вице-президента Камалу Харрис за ее политическую биографию, говоря, что у нее нет никаких достижений, а уровень интеллекта равен IQ заборного столба.

    Джон Войт, известный своей консервативной позицией, добавил, что считает Трампа «величайшим президентом со времен Авраама Линкольна», и также поддержал его усилия по возвращению Голливуда к былой славе.

    Ранее Мэл Гибсон сравнил последствия лесного пожара, уничтожившего его дом в Малибу, с бомбардировкой Дрездена во время Второй мировой войны.

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    17 января 2025, 14:41 • Новости дня
    Балицкий: США признали Запорожскую АЭС российской
    Балицкий: США признали Запорожскую АЭС российской
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Введение США санкций против Запорожской атомной электростанции фактически является признанием принадлежности станции и Запорожской области к России, заявил глава региона Евгений Балицкий.

    Балицкий выразил мнение, что введение санкций США против Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) фактически официально признает ее и саму Запорожскую область частью России, передает ТАСС.

    «США расширили антироссийские санкции на ряд физлиц и организаций, в число которых попала и Запорожская атомная электростанция. С учетом того, что и МАГАТЭ упорно называет ЗАЭС украинской, США ввели антироссийские санкции против «украинской» атомной станции. Введением санкций в отношении Запорожской АЭС американское правительство фактически официально признало принадлежность и самой станции, и Запорожской области к Российской Федерации», – заявил Балицкий.

    Губернатор также отметил, что его отношение к санкциям остается неизменным. Он подчеркнул, что частота введения санкций лишь укрепляет уверенность в том, что они идут верным путем. По его словам, санкции не влияют на работу региона, строительство мирной жизни и развитие родной земли.

    Напомним, Минфин США включил Запорожскую АЭС и выставочный центр «Патриот» в санкционный список против России. Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что включение станции в санкционные списки США не повлияет на ее безопасную эксплуатацию и работу персонала.

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    17 января 2025, 01:19 • Новости дня
    США сняли санкции с дочери экс-министра обороны Сердюкова

    Наталью Сердюкову исключили из черного списка США

    Tекст: Максим Попов

    Американские власти исключили Наталью Сердюкову, дочь бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова, из черного списка санкций, касающихся России.

    Сердюкова была исключена из черного списка, касающегося России. Официальная причина этого решения в заявлении не упоминается, сообщило ТАСС со ссылкой на Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

    Санкции против Сердюкова и членов его семьи были введены в июне 2022 года. Тогда американские власти распространили санкционные меры на более 50 физических лиц и свыше 110 структур, связанные с Россией и специальной военной операцией на Украине.

    Решение о снятии санкций с Сердюковой стало неожиданным шагом, так как ранее она оставалась под рестрикциями вместе с рядом других лиц, близких к бывшему министру обороны.

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    16 января 2025, 21:50 • Новости дня
    Песков: Россия не приглашала никого из США на празднование 80-летия Победы

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия не направляла приглашения США на празднование 80-летия Победы, но готова принять всех желающих почтить этот день, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Как передает РИА «Новости», Песков сообщил, что Россия не направляла приглашения на празднование 80-летия Победы представителям Соединенных Штатов. «Нет. Из США никому приглашения не направлялись. Но в Москве будут рады видеть всех, кто захочет отдать дань этому великому дню», – сказал он, отвечая на вопрос о приглашениях.

    Песков подчеркнул, что несмотря на отсутствие официальных приглашений для представителей США, двери остаются открытыми для всех, кто захочет почтить память великих событий прошлого.

    Напомним, что СМИ ранее сообщили, что на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву может прибыть высокопоставленный гость из Соединенных Штатов.

    Министр обороны Андрей Белоусов ранее сообщил, что российская сторона пригласила подразделения 19 стран для участия в параде Победы на Красной площади в Москве. Президент России Владимир Путин лично пригласил лидеров стран СНГ в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы.

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    16 января 2025, 21:45 • Новости дня
    В США допустили ужесточение антироссийских санкций при Трампе

    Кандидат на пост министра финансов США Бессент допустил ужесточение антироссийских санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост министра финансов Скотт Бессент поддержал необходимость усиления санкций против России, особенно касающихся ее нефтяного сектора, чтобы принудить ее к мирным переговорам по Украине.

    Бессент подчеркнул, что если его кандидатура будет утверждена, он полностью поддержит стратегию президента Дональда Трампа по ужесточению санкций, передает РИА «Новости». Целью таких действий станет принуждение России к мирным переговорам по ситуации на Украине, сказал он.

    Кандидат в министры отметил, что особенно санкции должны коснуться крупных представителей российского нефтяного сектора. Он считает, что такие меры могут заставить Россию сесть за стол переговоров. «Если кто-то из российских чиновников смотрит эти слушания об утверждении моей кандидатуры, они должны понимать, что в том случае, если меня утвердят, и если президент Трамп потребует этого в качестве элемента его стратегии по завершению войны на Украине, то я на 100% выступаю за поднятие санкций», – заявил Бессент во время слушаний в Сенате.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что советники Дональда Трампа готовят стратегию по санкциям, чтобы содействовать мирному соглашению между Россией и Украиной, предусматривающую как ослабление, так и ужесточение мер. Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио на канале CNN заявил о возможности отмены антироссийских санкций как инструмент для достижения мира на Украине.

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    17 января 2025, 16:03 • Новости дня
    AP: Трамп пригласил иностранных лидеров на инаугурацию в США в нарушение традиции

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп отправил приглашения иностранным лидерам на свою инаугурацию, что является отступлением от традиции, сообщили СМИ.

    Как пишет Associated Press (AP), Трамп решил пригласить иностранных лидеров на церемонию своей инаугурации, что стало первым подобным случаем. В частности, приглашение получил китайский лидер Си Цзиньпин, однако в китайском МИД заявили, что вместо него приедет заместитель председателя Хань Чжэн, передает ТАСС.

    Приглашения также были отправлены ряду других мировых лидеров, включая президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Италии Джорджу Мелони. Президенты Эквадора Даниэль Нобоа и Парагвая Сантьяго Пенья подтвердили свое участие в церемонии. Впервые Японию на инаугурации президента США будет представлять глава МИД страны.

    Историк из Восточного университета штата Коннектикут Томас Балчерски отметил в беседе с Miami Herald, что приглашение глав государств на инаугурацию ранее не практиковалось. По его словам, подобные визиты могли бы сопровождаться официальными мероприятиями, такими как государственный ужин и совместная пресс-конференция, однако в день инаугурации они не планируются.

    Ранее стало известно, кого Трамп пригласил на инаугурацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует посещать инаугурацию президента США Дональда Трампа из-за отсутствия приглашения, что в Еврокомиссии сочли нормальным, так как аналогичная практика наблюдалась и ранее. Также премьер Венгрии Виктор Орбан не поедет на инаугурацию Трампа.

    В четверг NBC сообщило, что бывшие президенты США Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш – младший примут участие в церемонии инаугурации Трампа, но не посетят официальный обед по этому случаю, при этом Обама отклонил личное приглашение.

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    16 января 2025, 19:44 • Новости дня
    Ушаков: Москва готова к сигналам Вашингтона по переговорам Путина и Трампа
    Ушаков: Москва готова к сигналам Вашингтона по переговорам Путина и Трампа
    @ Susan Walsh/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва выразила готовность выслушать предложения Вашингтона о возможной встрече президента России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом.

    Россия готова выслушать предложения из Вашингтона о возможных контактах между Путиным и Трампом и конструктивно на них ответить, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что российская сторона понимает всю ситуацию и ожидает, что рано или поздно сигналы из Вашингтона поступят. «Мы готовы к ним, мы готовы выслушать соответствующие предложения и конструктивно на них ответить», – сказал Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видеозапись с комментариями Ушакова была опубликована в Telegram-канале журналиста.

    Ранее Рябков допустил телефонные контакты между Москвой и Вашингтоном после инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа. Сам Трамп сообщил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что предметной подготовки к переговорам президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа пока не ведется.

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    17 января 2025, 10:43 • Новости дня
    Орбан: После окончания конфликта на Украине санкции против России будут выброшены в окно

    Tекст: Вера Басилая

    Венгрия уверена, что после завершения украинского конфликта санкции будут выброшены в окно, а с Россией будет создана новая система отношений без ограничений, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Орбан отметил, что в ближайшем будущем, особенно в 2025 году, мир ожидает новый период, который повлияет на вопросы войны, мира и санкций, передает ТАСС.

    «Санкции будут выброшены в окно, и с Россией будет установлена система отношений без санкций», – заявил Орбан.

    Премьер Венгрии подчеркнул необходимость продолжения работы в этом направлении, так как лидеры Евросоюза пока не изменили свою позицию и поддерживают продолжение военного конфликта на Украине.

    Несмотря на текущие позиции европейских лидеров, Орбан остается оптимистично настроенным, считая, что в конечном итоге ситуация изменится.

    Ранее выдвинутый Дональдом Трампом на пост министра финансов США Скотт Бессент поддержал необходимость усиления санкций против России.

    Агентство Bloomberg сообщало, что советники Трампа готовят стратегию по санкциям, предусматривающую как ослабление, так и ужесточение мер для содействия мирному соглашению между Россией и Украиной.

    Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио на канале CNN заявил о возможности отмены антироссийских санкций как инструмента для достижения мира на Украине.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не рассматривает высказывания кандидатов на посты в администрации Трампа на слушаниях в Конгрессе США как официальную позицию.

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    16 января 2025, 20:32 • Новости дня
    Стало известно, кого Трамп пригласил на инаугурацию

    Politico: Трамп пригласил европейских правых политиков на инаугурацию

    Tекст: Дарья Григоренко

    На инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа 20 января приглашены лидеры правых европейских партий, что свидетельствует о его политической ориентации, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, выбор приглашенных отражает политическую траекторию будущей администрации Трампа. Среди приглашенных на инаугурацию – президент Аргентины Хавьер Милей, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж, передает РИА «Новости».

    В материале говорится, что эти приглашенные имеют общую идеологическую составляющую, представляя правую или крайне правую часть политического спектра, либо являются лидерами, получившими восхищение от Трампа ранее. Отмечается, что это решение также может говорить о политической траектории администрации Трампа и о том, кто может ожидать его поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует посещать инаугурацию президента США Дональда Трампа из-за отсутствия приглашения, что в Еврокомиссии сочли нормальным, так как аналогичная практика наблюдалась и ранее. Также премьер Венгрии Виктор Орбан не поедет на инаугурацию Трампа.

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    17 января 2025, 03:18 • Новости дня
    Бывший мэр Нью-Йорка заключил сделку с обвинением ради роскошной недвижимости

    Джулиани заключил сделку, сохранив дома во Флориде и Нью-Йорке

    Tекст: Максим Попов

    Бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани заключил сделку с истцами, что позволит ему сохранить свои дома в Нью-Йорке и Флориде, избежав их продажи на торгах из-за долгов, передает Associated Press.

    По информации агентства, Джулиани принял решение о сделке после того, как суд США обязал его выплатить почти 150 млн долларов двум сотрудникам избирательной кампании Джорджии, передает РИА «Новости».

    Ранее Джулиани обвинял этих сотрудников в манипуляциях с бюллетенями на выборах. Из-за огромных издержек он подал заявление о банкротстве, и его дома в Нью-Йорке и Флориде оказались под угрозой продажи. Однако новая сделка позволит ему избежать этого, сохранив недвижимость в обмен на компенсацию и обещание больше не критиковать сотрудников комиссии.

    Как отметил адвокат бывшего мэра Джозеф Каммарата, переговоры между сторонами длились три дня и завершились только поздно вечером. Сам Джулиани подчеркнул, что мировое соглашение соответствует решению суда, но он не признает свою ответственность или правонарушения.

    До этого стало известно, что Джаред Кушнер, зять и бывший советник избранного президента США Дональда Трампа, намерен построить роскошный отель в Белграде на месте бывшего здания Минобороны Югославии.

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    17 января 2025, 07:46 • Новости дня
    Белый дом предупредил о рисках из-за ограничения Россией экспорта урана

    Белый дом заявил об угрозе перебоев в выработке энергии из-за ограничения Россией экспорта урана

    Tекст: Александра Юдина

    Решение России ограничить экспорт обогащенного урана вызвало обеспокоенность в Белом доме из-за возможных перебоев в атомной энергетике США и их союзников, заявил замсоветника президента по национальной безопасности по вопросам международной экономики Далип Сингх.

    По его словам, ограничение создает угрозу перебоев в выработке энергии на атомных электростанциях Соединенных Штатов и их союзников, передает РИА «Новости».

    «Россия ограничила экспорт обогащенного урана в ноябре прошлого года, что создало угрозу перебоев в производстве атомной энергии у нас и наших союзников», – заявил Сингх.

    Эксперт в области атомной энергетики, главный редактор портала Atominfo.ru Александр Уваров отметил, что ограничения на поставки обогащенного урана в США ввел Вашингтон.

    Он считает, что попытки американских чиновников обвинить Москву в возникновении рисков для американской атомной отрасли являются перекладыванием проблемы с больной головы на здоровую. Уваров также уточнил, что мера не затронула напрямую организации, эксплуатирующие АЭС в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия ограничит поставки урана в США, что станет силовым приемом в ответ на санкции. Сообщалось, что это решение может существенно повлиять на энергетическую отрасль США, поскольку страна сильно зависит от российского урана.

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    Очень дорогая ипотека и последовавшее за ее повышением сильнейшее падение продаж на рынке недвижимости может дорого обойтись нерадивым застройщикам. Среди них не исключаются банкротства как в этом, так и в последующих годах. Какие компании окажутся в зоне риска и почему? Подробности

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    Россия и Иран демонстрируют дипломатическое мужество

    17 января в Кремле состоится подписание важнейшего документа в истории российско-иранских отношений – Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам экспертов, от предыдущего соглашения он будет отличаться прежде всего военной составляющей, да и время его подписания не случайно предваряет инаугурацию Дональда Трампа. Подробности

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    «Врачи говорили, что у меня нет шансов выжить»

    «Не все могут вынести смерти людей, с которыми ты сегодня живешь вместе в одном окопе и ешь одной ложкой, а завтра видишь их убитыми. Это бьет по психическому состоянию. К счастью, я выдержал». Ветеран СВО Дмитрий Протопопов рассказал газете ВЗГЛЯД, как опыт спецоперации влияет на его жизнь сегодня. Подробности

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    В Баку приготовили изощренную месть бывшим лидерам Карабаха

    В пятницу, 17 января, в военном суде Баку начинается рассмотрение дела против восьми бывших руководителей Нагорного Карабаха. Азербайджанская юстиция рассматривает их вовсе не как политических лидеров отколовшегося когда-то от страны региона, а Армения де-факто и вовсе от них отреклась. И это не единственная причина, по которой данный суд станет уникальным в мировой юридической практике. Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Подарок Трампа для России и Китая

      Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

    • Зеленский завернул поганку в «план Трампа»

      Владимир Зеленский заявил о подготовке встречи с Дональдом Трампом и о том, что у них общая цель – «добиться мира на Украине». Но Зеленскому нужен только «справедливый» мир, то есть невозможный и неприемлемый для России. И он, кажется, нашел способ перехитрить Трампа при помощи британцев и французов.

    • Киев раскрыл военные планы на 2025 год

      Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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